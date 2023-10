‘Een partij zonder debat is als saté zonder saus. Het kan wel, maar het is niet zo lekker,’ zei wijlen VVD-voorzitter Henry Keizer in 2014 bij zijn aantreden. Met Mark Rutte als politiek leider zaten de liberalen al een paar jaar stevig in het centrum van de macht en, dronken van het succes, lieten ze het debat binnen de partij verstommen.

Keizer beloofde een toekomstbestendige partij met meer zetels en leden. Hij voegde lokale afdelingen samen en brak de gewesten af. Daarmee verdwenen de machtige partijbaronnen die als voorzitters van de Kamercentrales af en toe met opgeheven vinger de partijtop de les lazen.

Het debat binnen de partij verdween en de stille onvrede groeide. Duizenden leden liepen weg, concludeerde een interne evaluatiecommissie in 2019. Ze ervoeren geen ‘nestgeur’ meer bij de partij en de nog actieve leden voelden zich vaak nauwelijks gehoord. De evaluatie werd niet naar de leden gestuurd, er werd nooit over gedebatteerd.

‘Het lukte me niet om fatsoenlijk een debat te voeren zonder dat het loyaliteitsvraagstuk meteen op tafel lag,’ zei burgemeester Don Bijl van Purmerend destijds. Hij was vijftig jaar lang vol overtuiging lid van de VVD, maar zegde zijn lidmaatschap op met de woorden: ‘Ik hoop dat de vrijheid van denken weer terugkeert.’

Het was weliswaar niet meer een levendige debatpartij, leden gingen weg, maar de VVD bleef wel aan de macht. Heel even leek het debat terug te keren in de partij toen de leden zich begin dit jaar steeds luider uitspraken tegen het stikstofbeleid en het in hun ogen veel te softe migratiebeleid van Rutte IV. Dit gemopper, gecombineerd met kiezersonderzoek van het permanente campagneteam, speelde een grote rol bij de val van het kabinet over gezinshereniging. Dat ging feitelijk over slechts twee- tot drieduizend asielzoekers minder per jaar. Maar het beeld van een streng asielbeleid doet het nou eenmaal goed bij de potentiële VVD-kiezer en bij de leden.

De leden zijn nu weer rustig en hebben zich massaal geschaard achter lijsttrekker Dilan Yeşilgöz. Zij was de favoriet van het bestuur en de enige kandidaat. Als eerste daad als politiek leider opende ze de deur naar eventueel regeren met de PVV en hoewel dit onder Rutte jarenlang principieel ondenkbaar was, veroorzaakte die draai nauwelijks een rimpeling binnen de partij.

shakespearaanse drama’s

Debat binnen een partij is gewoon niet zo handig tijdens verkiezingen, denken de strategen binnen politieke partijen. Ongelijk hebben ze niet. Vele lijsttrekkersverkiezingen liepen uit op shakespeareaanse drama’s en grote verliezen. Zoals in 2016, toen Diederik Samsom, de zittende fractieleider van de PvdA, werd uitgedaagd door vicepremier Lodewijk Asscher. Het publiek werd getrakteerd op een pijnlijke en ordinaire wedstrijd moddergooien en keerde zich tegen de partij. Asscher won de strijd. Later werd duidelijk dat Samsom de – voor hem onverwachte – kandidaatstelling van Asscher had ervaren als verraad.

Hoewel de partijstrategen kregen wat ze wilden, namelijk publiciteit, bleek alle negatieve aandacht vooral kiezers weg te jagen. De PvdA haalde slechts negen zetels bij de verkiezingen in 2017, een verlies van 29 zetels. Nooit eerder verloor een partij zo veel zetels in de Tweede Kamer. Het vorige record stamde uit 2002 en was ook van de PvdA: toen ging de partij van 45 naar 23 zetels na het succes van Pim Fortuyn, die vlak voor de verkiezingen werd vermoord.

Bij alle partijen is inmiddels wel duidelijk dat de top niet zit te wachten op gedoe. Achter de schermen worden favoriete lijsttrekkers naar voren geschoven en mogelijke tegenkandidaten ontmoedigd.

De interne lijsttrekkersverkiezingen bij vooral de gevestigde partijen waren een reactie op die revolte uit 2002. ‘Het fortuynisme heeft de VVD tot democratisering van de partij aangezet,’ zei VVD-senator en prominent Uri Rosenthal in 2006 tegen NRC. ‘Voor politieke partijen geldt hetzelfde als voor democratie in het algemeen: het is niet voor bange mensen.’

Niet lang daarna stortte zijn partij in een ravijn na een langslepende strijd tussen Rutte en Verdonk. ‘Dat nooit meer,’ was het antwoord van de partijtop op vrijwel alle brandjes.

Bij het CDA zullen ze ook niet meer snel zo uitbundig lijsttrekkersverkiezingen aankondigen na het pijnlijke debacle uit 2020. Het bestuur hoopte op een strijd tussen de – door henzelf benoemde – kroonprinsen Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra. Alleen deed Hoekstra niet mee en meldde Pieter Omtzigt zich als kandidaat. Hij was toen al zeer populair bij het grote publiek, maar een stuk minder bij de partijtop. De Jonge won nipt, maar besloot zich terug te trekken als politiek leider. Officieel was hij als minister van Volksgezondheid te druk met corona, maar achter de schermen zagen invloedrijke partijgenoten en donateurs (anoniem klagend in De Telegraaf) hem niet zitten. Vervolgens maakte het bestuur de kardinale fout de eigen lieveling Hoekstra, die helemaal niet meedeed met de interne lijstrekkersverkiezingen, maar voren te schuiven en Omtzigt te passeren. Het heeft een diepe wond geslagen die het CDA nog lang niet te boven is.

toondoof

Tijdens de voorbereiding van de komende verkiezingen waren er niet voor niets bij geen van de partijen lijsttrekkersverkiezingen. Althans, geen echte. GroenLinksPvdA vermeldde in een persbericht trots dat 92 procent van de leden Frans Timmermans had gekozen als nieuwe politieke leider. Alleen was er helemaal geen echte keuze. Leden konden alleen ‘ja’ of ‘nee’ invullen op de vraag of ze Timmermans als lijsttrekker van de fusiepartij wilden.

Bij de SP is het ‘gewoon’ Lilian Marijnissen geworden. Maar ook een partij als D66, die interne democratie ooit hoog in het vaandel had staan, had maar één kandidaat: Rob Jetten.

Het werd nergens hardop gezegd, maar bij alle partijen is inmiddels wel duidelijk dat de top niet zit te wachten op gedoe. Achter de schermen werden de favoriete lijsttrekkers alvast naar voren geschoven en mogelijke tegenkandidaten ontmoedigd.

De vraag is of dat erg is. Partijdemocratie is immer meer dan alleen lijsttrekkersverkiezingen. D66-oprichter Hans van Mierlo sprak ooit over zijn partij als ‘een stille revolutie die kanalen graaft van burgers en hun frustraties naar de centra van de macht’.

Maar ook dat valt tegen. Lokale afdelingen van de oude, gevestigde partijen klagen al jaren over de toondoofheid van hun partijtop die steeds meer leunt op campagnestrategen en doorlopend kiezersonderzoek. Zelfs bij D66 is van een bruisende ideeënpartij al lang geen sprake meer, deskundigheid is daar een ideologie op zichzelf geworden, klinkt het vanuit de afdelingen. De top leunt vooral op adviezen van planbureaus en ministeries.

Leden kunnen via bijvoorbeeld amendementen op congressen verkiezingsprogramma’s aanpassen. Maar ook dat middel is sleets. Over honderden, soms ver in de duizend, voorstellen moet worden gestemd, te veel voor een gewoon lid om allemaal grondig te bestuderen. Vandaar dat veel landelijke partijbesturen voorstellen ‘overnemen’ of ‘ontraden’. Maar daar zit een addertje onder het gras: die adviezen zijn wel heel erg leidend. Van de 800 amendementen die tijdens het verkiezingscongres van D66 in 2020 werden ingediend, ontraadde het bestuur er 450. En die 450 amendementen werden stuk voor stuk weggestemd, een vrijwel Noord-Koreaanse uitslag. ‘Voor leden van een partij met een grote letter “D” in de naam is het toch wat onwennig,’ schreef een jonge Democraat later. Leden konden ‘voor’ of ‘tegen’ stemmen, maar er was ook nog een knop: het bijna betuttelende ‘stemadvies (van het bestuur, red.) volgen’.

Alleen op zondagmiddag debatteren

Het is al met al nog niet zo eenvoudig voor gewone leden van een partij om kanalen te graven naar het centrum van de macht. En al helemaal niet als ze te luidruchtig worden. De SP brak drie jaar geleden met haar jongerenafdeling Rood omdat deze volgens het landelijke partijbestuur te communistisch en radicaal werd. Tientallen leden die sympathiseerden met of lid bleven van de jongeren werden geroyeerd. Een kritische jongerenclub is leuk, maar het moet niet te gek worden.

‘Partijen verkeren in diepe crisis,’ schreef NRC. ‘De interne partijdemocratie is op een laag pitje gedraaid. Of in ieder geval is de cultuur er niet op gericht nu eens fijn intern de geesten te scherpen met een stevig gesprek. Debatteren mag, maar alleen op zondagmiddag in Balie-achtige vrijblijvendheid. Aanstormend partijtalent met ambitie dient vooral de kunst van het zwijgen te verstaan.’

Het zou zo uit de krant van deze week kunnen komen, maar de tekst stamt uit het jaar 2000. Nog ver voor de komst van Fortuyn en de plechtige beloften van interne partijdemocratie door de gevestigde partijen.

Partijdemocratie is niet voor bange mensen, maar met veel interne democratie win je helaas niet per se verkiezingen.

Het getob en gedroom over levendige debatpartijen is deels ook gebaseerd op een geromantiseerd beeld. Al meer dan vijftig jaar wordt gesproken over de neergang van de politieke partij – en al bijna net zo lang over het gebrek aan interne democratie.

De afgelopen jaren zijn er partijen bijgekomen. Partijen die sneller kunnen schakelen zoals de PVV, die geen leden heeft. Partijen die weinig democratisch zijn, zoals Forum voor Democratie, met veel leden die idolaat zijn van de partijleider. Partijen die heel snel groot zijn geworden, zoals de BoerBurgerBeweging, en premiers-kandidaten in de pers kunnen presenteren zonder gedoe met de achterban. Partijen die nog in oprichting zijn, zoals Nieuw Sociaal Contract, en daardoor pas vlak voor de verkiezingen überhaupt een programma presenteren. Zij zijn veel wendbaarder dan de oude, gevestigde partijen. Zij kunnen sneller reageren op de peilingen waar we onderhand in verdrinken. Gedoe met lijsttrekkers of over koersverschillen kost te veel tijd, denken de strategen. En inderdaad, partijdemocratie is niet voor bange mensen, maar met veel interne democratie win je helaas niet per se verkiezingen. Of zoals wijlen Keizer zou zeggen: ‘Een partij zonder debat is als saté zonder saus. Het kan wel.’