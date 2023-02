Mijn zoon (2) ziet het als zijn voornaamste taak om mij om te duwen. Vandaag was hij met zijn speelgoedauto’s aan het spelen en zat ik iets verderop op de grond met mijn hoofd gebogen over het scherm van mijn telefoon. Ineens voelde ik een duw tegen mijn schouder. Ik gooide mijn telefoon op het kleed, liet me vallen en riep tegelijkertijd met verbaasde stem: ‘O nee, duw jij mij nou om?’ Hij kwam bovenop me zitten, duwde zijn knieën tegen mijn ribben en zei na een paar minuten: ‘Nu moet je weer opstaan. En dan ga ik je nog een keer omduwen.’

Het gestoei vormt meestal het hoogtepunt van mijn dag. Het is misschien wel het enige moment waarop ik me bewust ben van mijn lichamelijkheid, alsof de virtuele wereld me uitspuugt en achterlaat op een klein eiland ver weg van alle digitale ruis om me twintig minuten later weer met geweld mijn hoofd in te sleuren. Want dat is wat ik ben: een schimmige binnenzitter, in de woorden van filosoof Frédéric Gros: vooral aanwezig in de virtuele wereld, opgesloten in het hoofd, in een dimensie waar geen ruimte is voor reliëf, geen daglicht naar binnen schijnt.

’s Avonds, wanneer de kinderen op bed liggen, denk ik vaak terug aan de handen van mijn zoon die tegen mijn schouder duwen en hoe die me losrukken van de digitale nevenwereld waarin ik het grootste deel van de dag vertoef. Op het moment dat ik die wereld betreed, al is het maar om iets op Twitter te lezen of een vriend een appje te sturen, voelt het alsof ik mijn lijf achterlaat op de grond, als een hoopje dood vlees.

Het komt pas weer tot leven wanneer mijn zoon het probeert om te duwen. Door zijn aanraking – onze lijven die tegen elkaar botsen, het rollen over de grond, zijn voeten die in mijn maag en tegen mijn bovenbeen hameren – dringt het tot me door dat mijn geest vastzit aan een lichaam, in dat lichaam huist, in plaats van erboven zweeft. Ik ben dat lichaam en ik ben, in de woorden van Nietzsches Zarathoestra, volkomen lichaam en verder niets.

Tenminste, wanneer ik met mijn zoon stoei. De rest van de dag ben ik weer wie ik niet zou willen zijn: een verachter van mijn lichaam.

Fysieke afhankelijkheid

Moderne techniek bevrijdt ons van onze fysieke afhankelijkheid van de wereld die inherent is aan de lijfelijkheid van ons bestaan, schrijft filosoof Ad Verbrugge in Staat van verwarring. Hij laat zien hoe dat proces een paar eeuwen geleden al begon met de uitvinding van de stoommachine. Plotseling konden we zonder dat we direct afhankelijk waren van de natuurkrachten om ons heen, en zonder er veel moeite voor te hoeven doen, grote afstanden afleggen. Of het waait of niet, de stoomboot zal varen. De mens werd zo bevrijd van zijn lijfelijke inbedding in de naaste omgeving. Die ontwikkeling intensiveerde via de telegraaf, de vaste telefoon en de televisie, en daarna, tijdens de digitale revolutie, via het internet en de smartphone.

Wanneer we naar het scherm van onze telefoon staren, worden we als ware opgetild en weggevoerd van de ruimte waar we op dat moment lijfelijk aanwezig zijn.

Wanneer we naar het scherm van onze telefoon staren – of in mindere mate wanneer we met iemand bellen – worden we als ware opgetild en weggevoerd van de ruimte waar we op dat moment lijfelijk aanwezig zijn, en waarmee we direct in aanraking zijn. We zijn bij wat we zien of horen op het scherm en worden daardoor, in de woorden van Verbrugge, opgenomen in een wereld van indrukken die ons leven ‘ontlijven’. Het voelt alsof we worden bevrijd van de beperkingen, inspanningen en moeite die de lijfelijkheid van het aardse bestaan met zich meebrengt.

Concrete objecten

In de eenentwintigste eeuw wordt deze ontlijving – en onze gehele manier van leven – voor een groot deel vormgegeven door Silicon Valley, waar programmeurs en techondernemers, vanwege hun instinctieve verlangen naar efficiëntie en optimalisatie, bouwen aan een wrijvingsvrije wereld. Het menselijk lichaam is dan een sta-in-de-weg, een hinderlijk omhulsel dat vertraging en weerstand veroorzaakt.

Deze ‘architecten van de samenleving’ zien het liefst dat de hele wereld met een paar swipes binnen ons handbereik ligt. Het gevolg is dat we ons lichaam in het dagelijkse leven nauwelijks meer hoeven te gebruiken. We laten boodschappen thuisbezorgen, haalden de bioscoop naar onze woonkamer, bestellen cadeaus en andere spullen via bol.com, verruilden het café voor de groepsapp en Tinder, volgen vergaderingen online en bezoeken zelfs een concert, museum of psycholoog tegenwoordig net zo makkelijk virtueel als fysiek.

Daarmee verdringen we in toenemende mate de directe ervaring van onze handelingen, voelen de volheid ervan steeds minder, zoals ik dat als kind al deed toen ik de directe ervaring van iemand verkering vragen – de spanning vooraf, het rood worden, het trots zijn op jezelf omdat je het toch maar mooi gedaan had en het eventuele kusje (of de afgang) na afloop – uitbesteedde aan het veilige virtuele alternatief: een bericht via msn. Een ervaring uit de tweede hand.

Representaties van de werkelijkheid, noemt filosoof Matthew Crawford dat in zijn boek De wereld buiten je hoofd. Want in tegenstelling tot wat verlichtingsfilosofen en neurowetenschappers als Dick Swaab (Wij zijn ons brein) ons vertelden, oriënteren we onszelf niet alleen vanuit onze geest in de wereld, maar vooral vanuit ons lichaam. We treffen onszelf aan op een plaats in de wereld, en deze ‘gesitueerdheid’, dit in de wereld zijn, is fundamenteel voor onze menselijkheid.

Maar omdat de dingen om ons heen voornamelijk via representaties – indirecte beelden van de werkelijkheid – aan ons verschijnen, wordt het steeds lastiger om de wereld te bezien vanuit onze lichamelijkheid. De representaties sluiten ons op in ons hoofd, laten ons steeds verder wegdrijven van de situatie waarin we ons als handelende, belichaamde wezens rechtstreeks bevinden.

Wanneer we wat vaker zouden ontsnappen uit ons hoofd, zoals wanneer ik met mijn zoon stoei, of op een zeldzaam moment baantjes trek in het zwembad, kunnen de concrete objecten om ons heen volgens Crawford fungeren als aanhechtingspunten voor onze geest. Dat geeft grip en controle. Via onze handelingen verbinden we ons met onze omgeving, ervaren we dat de wereld een eigen werkelijkheid bezit en kunnen we er een relatie mee aangaan.

Handelen in de reële wereld

Het doet me denken aan wat Michel de Montaigne (1533-1592) vijf eeuwen geleden al schreef in zijn essay Over de ervaring: dat wanneer hij danst, hij met heel zijn lichaam bij dat dansen wil zijn, en niet met zijn geest ergens anders wil verkeren. Net zoals hij tijdens het wandelen door het park best even kan wegdromen, maar daarna weer terug wil keren naar de wandeling. Want daar speelt het leven zich af. ‘De natuur heeft er moederlijk op toegezien dat de daden die zij ons gebiedt te verrichten met het oog op onze behoeften, ons ook genot verschaffen.’

Voor Crawford betekent handelen in de reële wereld vooral dat we ons met gerichte, gedisciplineerde aandacht storten op een ambacht of op het onder de knie krijgen van een vaardigheid, bijvoorbeeld pianospelen, uitgebreid koken of een fietsband plakken. Dat soort bezigheden ziet hij als ankers die ons met beide benen op de grond houden in de fysieke wereld.

Na een tijdje voelt het alsof ik word geabsorbeerd door de keuken, ermee in dialoog treed. Ik bewoon de keuken.

Hoewel ik me zelden op een ambacht stort en ook niet beschik over veel vaardigheden (of je moet het in slaap wiegen van baby’s meetellen), herken ik wat Crawford beschrijft. Wanneer ik aan het eind van de middag begin met koken, voelt dat werkelijker en echter dan de rest van de dag, die ik vooral vul met naar mijn scherm staren en boeken lezen. Dat gevoel wordt versterkt wanneer ik iets bereid waarvoor ik niet afhankelijk ben van een recept (dat ik zou lezen vanaf mijn telefoon), maar volledig kan vertrouwen op mijn eigen vaardigheden.

Wanneer ik de pannen op het fornuis zet, het vergiet alvast in de gootsteen, de groenten naast de snijplank op het aanrecht en de borden en glazen water op tafel, geeft dat rust en structuur. Al mijn aandacht kan vervolgens gericht worden op het koken, waarbij mijn handelingen als vanzelf lijken te gaan. Na een tijdje voelt het alsof ik word geabsorbeerd door de keuken, ermee in dialoog treed. Ik bewoon de keuken, op een manier waarop ik mijn kantoor op zolder nooit zal bewonen. Tijdens het schrijven ben ik me niet bewust van mijn lichaam en de fysieke ruimte waarin ik me bevind, maar zweef ik ergens rond in de digitale sfeer. Tijdens het koken voelt het juist andersom: alsof ik ben versleuteld in de keuken.

Overgeheveld naar de realiteit

Mijn ervaring komt overeen met wat filosoof Hans Schnitzler schrijft in zijn boek Kleine filosofie van de digitale onthouding, namelijk dat zijn studenten van de Bildung Academie, die hij ieder jaar onderwerpt aan een digitale detox, na afloop zeggen dat ze de fysieke ruimte waarin ze zich zonder smartphone bevonden, als ‘echter’ gingen ervaren. Een van de studenten beschrijft bijvoorbeeld hoe de sfeer van zijn kamer veranderde, echter en realistischer werd, omdat het voelde alsof die werd leeggezogen van digitale ruis.

Dat heeft volgens Schnitzler te maken met het feit dat ruimtes, zoals mijn keuken, er niet zomaar zijn, maar hun realiteit ontlenen aan de belichaamde wezens die erin wonen. ‘Woon- of werkkamers komen tot leven omdat wij er handelend een relatie mee aangaan en er betekenis aan geven. De mens “ontdekt” zijn directe omgeving in de ontmoeting, in zijn omgang met allerlei reële dingen, dingen die onderling naar elkaar verwijzen en waar de ruimte haar betekenissamenhang aan ontleent.’

De studenten van Schnitzler spraken bijna allemaal over een ‘realiteitswinst’. Ze werden uit hun abstracte wereld gehaald, en overgeheveld naar de concrete realiteit van de verschijnselen zelf, schrijft Schnitzler, ‘gegrond in een fysiek-materiële omgeving. Waar zij eertijds vooral met hun hoofd in de digitale wolken liepen, vonden zij zichzelf nu terug in een meer belichaamde omgeving.’

Juist omdat we belichaamde wezens zijn, kan de digitale wereld, die ons lospeutert van de lijfelijke realiteit, ons in de war schoppen. Het virtuele voelt oneindig, waardoor de as van afstand en nabijheid verdwijnt en we ons moeilijk kunnen oriënteren. Tastbare referentiepunten waarmee we het terrein kunnen afbakenen, verdwijnen, schrijft Schnitzler. ‘Het is als een postgeografische ruimte die realiteitsverlies veroorzaakt. Wanneer die digitale ruis wegebt, zoals tijdens een detox, lijkt de wereld weer te herstellen in haar “echtheid”.’

Reageren op wat ons raakt

Zo bezien is het niet vreemd dat steeds meer mensen zich vervreemd voelen van hun lichaam. Wanneer we ons willen verbinden met de wereld om ons heen, moeten we in staat zijn om ermee te resoneren, schrijft socioloog Hartmut Rosa in Onbeschikbaarheid. Resonantie ziet hij als het tegenovergestelde van vervreemding, als de grondmodus van ons bestaan. Het vermogen om te resoneren zou essentieel zijn voor ons mentale welzijn en onze socialiteit, maar ook voor onze lichamelijkheid, voor de manier waarop we tactiel en metabolisch, voelend en denkend, met de wereld in uitwisseling treden.

Een resonantie uit zich altijd lichamelijk. We krijgen kippenvel, onze nekharen gaan overeind staan, er loopt een rilling over onze rug of we gaan sneller ademhalen.

En om resonantie te kunnen ervaren, hebben we ons lichaam nodig. Een belangrijk kenmerk van resonantie is het moment van aanraking. Rosa schrijft: ‘In resonantie komen met een persoon, maar ook met een landschap, een melodie of een idee, betekent als het ware door hem of haar “inwendig” bereikt, geraakt of bewogen worden.’

Volgens Rosa kunnen we pas van resonantie spreken wanneer er op deze aanraking een eigen, actieve reactie komt. Die uit zich altijd lichamelijk. We krijgen kippenvel, onze nekharen gaan overeind staan, er loopt een rilling over onze rug, we gaan sneller ademhalen of onze hartslag gaat omhoog. Resonantie betekent dus: reageren op wat ons raakt. Het tegemoet treden. Bijvoorbeeld door met onze volledige aandacht bij een gesprek te zijn dat we met iemand voeren. Of een betekenisvolle blik met iemand uit te wisselen. We kunnen, schrijft Rosa, ook geraakt worden wanneer we een muziekinstrument leren bespelen, in de zee springen of een brood bakken. Kortom: in contact zijn met de reële wereld.

Ervaringen opdoen in een simulatie

Wat dat betreft stemt het somber dat grote techbedrijven uit Silicon Valley nu vol inzetten op de komst van de metaverse, een virtuele, driedimensionale ruimte binnen het internet. We kijken dan niet langer naar een scherm, maar zetten een bril op en begeven ons in die parallelle wereld. Via onze avatar lopen we door de wijk, stappen winkels binnen, komen bekenden tegen, drinken een biertje, bezoeken een concert.

De zintuigen zullen geprikkeld worden, maar de metaverse zal het proces van ontlijving alleen maar versterken. Het wordt zo namelijk wel heel verleidelijk om ons lichaam achter te laten in de analoge werkelijkheid en een virtuele wereld in te duiken waarin alles frictielozer is. Het zou betekenen dat niet alleen onze handelingen, maar ook onze manier van ervaring opdoen zal virtualiseren. Het illustreert de minachting die er in bepaalde techkringen bestaat voor de volheid van de fysieke, lichamelijke ervaring.

Een ander gevolg is dat de belichaamde ‘ander’ – die we in het dagelijks leven toch al steeds minder treffen – nog verder van ons vandaan zal drijven. De metaverse benadrukt dat voor menselijke interactie geen fysieke nabijheid nodig is. Het is de vraag wat dat doet met de kwaliteit van onze intermenselijke relaties. Op wat voor manier zullen wij ‘de ander’ dan leren kennen? Filosoof Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) schrijft in De wereld waarnemen: ‘Andere mensen kunnen voor mij nooit een zuivere geest zijn. Ik ken ze slechts door hun blikken, hun gebaren, hun woorden. Kortom, ik ken ze slechts door hun lichaam.’

Wanneer ik lees over de metaverse, moet ik altijd denken aan het gedachte-experiment van de Amerikaanse filosoof Robert Nozick, die de deelnemers vroeg om zich voor te stellen dat hun brein werd losgemaakt van hun lichaam en werd gekoppeld aan een ervaringsmachine waardoor ze altijd gelukkig zouden zijn. Ze konden precies het leven leiden waarvan ze altijd hadden gedroomd. Zouden ze daarvoor kiezen? De meesten antwoordden van niet. Ze wilden geen ervaringen opdoen in een simulatie, maar in de echte wereld.

Transhumanistische agenda

Silicon Valley lijkt juist de andere kant op te bewegen. Er worden niet alleen miljarden geïnvesteerd in de metaverse, maar ook in bedrijven met een ‘transhumanistische agenda’, waar onvermoeibaar toegewerkt wordt naar een wereld waarin we bevrijd zullen zijn van ons ‘hinderlijke’ lichaam.

De Ierse journalist Mark O’Connell schrijft in zijn boek De mensmachine. Hoe we de dood kunnen overleven dat het transhumanisme, ondanks alle bizarre en extreme theorieën, ‘een zekere sturende uitwerking heeft op de cultuur van Silicon Valley, en daarmee ook op de algemene culturele beeldvorming over technologie.’ Meest verontrustende voorbeeld is waarschijnlijk dat Ray Kurzweil, de hogepriester van de ‘technologische singulariteit’ (het idee dat kunstmatige intelligentie onze maatschappij steeds meer zal gaan beïnvloeden) en gezicht van de transhumanistische beweging, werd aangesteld als hoofdingenieur bij Google.

De transhumanisten die O’Connell opvoert in zijn boek zien het menselijk lichaam als een omhulsel dat ons gevangen houdt. Het is een ‘stoffelijke vorm’ die de mens beperkt in zijn intelligentie.

‘Opeens drong het tot me door hoe verschrikkelijk vreemd het is om onszelf als vrijwel niets anders dan informatie te zien die besloten ligt in een substraat.’

Het zijn geen vage randfiguren die dat soort uitspraken doen, maar serieuze wetenschappers. Hans Moravec, hoogleraar cognitieve robotica, zegt bijvoorbeeld ervan overtuigd te zijn dat mensen in de toekomst hun biologisch lichaam zullen achterlaten. Of neem Randal Koene, de Nederlandse neurowetenschapper die in Californië woont en met zijn onderneming probeert om een langgekoesterde transhumanistische droom in vervulling te laten gaan, namelijk het uploaden van de geest op een computer, ofwel ‘het brein aan zijn stoffelijk omhulsel onttrekken’.

Dat het idee van de lichaamloze mens binnen het transhumanisme centraal staat, wist O’Connell wel, maar het verbaasde hem dat er al zo concreet naartoe wordt gewerkt. Hij schrijft: ‘Opeens drong het tot me door hoe verschrikkelijk vreemd het is om onszelf als vrijwel niets anders dan informatie te zien die besloten ligt in een substraat (voedingsbodem, TG) dat niet is wie we zijn, maar slechts een medium vormt voor onze intelligentie – alsof ons lichaam, net als de glazen dia’s waarin hersenplakjes worden bewaard, kan worden afgedaan als een omhulsel.’

Ontsnappingspoging

Het komt uiteindelijk neer op een ontsnappingspoging. Uit ons lichaam, uit de fysieke realiteit die ons omringt.

Als reactie op de eerste satelliet die de mensheid in 1957 de ruimte inschoot, schrijft Hannah Arendt in De menselijke conditie dat er na die gebeurtenis een gevoel van opluchting ontstond bij de mens, omdat de bevrijding uit zijn aardse gevangenis in zicht was gekomen. Het gevoel heerste dat ‘onze soort’ niet voor eeuwig gekluisterd zou blijven aan de aarde. En inmiddels geloven we ook dat we los zullen komen van ons lijf.

Ook Arendt besprak al wetenschappers die een ‘toekomstige mens’ wilden produceren, een mens die ouder werd dan honderd jaar, een ideaal dat transhumanisten hebben opgerekt naar honderden jaren en misschien wel onsterfelijkheid. Ze schrijft dat we bezeten lijken te zijn door een opstandigheid tegen het menselijke bestaan zoals dit gegeven is, ‘een vrije gift uit het niets, die hij als het ware wenst in te ruilen tegen iets wat hij zelf heeft gemaakt.’

Ik zou de virtuele mens, de schimmige binnenzitter, en in het bijzonder de verachters van het lichaam iets van de nieuwsgierigheid naar onze lichamelijkheid van Michel de Montaigne gunnen. In Over de ervaring schrijft hij: ‘Oprecht kunnen genieten van je eigen wezen is de hoogste volmaaktheid en grenst aan het goddelijke. Wij streven naar andere hoedanigheden, omdat we niet weten hoe we moeten omgaan met de ons aangeboren eigenschappen, en wij treden buiten onszelf omdat wij niet weten wat er in ons zit.’

Ik denk dat Michel de Montaigne wel hield van een potje stoeien.