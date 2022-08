Getooid met een zomers baardje werd Wopke Hoekstra van de week op de grill gelegd in de Tweede Kamer, die speciaal van reces was teruggekomen om de CDA-leider aan de tand te voelen over zijn uitspraken over het stikstofbeleid. In het AD had Hoekstra verklaard dat het halveren van de uitstoot in 2030 – een harde afspraak uit het regeerakkoord – ‘niet heilig’ is, en dat het stikstofbeleid een ‘herstart’ verdient waar we ‘niet dogmatisch’ mee om moeten gaan.

Gevolg: een stevige ruzie in het kabinet met de VVD-bewindslieden en vooral stikstofminister Christianne van der Wal, die al maanden de woede van de boeren en haar eigen achterban trotseert, en getergde reacties van D66, de partij die de harde stikstofdoelen in het regeerakkoord wist te krijgen. De geestigste kwam via Twitter van D66-Kamerlid en stikstofwoordvoerder Tjeerd de Groot: ‘Daarom nu doorpakken’ – een speelse verwijzing naar de verkiezingsslogan van het CDA.

Daar stond Hoekstra zich dus in bochten te wringen in de Kamer om uit te leggen dat hij niet uit zou zijn op een kabinetscrisis: ja, hij bleef het coalitieakkoord steunen maar nee, hij weigerde afstand te doen van zijn uitspraken in het AD. ‘Ik heb dit gedaan,’ verklaarde de CDA-politicus, ‘omdat we de samenleving mee moeten nemen om dit probleem op te lossen.’

Hoekstra heeft heel wat uit te leggen op het CDA-congres in november, want tegen die tijd zou zijn drieste actie best eens een charge van de Lichte Brigade kunnen blijken.

Laat dat nou precies zijn waar Hoekstra zelf binnen zijn eigen partij in heeft gefaald. Eigenlijk ging het al mis toen hij in de laatste fase van de kabinetsformatie voor zichzelf het ministerschap van Buitenlandse Zaken bedong – tot wrevel van veel CDA’ers, ook in de partijtop, want hoe kon hij de zaaltjes met verontruste leden in Dinkelland en De Peel bemoedigend toespreken als hij voortdurend in het vliegtuig zat? Voor wie was Wopke nu eigenlijk bezig: voor de partij of alleen maar voor zichzelf?

Geen wonder dus dat ook binnen het CDA de woede over het stikstofbeleid zich de afgelopen maanden opbouwde: tal van lokale en regionale politici en bestuurders voelden zich niet alleen door het kabinet maar ook door hun eigen partijtop in de kou gezet, terwijl Hoekstra met zichtbaar enthousiasme de wereld over vloog. In de aanloop naar de Statenverkiezingen, die voor het CDA rampzalig kunnen uitpakken, liepen de spanningen in de partij de laatste weken snel op. Zo kon het gebeuren dat Hoekstra middenin het zomerreces zijn sprong naar voren waagde, na overleg met een handjevol vertrouwelingen in de partijtop, om te redden wat er te redden viel.

De vraag is nu: wat gaat de aanval op het stikstofbeleid hem brengen, behalve beschadigde verhoudingen in de coalitie?

Alleen als stikstofbemiddelaar Johan Remkes in zijn rapport ook met de aanbeveling komt om 2030 als heilig streven te laten vallen, zullen de CDA’ers denken: dat heeft onze Wopke toch maar mooi voor elkaar gekregen. Maar deze week bezwoer Mark Rutte nog dat de stikstofdoelen echt niet ter discussie staan bij de gesprekken die Remkes met boerenorganisaties en natuurbeschermers voert. Mark van den Oever van Farmers Defence Force kraaide al victorie omdat het CDA was gaan ‘schuiven’, maar wat als het daarbij blijft, en het kabinet voet bij stuk houdt?

Hoekstra heeft heel wat uit te leggen op het CDA-congres in november, want tegen die tijd zou zijn drieste actie van afgelopen week best eens een charge van de Lichte Brigade kunnen blijken.