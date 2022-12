Het zou nog wel eens druk kunnen worden wanneer de Diogenessen van de laatste vijftig jaar een samenkomst zouden houden in de Kleine Komedie in Amsterdam, vanouds een nest waar van tijd tot tijd de waarheid en niets dan de waarheid wordt verkondigd. De filosoof die in de vierde eeuw voor Christus onomwonden de waarheid sprak vroeg koningen en andere machthebbers of ze uit zijn zon konden gaan wanneer ze bij hem langskwamen, benieuwd als ze waren wat die Diogenes nu voor een kerel was. Maar moeten we het wel alleen bij de satirici op de planken zoeken, bij Freek de Jonge, Hans Teeuwen, Youp van ‘t Hek en Theo Maassen? Niet net zo goed bij journalisten, schrijvers (W.F. Hermans, Theo van Gogh, Gerrit Komrij), columnisten, onderzoekers, activisten?

Leven we inmiddels niet in een wereld waarin elke beetje machthebber ongenadig tegen het licht wordt gehouden, achtervolgd wordt door de hyena’s van de tegenspraak?

Diogenes is Diogenes niet meer. Hij is niet meer de naaktloper die op...