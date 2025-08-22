Reportage
Spanje is nog steeds niet over haar fascistische verleden heen
Nog niet zo lang geleden, tot midden jaren zeventig, kende Spanje een fascistische dictatuur. Inmiddels is dictator Francisco Franco vijftig jaar dood en viert Spanjes progressieve regering de vrijheid en democratie. Maar het land blijft verdeeld. Nog altijd wachten slachtoffers op genoegdoening en heeft het rechterdeel van Spanje andere ideeën over het verleden, en dus ook het heden.

‘Hier ligt iets.’ Het zijn de eerste hoopvolle woorden van de graafmachinist. De bak van de machine gaat gemakkelijker door de aarde, die zachter lijkt dan op andere plekken. Dat duidt volgens hem op zand dat daar ‘recent’ is weggehaald.

