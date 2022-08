‘Proost!’ Met klinkende champagneglazen en een brede glimlach opende minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu eind 2018 symbolisch de Haringvlietsluizen op een kier. Door die verbinding tussen zout en zoet water kunnen vissen als zalm, zeeforel en steur weer rivieropwaarts zwemmen. ‘Een mooie mijlpaal,’ volgens de VVD-bewindsvrouw. ‘Wat in 2010 nog onmogelijk leek, wordt in 2018 gewoon wél werkelijkheid.’

Haar enthousiasme verbloemde dat haar eigen VVD-premier met zijn eerste kabinet een dikke streep zette door het zogeheten Kierbesluit. Daarmee verbrak Rutte I in 2010 ineens internationale afspraken en een natuurproject waar al 15 miljoen euro in was geïnvesteerd. Te duur, was het argument om die laatste 5 miljoen euro die nog nodig was te investeren en bovendien was er ook verzet onder de boeren die vreesden voor zilte grond. En het eerste kabinet van Rutte koos vooral voor boeren in plaats van natuur. Met het boegbeeld CDA’er Henk Bleker –...