Als ze de politieke arena verlaten, vertellen politici plotseling ‘openhartig’ over de sluier van onvrede die over het land hangt. De oorzaak ligt, zo zeggen ze in al die interviews, altijd bij anderen, en dan vooral bij de nieuwkomers die het politieke handwerk niet doen zoals het heurt. Zedelijk prediken de vertrekkers erop los, zonder ook maar eventjes stil te staan bij hun eigen handelen.

Volgens deze traditie hekelde Annemarie Jorritsma het ‘gebrek aan humor’ in de politiek. ‘Er is veel veranderd,’ zei de afzwaaiende senator van de VVD die sinds begin jaren tachtig op en rond het Binnenhof bivakkeerde. Meer dan vier decennia. Als Tweede Kamerlid, als minister, als lobbyist, als lobbyend burgemeester namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en tot slot als fractieleider in de Eerste Kamer. Daarnaast grossierde ze in bijbanen. ‘Het zou goed zijn als Kamerleden aan zelfrelativering deden,’ preekte ze in het radioprogramma Sven op 1.

Drassig moeras

In diezelfde week nam senator Niek Jan van Kesteren afscheid in Het Financeele Dagblad als ‘ongekroonde keizer van de polder’. De CDA’er is vooral bekend als lobbyist van VNO-NCW. Tijdens zijn decennia bij deze werkgeversclub beleefde het – toen nog internationaal geroemde – Nederlandse polderoverleg tussen werkgevers en werknemers hoogtepunt na hoogtepunt. Er werden akkoorden gesloten over talloze onderwerpen, van de flexibilisering van de arbeidsmarkt tot de pensioenwet, die onlangs nog op de valreep door de oude Senaat werd geloodst. ‘Zonder akkoorden kan je dit land niet regeren,’ zei Van Kesteren. Ze zijn volgens hem ‘een instrument om een brug te slaan naar de burger’.

Maar juist die burger is langzaam maar zeker uit het polderoverleg geduwd. Bedrijven met Nederlandse wortels en herkenbare directeuren zijn veranderd in multinationals met onbekende aandeelhouders. Veel werknemers zijn vervangen door flexwerkers die zich niet langer vertegenwoordigd voelen door de vakbeweging. En waar de polder zich voorheen alleen boog over onderwerpen die tussen werkgevers en werknemers spelen, wordt nu overlegd in een drassig moeras van onderwerpen. Van klimaat tot stikstof, van Schiphol tot armoede: overal in het land zijn de overlegtafels als paddenstoelen uit de poldergrond geschoten.

Het debat in de Tweede Kamer komt vaak pas ná het sluiten van een akkoord. Er is dan ‘nog maar weinig ruimte de voorstellen nog diepgaand te doorzien’.

De ‘tafelisering’ van besluitvormingsprocessen, noemde politicoloog en PvdA-senator Ruud Koole dit fenomeen. De tafel wordt steeds weer ingezet als politiek wondermiddel tegen alle kwalen, zonder dat de politiek zelf nog ideologisch discussieert en besluiten neemt. Sowieso komt het debat in de Tweede Kamer vaak pas ná het sluiten van een akkoord. Er is dan ‘nog maar weinig ruimte de voorstellen nog diepgaand te doorzien, laat staan te wijzigen. Ruimte voor democratische controle is hierdoor gering.’

‘Met de poten in de modder’

En wie komt er nog op voor de belangen van groepen die níet aan een tafel zitten? Toevallig of juist niet behoren Jorritsma en Van Kesteren tot de groep lobbyisten die wél het netwerk hebben om aan de juiste tafels plaats te nemen. Van Kesteren zou zijn senatorspet goed scheiden van zijn pet als voorzitter van de machtigste lobbyorganisatie voor werkgevers, zei hij zelf toen hij in juni 2015 lid werd van de Eerste Kamer. Bovendien zou hij stoppen bij VNO-NCW. Dat deed hij een jaar later. Maar niet helemaal. Hij werd meteen adviseur voor VNO-NCW én MKB-Nederland.

Tegelijkertijd werd hij voorzitter van de Raad van Advies van het invloedrijke lobbykantoor Meines Holla & Partners. ‘Een lobbykantoor vervult de functie als belangenbehartiging voor bedrijven en organisaties tegenover de politiek’, meldde het persbericht over de komst van de senator als adviseur. Van Kesteren ging ook de Katwijkse visgigant Parlevliet & Van der Plas adviseren – een bedrijf dat de laatste jaren een enorme lobbymacht heeft.

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer is een deeltijdfunctie. Senatoren bejubelen dat in koor omdat ze ‘zo met de poten in de modder staan’ en dat zou helpen bij het beoordelen van wetsvoorstellen op uitvoerbaarheid. Maar Follow the Money vogelde al eens uit dat niet zo heel veel benen in de samenleving staan. Van de 439 nevenfuncties die de 75 senatoren in 2018 bezaten, bleek 59 procent een toezichthoudende of bestuursfunctie. Daarbovenop kwam nog eens 18 procent advieswerk. Bij de VVD zat zelfs een senator, Anne-Wil Duthler, die stemde voor een wet waarin adviezen van haar eigen bedrijf waren opgenomen.

Er ís wel controle, fulmineerde Jorritsma vrij humorloos voor de camera’s, senatoren controleren zich immers zelf. Maar dat ‘wordt niet geaccepteerd door de pers’.

Voor fractieleider Jorritsma was dat geen reden voor betere regels, want anders zouden er straks ‘alleen nog maar baby’s en mensen die nog nooit iets hebben gedaan’ kunnen zetelen in de Senaat. Zelf combineerde ze haar senatorschap al die jaren met een goed gevuld ‘mandje’ met ‘maatschappelijke’ bestuursfuncties, zoals bij netbeheerder Alliander, bij vakantiehuisjesgigant Roompot of bij een bedrijf voor chemische schoonmaakmiddeltjes. Er ís wel controle, fulmineerde ze vrij humorloos voor de camera’s, senatoren controleren zich immers zelf. Maar dat ‘wordt niet geaccepteerd door de pers’, vond ze.

Alleen zijn de integriteitskwesties geen incidenten, zoals de VVD-coryfee graag de hele boel afwimpelt. Nederland krijgt jaar na jaar harde kritiek van Greco, de Europese anti-corruptie waakhond. Greco constateert steeds weer dat Nederland maar weinig doet met de Europese waarschuwingen. Landen als Albanië en Bulgarije volgen de aanwijzingen veel beter op.

Volgens Jorritsma hoeft dat niet, want ze heeft in haar hele veertigjarige carrière nog nooit iets onoorbaars gezien. Misschien omdat ze haar ogen in haar zakken heeft, of met haar gedachten bij een van haar vele nevenfuncties is. ‘Ik wil voorkomen dat we een wetgeving krijgen die het participatiemaatschappijen moeilijker maakt om in Nederland te opereren,’ zei ze als voorzitter van de Nederlandse Verenging van Participatiemaatschappijen (NVP), de belangenclub voor private-equityhuizen. De senator van de VVD schroomde dan ook niet om PvdA-Kamerlid Henk Nijboer bitsig en inhoudsloos als ‘populist’ weg te zetten toen hij een initiatiefnota presenteerde waarmee hij ‘de schadelijke praktijken’ van private-equityhuizen wil bestrijden.

Old boys

Niettemin vindt Jorritsma dat ze haar functies prima scheidt. Ondertussen lukt het Nederland maar niet om zelfs zoiets simpels als een lobbyregister, iets dat vele landen wel hebben, in te voeren. Dat komt omdat het kabinet-Rutte IV er na heel lang nadenken maar niet in slaagt om een definitie van ‘lobbyist’ te geven. En wellicht is dat ook lastig als lobbyisten gewoon in de deeltijd-Senaat zetelen, en, zoals Jorritsma, wekelijks als fractieleider van de VVD bijpraten met de VVD-premier.

Toch wringt het gebrek aan lobbyregels. Met name omdat vooral multinationals heel makkelijk toegang hebben tot de macht. De parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen concludeerde niet voor niets dat de ‘ramp in slow motion’ mede is gekomen door ‘de innige samenwerking’ tussen private oliebedrijven, politiek en zelfs ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. De commissie sprak van een ‘cultuur van geslotenheid en informeel overleg’, die past bij een ‘old boys network’ dat jarenlang signalen negeerde vanuit de inwoners van Groningen.

Precies de cultuur van ‘wij regelen integriteit onderling wel’ die Jorritsma voorstaat. Want terwijl Nederlandse politici vaak streng zijn voor hun eigen burgers (denk aan het toeslagenschandaal), hebben ze weinig regels voor zichzelf opgesteld. En zolang ook senatoren hun kop in het zand steken over lobbyen, en zelfs bij hun vertrek daarop weigeren te reflecteren, blijft de onvrede groeien. Hoe vaak je ook de schuld legt bij de nieuwkomers die niet zouden weten hoe het politieke handwerk heurt.