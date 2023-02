Een ‘vitaliteitscoach 2.0’ die als reisleidster in India vrouwen in de overgang inspireert met ‘holistische gezondheidszorg’ en de ‘Ayurvedische leefwijze’ zij-aan-zij met de maakster van een ‘Overgangsspel’ om het ‘taboe op de overgang op de werkvloer’ te doorbreken. Een wetenschapper die tevens voor lobbyorganisatie AgriFacts en het Mesdagfonds (van boerenbelangenorganisatie LTO) werkt en vanuit die hoedanigheid een omstreden rapport over de stikstofmetingen van het RIVM schreef dat later stilletjes werd gerectificeerd. Of een zelfbenoemd acteur, model, auteur, commando, (gevechts)piloot, intel-officier, stierenvechter, waterscooter-duurrecordhouder en gezondheidscoach die daarnaast de zogeheten ‘holbewonerscode’ ontwikkelde.

Vrij Nederland trof een bonte verzameling profielen aan op de lijst van door de Tweede Kamer uitgenodigde experts bij rondetafelgesprekken over respectievelijk de menopauze, stikstof en Afghanistan.

Het uitnodigingsbeleid van de Kamerleden doet wel vaker de wenkbrauwen fronsen. Neem bijvoorbeeld de meest recente rondetafel over Oekraïne, waar een kwartet van veelgevraagde talkshowgasten hun opwachting maakte: Clingendael-onderzoeker Bob Deen, Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) onderzoeker Peter Wijninga, voormalig landmacht commandant Mart de Kruif en wetenschapper en voormalig HCSS-directeur Rob de Wijk. ‘Kijken Kamerleden geen televisie ofzo – of juist te veel? Ik vrees het laatste,’ twitterde Volkskrant-journalist Arnout Brouwer. Genodigde Bob Deen reageerde ‘ook al zoiets te vermoeden, ja’.

Voldoende aanleiding om eens dieper te duiken in het fenomeen ‘rondetafelgesprekken’. Hoe wordt bepaald welke expertise de Kamer nodig heeft, en op welke manier gebruiken Kamerleden dit instrument? Is het puur om zich te informeren, of spelen ook andere – meer politieke in plaats van procedurele – afwegingen een rol?

Om hier zicht op te krijgen, vroeg Vrij Nederland bij het Centraal Informatiepunt (CIP) van de Tweede Kamer alle hoorzittingen op sinds het aantreden van Rutte III op 26 oktober 2017, spraken we met (oud-)Kamerleden over hun ervaringen en met wetenschappers die er onderzoek naar deden.

DEN HAAG CONTROLEREN Komend jaar voegt Vrij Nederland daad bij het woord en gaan we de macht controleren in Den Haag. We beginnen in de Tweede Kamer. We zien kamerleden ronkende aankondigingen doen in ontbijt- en talkshows maar wat doen parlementariërs eigenlijk met hun mandaat? Dit vraagt om een diepe duik in de parlementaire gereedschapskist: welke middelen hebben zij ter beschikking en op welke manier gebruiken ze deze, en waarom? Met een serie onderzoeksartikelen, profielen en interviews geven we een dwarsdoorsnede van het Kamerwerk. Lees er meer over in dit manifest: ‘Parlementair journalisten, kies toch niet steeds de kant van de macht!’

De juiste informatie

Volgens de Kamerhandleiding zijn hoorzittingen en rondetafelgesprekken vooral bedoeld om te zorgen dat Kamerleden ‘over de juiste informatie beschikken om een goed besluit te nemen’. Naast het doorspitten van rapporten, het bestuderen van onderzoeken en de gesprekken op werkbezoeken kunnen Kamerleden ook zelf om de tafel met een groep experts. Uitgenodigde experts mogen dan kort toelichten hoe zij denken over een bepaald onderwerp, en Kamerleden kunnen hier dan op reageren met vragen. De experts mogen overigens ook op elkaar reageren of elkaar aanvullen. Hoewel er geen verslag wordt gemaakt van een rondetafelgesprek zijn deze wel openbaar te bezoeken of te volgen (en op een later moment terug te zien) via de livestream Debat Direct.

En het zijn er veel. Sinds 2009 vonden er gemiddeld 81,5 per jaar plaats waar gemiddeld 7 kamerleden op af komen. Op enkele piek- en daljaren na met meer dan 100 hoorzittingen (in 2011, 2019 en 2022) en minder dan 50 (in 2010 en 2012) ligt de hoeveelheid rondetafelgesprekken doorgaans rond het gemiddelde. Veel Kamerleden spreken desgevraagd het vermoeden uit dat het ‘er steeds meer worden’, maar dat is niet het geval. Dat ze het gevoel hebben dat het er steeds meer worden, is niettemin begrijpelijk: in 2022 gingen ze 107 keer om de tafel met experts terwijl dat aantal de jaren ervoor – tijdens de coronacrisis – rond de 60 lag.

Hoewel de rondetafelgesprekken op papier vooral zijn bedoeld om informatie op te halen, zijn er – zo blijkt ook uit gesprekken met (oud-)Kamerleden – diverse vormen. Soms is er sprake van een combinatie van politieke profileringsdrang en private belangen.

Neem bijvoorbeeld de rondetafel die volgde op de motie van GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet en 50PLUS-Kamerlid Léonie Sazias over het ‘doorbreken van het taboe op de overgang’. Na de nodige media-aandacht voor de motie en vooral voor Ellemeet zelf (interviews in Trouw en op Radio 1 en een NPO-podcast genaamd Opvliegers) volgde een rondetafelgesprek. Tussen de experts zaten ook ‘ervaringsdeskundigen’ die alle drie geld verdienden aan coaching van vrouwen in de overgang (of hun werkgevers), en van wie er twee verbonden waren aan de stichting Vuurvrouw (als ‘beweegexpert’ en voorzitter).

Toen na onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een half jaar later bleek dat inderdaad ruim de helft van de medewerksters op de werkvloer last heeft van de overgang, zag belangenclub Vuurvrouw ook direct kansen en liet de NOS weten dat ‘het belangrijk is dat er meer kennis komt bij werkgevers en werknemers (…) dat zij informatie krijgen bijvoorbeeld via een toolkit’. Een toolkit die zij, uiteraard in combinatie met betaalde workshops, aan werkgevers aanbieden.

Hoe hoorzittingen worden gebruikt, is afhankelijk van verschillende factoren.

Buiten de media-aandacht was de belangstelling aan de Hofvijver nogal beperkt. GroenLinks-fractiegenoot Senna Maatoug schoof ook aan en dus hoefde de rondetafel niet geannuleerd te worden, wat gebeurt bij minder dan vier geïnteresseerde Kamerleden plus een voorzitter (in dit geval GroenLinks, PvdA, D66 en een VVD-voorzitter).

Collega’s overtuigen

Hoe hoorzittingen worden gebruikt, is afhankelijk van verschillende factoren. Een daarvan is de perceptie van Kamerleden zelf. Kort door de bocht: hun idee van waar hoorzittingen voor zijn bedoeld, bepaalt hoe ze er gebruik van maken. We bekeken, gecorrigeerd voor zetelaantal en duur van de regeerperiode, per fractie hoeveel hoorzittingen een Kamerlid volgt.

Gemiddeld ligt dit rond de twaalf per Kamerlid, met enkele opvallende uitschieters. Zo volgt een PvdA-Kamerlid er gemiddeld 30,2 – meer dan twee keer het gemiddelde. Hecht de PvdA als partij er ook bovengemiddeld veel waarde aan? ‘Nou, nee, we zijn hier eigenlijk best verrast over,’ laat Hoofd Communicatie van de PvdA Michiel Selten weten. ‘Het is niet iets waar de fractie bewust mee bezig is en het is ook niet het resultaat van fractiebeleid.’

Volgens Selten is het eerder een optelsom van wat de negen Kamerleden zelf doen: ‘Het staat PvdA-Kamerleden immers vrij hoe ze de eigen portefeuille invullen.’

Iets wat ook terug te zien is in de cijfers. Want hoewel PvdA-kamerleden inderdaad iets vaker dan collega-Kamerleden hoorzittingen bijwonen, wordt het hoge aantal vooral verklaard door de leden Attje Kuiken (40 keer) en Henk Nijboer (51). Wat is de reden om zo vaak aan te schuiven bij die rondetafelgesprekken?

Lisa Westerveld (GroenLinks): ‘Ik vind dat als je mensen uitnodigt in de Kamer, je ook zoveel mogelijk aanwezig moet zijn. Bij sommige rondetafelgesprekken weet ik dat we niets nieuws gaan horen, maar bij andere juist wel.’

‘Ik gebruik het niet alleen om geïnformeerd te worden, maar ook als instrument om andere collega’s te overtuigen,’ vertelt Nijboer desgevraagd. Als recent voorbeeld noemt hij een rondetafelgesprek naar aanleiding van een initiatiefwet die hij samen met ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis indiende om huurcontracten van één of twee jaar in de particuliere sector voortaan alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk te maken. ‘Dan nodig je niet alleen wetenschappers en experts uit, maar ook de Woonbond zodat de Kamer verhalen kan horen van huurders die uit huis worden gezet. Dankzij die ervaringen overtuig je ook coalitiepartijen zoals D66 ervan dat er iets misgaat en de wet moet worden aangepast.’

Andere keren is het een handig middel om bedrijven op het matje te roepen. ‘Ik heb bijvoorbeeld Shell uitgenodigd bij een hoorzitting over gaswinning in Groningen, want ik vond dat ze toch wel wat uit te leggen hadden. Dus het is voor mij een waardevol Kamerinstrument dat ik regelmatig inzet,’ aldus Nijboer.

Blijvende indruk

De grootste verschillen binnen één partij tussen Kamerleden die wel en niet gebruik maken van hoorzittingen, zijn te zien bij Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Thierry Baudet (31 keer) en kamerlid Pepijn van Houwelingen (52) zijn regelmatige bezoekers, waar hun fractiegenoten Ralf Dekker, Freek Jansen en Gideon van Meijeren geen enkele keer zijn aangeschoven. De fractie laat – bij monde van woordvoerder Tom Russcher – weten dat sinds het meetpunt van half januari Freek Jansen is aangeschoven bij een rondetafelgesprek over de risico’s van zware wapens in Oekraïne. FvD ziet, zegt de woordvoerder, zeker het nut in van gesprekken met experts. Maar dat hoeft niet per se via hoorzittingen. ‘Wij beschikken zelf over een groot netwerk van deskundigen op vrijwel alle beleidsterreinen. De door de Kamer gefaciliteerde rondetafelgesprekken zijn voor ons daarom vaak overbodig’.

Een andere frequente rondetafelbezoeker, GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld (47 keer), bezoekt ze grotendeels uit plichtsbesef. ‘Ik vind dat als je mensen uitnodigt in de Kamer, je ook zoveel mogelijk aanwezig moet zijn. Bij sommige rondetafelgesprekken weet ik dat we niets nieuws gaan horen, maar bij andere juist wel.’

Betrokkenheid bij de eigen portefeuille verklaart het hoge aantal bezoeken van SP-Kamerlid Michiel van Nispen (38): ‘Als er een rondetafelgesprek is over Justitie en Veiligheid, moet er wel een hele gekke reden zijn om er niet naartoe te gaan. Ik voel mij daar verantwoordelijk voor.’

Als Westerveld zelf een hoorzitting organiseert (‘Er gaat wel veel werk inzitten’) is dat met het oog op een beleidswijziging. ‘Zo nam ik vorig jaar twee keer zelf het initiatief voor een rondetafel: over misbruik in de turnsport en met jongeren en ouders over de jeugdzorg,’ vertelt Westerveld. ‘Beiden keren was het eigenlijk vooral bedoeld om mijn collega’s in de Kamer te wijzen op de harde en verdrietige situaties van slachtoffers.’

Westerveld vermoedt dat deze verhalen (‘Een van de jongeren heeft jarenlang vastgebonden gezeten in een instelling’) een blijvende indruk hebben achtergelaten bij collega’s: het lukte haar om zes wetswijzigingen voor rechtsbescherming van jongeren in gesloten instellingen door de Kamer te krijgen.

Het label ‘lobbyist’

Een hoorzitting kan dus gericht zijn op een politiek profilerend ballonnetje of op een nieuwe wet, maar ook over bredere onderwerpen gaan. Hoe verhitter en gepolariseerder het debat rond een onderwerp, des te meer gepolitiseerd is het uitnodigingsbeleid. Neem bijvoorbeeld het rondetafelgesprek over de kwaliteit van de stikstofcijfers. Daar verscheen op de expertlijst onder de noemer ‘wetenschapper’ Jaap C. Hanekamp, naast het RIVM en TNO. Wat er niet bij stond, was dat Hanekamp ook verbonden is aan de brancheorganisatie AgriFacts en Stichting Mesdag (LTO). Voor deze laatste organisatie schreef hij een omstreden rapport over de meetmethoden van het RIVM dat later moest worden gerectificeerd.

Dit werpt de vraag op waar neutrale expertise eindigt en overgaat in belangenbehartiging. Caroline van der Plas (BBB, 28 keer) – die Hanekamp uitnodigde – wijst erop dat ‘iedereen namen kan aandragen’ en de commissie als geheel beslist wie er wel of niet komt. Zodra een kamercommissie (in dit geval van Landbouw) akkoord gaat met een rondetafelgesprek, gaan enkele kamerleden en petite comité daarmee aan de slag.

Een van hun taken is het inventariseren van mogelijke experts, maar uiteindelijk is het aan de commissie als geheel deze lijst goed te keuren (of niet). Van der Plas: ‘In de discussie over lobbyisten wordt een beetje gedaan alsof zij dan de Kamer binnenkomen om de boel te brainwashen, terwijl we als Kamerleden er zelf ook nog bij zijn. Ik wil gewoon weten hoe allerlei partijen erover denken.’

Het label ‘lobbyist’ – zo merken meerdere (oud-)Kamerleden op – wordt gretig en exclusief gebruikt voor het bedrijfsleven. ‘De Alzheimer Stichting doet ook aan lobbyen, met petities, gesprekken, uitnodigingen aan de Kamer voor werkbezoeken. Daarvan zegt niemand “dat zijn lobbyisten”, maar ze doen hetzelfde werk als LTO,’ aldus Van der Plas.

Blokkeren

Diverse (oud-)Kamerleden laten weten dat de rondetafel is gepolitiseerd. Deels op een relatief onschuldige manier, door bijvoorbeeld geluiden binnen te halen die anders minder snel toegang hebben tot de Tweede Kamer, zoals middenstanders in plaats van brancheorganisaties. Van Nispen (SP) houdt hier expliciet rekening mee: ‘De doelgroepen waarvan ik vermoed dat relatief weinig oog voor is, en waarvan het verstandig is die geluiden ook de Kamer in te halen – zoals, binnen mijn portefeuille, gevangenispersoneel – probeer ik aan tafel te krijgen.’

Het is daarbij lastig aan te wijzen waar ‘diversiteit in geluiden’ omslaat in ‘je eigen plaat grijsdraaien’. Zo zag voormalig PvdD- (en later onafhankelijk) Kamerlid Femke Merel Van Kooten-Arissen het regelmatig gepaard gaan met een flinke dosis opportunisme: ‘Dan nodigen ze degenen uit die er in het fractieverhaal past en dat verhaal bekrachtigt. Als ook andere fracties dat verhaal van de deskundige horen, landt jouw politieke verhaal immers beter. Dat gaat soms zover dat er ‘met bepaalde sprekers vragen worden afgesproken om daar de antwoorden op af te stemmen, en zo later een politiek punt te kunnen maken.’, aldus Van Kooten-Arissen.

Henri Bontenbal (CDA, 7 keer) werd het in de commissie Economische Zaken en Klimaat begin februari allemaal een beetje te dol. Op zijn voorstel werd het rondetafelgesprek over biomassa uitgesteld omdat er – zo is te lezen in de besluitenlijst – opnieuw moet worden gekeken naar de ‘samenstelling van de genodigden’.

Wat gebeurde hier? ‘Een interventie,’ laat Bontenbal weten. ‘Er waren vooral gasten uitgenodigd die een sterke afkeer van biomassa hebben en bekendstaan als activist. Als je alleen maar partijen uitnodigt waarvan je weet dat ze tegen het gebruik van biomassa voor energiedoeleinden zijn, dan weet je ook meteen wat de uitkomst van het rondetafelgesprek is.’ Uit onvrede over de onevenwichtige samenstelling weigerde een wetenschapper op het gebied van biomassa zelfs te komen. Bontenbal: ‘En terecht. Ik heb daar zelf ook grote moeite mee, want op die manier wordt het instrument van rondetafelgesprekken een verlengstuk van de mening die fracties al hebben. Zo worden de rondetafels verpolitiseerd.’

Andere partijen zien juist in dergelijke interventies en het blokkeren van experts politisering. ‘Wij dragen regelmatig deskundigen uit ons netwerk voor om deel te nemen aan rondetafelgesprekken,’ laat de fractie van Forum voor Democratie weten, maar ‘deze verzoeken worden regelmatig geblokkeerd. Helaas lijken andere Kamerleden geen behoefte te hebben aan andere geluiden’.

Ontsporen

In een enkel geval dreigt een hoorzitting zelfs te ontsporen. Zo schoof – op uitnodiging van de SP – veteraan Nikko Norte aan bij een rondetafelgesprek over de evacuatie uit Afghanistan. Norte, meermaals in de media opgevoerd als criticus van het Nederlandse optreden in Afghanistan, was vanuit het socialistische perspectief van non-interventie een interessante kandidaat. Maar eerder waren claims gecheckt die Norte in de media en in gesprekken met militairen had gedaan, en er bestonden al enige tijd grote twijfels over zijn zienswijze.

De verschillende visies botsten dermate hard, dat het de vraag was in hoeverre Kamerleden er iets aan hadden.

Zodra de veteraan zijn boude uitspraken in de Tweede Kamer herhaalde, ontspoorde de hoorzitting. Het Nederlandse leger had volgens de veteraan ‘buitenproportioneel’ ingehakt op ‘onschuldige mensen’ met honderden bommen en tienduizenden granaten. ‘Ik heb persoonlijk geprobeerd om hersenen terug te duwen in hoofden van onschuldige mensen die zijn geraakt,’ aldus Norte. Het was de druppel die de emmer van vakbondsvrouw Anne-Marie Snels (Algemene Federatie van Militair en Burgerpersoneel) deed overlopen en ze schoot uit haar slof: ‘Ik vind dat u echt geen recht doet aan een hele grote groep oud-werknemers, ik baal hier ontzettend van!’

‘Het is een rondetafelgesprek en geen debat,’ maande voorzitter Salima Belhaj (D66) de boel tot rust toen ook andere experts zich in de discussie begonnen te mengen. Kortom: de verschillende visies botsten dermate hard, dat het de vraag was in hoeverre Kamerleden er iets aan hadden.

Eminente mensen

Op sterk gepolitiseerde onderwerpen verwacht Caroline van der Plas (BBB) geen bekering. ‘Mensen zitten heel erg vast in hun eigen standpunt, toch vind ik het belangrijk dat er een brede waaier aan het woord komt, anders krijg je alleen maar mensen die de gevestigde partijen welgevallig zijn. Partij voor de Dieren nodigt bijvoorbeeld een dierenethicus of filosoof uit, dat vind ik ook erg nuttig en interessant om te horen’.

Bij grote onderwerpen die minder mediageniek zijn – zoals bij een rondetafelgesprek over constitutionele toetsing – gaat het er allemaal wat ‘relaxter’ aan toe, aldus onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt (47 keer): ‘Partijen zitten dan minder in de loopgraven en de intentie is dan ook om echt informatie op te halen bij eminente mensen.’

De eminente mensen en experts hebben echter zelf – net als de Kamerleden die hen uitnodigen – een belang. Politicologe Ellis Aizenberg van de Universiteit Leiden is gespecialiseerd in belangenbehartiging en deed promotieonderzoek naar rondetafelgesprekken. ‘Wat opviel bij de expertlijsten, is dat individuele bedrijven steeds vaker toegang krijgen, ten opzichte van andere georganiseerde belangenorganisaties zoals ngo’s, maar ook meer dan brancheorganisaties waar meerdere bedrijven lid van zijn.’

Wanneer je iemand een lobbyist kunt noemen, daar zijn zelfs lobbyisten zelf niet zeker van.

Zeker in de Nederlandse poldercontext is dit verrassend. ‘We zijn binnen dit systeem toch gewend dat die koepelorganisaties het woord voeren namens het bedrijfsleven, maar we zien dat bedrijven dat de laatste tijd steeds vaker zelf doen.’ Via werkgeversorganisaties wordt eerder een groepsbelang geformuleerd, zegt Aizenberg, en dat zit dichter op een breder gedeeld belang dan op het individuele belang. ‘Het risico bij zo’n individueel belang, is dat de focus dan toch minder op de lange termijn ligt, iets wat je sneller hebt wanneer doelen voor een bredere groep of de samenleving van belang zijn,’ aldus Aizenberg.

Dat er af en toe lobbyisten verschijnen als expert bij een rondetafelgesprek is volgens haar Leidse collega-politicoloog Simon Otjes niet zo gek: ‘Zonder rondetafelgesprek heeft een lobbyist óók toegang tot de partij, die band wordt bij een hoorzitting juist transparant gemaakt.’ Iedereen kan zien wie er ‘aan tafel’ zit bij de Tweede Kamer. Otjes: ‘De kern van lobbyen is natuurlijk dat sommige groepen een specifieke expertise hebben, over het effect van een bepaalde wet op de werkvloer bijvoorbeeld, maar ook een belang.’

Wanneer je iemand een lobbyist kunt noemen, daar zijn zelfs lobbyisten zelf niet zeker van. ‘Toen ik voor mijn onderzoek belangenorganisaties en lobbyisten ging interviewen,’ vertelt Aizenberg, ‘noemde niet iedereen zichzelf lobbyist. Uiteindelijk gaat het om actoren die hun belangen willen vertegenwoordigen.’

Schaarste

Kamerleden kunnen zelf kiezen of ze een rondetafelgesprek wel of niet bijwonen. Opvallend is dat met name kleine fracties rondetafelgesprekken noemen als een goed middel om kennis te vergaren. ‘Je wordt in relatief korte tijd van alle kanten geïnformeerd, dus als kleine fractie is het heel handig erbij te gaan zitten. Niet alleen de position papers, maar ook de mogelijkheid gerichte vragen te stellen helpen mij ontzettend goed bij het Kamerwerk,’ zegt Caroline van der Plas. ‘Ik ben nu overigens toevallig onderweg naar een rondetafelgesprek over de euro!’

Ook Wybren van Haga (39 keer) van de driekoppige BVNL-fractie laat weten dankbaar gebruik te maken van de rondetafelgesprekken ‘als een inhoudelijke voorbereiding op de debatten’, zegt hij, maar dat was ook al zo toen hij Kamerlid was voor de veel grotere VVD-fractie.

Zowel wel als niet bijwonen van hoorzittingen kan voortkomen uit schaarste. Zo doet JA21 relatief weinig mee aan rondetafelgesprekken. ‘Onze prioriteit ligt bij commissiewerk en primaire debatten, een rondetafelgesprek kan een medewerker dan volgen of later terugkijken ter voorbereiding op debatten,’ aldus JA21-fractiewoordvoerder Tom Gorny. Het verschil in aanwezigheid tussen de JA21-Kamerleden Derk Jan Eppink (14 keer) en Joost Eerdmans (3) is volgens Gorny dan ook geen kwestie van persoonlijke voorkeur. ‘Bij ons komt het eerder door de tijdsdruk waar je als kleine fractie mee te maken hebt.’

Volgens politicoloog Simon Otjes maakt het volgen van rondetafelgesprekken dan ook maar een klein deel uit van het ondersteunend Kamerwerk: ‘Fractie-ondersteuners hebben veel rollen en taken, zoals persvoorlichting, sociale media, politiek-strategische, juridische, procedurele en beleidsinhoudelijke advisering, agendabeheer, het schrijven van spreekteksten moties, amendementen en vragen, en contact met experts en belangengroepen. Rondetafelgesprekken helpen bij de laatste, maar niet bij alle andere taken.’

Prioriteiten stellen

Kamerleden kunnen ook kiezen bij welke beleidsterreinen ze willen aanschuiven. Deels zegt die keuze iets over de politieke voorkeuren van de partijen zelf – zo schuift de PvdA relatief vaak aan bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en BBB en Partij voor de Dieren bij Landbouw en Infrastructuur en Waterstaat. Maar als de hoorzitting een middel is om Kamerleden te informeren, waarom zou je dan niet juist als linkse partij aanschuiven bij een zitting over defensie, of als rechtse partij bij onderwijs? ‘Partijen zijn actief op onderwerpen die ze belangrijk vinden,’ legt politicoloog Otjes uit. ‘Kamerleden hebben heel weinig tijd en moeten prioriteiten stellen. Kleine fracties moeten hele dossiers en ministeries laten voor wat ze zijn.’

Als er twee rondetafelgesprekken tegelijkertijd zijn ingepland, probeert Caroline van der Plas soms van allebei een deel bij te wonen. ‘Maar dat is natuurlijk niet ideaal, want dan krijg je letterlijk maar de helft mee – ik moet daarin keuzes maken.’ Voor haar zijn dan ook de commissies Landbouw en Infrastructuur en Waterstaat het belangrijkste. ‘Die gaan over zaken als bodemkwaliteit, water, stikstof en OV-verbindingen in de regio, en daar kies ik voor. Die hoorzittingen zijn trouwens ook een middel voor mij om in contact te komen met mensen die ik anders niet zo snel zou tegenkomen.’

Wanneer welke tafel wordt bezocht en door welke partijen, hangt dus af van verschillende factoren: persoonlijke betrokkenheid van een Kamerlid met zijn of haar portefeuille, omvang van de fractie en de beleidsterreinen waarop zij zich willen profileren.

Wat de best bezochte rondetafelgesprekken met elkaar gemeen hebben, is dat ze op dat moment stevig in de media-aandacht stonden: gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, de corona-app, ouderenzorg en corona, Russisch gas en klimaattafels. Wat op welk moment als nuttig wordt gezien, blijft – ondanks de neutrale term ‘rondetafelgesprek’ – een politieke kwestie.