Aan het einde van het Kamerdebat over de uitslag van de Statenverkiezingen, waar Mark Rutte en Wopke Hoekstra zich in bochten wrongen om uit te leggen dat de stikstofaanpak zowel gepauzeerd als versneld wordt, en dat de stikstofdoelen recht overeind staan maar toch ook weer niet, kreeg het kabinet een motie van wantrouwen aan de broek van niet alleen de PVV en BBB, maar ook van GroenLinks en de PvdA: de progressieve partijen die het kabinet straks in de nieuwe Eerste Kamer aan een meerderheid hadden kunnen helpen. Zo zakt het kabinet steeds verder weg in het stikstofmoeras, en is het de vraag of deze coalitie de zomer nog gaat halen.

In en rond de coalitiepartijen zal menigeen zich afvragen hoe het in godsnaam zo ver kon komen. Duidelijk is in ieder geval dat het kabinet zichzelf en de natie veel ellende had kunnen besparen door niet een verwarrend, technocratisch stikstofkaartje te presenteren waarmee de gehele boerenstand op de kast werd gejaagd, door niet eerst alleen de boeren aan te pakken en de industrie buiten schot te laten, en door het noodzakelijke natuurherstel niet alleen maar op te hangen aan abstracte stikstofmodellen.

gesmoord

Maar een van de sleutelmomenten is al veel eerder te vinden. In 2016, tijdens het tweede kabinet-Rutte, kreeg Ed Nijpels, voormalig milieuminister voor de VVD, het verzoek van toenmalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma om een advies uit te brengen over de duurzame veehouderij. Het rapport kwam er, onder de vlag van de SER, compleet met praktische aanbevelingen: er moest een onafhankelijke ‘regisseur veehouderij’ komen om toe te zien op de gewenste transitie, een voorhoede van duurzame bedrijven moest extra worden ondersteund, er moest een uitkoopregeling komen voor bedrijven zonder toekomstperspectief. Precies wat er de afgelopen jaren node is gemist. Maar in 2017 liep Rutte-II op zijn einde, en mede door ijverig duw- en trekwerk van CDA-Kamerlid Jaco Geurts, tevens varkensboer, werd de uitwerking van het rapport controversieel verklaard. Zo werd de hete aardappel weer vooruitgeschoven.

In hetzelfde jaar vond er nog een voorval plaats dat inmiddels in de nevelen van de tijd is verdwenen. Een van de verklaringen van het onverwacht grote succes van BoerBurgerBeweging bij de Statenverkiezingen, waardoor de coalitie nu onder grote spanning is komen te staan, is de systematische achterstelling van het platteland: het verdwijnen van dorpsscholen, het schrappen van busverbindingen, de sluiting van zwembaden, bibliotheken en politieposten.

De terechte roep om steun voor het platteland werd gesmoord in technocratisch beleidsproza.

Uit een reeks rapporten is gebleken dat het om meer gaat dan een sentiment: het platteland heeft ten opzichte van de Randstad stelselmatig aan het kortste eind getrokken. Dat was ook in 2016 al bekend, tijdens hetzelfde tweede kabinet-Rutte. Zoals Pieter Omtzigt laatst fijntjes opmerkte via Twitter was het VVD’er Stef Blok, toenmalig vervanger van Ronald Plasterk als minister van Binnenlandse Zaken, die in dat jaar het platteland nul op het rekest gaf, toen de kleinere plattelandsgemeenten dringend verzochten om herverdeling van het Gemeentefonds nadat uit een aantal onderzoeken was gebleken dat ze door het Rijk systematisch onderbedeeld waren. Stef Blok, voormalig filiaalhouder van de ABN-Amro te Nieuwkoop, achtte de herverdeling niet goed te verantwoorden, ‘gelet op de open einden in de uitgevoerde onderzoeken die samenhangen met de begrenzingen van de huidige verdeelsystematiek, de onzekerheden in de onderzoeksuitkomsten en het grote aantal ontwikkelingen op de onderzochte beleidsterreinen’.

Zo werd de terechte roep om steun van het platteland gesmoord in technocratisch beleidsproza, en werd weer een zaadje geplant voor de BBB-revolte die het huidige kabinet de kop zou kunnen kosten.

En Stef Blok? De man die er ook nog reusachtig trots op was dat hij erin was geslaagd de volkshuisvesting te ontmantelen – waardoor de huidige wooncrisis aanzienlijk werd verdiept –, zwaaide in 2017 af om lekker te gaan tuinieren bij de bed & breakfast van zijn vrouw in Enkhuizen, bekleedde vervolgens nog drie ministerschappen, en mag Nederland tegenwoordig vermanend toespreken als lid van de Europese Rekenkamer.