Als het in Nederland over democratie gaat, gaat het over lelijke campagnes of liegen in het parlement. Belangrijke onderwerpen, maar problemen waar mensen die lijden onder een dictatuur alleen maar van kunnen dromen. Zij hebben nog een lange weg te gaan. Alleen het omverwerpen van een autocraat is niet genoeg, en ook met een al dan niet getrapt kiesstelsel ben je er niet. Een nieuwe despoot kan zo de kop op steken, als je niet eerst fundamenteler werk verzet. In Nederland staan we niet bij die opgave stil, maar de Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja (41) zit er middenin.

Ze is er goudeerlijk over: ze heeft nauwelijks ervaring met democratie en moet nog heel veel leren. In talloze interviews, ook met mij, vertelde ze dat het na het verdrijven van dictator Loekasjenka nog knap lastig zal worden. De meeste van haar landgenoten zijn namelijk net zo onbedreven in democratie als zijzelf. Niet alleen is er nauwelijks kennis over hoe het werkt – hoe zien eerlijke verkiezingen eruit? – ook de meest basale democratische vaardigheden ontbreken. De Belarussen leerden nooit verantwoordelijkheid te nemen of te besturen, zelfs niet op kleinschalig niveau bij bijvoorbeeld een voetbalclub. Wanneer iemand zijn nek uitsteekt, volgt repressie. Gevangenisstraf, of op zijn minst een bezoek aan het kantoor van de KGB’er op je bedrijf of school. Al het eigen initiatief wordt de kop in gedrukt, want dat is hoe een dictatuur zichzelf bestendigt.

verticale leercurve

Na de verkiezingen van 2020 ontvluchtte Tichanovskaja haar land. Ze had sindsdien een verticale leercurve. Ook de mensen die in Belarus achterbleven ontwikkelen zich razendsnel. Maar dat de weg nog lang is, daar is iedereen zich van bewust. Tichanovskaja: ‘We weten dat op dit moment de meerderheid van de Belarussen democratie wil. Maar wat we daar precies onder verstaan, daar moeten we met zijn allen nog achter komen. Sommigen willen misschien vooral democratie omdat ze het associëren met welvaart, omdat ze zien dat de meer welvarende landen in onze omgeving democratisch zijn.’

Ze doet haar best. In de Litouwse hoofdstad Vilnius heeft ze een kantoor, waar ze zich met haar team dag en nacht inzet voor de Belarussische zaak. Ze leeft met beveiliging, dus wie er te gast is moet door meerdere scanners en poortjes. Hier, in dit kantoor, denken haar mensen na over hoe de toekomst eruit moet zien, en welke stappen daarvoor nodig zijn.

De protesten die op de gestolen verkiezingen volgden waren groter dan ooit en hielden lang aan. Na twee rustige dagen probeerde de militaire politie daar met ongekend geweld een einde aan te maken. Dat lukte pas na maanden.

Haar werk speelt zich niet alleen in Litouwen af. Ze reist de halve wereld over om regeringsleiders om steun te vragen. Ze schuift aan bij een top in Spanje, of ontvangt ze in Middelburg een belangrijke mensenrechtenonderscheiding in het bijzijn van Mark Rutte en Koning Willem-Alexander. Vorig jaar was ze eregast op de begrafenis van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeline Albright.

Een enorm contrast met haar leven voordat ze zich in de lente van 2020 kandideerde voor het Belarussische presidentschap. Tot dat moment had Tichanovskjaja zich nooit voor politiek geïnteresseerd. Ook toen haar naam eenmaal op de stembiljetten prijkte, was ze amper bezig met het concept democratie. Een ongebruikelijke volgorde, maar als je haar verhaal kent, is het niet verwonderlijk.

gestolen verkiezingen

Terug naar dat belangrijke jaar 2020. Dictator Aleksandr Loekasjenka, al sinds 1994 aan de macht in Belarus, kondigde nieuwe presidentsverkiezingen aan. Tot ieders verrassing doken nieuwe kandidaten op. Bijvoorbeeld ex-diplomaat Valeri Tsepkala, bankdirecteur Viktar Babaryka en de populaire vlogger Sergej Tichanovsky. Dat nieuwe oppositionele geluid gooide hoge ogen. Met duizenden tegelijk stonden mensen in de rij om met hun handtekening hun kandidatuur te steunen. Zoiets was nog nooit vertoond.

Het regime sloeg aan het detineren. Tsepkala vluchtte, Babaryka en Tichanovsky verdwenen maar de gevangenis, waar ze nog altijd zitten. Tot dat moment was Tichanovsky’s echtgenote Svetlana Tichanovskaja huisvrouw, hoewel ze Engels had gestudeerd. Haar zoon heeft een auditieve beperking, het regelen van de juiste zorg voor hem slokte al haar tijd op. In 2020 was die zorg geregeld en stond ze in de startblokken om weer te gaan werken, ze had haar lerarencontract al op zak.

De arrestatie van haar man gooide roet in het eten. Ze deed wat zij dacht dat hij zou willen dat ze deed, en registreerde zich in zijn plaats als kandidaat. ‘In eerste instantie deed ik dat echt uit liefde voor mijn man,’ zegt ze daar nu over. ‘Niet voor het land.’

Tot ieders verrassing keurde de kiescommissie háár wel goed als kandidaat. ‘Dat deden ze alleen omdat ze dachten dat ze draak met me konden steken. Ze zagen me niet als een bedreiging.’

Al heel snel sloeg Tichanovskaja de handen ineen met de campagnemanager van Babaryka, Maria Kolesnikova, met haar korte geblondeerde haar en immer rode lippen een opvallende verschijning, en met de vrouw van de uitgeweken Tsepkala. Samen hadden ze een doodsimpel programma: eerlijke verkiezingen, alle politiek gevangenen vrij. Dat sloeg aan. Zelfs hun – verboden of anderszins gedwarsboomde – campagnerally’s trokken meer mensen dan demonstraties in eerdere jaren deden.

Omdat vooraf al duidelijk werd dat onafhankelijke waarnemers niet welkom zouden zijn in de stembureaus, tuigden de Belarussen hun eigen telmethodes op. Uit alle onafhankelijke onderzoeken blijkt dat Tichanovskaja de verkiezingen naar alle waarschijnlijkheid glansrijk won. Loekasjenka claimde desalniettemin de overwinning. Tichanovskaja week voor haar veiligheid uit naar Litouwen, waar ze haar kinderen al had ondergebracht.

De protesten die op de gestolen verkiezingen volgden waren groter dan ooit en hielden lang aan. Na twee rustige dagen probeerde de militaire politie daar met ongekend geweld een einde aan te maken. Dat lukte pas na maanden. Belarus veranderde in die tijd van een politiestaat in een militaire dictatuur.

gewoon normaal doen

Svetlana Tichanovskaja groeide op in een klein dorp. In haar hechte, liefdevolle familie, werd nooit over politiek gepraat. ‘Het concept democratie kwam simpelweg niet in mijn wereld voor. Politiek was iets wat ver weg, in de grote stad gebeurde. Ik zag er misschien over op tv, maar vergat het direct weer. Het ging niet over mij.’

Of ze in haar opvoeding democratische waarden meekreeg, weet ze niet. ‘Ik heb wel altijd geleerd om de belangen van anderen boven die van mezelf te laten gaan. Misschien is dat een van de fundamenten van democratie, omdat je daarvoor moet achterhalen wat de belangen van anderen zijn.’ Ze weegt haar woorden, weet niet helemaal zeker of het klopt wat ze zegt. Het waren immers vooral meisjes van wie die levensinstelling werd verwacht. En tegenwoordig leest ze juist in zelfhulpboeken dat je eerst voor jezelf moet zorgen voordat je voor een ander zorgen kan. Dus ís het wel zo’n goede basis voor democratie?

Een andere norm waarmee ze is grootgebracht is niet opvallen. ‘Als kind kon ik bijvoorbeeld heel goed leren. Toch zou ik toen nooit zoiets over mezelf zeggen – ik vind het nog steeds moeilijk om dat te doen. Terwijl het gewoon zo is. Kijk, we waren communistisch, we leerden dat we allemaal gelijk waren, dat zit heel diep ingebakken.’

Volwassen Belarussen hebben die natuurlijke neiging nu bijna allemaal, denkt ze. Dat is een handicap bij democratie. Want om gezamenlijk tot een besluit te komen, moet je je durven uitspreken.

‘In ons land werden beslissingen van bovenaf genomen, zonder de personen waar het om ging erbij te betrekken, zonder ze te horen zelfs. Hoe verkeerd dat is, besefte ik pas toen mijn man die vragen wél ging stellen.’

‘Ik was ook niet gewend om te kiezen. Je moet bedenken, ik groeide op in de Sovjet-Unie. Van alles lag hooguit één merk in de winkels. Ik heb dus nooit geleerd om dingen te willen.’

In de grote stad was dat misschien anders, zegt ze. ‘Onze dorpswereld was echt heel klein. Mijn ouders zijn bijvoorbeeld pas voor het eerst naar het buitenland geweest toen wij ze meenamen. Zoiets als in het buitenland studeren kwam niet bij me op. Ik kende niemand die dat deed. We wisten gewoon niet beter.’

Ze volgde haar studie Engels in een kleine provinciestad. ‘In mijn jaar, met ongeveer dertig leerlingen, zat één meisje dat zich uitsprak. Ze werd voortdurend bij de rector geroepen. Ik snapte niets van wat haar dreef. Waarom kon ze niet gewoon normaal doen en gelukkig zijn?’

Was dat misschien ook omdat u niet geloofde dat de acties van uw klasgenote resultaat zouden afwerpen?

‘Nee, nee, ik dacht niet na over resultaat, ik bracht haar handelen niet in verband met resultaat. Ik zag geen groter doel, dat kwam niet eens bij me op. Ik dacht alleen: maak het jezelf niet zo moeilijk.’

niet zo abstract

Tichanovskaja bevroeg de status quo in haar land pas toen haar man voor zijn YouTube-kanaal het hele land doortrok en de grieven van gewone mensen vastlegde. Op die manier hoorde ze veel voorbeelden van onrecht waar met een beetje inzet van bovenaf makkelijk wat aan gedaan kon worden. Het maakte haar van iets bewust: ‘Hij stelde die vragen. Toonde interesse in mensen, nam hen serieus. Dat was helemaal nieuw voor ons land. Daarvoor werden beslissingen van bovenaf genomen, zonder de personen waar het om ging erbij te betrekken, zonder ze te horen zelfs. Hoe verkeerd dat is, besefte ik pas toen mijn man die vragen wél ging stellen.’

Haar kinderen, nu 8 en 13, groeien op in een democratie, zij het niet in hun moederland. ‘Hun vader zit in de gevangenis, en ze zien mijn werk. Ze weten wat er in Belarus aan de hand is. Voor hen is het begrip democratie dus niet zo abstract als het voor mij was op die leeftijd.’

Voedt u uw kinderen nu met democratische waarden op?

‘Daar heb ik eerlijk gezegd nooit over nagedacht. Ik geef mijn kinderen soms wel keuzes, gaan we naar het skatepark of gaan we naar de speeltuin? Dat is ook

wat je in video’s met opvoedadviezen ziet. Dat gaat dan meer over het zelfvertrouwen van je kind dan over de daadwerkelijke invloed. Ik geloof dat ik eigenlijk best een autoritaire moeder ben. Interessante vraag dit, stof tot nadenken. Je moet niet vergeten hoe nieuw dit onderwerp nog altijd voor mij is. Als je praat met mijn staf hoor je heel andere dingen. De ouders van sommigen van hen waren in de Sovjettijd al dissidenten, of ze zijn zelf al vanaf heel jong bij de oppositie betrokken. Zij hebben veel meer kennis, veel meer ervaring. Ik niet.’

democratische transitie

Litouwen, het land waar Tichanovskaja nu woont, maakte na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie zelf een democratische transitie mee. Ik steek daarover mijn licht op bij Gabija Grigaitė-Daugirdė de Litouwse viceminister van Justitie. Ze vertelt hoeveel steun Litouwen vanaf het begin kreeg van de Europese buren. ‘We werden al snel lid van de Raad van Europa, die over mensenrechten gaat. Dat gaf ons veel handvatten om onze wetgeving eerlijk te maken. Diezelfde Raad van Europa stelde ook dat de communistische erfenis ontmanteld moest worden. Voor ons was dat een flinke steun in de rug. Het was erkenning dat we daadwerkelijk een probleem hadden. Het liet zien dat de communistische institutionele infrastructuur een obstakel was bij het ontwikkelen van democratie.’

Litouwen wilde net als Estland en Letland, die een vergelijkbare geschiedenis hadden, korte metten maken met de communistische partij die die landen zo lang had onderdrukt. De leden van de nomenklatoera, voorheen de machthebbers, werden nu als daders gezien, daders van die onderdrukking. Wie eerder bij bijvoorbeeld de geheime dienst had gewerkt, mocht nu niet meer op een positie met macht terechtkomen. Zonder meer zeggen dat dit daders waren, was alleen onmogelijk. Volgens de wetten die op dat moment golden, hadden ze immers helemaal niets verkeerds gedaan. Volgens het internationaal recht echter wel. De aansluiting bij de westerse internationale gemeenschap kwam daarbij dus goed van pas.

En hoewel Litouwen inmiddels een volwassen democratie is, heeft het communisme nog naweeën. Grigaitė vertelt over twee recente schandalen over politici die lid bleken te zijn geweest van de communistische partij. ‘Democratie vergt onderhoud,’ zegt ze.

In de Litouwse hoofdstad klotst de steun aan Oekraïne tegen de plinten. Elke bus heeft in de lichtbak ‘Vilnius HARTJE Ukraine’ staan.

Dat Litouwen zich inzet voor democratie in Belarus hangt daarmee samen. Natuurlijk begrijpt Litouwen door de gezamenlijke Sovjetgeschiedenis beter in wat voor benarde situatie het buurland zich bevindt. Maar Grigaitė draait er niet omheen: bij die inzet speelt ook eigenbelang mee. Een ondemocratisch Belarus is een bedreiging voor de Litouwse democratie. Denk bijvoorbeeld aan het Ryanair-vliegtuig, dat in 2021 onderweg van Athene naar Vilnius door de Belarussische luchtmacht werd gedwongen om een noodlanding in Minsk te maken, waarna een oppositiejournalist van boord werd gehaald. Of denk aan de duizenden mensen uit met name Noord-Irak, die door Belarus werden opgehaald om aan de EU-grens met Polen en Litouwen hun geluk te beproeven. ‘Die actie was er echt op gericht om ons te verzwakken. Wij hadden natuurlijk helemaal niet de infrastructuur voor de opvang van zoveel vluchtelingen.’

En het huidige dictatoriale Belarus staat onder invloed van Rusland. Dat is een nóg grotere bedreiging voor Litouwen. ‘Wij zeiden dat altijd al, en daar werd door onze meer westelijke bondgenoten een beetje lacherig over gedaan. Pas sinds de grootschalige inval in Oekraïne zien ze in dat we al die tijd gelijk hadden gehad.’

Geen wonder dat de steun aan Oekraïne in de Litouwse hoofdstad tegen de plinten klotst. Elke bus heeft in de lichtbak ‘Vilnius HARTJE Ukraine’ staan. Op het saaie flatgebouw waarin de gemeentelijke voorzieningen van Vilnius zijn gehuisvest, staat met koeienletters: Putin, The Hague is waiting for you.

diaspora

Wat opvalt aan de vorming van de democratie in de drie Baltische landen, is dat de diaspora een grote rol heeft gespeeld. Mensen die in het buitenland waren opgeleid en soms zelfs volksvertegenwoordiger waren geweest, kwamen terug. Veel van de ministers in de eerste jaren na de breuk met de Sovjet-Unie waren opgegroeid in de Verenigde Staten of Canada. Zij hadden immers wél bestuurlijke ervaring, maar geen vuile handen gemaakt in het communistische regime.

Binnen de Belarussische oppositie is dit ook een heet hangijzer. Mensen die voordat ze zich tegen Loekasjenka gingen verzetten jarenlange werkten binnen het regime, klagen dat hun ervaring onvoldoende wordt gewaardeerd. Anderen zien die ervaring zelfs eerder als een diskwalificatie. Tichanovskaja: ‘Meningsverschillen horen bij democratie, toch?’

En het moet gezegd: ondanks de zichtbare strijdpunten, is de Belarussische oppositie nog altijd eensgezinder dan ooit voor 2020.

Gaat de diaspora ook in een democratisch Belarus een sleutelrol spelen, denkt u?

‘Nee. Ik snap dat de diaspora in de drie Baltische landen onmisbaar is geweest, maar in de jaren negentig bestond het internet nog niet, en nu wel. Ook in Belarus zelf kun je inmiddels aan betrouwbare informatie komen, al is dat niet makkelijk en niet zonder gevaar. Een grote rol voor de diaspora is in mijn ogen zelfs ongewenst. Hoe langer je weg bent, hoe minder je weet wat er leeft, hoe het is. En dat is wel nodig om een land te leiden. Ik doe mijn uiterste best om in contact te blijven met mensen in het land, maar feit blijft dat ik niet in Belarus ben en er niet heen kan.

De diaspora hoeft natuurlijk niet aan de zijlijn te staan. Overal waar we komen vragen we bijvoorbeeld aan politieke organisaties of ze ruimte hebben voor stagiairs uit Belarus. Zo kunnen we uit de eerste hand ervaring opdoen en zien hoe dingen werken, of niet werken. Die kennis kunnen we later in Belarus zelf gaan gebruiken.’

geen dubbel werk

De ontwikkelingen in het land zelf zijn bijzonder en vervullen haar met trots. Het is de paradox van de civil society in Belarus. De repressie is heviger dan ooit tevoren – iedereen die betrokken was bij onafhankelijke organisaties zit vast. Tegelijkertijd is de gemeenschapszin in Belarus groter dan die ooit is geweest.

Ook dat is deels te danken aan het internet. Die ontwikkeling stamt uit de tijd van de pandemie, uit de maanden voor de verkiezingen. Volgens Loekasjenka kon je covid met wodka, ijshockey en saunabezoek prima buiten de deur houden. Van overheidswege werden geen maatregelen genomen om de bevolking te beschermen. Ondertussen werden er natuurlijk wél mensen ziek, en de zorgen waren groot. Als de overheid het niet deed, moesten de Belarussen het zelf maar doen, besloten ze. ‘Gewone burgers’ lanceerden initiatieven die vermoedens van besmettingen registreerden. Voor artsen werden met crowdfunding beschermingsmiddelen aangekocht.

Door de lakse opstelling in de pandemie had het regime de wankele balans verbroken in het ‘sociaal contract’ van dictaturen: de burgers houden hun mond, en daar tegenover staat dat de overheid in eerste levensbehoeften als voedsel en woningen voorziet. Nu de volksgezondheid in gevaar was, kwam het regime haar kant van de ongeschreven regels niet na. De bevolking hield daar daarom ook mee op.

In een land waar voorheen alles van bovenaf door de overheid werd geregeld, organiseren wijkgenoten nu samen Engelse les of kinderopvang.

De geest van het zelf organiseren bleef daarna uit de fles. Toen buren die voorheen nooit met elkaar spraken elkaar daarna tegenkwamen bij de grote demonstraties, was er geen houden meer aan. Via Telegram staken de mensen op allerlei niveaus de handen ineen. Als het gerucht ging dat bij de beruchte gevangenis Akrestina weer demonstranten werden vrijgelaten, stapten de inwoners van Minsk massaal in hun auto’s om wildvreemden een lift naar huis te geven. Toen de protesten door de intense repressie geluwd waren, bleef het contact bestaan. In een land waar voorheen alles van bovenaf door de overheid werd geregeld, organiseren wijkgenoten nu samen Engelse les of kinderopvang. Tichanovskaja: ‘In 2020 waren mensen voor het eerst trots op zichzelf, en trots op Belarus.’

Het is op deze basis dat Tichanovskaja en andere uitgeweken Belarussen bouwen aan hun democratische toekomst. Zelf ziet ze de rol van “het kantoor van Svetlana Tichanovskaja” vooral coördinerend, faciliterend. ‘We zorgen dat er geen dubbel werk gedaan wordt, we houden overzicht van wat iedereen doet. Loekasjenka verantwoordelijk stellen voor wat hij op zijn geweten heeft, daar houd ik me bijvoorbeeld niet mee bezig. Niet nodig, dat doet een andere groep.’

de enige weg vooruit

Als ze over haar werk spreekt, heeft Tichanovskaja het consequent over ‘het kantoor van Svetlana Tichanovskaja’. Dat klinkt vreemder dan het is. Want in die hele nieuwe wirwar van oppositionele exil-organisaties is ‘het kantoor van Svetlana Tichanovskaja’ nu eenmaal een instituut. ‘Wij hebben één geluk in vergelijking met andere dictaturen, en dat is dat ik gekozen ben. Ik vertegenwoordig dus het volk en word in de rest van de wereld ook zo gezien.’

Belarussische experts op diverse terreinen buigen zich over de grote vraagstukken waar het land voor staat. Zij hebben inmiddels al verschillende ontwerpen gemaakt voor bijvoorbeeld de hervorming van de economie, die momenteel nog altijd grotendeels in staatshanden is. Of voor de manier waarop het democratische stelsel in de toekomst in de grondwet moet worden vormgegeven. ‘We willen een parlementaire democratie met niet te veel macht bij één persoon. Die plannen zijn klaar, maar de discussies erover nog lang niet. Nog steeds wordt over elke komma gediscussieerd. Dat hoort erbij denk ik. Misschien zijn zulke plannen nooit écht af. En: de bevolking sprak zich er nog niet over uit. Uiteindelijk moet dat natuurlijk wel. Als het straks zover is, dan hebben we in elk geval een basis.

Plannen op papier, wetten, betekenen hier niet zo veel. De grondwet van de Sovjet-Unie was een van de meest democratische grondwetten die ooit heeft bestaan. Toch was de Sovjet-Unie allesbehalve een democratie. Ik geloof in absolute transparantie. Ik probeer volledig eerlijk te zijn over de keuzes die ik maak. Bijvoorbeeld over politiek gevangenen, voor mij, ook vanwege mijn man, natuurlijk een van de allerbelangrijkste thema’s. We kunnen proberen gevangenen vrij te kopen, dat is in het verleden wel gebeurd. Dat is dan fijn voor de families die het betreft. Alleen lopen we dan het gevaar dat het regime mensen daarom gaat oppakken en detineren, als inkomstenbron. Ik kan nooit de perfecte keuzes maken, dus moet ik de keuzes die ik maak verantwoorden.’

Met elkaar in gesprek gaan, van elkaar leren, dat ziet Tichanovskaja als de enige weg vooruit. Samen zorgen dat ze als land, als bevolking, de benodigde kennis opdoen.

goede bedoelingen

Aleś Łahviniec, die in Warschau is neergestreken, draagt daar concreet aan bij. Hij is een van de aanjagers van de ‘Volny’-universiteit, die online lessen biedt over democratie, mensenrechten, economische hervorming en de rechtsstaat. De instelling mag voorlopig nog geen officiële studiepunten toekennen, maar is wel van academisch niveau. De lessen worden gegeven door docenten die de situatie in Belarus goed kennen, en hun lessen volledig op de Belarussische situatie toespitsen. De keuze voor online is bewust: zo kunnen ook mensen in Belarus zelf de programma’s volgen.

Volny is niet louter voor hen bedoeld. ‘In Polen studeren twaalfduizend Belarussen. Die willen we nadrukkelijk bij de Belarussische gemeenschap blijven betrekken.’ Zeker jongeren verliezen snel de band met hun moederland omdat ze bouwen aan een toekomst op de plek waar ze wonen, denkt hij. Logisch, maar zonde, want Belarus heeft hen nodig. Dat maakt het Volny-project zo bijzonder: het zijn Belarussen die de touwtjes in handen hebben, die bedenken aan welke cursussen behoefte is en hoe die het beste kunnen worden vormgegeven.

In de afgelopen decennia kwamen talloze westerse organisaties met zakken vol goede bedoelingen en geld trainingen verzorgen voor Belarussische activisten. Campagnetrainingen bijvoorbeeld. Svetlana Tichanovskaja lacht als ze erover hoort. ‘Campagnes? Vóór 2020? Dat was echt onmogelijk.’

‘Ik las alles over de misdaden van het Stalin-regime, en besefte dat die onlosmakelijk verbonden waren aan het systeem.’

Ik leidde in 2000 zelf seminars over onafhankelijke studentenraden in Belarus. Ik zat destijds in Groningen in de Universiteitsraad, onze macht was wettelijk geregeld. Voor de Belarussische studenten was hun werk volledig illegaal, en ze stelden me vragen als: ‘Wat moet ik doen als er een KGB’er in mijn groep zit?’ Daar had ik natuurlijk geen antwoord op, maar het was hun realiteit. Hoewel ik zeker denk dat die seminars nuttig waren, was het aanbod toch niet altijd op de Belarussische situatie toegespitst. Was wat wij daar deden niet ontzettend paternalistisch?

Łahviniec: ‘Misschien. Toch wil ik zulke trainingen niet afschrijven. Jullie hadden die Belarussische studenten wel degelijk iets nieuws te vertellen. Ook die trainingen zijn onderdeel van onze weg naar democratie. Ik heb er zelf meerdere gevolgd, waar ik veel baat bij heb gehad. Ik denk dat het een mix moet zijn, dat Belarussische en buitenlandse trainingen elkaar kunnen aanvullen.’

In tegenstelling tot Tichanovskaja heeft Łahviniec een lange staat van dienst in de oppositie. De historicus en politicoloog begon zich als tiener aan het einde van de jaren tachtig, toen de Sovjet-Unie al zachtjes op z’n grondvesten schudde, voor politiek te interesseren. ‘Ik las alles over de misdaden van het Stalin-regime, en besefte dat die onlosmakelijk verbonden waren aan het systeem.’

Mensen zoals Łahviniec zijn zeldzaam, zo zeldzaam dat ze volgens hem geen logische representant van het volk zouden kunnen zijn. Hij denkt dat Tichanovskaja’s onervarenheid haar grote kracht is. ‘Ze gaat in haar democratische ontwikkeling gelijk op met de rest van de bevolking.’

Met z’n allen voor alles verantwoordelijk

Tichanovskaja wil benadrukken hoe moeilijk het leven in Belarus op dit moment is. Alle vormen van verzet worden zwaar bestraft. Inzet voor democratie vergt dus veel van Belarussen. Maar wat 2020 heeft opgeleverd, gaat volgens haar niet meer weg. ‘Een van onze bekendste politiek gevangenen zei: je kunt iemand fysieke vrijheid afnemen. Maar de geestelijke vrijheid is onaantastbaar.’

U strijdt voor democratie, terwijl die op allerlei plekken in de wereld onder druk staat. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten, of dichter bij huis, in Hongarije, waar de rechtsstaat in het geding is. Hoe kijkt u daar tegenaan?

‘Mijn mening over deze specifieke landen geef ik niet, er zijn immers ook mensen die vinden dat het daar juist hartstikke goed gaat. Ik hou me bij Belarus. Wat ik wel kan zeggen, is dat de overgang van democratie naar dictatuur heel snel kan gaan. De overgang van dictatuur naar democratie gaat altijd langzaam. Omdat jullie niet weten wat dictatuur is, herkennen jullie kenmerken van dictatuur misschien minder snel dan wij. Dat maakt jullie kwetsbaar. Omdat sommige dingen voor jullie vanzelfsprekend zijn, weten jullie ook niet dat jullie ze moeten beschermen. Uiteindelijk is democratie veel zwaarder dan dictatuur. Je bent met z’n allen immers voor alles verantwoordelijk. Wij moeten nog veel leren. Toch hebben wij in sommige opzichten juist meer inzicht in wat democratie behelst.’

Hoe zou Europa Belarus kunnen steunen bij een democratische transitie?

Gabija Grigaitė denkt dat, wanneer Loekasjenka eenmaal is gevallen, de EU Belarus het best kan helpen door het land zo veel mogelijk bij de Unie te betrekken. Dat was voor Litouwen van onschatbare betekenis. Wat Grigaitė zegt is een veel gehoord Europees geluid. Dat gaat niet direct over een Belarussisch EU-lidmaatschap, dat is nog lang niet aan de orde, maar Belarus kan wel profiteren van de Europese instituties die in de afgelopen decennia zijn opgetuigd. Dat verkleint de mogelijkheid terug te vallen naar een nieuwe dictatuur, en het gevaar van ondemocratische invloeden van elders. Bovendien is het goed voor economische groei, wat het bouwen van een bestendige democratie bespoedigt.

Łahviniec ziet een overzichtelijke taak voor de EU: versoepel de visa-voorwaarden voor Belarussen. ‘Het is voor hen steeds lastiger om het land te verlaten. Maar alleen als je andere landen ziet, kun je echt weten hoe het elders werkt. Dat het ook anders kan.’ Daarnaast denkt hij dat de kennis van buitenlandse experts veel voor Belarus kan betekenen.

Ook Tichanovskaja ziet een rol voor buitenlandse experts. Maar dat heeft voorlopig geen prioriteit. ‘We moeten eerst de dictator nog verslaan. Help ons daarbij!’