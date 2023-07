Dit essay is ook te beluisteren.

De menselijke maat. Ineens is hij overal. Als doekje voor het bloeden en tegelijkertijd als een zwaluwstaartje dat de kissebissende coalitiepartijen in Rutte IV bijeen moest houden. Sinds de val van het kabinet-Rutte III in januari 2021 zoekt de politiek wanhopig naar die felbegeerde menselijke maat in wet- en regelgeving.

Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Wie als buitenstaander wil weten hoe het na de tweeënhalf jaar lange politieke speurtocht gaat met de menselijke maat, verdrinkt subiet in een angstaanjagende hoeveelheid rapporten, analyses, voortgangsrapportages en programma’s. Dikke stapels papier die vooral een onmachtige overheid verbloemen, geleid door bestuurders die verblind zijn door modellen en niet goed meer weten voor wie ze eigenlijk alles doen.

‘Uit diverse onderzoeken blijkt dat de standaardburger niet bestaat,’ schreef minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken enkele maanden geleden aan de Tweede Kamer, alsof dat het ei van Columbus was. Bruins Slot coördineert namens het kabinet de menselijke maat en die vraagt volgens haar ‘nadrukkelijk om een ander, rijker mensbeeld’.

Individualistisch en rationeel

Dat mensbeeld was de laatste jaren niet al te realistisch. Het punt dat de onderzoeken aantoonden is namelijk niet de open deur dat de standaardburger niet bestaat, maar vooral dat de overheid jarenlang deed alsof zo’n standaardburger bestond. ‘De huidige verzorgingsstaat loopt vast in eenzijdige veronderstellingen over het leven en het gedrag van burgers,’ schreef de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving eind 2021 in het eindejaarsessay Machtige mensbeelden. ‘Eenmaal vastgelegd in wet- en regelgeving raken mensbeelden gevangen in de bureaucratische logica van de verzorgingsstaat zelf.’

Tot in de jaren tachtig was het mensbeeld van de overheid ‘sociaal empathisch’, om daarna steeds meer ‘individualistisch en rationeel’ te worden. De sleutelwoorden voor de beleidsmakers zijn daarbij ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘zelfredzaamheid’. Minister Marga Klompé, die in 1963 de bijstandswet invoerde, vond ‘dat een bloemetje op tafel’ erbij hoorde, en de uitkering dus voldoende, zelfs een beetje ruimhartig, mocht zijn. Een paar decennia later werd de bijstand iets dat ‘verdiend moest worden’, met allerhande sancties heet blazend in de nek van de uitkeringsgerechtigde.

De rooskleurige participatiesamenleving bleek vooral een toverformule waarmee tal van bezuinigingen onder de noemer ‘maatwerk’ konden worden ingeboekt.

De staat is ‘geen geluksmachine’ waar mensen maar op kunnen blijven leunen, was de boodschap van de VVD toen die partij in 2010 premier Mark Rutte leverde. Het beleid werd sindsdien vooral: regel het zelf even. Dat ging in 2013 tijdens het kabinet Rutte II (VVD, PvdA) wat stijlvoller ‘de participatiesamenleving’ heten. Rutte vatte zijn ideaalbeeld daarvan in 2014 op krap drie A4’tjes samen als ‘Nederland dat via WhatsApp-groepjes de dagelijkse bezoekjes en het verzorgen van de buurvrouw regelt’.

Maar deze rooskleurige participatiesamenleving bleek vooral een toverformule waarmee tal van bezuinigingen onder de noemer ‘maatwerk’ konden worden ingeboekt. De zorgtaken voor de ouderen en jeugd werden met minder geld overgeheveld naar de gemeenten. Op de geestelijke gezondheidszorg werd bezuinigd. Sociale werkplaatsen voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt verdwenen. De Wajong (een uitkering voor jonggehandicapten) werd grotendeels afgeschaft. Er werd flink gesnoeid in de re-integratiebudgetten van het UWV.

En dat dus allemaal volgens het beeld van een zelfredzaam menstype. In november 2020 concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat het rijk al die tijd ‘te hoge verwachtingen had van “eigen kracht”, zelfredzaamheid en meer voor elkaar zorgen’. Ondanks alle mooie woorden over maatwerk waren het vooral de kwetsbaarste jongeren en ouderen die ‘aan het kortste einde trekken’.

Onzichtbaarder

En zo vervreemde een groeiende groep Nederlanders van de overheid, die vooral onzichtbaarder werd. Steeds vaker moesten zij het maar uitzoeken bij een digitaal loket. De vrijwilligers van het buurthuis konden niet meer helpen, want deze laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn massaal wegbezuinigd. Ook het belastingkantoor, waar betrouwbare medewerkers voor niets hielpen met het invullen van de aangiften en toeslagenformulieren, is overal verdwenen. Het fijnmazige, toegankelijke netwerk is stukje bij beetje afgebroken. Ondertussen werden de regels en formulieren alleen maar ingewikkelder. Een foutje is zo gemaakt.

Daar zit meteen ook de ‘achterkant’ van het rationele en autonome mensbeeld, stelde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, namelijk ‘de focus op het voorkomen van eventuele fraude door burgers’. Binnen het zelfredzame mensbeeld wordt het niet naleven van regels gezien als rationele keuze. ‘Zelfs wanneer onbewuste fouten worden gemaakt door burgers, krijgen zij hiermee het stempel van fraudeur.’

En dat is precies wat er misging tijdens de toeslagenaffaire. Het beleid was doordrenkt van wantrouwen, en tijdens een nietsontziende ‘fraude’-jacht werden tienduizenden onschuldige burgers járen door de overheid vermorzeld. Het werd in Den Haag jarenlang niet opgemerkt. De signalen dat er veel gruwelijk misging werden vakkundig weggemanaged in een Haagse papieren werkelijkheid. Alleen dankzij volhardende Kamerleden als Pieter Omtzigt, Renske Leijten en Farid Azarkan, advocaten als Eva González Pérez en journalisten als Pieter Klein en Jan Kleinnijenhuis, kwam er steeds meer onthutsende informatie naar buiten en kregen de slachtoffers een gezicht. Levens zijn, niet zelden voor altijd, verwoest.

Transparant, toegankelijk en begrijpelijk

Ongekend onrecht, heette eind december 2020 het snoeiharde rapport van de parlementaire ondervragingscommissie die het toeslagenschandaal onderzocht. Het leidde enkele weken later tot de val van het kabinet-Rutte III. ‘De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid en dat is hier op een verschrikkelijke manier misgegaan,’ zei de premier tijdens zijn aftreden. Tegelijk deed hij namens het aftredende kabinet de schriftelijke belofte om overal de menselijke maat te herintroduceren. Hij schetste een Nederland waar mensen voortaan niet meer verstrikt zouden raken in ingewikkelde toeslagensystemen, maar altijd ‘op een begrijpelijke manier geholpen’ worden en waar niemand nog van ‘het kastje naar de muur wordt gestuurd’.

De ruimte voor meer menselijk beleid in de uitvoering wil het kabinet opnemen in hardheidsclausules, al waarschuwen deskundigen dat deze juist rechtsongelijkheid en willekeur in de hand werken.

Een jaar later werd Rutte IV gepresenteerd met exact dezelfde partijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) als het kabinet daarvoor. Rutte was, benadrukte hij overal, ‘tot op het bot gemotiveerd’ om de problemen op te lossen. Juist daarom was hij de man voor deze klus, vond hij zelf. Zes keer staat de menselijke maat in het coalitieakkoord. ‘De democratische rechtsorde is het fundament van onze samenleving. Dit fundament heeft barsten opgelopen. Wij willen het vertrouwen tussen burgers en overheid herstellen,’ schrijven de partijen. ‘Wij willen werken aan een overheid die transparant, toegankelijk en begrijpelijk is.’

Maar het lijkt weinig op te schieten met deze ambitie, zo blijkt uit de eindeloze stroom brieven van de departementen. Ze zijn doordrenkt met afstandelijke termen als ‘beleidskompas’ (een analyse van het beleid), ‘hardheden’ (alles waardoor regels mensen onbedoeld kunnen verdrukken) en ‘buikpijncriterium’ (het oeroude instinct van professionals dat vaak is vervangen door formulierenzeeën en algoritmes). De ruimte voor meer menselijk beleid in de uitvoering wil het kabinet opnemen in hardheidsclausules, al waarschuwen deskundigen dat deze juist rechtsongelijkheid en willekeur in de hand werken.

Geen soelaas

‘Doe wat, liever gisteren dan vandaag!’ was afgelopen november dan ook de hartenkreet tijdens een rondetafelgesprek over de menselijke maat in de Tweede Kamer. Hulpverleners, wethouders en deskundigen maanden de parlementariërs tot spoed en drukten ze op het hart om de menselijke maat toch vooral niet in een model of hardheidsclausule te willen vangen. Juist dat tot op de komma alles vast willen leggen, heeft geleid tot onwerkbare wetten.

De Rotterdamse Ombudsvrouw Marianne van den Anker ziet dagelijks hoe mensen worden gemangeld tussen overheden die tegenstrijdige regels hanteren. Mensen die tegen haar zeggen ‘de overheid is er toch niet voor mij’. Zij noemde dat in de Kamer ‘systeemgeweld’.

‘De aandacht voor uitvoeringsinstanties is toegenomen,’ zei oud-Kamerlid André Bosman (VVD), die enkele jaren geleden de Tijdelijke commissie Uitvoeringsinstanties leidde, en hij vond dat positief. ‘Maar het risico is wel dat de menselijke maat nu overal op wordt geplakt.’

Want het is ook gewoon een containerbegrip dat de overheid overal voor kan gebruiken, terwijl begrijpelijke wet- en regelgeving maken een hoofdtaak zou moeten zijn. ‘Het gemiddelde werk- en denkniveau in Nederland is mavo-3, het is zaak om wet- en regelgeving zo in te richten dat iedereen in staat is het te lezen en na te volgen. Als je daaraan voorbijgaat, richt je een samenleving in die mislukt.’

Maatwerk is een kwestie van beschaving, schreven Mark Bovens en Anne-Greet Keizer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan de Tweede Kamer. ‘Maar bij de grote uitvoeringsinstanties is het niet de oplossing voor een meer humane behandeling van burgers.’ Wetten moeten zo zijn geschreven, stellen zij, dat burgers zo min mogelijk fouten kunnen maken. ‘Maatwerk is slechts een ultimum remedium voor als er bijzondere omstandigheden zijn of als er sprake is van extreme hardheid. Maatwerk is een klassiek onderwerp voor rechtsfilosofische bespiegelingen, bestuursrechtelijke nuances en voor een verdere verfijning van de Algemene Wet Bestuursrecht, maar het biedt geen soelaas aan grote groepen burgers die in de knel zitten, of aan uitvoeringsorganisaties die al die burgers willen helpen.’

Te veel gericht op efficiëntie

En die burgers zijn bang geworden voor een niet te doorgronden overheid, concludeerde advies- en onderzoeksbureau Panteia in een onderzoek dat het in opdracht van het kabinet deed. Het bureau ziet een combinatie van ‘public management denken en een steeds complexere wetgeving in elkaar sleutelen’. Daarnaast worden ambtenaren gecontroleerd en gestuurd op meetbare, kwantitatieve doelen. Ambtenaren, zeker in de sociale zekerheid, worden daar nog steeds op afgerekend – ondanks alle mooie woorden over ‘de menselijke maat’. Het bureau noemde een belangrijke punt dat ontbreekt in alle kabinetsplannen die de mens weer centraal zouden moeten stellen: ‘de aannames en veronderstellingen ten aanzien van burgers waar wet- en regelgeving op is gestoeld’. ‘Een reflectie op de mensbeelden die verankerd zijn in het systeem vraagt om een meer fundamentele beschouwing. Mensbeelden zijn immers sturend in politieke en beleidsmatige keuzes.’

Het directe nummer van de regionale belastinginspecteur verdween stilletjes onderaan de brieven van de fiscus. Zoals veel contact met de overheid steeds lastiger is geworden, simpelweg omdat de laagdrempelige en toegankelijke ambtenaren zijn wegbezuinigd.

De Haagse topadviseur Herman Tjeenk Willink (81, oud-topambtenaar en oud-vicepresident van de Raad van State) wijst al decennia op het tanende oplossende vermogen van de overheid en schreef er onlangs weer een boek over (Het tij tegen). Van de kabinetten Lubbers tot Kok, Balkenende en nu Rutte: politieke partijen hebben al decennia geen duidelijke visie op welke maatschappij ze willen, zei hij bij het radioprogramma Sven op 1. De nadruk is volgens hem te veel komen te liggen op de economische welvaart via private bedrijven ‘waardoor de overheid de essentie van het bestaan’ dreigt te missen. ‘In 1983 zijn de sociale grondrechten vastgelegd,’ zei hij, zoals het recht op huisvesting, sociale zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs. ‘Maar daarna zijn we ze vergeten.’ De overheid is volgens hem te veel gericht op efficiëntie.

Onnoemelijk veel leed

Hoe die efficiëntie door kan slaan, schetste een andere oud-topambtenaar eind 2021. ‘Er is een directeur Toeslagen in het land die ongeveer 100 miljoen brieven per jaar stuurt,’ zei Roel in ’t Veld (80) in de podcast Betrouwbare Bronnen. ‘Die mevrouw heeft geen enkele brief gelezen en die brieven worden ook niet met elkaar in samenhang bekeken.’ Hij noemde de aanvraag van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, en alle informatieplichten die daarbij horen, een ‘vernederende’ exercitie. ‘In de uitvoeringsinstanties zijn geen mensen aan het werk, maar computers, en die veroorzaken onnoemelijk veel leed.’

Het directe nummer van de regionale belastinginspecteur verdween stilletjes onderaan de brieven van de fiscus. Zoals veel contact met de overheid steeds lastiger is geworden, simpelweg omdat de laagdrempelige en toegankelijke ambtenaren zijn wegbezuinigd. En ondertussen vraagt de overheid veel te veel, vond In ’t Veld. ‘En vooral van de mensen aan de onderkant. Die zijn weerloos.’

Tjeenk Willink toont zich, een kleine twee jaar later, net zo somber. ‘Waarom zouden burgers een overheid vertrouwen die onzichtbaar is en waar verantwoordelijkheden steeds worden afgeschoven?’

En met het weer zichtbaar maken, althans in positieve zin, wil het maar niet vlotten. Twee-en-een-half jaar nadat premier Rutte III aftrad wegens het toeslagenschandaal is de schadeafhandeling voor de slachtoffers een grote bende. Duizenden ouders verkeren nog in grote onzekerheid en hebben dagelijks de stress in het lijf. En ook de andere beloften blijken vooralsnog vooral mooie woorden. Voorlopig blijft het ingewikkelde toeslagensysteem. Alle hervormingen (zoals gratis kinderopvang) zijn, mede door bezuinigingen, van de baan. En er is nog geen idee voor een alternatief.

In de praktijk groeit de onvrede, net als het wantrouwen in de overheid, het aantal daklozen, en de rijen bij de voedselbank. Rutte IV had zich voorgenomen de armoede terug te dringen, maar de Raad van State wees er onlangs op dat het aantal mensen in armoede juist stijgt, omdat het tijdelijke energiebeleid, speciaal bedoeld voor de laagste inkomens, wegvalt. Onlangs kwam een groep van duizenden gezinnen in het nieuws die door tegenstrijdige regels van de overheid onder het bestaansminimum leven. Dit probleem werd zeven jaar geleden al door de Nationale Ombudsman benoemd en ook rechters spraken over een buikpijndossier. Desalniettemin werd dit buikpijncriterium gemist.

Vervreemding en vernedering

Hoewel het inmiddels demissionaire kabinet weet dat dit sinds 2016 een groot probleem is, heeft het nog steeds geen oplossing. ‘Ik snap uw frustratie dat dit al een langer gesignaleerd probleem is,’ zei staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) onlangs in een debat tegen Pieter Omtzigt. ‘Ik moet er wel bij zeggen dat als je het gericht oplost, er heel veel handmatig zal moeten gebeuren.’

Met andere woorden: dit maatwerk past even niet in het systeem. Het staat in schril contrast met alle adviezen over de menselijke maat die het kabinet kreeg.

‘Juist omdat de realiteit van het dagelijks leven van burgers nooit te vangen is in eenduidige wetten en regels, is het zo belangrijk dat er in de praktijk tot op zekere hoogte ruimte is om rekening te houden met de persoonlijke situatie en context van iemand die om hulp vraagt,’ schreef de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. ‘Dat is niet alleen een opdracht aan uitvoe­ringsorganisaties en professionals in de praktijk, maar ook de dure plicht van politiek en beleid zelf. En de urgentie is hoog. Want als er niets verandert, dan raakt de relatie tussen overheid en burgers (verder) beschadigd en liggen vervreemding en vernedering op de loer.’

Een overheid die de menselijke maat aankondigt om problemen op te lossen, oogt losgezongen van de realiteit.

Eind mei werd er in de Tweede Kamer weer gedebatteerd over Ongekend onrecht. Premier Rutte verwees vooral naar voorstellen die in de toekomst gedaan gaan worden. Op de tribune zaten enkele slachtoffers. Zichtbaar aangeslagen en teleurgesteld. Die ‘geroemde menselijke maat is gewoon een verkooptrucje geworden’, concludeerde Renske Leijten (SP). ‘We zien overal consultantsbureaus de boel platlopen en veel geld binnen harken, maar voor mensen verandert er aan de balie uiteindelijk niks.’

Een overheid die de menselijke maat aankondigt om problemen op te lossen, oogt al wat losgezongen van de realiteit. Maar een overheid die na een lange zoektocht nog geen begin van een antwoord heeft op de vraag wat die menselijke maat dan inhoudt, heeft vooral zichzelf vervreemd van de burger.