Toen Pieter Omtzigt in september aan verschillende talkshowtafels bekendmaakte dat er wat hem betreft een migratieplafond zou moeten komen van 50.000 per jaar, hagelde het meteen kritiek, niet alleen van asieladvocaten en voorstanders van de Europese samenwerking maar ook uit het bedrijfsleven en de academische wereld. Als zo’n plafond zou worden ingesteld, klonk het, zouden alle vluchtelingenverdragen moeten worden opgezegd om een einde te maken aan de asielinstroom, zou Nederland vanwege het vrije verkeer van werknemers uit de EU moeten stappen, zouden er nóg grotere tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan, en zou er geen internationale student meer naar Nederland kunnen komen. Het plan zou, kortom, niet meer zijn dan een populistische oprisping en regelrechte volksverlakkerij.

Het wachten was op het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract, waarin Omtzigt beloofde de migratieplannen uit te werken. En wat blijkt, nu het program eindelijk verschenen is? Het is helemaal zo gek nog niet. Het migratieplafond blijkt in de plannen geen hard plafond maar een ‘richtgetal’, om ervoor te zorgen dat de totale omvang van de Nederlandse bevolking in 2050 onder de 20 miljoen blijft, en om op den duur de publieke voorzieningen die nu al onder zware druk staan, van de volkshuisvesting tot de gezondheidszorg, voor iedereen op peil te houden: een streven waar het gros van de Nederlanders het mee eens zou kunnen zijn.

De Pieter Omtzigt en zijn partij überhaupt stappen durven de zetten naar een samenhangend migratiebeleid is prijzenswaardig.

In het programma wordt er allereerst op gewezen dat migratie niet een natuurlijk fenomeen is dat ons overkomt, maar wel degelijk het gevolg is van beleid, vooral door arbeidsmigratie en de toestroom van studenten. Alleen al die vaststelling lijkt me winst. De afgelopen decennia bleef het politieke debat over migratie steken in hopeloos gekrakeel over asielzoekers, die volgens partijen op de rechterflank als een ‘tsunami’ Nederland binnen zouden stromen – terwijl asiel niet meer dan tien procent van de migratie bedraagt, op de piek van de Oekraïners na, en bovendien bepaald wordt door internationale verdragen en humanitaire principes. Al die tijd werd arbeidsmigratie beschouwd als een fenomeen waar de Nederlandse regering niets aan kon doen vanwege Europese regels, en waar Nederland bovendien baat bij zou hebben om de economie aan de gang te houden. Maar intussen stapelden de problemen zich op: grote tekorten op de woningmarkt, een sociaal stelsel dat kraakt in zijn voegen, gezondheidszorg die onbetaalbaar dreigt te worden.

Al jaren geleden waarschuwde socioloog Paul Scheffer, auteur van het veelbesproken essay ‘Het multiculturele drama’, voor de ontwrichtende gevolgen van ongecontroleerde immigratie, ook en vooral van arbeidsmigratie, en pleitte hij – onder meer in rapporten van de WRR – voor het ontwikkelen van een samenhangend, strategisch migratiebeleid in de komende decennia en een open debat over het stellen van een bovengrens. In de politiek werd er niets mee gedaan. Tot nu dus.

stappen zetten

Op de maatregelen die Nieuw Sociaal Contract voorstelt is allerlei kritiek mogelijk, zoals op het voorstel om gezinshereniging voor vluchtelingen te beperken tot het kerngezin, de kwestie waarop de VVD het kabinet liet vallen: behoudens uitzonderlijke gevallen is al zo, waardoor het dus geen zoden aan de dijk zet. Maar in het verkiezingsprogramma zijn ook tal van reële aanknopingspunten te vinden om meer greep op het migratiebeleid te krijgen, zoals regulering van de uitzendsector, een ‘ingroeistelsel’ voor sociale zekerheid, een selectiever beleid in de acquisitie van nieuwe bedrijven waar vooral nieuwe arbeidsmigranten werken maar die weinig toegevoegde waarde hebben voor de ‘brede welvaart’ in Nederland, zoals de ‘distributiedozen’ die overal langs de snelwegen verrijzen, het invoeren van een ‘puntensysteem’ naar Canadees model, het schrappen van fiscale voordelen voor expats, en een einde maken aan de zotte situatie dat buitenlandse studenten die hier één dag per week werken, direct aanspraak kunnen maken op een basisbeurs en soms een aanvullende beurs, terwijl het aandeel buitenlandse studenten nu al in opgelopen tot veertig procent van de eerstejaars.

De grote vraag is natuurlijk of al die maatregelen inderdaad voldoende greep zullen brengen op de migratie, en of het streefgetal van 50.000 per jaar haalbaar zal zijn. Maar dat Pieter Omtzigt en zijn partij überhaupt stappen durven de zetten naar een samenhangend migratiebeleid op de lange termijn en zich niet verschuilen achter de verlammende vaststelling dat er toch niets aan te doen is, valt op zichzelf al te prijzen.