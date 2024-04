En weer was het deze week raak met Johan Derksen. Nadat het jonge GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop, geboren in Ethiopië en opgegroeid in Friesland, in de Kamer had gepleit voor steun aan de Friese taal, riep Derksen in Vandaag Inside: ‘Die staat toch uit zijn nek te lullen!’. En: ‘Hij is toch geen Fries? Kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer!’ Aan tafel zaten René van der Gijp en Albert Verlinde mee te grinniken.

Maar de uitzending was nog niet afgelopen of het hagelde kritiek op Derksens onversneden racisme, via de sociale media en vanuit de politiek. Minister Hugo de Jonge noemde de uitspraken ‘schaamteloos’, D66-leider Rob Jetten sprak over ‘puur racisme op nationale tv’, en zelfs oud-PVV-Kamerlid Harm Beertema vond dat VI hiermee ‘de bodem wel heeft geraakt’.

Habtamu zelf reageerde soeverein met een kort filmpje, waarin hij in het Fries uitlegde dat hij op een boerderij in Wommels is opgegroeid, waar hij kaatste, trekker reed, schaatste, molk en stront schepte. ‘En Johan, als je het niet erg vind, ga ik nu weer aan het werk’ – waarop demissonair minister-president Mark Rutte zelfs in het Fries reageerde: ‘Goede reaksje, Habtamu de Hoop’.

Zoals gebruikelijk bij eerdere rellen – een paar jaar geleden vertelde Derksen nog dat hij ooit tijdens een liederlijke nacht bij een bewusteloze jonge vrouw ‘een kaars d’r in had gestopt’ – weigerde de tv-persoonlijkheid zijn excuses aan te bieden: ‘Je kunt overal wel racisme achter zoeken. Die jongen mag alles vinden, maar ik toch ook?’

Dat lijkt me precies het punt: je mag in Nederland alles vinden, maar moet je het ook zeggen? De afgelopen jaren heeft Johan Derksen juist daarvan met groot succes zijn handelsmerk gemaakt: gewoon zeggen wat veel mensen denken. Domme grollen over Akwasi en Zwarte Piet, de lompe anekdote over de kaars, aanhoudende scheldpartijen over ‘de heks’ Sigrid Kaag, die vervolgens nóg zwaarder bedreigd werd, en nu dus weer de racistische kletspraat over Habtamu de Hoop.

Hoe aanstootgevend de praatjes van Derksen ook zijn, het probleem lijkt me niet zozeer wat Derksen precies zegt, maar waar.

Voorheen – en dat is het grote verschil – bleven de racistische grollen en vrouwonvriendelijke praatjes van mannen als Derksen waar ze thuishoren: in de voetbalkantine of aan de stamtafel in de dorpskroeg, en was er altijd wel iemand die zei: wie brengt Johan even naar huis? Nu is de kroegpraat elke dag op prime time te horen op tv, en grinniken anderhalf miljoen kijkers mee: die Johan, wat ie nou toch weer zegt!

Zo wordt het alledaags racisme acceptabel gemaakt – zeker als het niet ter plekke wordt tegengesproken. Als Johan het al zegt op TV, waarom zou je het dan zelf niet doen?

Na de uitspraken van Derksen over Habtamu toog De Telegraaf meteen naar Wommels, om de dorpsgenoten van de jonge politicus te vragen wat ze ervan vonden. De een na de ander kwam op voor Habtamu, verschillende dorpelingen vroegen zich af waarom Derksen met zijn racistische uitspraken eigenlijk nog steeds op tv was.

Dat is dus hoe het werkt. Voor hetzelfde geld had de besnorde analist kunnen verkondigen dat Habtamu een voorbeeld is voor al die andere migranten: hartstikke leuk toch, dat zo’n Ethiopiër zo z’n best doet, en nog Fries praat ook!

Zo ging het ook in dorpen als Musselkanaal, Wapenveld, Grootegast en ’s Gravendeel waar de afgelopen decennia opvanglocaties voor asielzoekers werden gevestigd: eerst was er groot protest tegen de komst van zo’n azc, maar enige jaren later werd er wéér gedemonstreerd als de opvanglocatie werd gesloten, want inmiddels hadden de dorpelingen de asielzoekers in het hart gesloten: vader Achmed is zo’n aardige man en de kleine Mo kan zo goed voetballen. Met andere woorden: al die buitenlanders moeten we niet, maar jij en je pa zijn ok.

Ook daar kan je uiteraard je bedenkingen bij hebben, maar het is al een stuk beter dan alléén maar roepen dat die buitenlanders hier eigenlijk niet horen. Precies dat is de keuze die invloedrijke types als Johan Derksen hebben. Zo moeilijk kan het niet zijn.