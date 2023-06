Als mijn opa vroeger over Nederlands-Indië vertelde, dan deed hij dat vol trots. Nederland had wegen en spoorlijnen aangelegd en het onderwijs sterk verbeterd. De Indonesiërs konden blij zijn met ons, want wij hadden hun infrastructuur naar een hoger plan getild. Mijn opa was natuurlijk niet de enige die dit vertelde. Het is een verhaal dat de blik van hele generaties heeft ingekleurd. En zo zijn er allerlei voorbeelden van verhalen die ons beïnvloeden. Denk alleen al aan alle American Dream-verhalen, waarin een personage van nederige afkomst – tegen alle verwachtingen in – een beter leven voor zichzelf creëert. Dat verhaal is zo krachtig dat miljoenen mensen streven naar een ideaal dat in de praktijk misschien wel helemaal niet voor hen is weggelegd. De ongelijkheid in de Verenigde Staten is immers nog nooit zo groot geweest en waar 90 procent van de kinderen uit 1940 nog hoger eindigden op de inkomensladder dan hun ouders, lukte dit maar 40 procent van de kinderen die in...