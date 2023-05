Op de sociale media was de storm over de omgekeerde vlaggen op 4 mei nog niet geluwd of de volgende orkaan greep alweer om zich heen, deze keer over de weigering van Caroline van der Plas en Geert Wilders om bij het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan de Tweede Kamer te zijn. Het begon ermee dat de leider van BoerBurgerBeweging via Twitter meldde: ‘1 dag p/j dat we ONZE oorlogsslachtoffers herdenken. DAT moet op 4 mei centraal staan. Niet Zelensky’ – waarna Geert Wilders zich bij haar aansloot. Prompt viel de halve natie over het tweetal heen, waarbij vooral Caroline het moest ontgelden omdat ze de Oekraïense president zou hebben geschoffeerd. De strekking: ‘Ze stapte definitief in de bruinrechtse modderpoel,’ waar anderen weer in razernij op reageerden: ‘De gretigheid waarmee er op @lientje1967 ingehakt wordt. De haat zit aarsdiep bij de elite en haar lakeien’.

Nu kan je je ook afvragen hoe tactvol het is om de eigen Hollandse oorlogsslachtoffers voorop te stellen op het moment dat in Europa, op een paar duizend kilometer afstand, een gruwelijke vernietigingsoorlog woedt. Zoals de immer verstandige Ton F. van Dijk het op Twitter uitdrukte: ‘Alle oorlogsslachtoffers zijn even belangrijk. Wat is er mooier dan de verbinding maken tussen onze eigen doden uit het verleden en die van nu? Het is juist goed erbij stil te staan dat er ook nu een vreselijke oorlog plaatsvindt in het hart van Europa.’

Bovendien is Zelensky joods, zijn grootvader verloor drie broers tijdens de Holocaust: waarom zou je iemand met zo’n geschiedenis op de dag van de Dodenherdenking buiten de deur willen houden?

wel een puntje

Maar toch hadden Van der Plas en Wilders een puntje, want waarom hield Zelensky zijn speech in het World Forum op precies hetzelfde moment als de traditionele Dodenherdenking in de Tweede Kamer, die op 4 mei om 11 uur ‘s ochtends begon? Had de Oekraïense president niet een uurtje eerder kunnen opstaan in het Marriott Hotel, of een uurtje later kunnen vertrekken met het regeringsvliegtuig?

Nu zag de NOS zich genoodzaakt tijdens de herdenking in het Kamergebouw en vóór de kranslegging live over te schakelen naar het World Forum, waar Zelensky met stormachtig applaus werd onthaald. En dat ook nog eens in aanwezigheid van enkele dweepzuchtige Kamerleden – zo werden Henk Nijboer van de PvdA en Rudmer Heerema van de VVD in de theaterzaal gesignaleerd – die het optreden van de Oekraïense oorlogsheld kennelijk belangrijker vonden dan de kranslegging voor de gevallenen in de Kamer zelf – over schofferen gesproken. Hadden ze daar op het ministerie van Buitenlandse Zaken, bij de RVD en in het presidium van de Tweede Kamer niet nét iets beter over na kunnen denken?

Dat Van der Plas die gênante omissie in het programma in een tweede Tweet aanvoerde om zich te verdedigen tegen de storm van kritiek wordt een gelegenheidsargument genoemd, omdat de ontmoeting van Zelensky met de Kamer ruim voor de herdenking plaatsvond. Maar dat doet er weinig aan af: het blijft een gênante fout.

Uiteindelijk geldt niet alleen voor Van der Plas met haar onberaden superlatieven over ‘ONZE’ oorlogsslachtoffers, maar ook voor al die Kamerleden die daarop in heilige verontwaardiging ontstaken: soms is het beter om eerst even na te denken voor je anderen de maat neemt.