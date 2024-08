Wie leeft voor aandacht kent geen grenzen

Hij wil zo graag bij de club dat het bijna ontroert. Een enkele blik op zijn X-voorheen-Twitteraccount en je weet genoeg: Geert Wilders hunkert naar erkenning van zijn nieuwe god. Je ziet de gretigheid terug in zijn AI-profielfoto, een yassified versie van zijn alledaagse zelf. Huid? Strakgetrokken. Wenkbrauwen? Fabulous. Rozige lippen, schalkse glimlach, slaapkamerogen. De lonkende blik die erin te lezen staat, kan maar voor één persoon bedoeld zijn: zijne koninklijke edgelord, Elon Musk.

Elon Musk is gek op AI. Elon Musk is de baas van X. Elon Musk plaatst graag foto’s van raketten en andere fallussymbolen, terwijl hij alles wat grenst aan ‘woke’ aanmerkt als aanstootgevend. Reageert hij op je tweet met een simpel ‘wow’, dan ben je plots de koning van het algoritme; gebruik je een woord dat hem niet zint, dan verdwijn je stilletjes naar de achtergrond. Superrijk, superrechts én supermachtig: de natte droom van tech bros met weinig inhoud en veel ambities.

VRIJ NEDERLAND VERNIEUWT Er gaat veel veranderen bij Vrij Nederland. Zo gaan we de redactie uitbreiden, de website en het blad opnieuw vormgeven en ons meer richten op onze oorspronkelijke missie. Benieuwd? Lees hier meer!

En van menig rechts-populistisch politicus, natuurlijk. Donald Trump mag zich inmiddels tot het clubje gelukkigen rekenen dat door Musk wordt bijgestaan met veel aandacht en nog meer geld. De X-Zonnekoning sprak kort geleden zijn steun uit voor de controversiële presidentskandidaat, terwijl hij zich op zijn eigen platform steeds radicaler en opruiender opstelt. Sinds hij het factcheck-team na zijn overname van X (toen nog Twitter) de laan uitstuurde, is het medium een feest van desinformatie – en Musk neemt daar vrolijk aan deel, bijgestaan door een schare fans die hem met open monden onthaalt als een ware cultleider.

Dat dat niet zonder consequenties blijft, bleek afgelopen weken wel: de extreem-rechtse rellen in Engeland volgden op een golf tweets op X waarin onjuist werd gesteld dat een ‘moslimimmigrant’ de dader was van een steekpartij die drie kinderen het leven kostte. Reden voor Musk om te tweeten dat een burgeroorlog in Engeland ‘onvermijdelijk’ was. Een flinke scheut olie op het vuur vanuit je Amerikaanse mansion – waarom niet? Wie leeft voor aandacht kent geen grenzen.

Die les heeft Wilders allang geleerd, maar de PVV-leider bereikt toch nog steeds nieuwe dieptepunten, met de tweet van woensdag 7 augustus als treurigste voorbeeld. Hij reageerde toen op een bericht over de uitspraak van PVV-minister Marjolein Faber dat er voor de elfjarige Mikael, geboren en getogen in Amsterdam, ‘geen hoop’ was om hier te blijven. De moeder van het Amsterdamse jongetje kwam veertien jaar geleden vanuit Armenië naar Nederland en vroeg asiel aan. Die aanvraag werd afgewezen, maar ze bleef in Nederland om tegen de uitspraak te procederen en beviel in de tussentijd van haar zoon. De Raad van State oordeelde eind juli dat moeder en zoon alsnog moesten vertrekken, en aan dat besluit wilde Faber zich houden. Wilders’ reactie op de uitzetting van een elfjarige jongen luidde: ‘Eindelijk een Minister met een rechte rug!’

Scoren over de rug van een kind – X is er de ideale plek voor

Scoren over de rug van een kind – X is er de ideale plek voor. Wel een domper dat adverteerders één voor één het schip verlaten, aangezien ze het in rap tempo vol zien lopen met een stroom aan bagger die zijn weerga niet kent. Verongelijkt verklaarde Musk daarom onlangs de oorlog aan de Global Alliance for Responsible Media, de belangenorganisatie voor adverteerders. Die zou middels een ‘illegale’ boycot adverteerders hebben aangemoedigd X (‘Jouw global town square!’) te mijden.

Als braafste jongetje van de klas pakte Wilders er gauw zijn mobiel bij om zijn loyaliteit te betuigen. ‘X is freedom’, schreef hij. ‘X is truth. There is no substitue for X.’ Netjes in het Engels, de taal van zijn idool. Zou die de tweet onder ogen krijgen? Je kon je Wilders’ klamme handjes inbeelden, de adrenaline van iedere like die hij ontving. Een beetje bevestiging, Elon, een beetje bevestiging! Geert wil zó graag bij de club.