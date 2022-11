Toen ze op haar elfde met haar Koreaanse ouders van de Verenigde Staten naar Zuid-Korea verhuisde, veranderde het hele leven van Heejung Chung. Ze was gewend aan een hecht gezinsleven. Haar moeder en vader brachten veel tijd door met hun kinderen, ze deden aan sport en buitenactiviteiten, wat ook binnen het heersende arbeidsethos in de Verenigde Staten niet echt gebruikelijk was. Maar toen het gezin naar Korea vertrok, kon geen van de gezinsleden nog ontkomen aan het nieuwe, zeer strikte arbeidsregime daar. Ook de kinderen niet, van wie in Korea wordt verwacht dat ze van halfacht ’s morgens tot tien uur ’s avonds bezig zijn met schoolwerk. ‘Er waren weken waarin we elkaar helemaal niet zagen, omdat onze roosters zo uiteenliepen,’ herinnert Chung zich.

De tijd in Korea plantte bij haar een zaadje voor wat haar levenswerk zou worden: academisch onderzoek naar arbeid en de werk-privébalans. Chung studeerde in Seoul en Edinburgh, en voltooide haar PhD in Nederland, aan de Universiteit van Amsterdam en Tilburg University. Nu is ze hoogleraar aan de Universiteit van Kent in het Verenigd Koninkrijk. Haar net verschenen boek The Flexibility Paradox. Why Flexible Working Leads to (Self-)Exploitation is de neerslag van haar onderzoek tot nu toe.

Van flexibel werken – je eigen tijd indelen, vanuit huis werken – wordt over het algemeen aangenomen dat het de werk-privébalans zou verbeteren. Het zou goed zijn voor onze fysieke en mentale gezondheid en meehelpen aan gendergelijkheid doordat het mensen van alle genders de kans geeft om zowel tijd aan carrière als aan het gezins- of privéleven te besteden.

Maar is dat wel zo? Chung stuitte tijdens haar onderzoek op een patroon dat op het tegenovergestelde wees: hoe meer mensen de kans kregen om zelf hun werktijd in te delen, hoe meer uren er op gingen aan werk. Ook bleek flexibel werken de genderstereotypen juist te bekrachtigen. Chung doopte het fenomeen de flexibilty paradox.

Wat verstaan we eigenlijk onder flexibel werken, en waarom is het zo toegenomen?

‘Met flexwerken bedoel ik bijvoorbeeld hybride werken tussen kantoor en thuis, of de eigen uren indelen. Het is ontstaan vanuit de roep van werknemers om een betere werk-privébalans. Die vraag nam toe vanaf de jaren zeventig, toen steeds meer vrouwen gingen werken en mannen meer in het huishouden gingen doen. Maar ook de werkcultuur waarin we altijd “aan” moeten staan, heeft flexwerken aangejaagd. Als je niet meer hoeft te forenzen en eigenlijk altijd en overal kunt werken, kun je je beter voegen naar dat ideaal. Aan de bedrijfskant is flexwerken een manier om kosten te drukken door minder te hoeven uitgeven aan huur- en energiekosten, hogere salarissen voor in de dure stad wonende werknemers of huisvesting van buitenlands personeel. Met de stijgende huurprijzen in grote, bedrijvige steden als Amsterdam en Londen biedt flexwerken een financiële uitkomst voor bedrijven.

‘Werk is niet meer vooral een manier om je geld te verdienen zodat je de dingen kunt doen die je leuk vindt. Het is omgekeerd.’

Bedrijven zetten flexwerken ook in vanuit duurzaamheidsoogpunt. Vooral bedrijven die op hun ecologische voetafdruk worden aangesproken, spreken zich nadrukkelijk uit over hun flexwerkvoorwaarden. Maar het is de vraag of dat echte sociale verantwoordelijkheid laat zien, of dat het gewoon greenwashing is. Want bedrijven profiteren er ook van dat flexwerken leidt tot meer productiviteit. En dat kan de basis vormen voor uitbuiting: ik geef jou vrijheid, maar verwacht er wel excellentie voor terug.’

Hoe stuitte u op de flexibiliteitsparadox?

‘Ik begon met het onderzoeken van flexibele contracten, die in de jaren 2000-2010 aan populariteit wonnen. Inmiddels is bijna iedereen het er wel over eens dat flexcontracten alleen maar negatieve gevolgen hebben voor ons welbevinden. Daarom richtte ik me vervolgens op het flexwerken, dat over het algemeen vooral positief wordt beoordeeld. Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat veel mensen die flexibel kunnen werken, helemaal niet degenen waren met de beste werk-privébalans. Dat iets juist het tegenovergestelde effect heeft van wat ermee beoogd wordt, is interessant en vraagt om verder onderzoek.’

U schrijft dat wanneer we onze eigen tijd kunnen indelen, we juist meer van die tijd gaan besteden aan werk. Hoe komt dat?

‘Kapitalisme, onzekerheid en passie. En met die laatste twee bedoel ik niet zozeer persoonlijke kenmerken, maar de manier waarop de arbeidsmarkt is ingericht en de opvattingen over werk die in de cultuur heersen. Het is tegenwoordig de norm dat je werk je passie is en dat je persoonlijkheid en waarde worden gedefinieerd door het werk dat je doet. Werk is niet meer vooral een manier om je geld te verdienen zodat je de dingen kunt doen die je leuk vindt. Het is omgekeerd: dat wat je leuk vindt om te doen, is werk. Zo’n overtuiging zorgt ervoor dat mensen vatbaar worden voor uitbuiting. Want als iets je passie is, is dat toch reden genoeg om er extra veel tijd in te steken?

In mijn boek citeer ik bijvoorbeeld een tweet van Elon Musk, die volgens mij de belichaming is van het idee dat hard werken gelijk staat aan gepassioneerd zijn en iets goeds doen. In een tweet uit 2018 schrijft hij: “Nobody ever changed the world in 40 hours a week.” Zo is burn-out ook een steeds geaccepteerder fenomeen geworden. Het wordt bijna van ons verwacht, dat we onszelf voorbij ons eigen kunnen pushen om “iets waardevols” te bereiken en onszelf te bewijzen.’

Competitie

Arbeidsonzekerheid is een tweede element dat bijdraagt aan de flexibiliteitsparadox, legt Chung uit. ‘De vele flexcontracten dragen daaraan bij, maar ook het feit dat zelfs mensen die een vast contract hebben meer onzekerheid ervaren. Er is veel competitie op de arbeidsmarkt, en we vergelijken onszelf constant met de ander, die het nog beter lijkt te doen. In landen als de Verenigde Staten en Korea hebben mensen ook ontzettend slechte arbeidsvoorwaarden en is er geen goed sociaal vangnet. Om die onzekerheid te ondervangen, gaan mensen harder werken. Het geeft ze het idee dat ze controle kunnen houden over hun situatie. En hoe meer vrijheid en zelfsturing je dan krijgt in je werk, hoe meer je op zoek gaat naar manieren om die controle te houden.’

Het laatste element dat volgens Chung bijdraagt aan de flexibiliteitsparadox is kapitalisme, en hoe we dat hebben geïnternaliseerd in ons denken over onszelf. ‘We hebben het idee dat we continu waarde moeten toevoegen aan de maatschappij, en voelen ons schuldig als we dat even niet doen. We monitoren onszelf als we naar ons idee lui zijn, en zelfs als we ziek zijn, moeten we dat van onszelf compenseren. Ook zijn we thuis veel strenger voor onszelf. De omgeving van een kantoor veronderstelt namelijk al dat we aan het werk zijn, ook als we dat even niet doen. Thuis zijn mensen alerter op de momenten dat ze tussendoor even voor zich uit staren of een kopje koffie maken, omdat ze dat meteen bestempelen als “niet aan het werk zijn”. Daardoor verwachten mensen tijdens het thuiswerken een hogere productiviteit van zichzelf dan op de werkplek.’

Kortom: ook als we niet op kantoor zijn, gedragen we ons naar de normen die onze managers, de arbeidsmarkt of het kapitalisme ons voorschrijven. En als je de vrijheid krijgt om je eigen uren in te delen, zul je er dus juist vaker voor kiezen om tijd te besteden aan werk. Want als je niet veertig uur op kantoor zit, kun je net zo goed zo goed thuis 45 uur besteden aan je ‘passie’, het voorzijn van de concurrentie en het proberen te verzekeren van je positie op de arbeidsmarkt. Flexwerken blijkt dus geen oplossing voor een betere werk-privébalans en meer gelijkheid, maar legt juist een vergrootglas op heersende normen en ongelijkheid.

Wat betekent dat voor genderrollen?

‘Flexwerkende mannen blijken flexwerken vooral te gebruiken om hun rol op de arbeidsmarkt nog verder uit te melken. Zij besteden hun flexuren voornamelijk om te voldoen aan het stereotiepe beeld van de masculiene, harde werker. Vrouwen gebruiken flexwerken om zich zowel als werknemer als als huisvrouw en moeder te laten uitbuiten. Natuurlijk verschilt de mate waarin dat gebeurt per land. In de VS, het VK en Korea zag ik de grootste negatieve effecten van flexwerken op genderongelijkheid.

In landen waar er al meer gelijkheid bestaat op werk- en privégebied, zoals Zweden en in mindere mate Nederland, zie je dat flexwerken juist wordt gebruikt voor een gelijkwaardige verdeling van taken. In Zweden, bijvoorbeeld, is de verdeling van opvoedtaken al veel langer beter geregeld: door beide partners, onafhankelijk van het geslacht, evenveel ouderschapsverlof te geven. Het systeem heeft daar tijd gehad om te groeien naar een norm waarbij het ook voor mannen normaal is om voor de kinderen of het huishouden te zorgen.

Bij Zweedse mannen ligt er daarom minder een stigma op het afwijken van de norm van de “ideale harde werker”. Flexwerken legt de pijnpunten van de arbeidsmarkt en het sociale systeem bloot óf versterkt juist de positieve kanten van een systeem dat al sterk in elkaar zit.’

In uw cv lees ik dat u naast hoogleraar ook redactrice en onderzoekster, bestuurslid bij verschillende organisaties, moeder van een tienjarige dochter, een katje en een zwerfhondje, partner van een computerprogrammeur, bassiste bij een punk-grungeband en amateurvoetbalster bent. Gebruikt u het flexwerken om aan al deze rollen recht te doen?

‘Ook ikzelf ben ten prooi gevallen aan het uitbuiten van mijzelf, met overspanning als gevolg. Als vrouw denk je namelijk al snel dat je alle ballen hoog moet kunnen houden: én carrière maken, én het huishouden doen, én een goede moeder zijn. Omdat ook ik mijn tijd flexibel kan indelen, ging ik daarom proberen om al die rollen zo goed mogelijk te vervullen in de tijd die ik had. Ik heb moeten leren om grenzen te stellen en gebruik mijn verschillende activiteiten nu juist als afbakening, om niet te ver door te schieten in werk.

Het is voor iedereen anders, maar ik merkte dat ik iets buiten het werk nodig had om volledig in op te gaan om echt los te komen van het werk. Ik heb zumba en fitness op de sportschool geprobeerd, maar dat was niet genoeg. De intensiteit van spelen in een rockband en de betrokkenheid die een voetbalteam vereist, werken voor mij goed. Genoeg ongestoorde tijd voor ontspanning en herstel maken ons beter en productiever in ons werk, maar we moeten er wel voor waken dat we rust niet alleen maar gaan inzetten om nog beter te presteren op het werk.’

Hoe kunnen we er als maatschappij voor zorgen dat flexwerken wél bijdraagt aan het welzijn van de werknemer?

‘Vooropgesteld: in Nederland is het vergeleken met sommige andere landen over het algemeen al goed gesteld met de werk-privébalans. Jezelf kapotwerken wordt hier niet in dezelfde mate opgehemeld als in de VS of Korea. De zes jaar dat ik in Nederland woonde, waren voor iemand met mijn achtergrond een verademing. Ik merkte dat mensen evenveel waarde hechten aan hun hobby’s en familie als aan werk, en dat het bijwonen van een wekelijks sportlesje bijvoorbeeld non-negiotable was. Maar kapitalistische waarden en het idee dat werk je passie moet zijn, zijn ook in Nederland wijdverspreid.

Ook is er wereldwijd een groeiende onzekerheid op de arbeidsmarkt. Overheden moeten zorgen voor goede rechten en sociale zekerheid voor flexwerkers, en zich inzetten om het harde-werkersideaal aan te pakken en opvattingen over werk-privébalans en gendernormen te veranderen. Werkgevers moeten de betekenis van productiviteit herdefiniëren. De betrokkenheid en inzet van een werknemer worden nog steeds voor een groot deel afgelezen aan hoe lang en hoe vaak diegene aanwezig is, een erfenis uit het industriële tijdperk, waarin de uren die je aan de lopende band stond daadwerkelijk overeenkwamen met de waarde die je voor het bedrijf genereerde.

‘Ook is het de taak van de werkgever om duidelijke grenzen te bewaken tussen werk en privétijd.’

Nu mensen heel ander werk verrichten en ook niet meer altijd op kantoor zijn, slaat het beoordelingscriterium van aanwezigheid eigenlijk nergens meer op. We weten allemaal dat je in de acht uur dat je achter je bureau zit, niet elk uur even productief bezig bent.

Maar je ziet dat bedrijven ook hun flexwerkers proberen te monitoren op aanwezigheid: werkers moeten bijvoorbeeld reageren op een melding op hun laptop om te bewijzen dat ze aan het werk zijn, of er wordt bewakingssoftware op die laptop geïnstalleerd. Allemaal interventies die een averechts effect hebben. Ze ondermijnen ten eerste de loyaliteit en daarmee de inzet van de werknemer. Ten tweede vinden werknemers bijna altijd een manier om er omheen te werken. Het is nodig om nieuwe, passende beoordelingscriteria in te voeren, en de verwachtingen heel duidelijk te communiceren. Vervolgens moet je werknemers het vertrouwen geven dat ze hiernaar weten te handelen.

Ook is het de taak van de werkgever om duidelijke grenzen te bewaken tussen werk en privétijd. Dat kan bijvoorbeeld door te communiceren dat er niet van de werknemer wordt verwacht buiten de werktijden beschikbaar te zijn en juist het gedrag van werknemers die deze grenzen negeren ter discussie te stellen.’

Ooit leefden we volgens de ritmes van de natuur. Toen fabrieken ontstonden, begonnen we te leven op het ritme van de machines. Later schikten we ons naar de grillen van het kantoor. Het lijkt erop dat we als flexwerkers een heel eigen ritme moeten gaan creëren. Kunnen we dat?

‘Ook het leren leven naar andere ritmes, zoals die van de natuur of die van een fabriek, heeft de mensheid vele jaren gekost. We kunnen niet verwachten dat we het meteen goed doen. Het zal tijd kosten om een nieuwe manier van werken aan te leren, die, denk ik, veel meer zal draaien om de eigen voorkeuren en ieders persoonlijke bioritme. Maar we zullen ons ook op een nieuwe manier tot elkaar moeten gaan verhouden. Met het verdwijnen van oude structuren verdwijnt namelijk ook zekerheid en cohesie.

Vooral in culturen waarin werk in extreme mate centraal staat in het leven, zoals in de VS of in Korea, vindt ook het merendeel van het sociale leven plaats op de werkvloer. Mijn vader, bijvoorbeeld, werkte in Korea tot ’s avonds laat. En het enige waar hij nog tijd en energie voor had na het werk, was een biertje drinken met collega’s. Als die structuur verdwijnt, bijvoorbeeld door de opkomst van flexwerken of minder werken, zullen we ons ook sociaal op een nieuwe manier moeten gaan verhouden tot de wereld.

De covidpandemie was een goede leerschool. Je zag dat mensen zich in het begin verloren voelden, zonder de structuur van het elke dag naar kantoor of werk gaan. Maar twee jaar later hebben veel mensen al hun draai gevonden, en willen ze ook niet meer fulltime terug naar kantoor. Je ziet in Engeland al dat oude gemeenschappen herleven. Door de mogelijkheid om te flexwerken vertrekken mensen uit de grote steden en gaan bijvoorbeeld in de kustregio wonen, in de stadjes waar Londenaren vroeger op vakantie gingen, maar die nu door het aanbod van goedkope vliegreizen zijn leeggelopen. Je ziet deze stadjes weer levendig worden: er worden culturele activiteiten georganiseerd, verenigingen leven weer op. De inwoners werken dan misschien wel voor een baas in Londen, hun community bouwen ze buiten het werk om, in de eigen omgeving. Ik vind dat een prachtig voorbeeld van wat flexwerken ons zou kunnen brengen: een cultuur die draait om gemeenschappen en niet om werk.’