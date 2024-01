Anja Machielse vindt dat het individualiseringsproces te ver is gegaan. Te veel mensen vallen uit, doen niet mee. ‘De urgentie hiervan neemt toe,’ schrijft ze in haar afscheidsrede Afvallers en afhakers. Over eenzaamheid, sociaal isolement en een weerbare samenleving, omdat erbij horen steeds meer vaardigheden vereist.

Toen Machielse eind jaren negentig als filosoof werd gevraagd mee te doen aan een onderzoek naar welzijn, dacht iedereen dat ‘gezondheid’ als bepalende factor uit de bus zou komen. Het bleken sociale relaties. Er was een rechtstreeks verband tussen een ondersteunend netwerk en levensgeluk. Wat iedereen destijds óók dacht, was dat die sociale relaties een privézaak waren. Wie eenzaam was, had dat aan zichzelf te wijten. Machielse wist beter.

Vóór ze aan het onderzoek naar welzijn meedeed, had ze gezondheidsverschillen tussen mensen bestudeerd. Mensen in de zogenoemd lagere sociaal-economische klassen bleken mede door een ongezonde levensstijl gemiddeld zeven jaar eerder te sterven. ‘De gedachte van de overheid was toen: als we zorgen dat iedereen weet dat je gezond moet eten, niet moet roken en goed moet bewegen, hebben wij onze taak volbracht. Als iemand na zo’n informatiecampagne dan nog ongezond leeft, is het zijn eigen schuld, en dus geen thema voor overheidsbeleid. Maar een gezonde leefstijl is geen individuele keuze. Ik was in contact gekomen met armoedeculturen waar bepaalde leefstijlen en patronen bij hoorden. Hoe iemand at, maakte onderdeel uit van diens sociale omgeving. En datzelfde gold voor eenzaamheid.’

De daaropvolgende 25 jaar spande Machielse, die onlangs ter gelegenheid van haar emeritaat aan de Universiteit voor Humanistiek haar afscheidsrede uitsprak, zich in om aan te tonen dat ook sociale problemen ‘systemisch’ zijn, dat wil zeggen: voortvloeien uit het gezin, de buurt, een samenleving waar mensen deel van uitmaken. ‘Beleidsmakers stonden er destijds niet bij stil dat ondersteunende en versterkende sociale contacten heel veel vaardigheden eisen in de moderne tijd, die je echt eerst ergens moet hebben geleerd.’

Op achterstand

Eind jaren negentig raakte Machielse geïntrigeerd door een kleine groep die volkomen geïsoleerd leefde. Mensen die letterlijk en figuurlijk buiten de samenleving stonden, die niet in staat waren een netwerk om zich heen te bouwen. Afgehaakt omdat ze niet mee wilden of konden doen aan het sociale en maatschappelijke leven, omdat de uitdaging of de complexiteit ervan te groot was.

Machielse: ‘Vaak was zo’n situatie van jongs af aan ontstaan. Mensen die zich als kind al een buitenbeentje voelden, die geen aansluiting vonden bij anderen, die dachten dat ze anders waren. Dat had vaak te maken met de situatie waarin ze opgroeiden, maar soms ook met persoonlijke eigenschappen; ze konden zich niet goed staande houden, op school, in het werk, hadden moeite met het aangaan of instandhouden van relaties in hun persoonlijke leven en trokken zich steeds verder terug op zichzelf. Ze vermeden contacten met anderen om niet voortdurend met hun eigen onvermogen geconfronteerd te worden, en zo nieuwe afwijzingen of teleurstellingen te voorkomen. Een overlevingsstrategie om met hun sociale onhandigheid of sociale onvermogen om te gaan.’

‘Mensen die geïsoleerd leven, zijn van laaggeletterd tot academisch opgeleid. Er zijn ook hoogbegaafde mensen die veel moeite hebben met persoonlijke relaties.’

Deze mensen bleken vaak uit gezinnen te komen waar van alles aan de hand was. Ze konden bijvoorbeeld nooit vriendjes en vriendinnetjes meenemen, omdat een van de ouders met psychiatrische problematiek kampte of verslaafd was. Of ze waren dik en werden gepest. Of ze waren opgegroeid in een pleeggezin waar ze niet welkom waren. Of ze hadden ouders die al niet meededen, die ook in een eigen wereldje leefden.

Machielse: ‘Mijn conclusie na 25 jaar onderzoek naar mensen die geïsoleerd leven is dat het meestal al in de jeugd is begonnen, en dat ze dus van jongs af aan al op achterstand stonden.’ Dat loopt overigens door alle klassen heen, zag ze. ‘Kijk, eenzaamheid komt meer voor bij groepen die sowieso al een heleboel risicofactoren hebben. Dus mensen met een migratieachtergrond die de taal niet goed spreken, mensen met een lichamelijke beperking, mensen die laaggeletterd of analfabeet zijn, daar zit ook veel schaamte. Maar dat echte geïsoleerde leven, het onvermogen om betekenisvolle contacten te leggen, dat komt onder alle sociale lagen voor. Mensen die ik heb gesproken, zijn van laaggeletterd tot academisch opgeleid. Er zijn ook hoogbegaafde mensen die veel moeite hebben met persoonlijke relaties.’

Bubbels

Door die onderzoeken begon Machielse zich te verdiepen in de maatschappelijke aspecten van het al dan niet kunnen meedoen aan de samenleving. Welke sociale vaardigheden zijn daarvoor nodig, waar en wanneer leer je die? ‘Want als mensen van jongs af aan niet goed in staat zijn om contacten met anderen te leggen, zijn ze hun hele leven in het nadeel. Het is heel moeilijk om dat op oudere leeftijd nog aan te leren.’

Ik spreek Machielse via Zoom. Ik zou haar opzoeken in Breda waar ze woont, maar de harde wind heeft een bovenleiding beschadigd waardoor er nauwelijks treinen rijden. Ze zit voor een enorme kast met boeken waarvan ik nogal wat ruggen herken. Wat me iets zegt over onze ‘bubbel’, die van twee eerstegeneratiestudenten die in een wereld terecht zijn gekomen waarin het lezen van bepaalde boeken vanzelfsprekend is.

We hebben meer sociale vaardigheden nodig dan vroeger, concludeert Machielse: meedoen is ingewikkelder geworden. ‘De sociale omgeving is door de individualisering, technologische ontwikkelingen en toegenomen mobiliteit volkomen veranderd,’ stelt ze. ‘Ik ben zelf opgegroeid aan de rand van een klein dorpje in West-Brabant: Standdaarbuiten. Ik ben in hetzelfde huis geboren als mijn vader, en wij hebben in hetzelfde dorp op school gezeten. Dus als ik bijvoorbeeld kinderpostzegels moest verkopen en aanbelde bij mensen, vroegen ze: hoe is het met je vader? Hoe is het met je moeder? Ze wisten precies wie ik was, al ging je niet met elkaar om en kwam je niet bij elkaar over de vloer. Je wist wie waar woonde, omdat er veel minder van huis werd gewisseld. Jonge mensen bouwden hun leven ook weer op in zo’n dorp. Families bleven dichter bij elkaar.

Als je een beetje uit de toon viel, hoorde je toch nog bij die gemeenschap. En we hadden elkaar vroeger nodig in de omgeving. Wij waren een van de eersten die telefoon hadden. De mensen uit de buurt kwamen allemaal bij ons bellen, of wij gingen ze halen als er voor hen gebeld werd. Tegenwoordig heeft iedereen natuurlijk gewoon zijn eigen leven en spullen, veel mensen hebben in dat opzicht anderen in de omgeving helemaal niet meer nodig. Nu zoeken we vooral mensen die bij ons passen, die gelijkgestemd zijn, waar we dingen mee delen, waar we een klik mee hebben. De vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, noemen we bonding sociaal kapitaal. Die mensen hoeven niet eens in de buurt te wonen.’

‘Heb je dat identiteitskapitaal niet, dan is het lastig om vrienden te maken, en heb je die vrienden niet, dan is het lastig om die identiteit verder te kunnen verstevigen.’

Dat heeft ook nadelen, vindt ze. ‘Je hoeft niks meer met mensen die heel anders zijn dan jij. Omdat we mensen zoeken die gelijkgestemd zijn, hebben we steeds minder oog voor mensen die volkomen anders zijn, die andere opvattingen hebben, die in andere omstandigheden leven. Je krijgt bubbels met individuen die op elkaar lijken, die zich op een of andere manier met elkaar identificeren, het gevoel hebben dat ze iets gemeenschappelijks delen. Daardoor hebben we veel minder feeling met andersdenkenden. Dat zie je nu in de politiek. Je hoort veel mensen zeggen: ik begrijp niet waarom mensen op de PVV stemmen. Nou, dat komt omdat men dan in kringen verkeert waarin niemand op de PVV stemt en we eigenlijk ook helemaal niet weten hoe de omstandigheden van mensen zijn die dat wél doen. Om dat te kunnen begrijpen, zou je je moeten verdiepen in de leefwereld van die mensen: wat speelt daar, welke overtuigingen, verwachtingen en ervaringen hebben zij?’

Robuuste identiteit

Om onze netwerken te kunnen vormen en onderhouden, hebben we nogal wat sociale vaardigheden nodig. ‘Empathisch vermogen bijvoorbeeld: kun je luisteren naar anderen, je betrokkenheid tonen? Snap je dat je je op verschillende plekken anders gedraagt, snap je de gradaties van intimiteit? Voor sommige mensen is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je op je werk en in de sportschool minder vertelt dan tegen je beste vrienden. Een deel van dat sociale succes bestaat ook uit zelfvertrouwen: hoe kijk je naar jezelf en naar je omgeving? Heb je een positief gevoel van eigenwaarde? Vind je jezelf de moeite waard voor anderen?’

Minstens zo belangrijk is vertrouwen in de ander. ‘Als je een keer problemen hebt, verdrietig bent, hulp nodig hebt, moet je je kwetsbaar kunnen opstellen, en niet bang zijn dat de ander daar misbruik van maakt. Dat ze over je gaan kletsen, of je zullen mijden. Ik heb gemerkt dat mensen die in ingewikkelde situaties zijn opgegroeid, dat vertrouwen missen.’

Zelfvertrouwen in contact met anderen is ook belangrijk als je tot een groep wilt gaan behoren die je niet van huis uit kent, stelt de sociaalpsychologische literatuur. De meritocratie, een maatschappij waarin mensen beoordeeld worden op hun prestatie en niet hun afkomst, brengt sociale stijgers mee. Zo konden en kunnen door de toegankelijkheid van het hoger onderwijs ook kinderen van ongeschoolde ouders gaan studeren, die in de collegezaal en later op de werkvloer subtiele gebruiken moeten gaan imiteren waarmee medestudenten en collega’s al zijn opgegroeid. Machielse was zelf zo’n eerstegeneratiestudent.

‘Ik durfde pas een vraag te stellen als ik wist dat ik de tekst voor de rest heel goed had begrepen, uit angst door de mand te vallen als dom,’ zegt ze. ‘Dat gaat op een gegeven moment wel over. Maar dat dit van studenten iets extra’s kost, zie je in heel veel studies. Dat vraagt dat je stevig in het leven staat en weet: mijn vragen mogen gesteld worden. Dat is wat we in de sociologie “bridging sociaal kapitaal” noemen: de vaardigheden die we nodig hebben om de kloof tussen subculturen of sociale klassen te overbruggen. We moeten ons aan al die verschillende contexten kunnen aanpassen zonder onszelf geweld aan te doen en onze eigenheid te verliezen. Je kent misschien de gebruiken niet, maar je hebt een sterk gevoel van wie je bent, wat je belangrijk vindt, wat je wilt leren en bij te dragen hebt.’

Ze was heel verrast hoe de Oostenrijkse filosoof en theoloog Clemens Sedmak daarover schreef. ‘Die noemt dat “een robuuste identiteit”, dat je moet weten: dit ben ik, ik ben de moeite waard.’

‘Het sociale leven is niet alleen ondersteunend of plezierig, maar kost ook veel energie en brengt sociale druk met zich mee.’

Een begrip dat daarmee samenhangt, is het begrip ‘identiteitskapitaal’ van de Canadese socioloog James E. Côté. Het borduurt voort op de vormen van kapitaal die de Franse socioloog Pierre Bourdieu eind jaren zeventig definieerde om kans te maken op een goede plek in de samenleving. Dat waren economisch kapitaal, zoals geld; cultureel kapitaal, zoals diploma’s en kennis van de spelregels in zekere kringen; en sociaal kapitaal: relaties en netwerken.

‘We hebben dat identiteitskapitaal nodig om ons goed te kunnen bewegen op alle plekken waar we komen,’ zegt Machielse. ‘Theoloog Sedmak noemde dit “bronnen van weerbaarheid”, en die zijn belangrijk om ons staande te kunnen houden in alle soorten sociale verbanden, zoals familieverbanden, het sociale en maatschappelijke leven, werksituaties, instituties, politieke organisaties en overheidssystemen.’

Dat identiteitskapitaal gaat ook over een zinvol leven kunnen zoeken. ‘Bij zo’n robuust zelfgevoel hoort ook dat je in staat bent om een betekenisvol leven vorm te geven dat bij je past. Een “coherent zelfnarratief” noemen we dat tegenwoordig: dat je een verhaal kunt maken van je capaciteiten en talenten in verband tot het werk dat je doet in de wereld, of wil doen. En dan moet je ook nog een geloof in de eigen mogelijkheden hebben om die wereld te creëren en zo nodig te veranderen.’

Zelfreflectie wordt ook gezien als onderdeel van dat identiteitskapitaal: dat je goed naar jezelf kunt kijken en constateren waar het aan ontbreekt en wat je zou kunnen aanscherpen. ‘En dat je feedback zoekt en accepteert, bijvoorbeeld van vrienden, mensen van wie je doorgaans wel iets wilt aannemen. Moet je eens voorstellen wat je daarvoor allemaal in huis moet hebben.’

Warme banden

Ook de vorming van dat robuuste zelfgevoel vereist warme banden met anderen. Om te beginnen met onze ouders die ons positief sturen, onze eigenheid waarderen en accentueren, die kritische vragen durven te stellen, maar ook wijzen op onze plek in een groter geheel. En later, op school en de vervolgopleiding, mensen die ons gedrag welwillend beoordelen. We herinneren ons allemaal de mentoren die ons een cruciaal zetje in de rug gaven.

‘Kennis van wat we echt willen en wat we zelf waardevol vinden, ontstaat in relaties met anderen,’ zegt Machielse. ‘Ook omdat andermans gedrag een voorbeeld kan zijn. Als je in een sociaal onveilige situatie opgroeit, een situatie waarin je niet leert vertrouwen op anderen, waarin het aangaan van relaties niet wordt aangemoedigd of voorgeleefd, dan ontwikkel je dat identiteitskapitaal veel moeilijker dan wanneer je in een veilige, stimulerende situatie opgroeit. En dan sta je dus ook hierdoor op achterstand.’

Want als je niet in staat bent om vrienden te maken, kun je dat zelfgevoel, dat je de moeite waard bent voor anderen, dat je mag zijn wie je bent met je eigen eigenschappen en opvattingen, dus ook niet oefenen. ‘Het is kip en ei: heb je dat identiteitskapitaal niet, dan is het lastig om vrienden te maken, en heb je die vrienden niet, dan is het lastig om die identiteit verder te kunnen verstevigen.’

‘De filosoof Arnold Cornelis vatte de competenties waarover mensen in de moderne tijd moeten beschikken samen met de term “communicatieve zelfsturing”,’ schrijft Machielse in haar afscheidsrede. ‘Als mensen goed met anderen kunnen communiceren en hun wensen en emoties aan anderen over kunnen brengen, zijn ze beter in staat om hun eigen koers te varen en hun eigen doelen te realiseren. Zij hebben voldoende zelfsturende capaciteiten om hun mogelijkheden en kansen te benutten, en een leven te leiden dat in overeenstemming is met hun eigen behoeften en overtuigingen. Maar anderen, die minder goed in staat zijn tot communicatieve zelfsturing, voelen zich juist ontheemd en hebben moeite om een plaats te vinden in de samenleving. Ze voelen zich machteloos, vervreemd of buitengesloten en verliezen niet alleen de verbinding met hun omgeving, maar ook met hun eigen innerlijke behoeften en wensen.’

Via Zoom voegt Machielse daaraan toe: ‘Je ziet ook dat mensen die langdurig sociaal geïsoleerd zijn, die sociale competenties nog verder verliezen door gebrek aan oefening. Soms weten mensen helemaal niet meer hoe je met andere mensen om moet gaan. Die verliezen alle decorum, alle normale sociale omgangsregels. Ze zien niet meer hoe anderen het normaliter doen. Omgangsregels veranderen voortdurend zonder dat we daar erg in hebben, en we passen ons daaraan ongemerkt aan. Mensen in een sociaal isolement weten bijvoorbeeld niet goed meer hoe je iemand begroet, dat je iemand een stoel aanbiedt. Ze hebben geen sociale antenne meer. De omgeving trekt zich verder terug, denkt: die persoon spoort niet helemaal, en dat klopt dan in feite ook. Dus de mogelijkheden om alsnog contact te leggen worden steeds kleiner omdat mensen die geïsoleerd leven vaak echt afwijkend gedrag gaan vertonen.’

Het is keihard werken, relaties, vindt Machielse. ‘Hoeveel werk dat is, besef je eigenlijk nooit als je gewoon een aantal goede vrienden hebt. Maar door heel veel te praten met mensen die sociaal geïsoleerd zijn, realiseer je je pas wat er voor nodig is. Dat zag je ook in de coronatijd. Er was natuurlijk veel verdriet over wat niet kon, maar er was door het stilvallen van het sociale leven ook veel opluchting bij heel veel mensen.’

Ik heb genoten van die jaren.

‘Dat is toch veelzeggend. Het betekent ook dat het sociale leven niet alleen ondersteunend of plezierig is, maar ook veel energie kost en sociale druk met zich meebrengt.’

‘Ik denk dat we op een keerpunt staan. Dat iedereen snapt dat het individualiseringsproces te ver is gegaan, en het leven in bubbels.’

Wat mij vooral zo opvalt in dit gesprek is wat een gigantische inspanning het vergt om in dit tijdsgewricht een zelfstandig, verbonden leven te kunnen leiden dat zinvol aanvoelt.

‘Ja, we hebben de vrijheid om ons leven helemaal zelf in te vullen, maar tegelijkertijd heb je niet in de gaten dat het dus echt ingewikkeld is om goede keuzes te maken, hoeveel onzekerheid dat kan meebrengen. En wat er nodig is aan sociale vaardigheden om het ook inderdaad te doen. Als dat allemaal wat moeilijker gaat, dan is dat echt heel zwaar. Dat is wel het belangrijkste wat ik geleerd heb in mijn al jaren onderzoek.

Kijk naar onze jongeren. Maandelijkse monitoren van het RIVM laten zien dat de helft van de jongeren zich eenzaam voelt en veel stress ervaart door school, de combinatie van alles wat ze moeten doen, de mening van anderen, en de keuzes die ze moeten maken. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut (Harder, Better, Faster, Stronger?, AL) blijkt dat veel studenten niet zijn opgewassen tegen de prestatiedruk en de maatschappelijke verwachtingen. En dat zijn niet alleen verwachtingen wat betreft je opleiding en je werk, maar ook over hoe je eruitziet en wat je allemaal moet doen om erbij te horen. Sociale media spelen hierbij een belangrijke rol. Jongeren worden al die mooie plaatjes voorgehouden. Als ze daar niet aan voldoen, leidt dat tot een negatief zelfbeeld: “Er zal met mij wel iets mis zijn, want de anderen lukt dat wel.” Influencers spelen hier ook een rol; die laten zien hoe het leven eruit zou moeten zien en hebben grote invloed op de manier waarop jongeren naar zichzelf kijken.

En dit zijn niet de mensen die het nu al heel druk hebben met de zorg voor kinderen, mantelzorg voor ouders en ook nog moeten presteren op werk. Nee, dit gaat over jonge mensen die nog moeten begínnen met hun leven, die hun leven aan het vormgeven zijn, die hun sociale identiteit aan het ontwikkelen zijn. En die haken al af, en die vallen al uit. Dit is de generatie van de toekomst.’

Om deze reden is het goed, zegt ze, dat de vervolgaanpak ‘Eenzaamheid’ van de Nederlandse overheid zich de komende jaren niet alleen op ouderen richt, maar nadrukkelijk ook op jongeren.

‘Dat is echt iets waar heel veel aandacht voor moet komen. Ik denk dat scholen hier een heel belangrijke rol hebben. Dat zijn de enige plekken waar alle jongeren komen.’

De aandacht voor sociale vaardigheden moet al op de basisschool beginnen. ‘Daar zou aandacht moeten zijn voor: wie ben jij, en hoe kun jij zelf stevig in het leven staan? Hoe kun je zelfvertrouwen krijgen? Waar ben je goed in? Waarom mag je er zijn? Hoe ga je met anderen om? Hoe kan je jezelf presenteren aan anderen als iemand die de moeite waard is? Hier zou ook het gesprek op gang moeten komen over de beelden die gepresenteerd worden, waaraan mensen moeten voldoen. Gelukkig is daar steeds meer oog voor. Ik denk dat we op een keerpunt staan. Dat iedereen snapt dat het individualiseringsproces te ver is gegaan, en het leven in bubbels. Misschien is de verkiezingsoverwinning van de PVV een wake-upcall. Dat mensen zich gaan realiseren: misschien moeten we toch eens anders gaan kijken, misschien moeten we zorgen dat we niet verder polariseren, maar juist die overbruggende sociale vaardigheden gaan stimuleren. Misschien dat mensen die geprivilegieerd zijn zich iets meer kunnen gaan inspannen voor de mensen die minder hebben meegekregen. De oplossing ligt zeker niet alleen bij de mensen zelf, maar vraagt ook een verandering van de samenleving als geheel.’