Begin dit jaar schraapt een officier van justitie in een Amsterdamse rechtbank zijn keel tijdens het proces-Catanzaro. Waar normaal gesproken een betoog of uiteenzetting volgt, gebeurt er nu iets anders: de officier begint te rappen. Geen eigen werk, maar twee ‘bars’ van de Amsterdamse rapper JoeyAK: ‘En nu is Holy van mij, elke jongen die in de wijk strijdt die krijgt een Roly van mij’, klinkt het in de rechtszaal.

‘Holy’ is de bijnaam voor de Amsterdamse wijk Holendrecht, ‘Roly’ duidt op een Rolex-horloge. Strafrechtadvocaat Jan-Hein Kuijpers verdedigde JoeyAK (artiestennaam van Joël H, 27) in de zaak-Catanzaro tegen aanklachten van gijzeling, afpersing en zware mishandeling. Het rapcitaat was een opvallend moment, vertelt Kuijpers op de zolder van zijn advocatenkantoor in de Amsterdamse binnenstad. ‘Ik kan het me nog goed herinneren. De officier kon niet echt rappen, het klonk nergens naar zonder muziek.’ Glimlachend: ‘Mijn cliënt zat ook met zijn hand...