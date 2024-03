Dit verhaal is ook te beluisteren.

Als je nog niet gek was, dan word je het wel op het kantoor van de GGD in Nijmegen. Vier computers, rinkelende telefoons en een verslavingsarts, psychiater, verpleegkundige en maatschappelijk werker die door elkaar heen praten. Zij hebben er zelf geen last van. Communiceren terwijl de gegeven informatie verwarrend is, horen wat anderen verzwijgen, zo zou je het werk van dit ‘interventieteam’ kunnen noemen.

Hun kantoortje verraadt niet dat het hier om psychiatrie gaat. Het zou ook de klantenservice van een bouwmarkt kunnen zijn. Maar ze worden gebeld door politie, ambulance, woningbouw, buren, naasten, huisartsen, familie, vrienden, pastoraal werkers en anderen met zorgen, als er sprake lijkt van maatschappelijke teloorgang bij iemand, overlast, geweld enzovoorts. Het team onderzoekt wat er speelt en levert waar nodig bemoeizorg. Op jaarbasis gaat het in Nijmegen om zo’n driehonderdvijftig mensen.

In beknopte termen lees ik over grote persoonlijke crisissen. Zoals de politiemelding over een vrouw van 86 die een briefje achterliet: ‘Ik ben in levensgevaar. Bel de politie.’ Voor het laatst is ze gezien in kamer drie van een hotel bij het treinstation. Een man die gister met een vuurwapen door de stad liep. Een meisje van veertien die wegliep uit haar woongroep en in verwarde toestand aanbelde bij een willekeurig huis. Een man zonder netwerk die na twintig jaar eindelijk zorg accepteert. Het bevalt hem, hij wil zijn huisje opknappen, hij leefde in een dichtgetimmerd pand, maar nu is hij terminaal. Het afscheid van de hulpverleners zal het zwaarst worden, denk hij. Er wordt uitgezocht hoe zijn uitvaart straks geregeld moet worden.

Na een half uur vraag ik: ‘Zien jullie de mensen ook weleens?’ Er wordt gelachen. Iedereen draait telefoondiensten, maar ze geven allen de voorkeur aan de praktijk.

afwijkende dingen

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Stefan Bäcker werkt al 27 jaar voor Pro Persona. Hij is gedetacheerd bij het interventieteam van de GGD en hij werkt voor het FACT (Flexible Assertive Community Treatment): waar mensen langere tijd gevolgd en geholpen worden, soms hele families, al drie generaties lang. Ze worden op een sympathieke manier in de gaten gehouden, en bijgestuurd waar het kan. Per toeval kwam hij in dit werk terecht, een open dag op zijn middelbare school. Stefan had ook automonteur kunnen zijn. Hij doet niet aan de professionele, aangeleerde vriendelijkheid waaraan je een middelmatige hulpverlener of beginneling soms herkend.

We verlaten het kantoor snel. In de auto zegt hij ook weleens aan praktische hulpverlening te doen. Zo liet hij z’n dochter eens een katje kopen voor een suïcidale vrouw. ‘We kochten een kitten en ze smolt, ze had weer een reden om te leven.’ Hij gaf geld aan iemand die terug wilde naar Polen, en aan een man die hem in tranen belde. Hij wilde zijn vrouw uit Afrika laten overkomen, en kwam niet onder steekpenningen uit. Ze betaalden hem allemaal terug. Soms hangt hij ook gewoon een lamp voor iemand op of maakt hij een motorritje met een patiënt achterop. Eens nam hij een suïcidale vrouw mee. Ze vond het geweldig, maar van tevoren zei hij wel: je flikt het me niet hè, dat je loslaat als je achterop zit?

‘De ene keer kun je prima een gesprek met hem voeren, maar als hij drinkt of gebruikt, gaat het mis. Volgende keer beter.’

‘Mag eigenlijk niet natuurlijk, een ritje op de motor maken, maar ja. Ik ga uit van gelijkwaardigheid. Daarom laat ik me ook niet uitschelden. Doe ik bij hun toch ook niet?’

Zijn relativerende Nijmeegse accent maakt alles ongevaarlijk. Hij lijkt de zaken zo simpel en pragmatisch mogelijk te benaderen. Het vereist intelligentie om dingen niet onnodig ingewikkeld te maken. Dat blijft bijzonder in deze wereld van dossiers, AVG (algemene verordening gegevensbescherming) en vergaderingen.

Van zijn eigen leven maakt hij geen mysterie. Toen zijn vader overleed, vertelde hij patiënten dat het niet helemaal lekker ging. ‘Het was geweldig als ze dan vroegen hoe het ging. Dat gaf troost. Maar eigenlijk mogen al die afwijkende dingen niet. Dan ontwikkel je een persoonlijke band, zeggen ze…’

ervaringsdeskundige

Er belt een ex-collega. Hij werkte als ervaringsdeskundige, nu neemt hij zijn medicatie niet, ziet zijn vrouw en kinderen niet meer en is dakloos. Stefan probeert hem ervan te overtuigen om bloed te laten prikken. De man heeft het vertrouwen in zijn huisarts opgezegd. Hij beweert dat er onderzoek is gedaan waaruit blijkt dat hij op medische gronden wiet kan krijgen. Dat dossier bestaat niet. ‘Jij doet toch niks,’ zegt hij en hangt op. Stefan zegt: ‘Als ik er met gestrekt been in ga, ben ik hem kwijt. Een beetje manoeuvreren, dat is de truc.’

Op de parkeerplaats van een supermarkt zit een man op de grond. Hij speelt gitaar en zingt mooi, maar als hij Stefan ziet begint hij erudiet te schelden. ‘Ik wilde alleen even weten hoe het is,’ zegt Stefan, die op zijn hurken bij hem is gaan zitten. Hij heeft een negatieve huurdersverklaring en is daardoor veroordeeld tot de particuliere huursector. Stefan zou graag onderdak voor hem regelen. Zijn inboedel, natte dekens, ligt te drogen op de lage bosjes om hem heen. Na enig gescheld gaan we. In de auto zegt Stefan: ‘De ene keer kun je prima een gesprek met hem voeren, maar als hij drinkt of gebruikt, gaat het mis. Volgende keer beter.’

villawijk

In een villawijk vol hoge hekken en rieten daken lopen we het erf van een verschoten villa op. Verwarde personen leven uiteraard niet alleen in achterstandswijken of sociale huurwoningen, maar hier valt het op het eerste gezicht minder op. Het wordt wel veel beter zichtbaar als de voordeur opengaat. De bewoner heeft een groot keukenmes in zijn hand. ‘Wat ben je van plan?’ vraagt Stefan onbevreesd.

‘Pakje boter snijden, ben een cheesecake aan het maken, zondag krijg ik een gast voor m’n verjaardag.’ Het is woensdag.

De kachel staat al weken uit. De thermostaatknop is voor de zekerheid van de muur getrokken. Water gebruikt hij niet meer. Het huis lijkt een opslagplaats. De oorzaak is onenigheid met zijn broer na de dood van hun ouders. Zijn broer wil het huis verkopen. Hij heeft geen idee waar hij naartoe moet. Daar wil Stefan het over hebben, maar eerst dwaalt het gesprek af naar zelfmedicatie, geweren en pepers.

Hij praat zonder te luisteren. De eeuwig vrijgezelle zoon die alle tijd van de wereld heeft, er flink op los associeert en ondertussen een oude man is geworden. Ik vermoed dat de buren met een boog om hem heen zijn gaan lopen. ‘Ik word niet meer geholpen in het ziekenhuis, slik bepaalde medicijnen niet. M’n benen liggen open van de bloedverdunners. Nu neem ik avonds voor het slapen paracetamol. De meeste mensen krijgen een hartinfarct in hun slaap. Zo heb je minder kans op kanker en hartinfarcten. Is onderzocht.’ We moeten zijn zelfgekweekte pepers die te drogen hangen eens bekijken. ‘Beetje zout, azijn, citroen erbij. Sausje voor bij het vlees. Je moet wel handschoenen aan als je die pepers snijdt, anders begin je te gillen op het toilet. Ik kweek ze in speciale potgrond, ik vertrouw helemaal niks meer met die overheid van ons. Maar goed, daar komen jullie niet voor. Een zakelijk gesprek is ook altijd zo: even amicaal doen en dan ter zake.’

‘Sorry, nu ben ik nog even afgeleid,’ zegt Stefan. ‘Verwacht je de Russen ofzo?’

‘Ik heb liever Russen dan Oekraïners. Oekraïners komen miljarden ophalen. Russen besparen ons dertig procent op gas.’

‘Heb je die geweren hier altijd al staan?’

Er staan vier luchtbuksen in de hoek. Van de ene kant van de kamer schiet de man weleens op een kleine kogelvanger in de kast, soms raakt hij het erfstuk van zijn ouders, zegt hij ondeugend. Stefan en hij lachen, maar dan gaan we zitten en zegt Stefan: ‘Je broer heeft me gebeld…’ Alsof de man van gedaante verandert, begint hij te ratelen, zijn stem een octaaf hoger. Een eindeloos belastingtechnisch verhaal en over de notaris die het testament veranderde op het sterfbed van zijn moeder. Met veel details die voor buitenstaanders onbegrijpelijk blijven. Tien keer hetzelfde. ‘Ik woon al m’n hele leven in dit huis. Hij is vertrokken en nooit teruggekomen. Hij is gewoon gek.’

‘Ik weet niet wie er gek is. Je moet er samen uitkomen. Ga je met je broer om tafel?’

‘Hij heeft gewoon een Godcomplex. Hij is niet aanspreekbaar, wordt meteen kwaad.’

‘Hoe gaan we het oplossen?’

‘Weet ik het. Je moet een vluchteling zijn om geholpen te worden. Ik moet al mijn vermogen opvreten. Een sociale woning kan ik niet krijgen want ik heb geen inkomen. Voor de hoofdprijs mag ik een flatje huren; 1700 euro, zonder huursubsidie, energietoeslag, niks. En dan woont er naast je zeker iemand die 700 euro betaalt? Met een uitkering? Dat is de realiteit. Het enige wat ik kan doen is de spullen waar ik m’n hele leven voor gespaard heb wegflikkeren en gaan zwerven. Met een caravan in het bos gaan staan? Een zendmast voor m’n neus? Tot ik dikke bulten in m’n nek krijg van de straling? En dan mag ik doodgaan? Zo voelt het.’

‘Ja…’ zegt Stefan en dan valt het eindelijk even stil. ‘Mag ik nu? Misschien is er wel een oplossing. Van een afstandje zie ik dat jij je broer niet vertrouwt, en andersom.’

Dan is er nog een getraumatiseerde jongen die naakt op de gang liep, zijn vader heeft zich gesuïcideerd, zijn vriendin deed mee aan SM-seks om de sfeer goed te houden.

De man begint weer over percentages, de notaris en erfbelasting. ‘Ho. Help. Mag ik even?’ zegt Stefan tevergeefs. ‘Je praat over dingen waar ik geen zak van snap. Hoe gaan jullie in gesprek zonder dat het escaleert? Jij moet weten waar je naartoe gaat als het huis verkocht is. Toch?’ Nog een uur gaat het zo door, en dan kijkt Stefan me aan en staat op terwijl de man achter ons aanloopt naar de voordeur en nog altijd praat. ‘Ik was gewoon een taartje aan het maken,’ zegt hij nog even tussendoor.

‘Ik wens je een fijne verjaardag. De groeten!’

‘Ik heb er buikpuin van, Stefan.’

De autodeur slaat dicht en Stefan zucht. ‘Als hij zo op straat komt te staan… Dit gaat escaleren, dat zie je aankomen.’

teamoverleg

De middag begint met een teamoverleg. Alle lopende casussen worden snel besproken. Op een groot beeldscherm komen namen van cliënten voorbij, een presentielijst van de schaduwzijde van de maatschappij. De ervaring heeft de hulpverleners geleerd om het luchtig te houden: een behandelplan maken voor iemand die snel vrijkomt na een fietsendiefstal, hij heeft tien duiven, een konijn en weinig netwerk. Een jonge vrouw die alles leek te zeggen wat de hulpverleners wilden horen. ‘Ik zou graag een IQ-test regelen. Ze leek niet per se dom, maar wel erg oppervlakkig.’ Ze heeft twee kinderen, beiden uit huis geplaatst, ze geeft de hulpverleners de schuld. Een derde kind is onderweg.

Dan is er nog een getraumatiseerde jongen die naakt op de gang liep, zijn vader heeft zich gesuïcideerd, zijn vriendin deed mee aan SM-seks om de sfeer goed te houden. ‘We hebben geen zicht op z’n suïcidaliteit, maar als hij weer psychotisch wordt?’ Ook is er een man met een vinger die geamputeerd moet worden. Een vrouw die in de ochtend heroïne nodig heeft om wakker te worden. ‘Ze krijgt er energie van en noemt zichzelf een medisch wonder.’ Er wordt hard gelachen. Een ander pint al weken niet meer, de vraag is waar ze van leeft. ‘Prostitutie?’ oppert iemand. En een man die zich in zijn huis verschanst. Ze denken dat hij in de kelder woont. Er wacht een erfenis op hem. Maar hoe gaan ze hem dat duidelijk maken?

Waar familie, vrienden, een netwerk of instanties falen, is er dit team. Ze zitten rond een beamer met koffiebekers voor zich en doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is om vreemden die zich verstoppen niet te vergeten.

Stefan brengt een mevrouw die in Duitsland is gaan wonen ter sprake. Hij belde om haar uit te schrijven, maar het telefoontje was het begin van een nieuw hoofdstuk. Ze zei en appte zulke onsamenhangende dingen dat hij zich zorgen maakt. ‘Haar lichaam is haar lichaam niet meer, ze zit door elkaar gedraaid, zegt ze. Ze heeft een zorgverleden in Nederland, maar haar dossiers laten vernietigen. Mag ik met Joke de grens over om haar te bezoeken?’ vraagt hij.

Psychiater Joke zit naast me. ‘Können wir machen, Stefan,’ zegt ze. Ook de rest van het team stemt in.

‘De grens over is niet zoals het hoort, maar zoals het gaat,’ zegt Stefan tegen me als we naar de auto lopen. ‘Dit schemergebied is juist leuk.’

‘Hoe is je Duits eigenlijk?’

‘Nicht gute,’ zegt hij.

een privilege

In Duitsland schijnt de zon. We passeren oneindige bossen. In de dorpjes zijn de straten smal. De huizen kenmerken zich door nette afstandelijkheid. Gesloten rolluiken voor kleine ramen. Aan een doorgaande weg staat een huis van grijze bakstenen. De betegelde tuin is piekfijn onderhouden, onkruid moet hier nog uitgevonden worden. Door de intercom zegt ze dat ze nog geen kleren aan heeft. Joke en Stefan kijken elkaar glimlachend aan. Dan gaat de voordeur open: ‘Mijn huis is in mijn zenuwstelstel veranderd. Als er mensen om me heen lopen, gaat alles draaien. M’n staartbotje zit op m’n achterhoofd.’ Ze steekt haar handen uit en zegt: ‘Dit zijn mijn handen niet meer. Ik heb gaten in mijn hoofd omdat ik te lang doorgelopen heb. Jullie mogen binnenkomen, alleen moeten de schoenen uit…’

Op sokken lopen we voorzichtig het huis in. ‘Lekker die vloerverwarming,’ zegt Joke zacht. Het huis is brandschoon maar leeg. In de slaapkamers ingepakte verhuisdozen. In de woonkamer een eettafel, een keuken die nooit gebruikt lijkt te worden, een kastje met fotolijstjes, en midden in de woonkamer een bed waarop ze lijkt te leven.

‘We maken ons een beetje zorgen…’ zegt Stefan. Hij wordt verzocht het staartbotje te voelen, op haar achterhoofd. Joke trekt haar wenkbrauwen op zonder dat de vrouw het ziet.

‘U heeft een mooi huis,’ zegt Stefan.

‘Ja, maar niks werkt. De afvoer komt omhoog. De douche geeft tien minuten warm water en dan is het klaar. Ik ben een rechtszaak begonnen. Ik zal de tuindeur dichtdoen. De buren luisteren graag mee. Och, ik ben zo blij dat jullie er zijn.’ En dan begint ze te huilen.

‘Bent u dit?’ vraagt Joke. Een mooie jonge vrouw kijkt ons vanuit een fotolijstje lachend aan.

‘Als die vrouw kwam ik hier. Op die andere foto staan mijn ouders. Ik heb goede ouders gehad. En dat is mijn dochter.’

‘Heeft u nog contact met haar?’ vraagt Joke.

‘Nee, m’n broer heeft alles gemanipuleerd sinds ik aangevallen ben door twee Arabieren. Ze hebben me uit mijn lichaam gedraaid. Net als een lekke band, dan moet je stoppen, ik ging door. Mijn bindweefsel gaat door mijn benen en in het ziekenhuis ben ik verbrand.’

‘Ook dat nog,’ zegt Joke droog.

‘Als ik warmwater gebruik, kom ik onder stroom te staan.’

‘Ik kan niet meer naar de wc, er komt geen poep uit maar hele dunne draadjes die op kauwgum lijken. Ik moet het met mijn vingers eruit trekken en het komt in mijn hoofd terecht.’

‘Eet u nog wel?’

‘Ja, soep, want ik heb zo’n honger.’

‘Dat snap ik, die honger,’ zegt Joke.

Ze heeft om hulp gevraagd hier, maar ze is bang voor Duitsland. Op de Duitse grens lag ze eens bewusteloos en ze werd door een Nederlandse ambulance opgehaald. Ze hebben een uur met haar rondgereden en omdat geen instelling haar wilde, hebben ze haar afgezet in de tuin van haar ouders, zegt ze.

‘Nog even over de ontlasting. Ik zou wel even aan je buik willen voelen,’ zegt Joke.

‘Mijn schedel is kapot.’

‘Dus wij kunnen niks meer voor u doen?’ zegt Joke.

‘Tuurlijk wel,’ zegt de vrouw. ‘Ik ben geen misdadiger. Ik ben een offer.’

‘Kun je je buik nog induwen?’

Dat kan ze. Verstopt is ze niet.

‘Over vier dagen sta ik misschien op straat. Dit huis spoort niet. Ik heb een advocaat in de arm genomen omdat de eigenaar erge dingen gedaan heeft met mij en me nu wegpest.’

‘Kunt u me het doucheputje dat niet wegloopt laten zien?’ vraagt Joke.

‘Dat lukt me niet. Als ik warmwater gebruik, kom ik onder stroom te staan.’

‘En als ik het doe?’

‘Nee!’

‘Als u even buiten gaat staan?’ vraagt Joke.

‘Nee, dat gaat echt niet! Ik ben door die twee mannen uit mijn lichaam gewerkt.’

‘Ben je verkracht?’ vraagt Joke.

‘Dat was de bedoeling. Ik hoop dat u mij wel gelooft.’

‘Ik geloof je,’ zegt Joke.

Het is opvallend dat de vrouw je zelfverzekerd aankijkt, aan haar blik is niets te zien, de verhalen lijken dan wat troebel, maar de woorden komen in een volstrekt logische volgorde uit haar mond.

Ze laat filmpjes van de badkamer zien: een putje waarin water wegloopt. ‘Wat is het probleem, als ik vragen mag?’ zegt Stefan voorzichtig.

‘Dit was nog mild!’

‘Mag ik het putje bekijken?’ vraagt Joke. ‘Misschien kan ik het maken. Ik zal geen water gebruiken.’ Het is goed. Maar dan, als Joke de kamer verlaat, valt de vrouw van de stoel alsof ze door iets onzichtbaars van haar stoel wordt geslagen. ‘Wat gebeurt er?’ zegt Stefan die half overeind komt. Kermend kruipt de vrouw door de kamer. ‘M’n zenuwstelsel ligt op de grond, dat heb ik toch gezegd?’

‘Ik ben gepakt door twee hoge heren van de islam en uit mijn lichaam gegooid.’

‘Best lastig om voor te stellen…’ zegt Stefan.

‘Ik kon het ook niet begrijpen, nadat ik in Duisberg geweest ben en door twee engelen opgehaald werd in een busje. Zo kun je niet leven als vrouw. Ik kan niet poepen. Ik heb geen anus. Geen ingang bij mijn vagina. Dit is geen leven.’

‘Wilt u naar Nederland? Het ziekenhuis?’

‘Ja, ik wil onderzocht en opgenomen worden. Ik ben verzekerd in Nederland. Maar ze willen me niet, omdat ze me niet snappen.’

‘Heb je dat Duitse formulier ingevuld, zodat je recht hebt op zorg in Nederland?’ vraagt Joke, die weer terug is in de kamer.

‘Ja, dat is het erge, ik heb m’n kop er nog wel bij. Ik kijk tv met m’n ogen dicht. Engels, Frans, Duits. Dan blijf ik daar nog functioneren. Ik ben bang om gek te worden.’

‘Snap ik,’ zegt Joke.

‘Ik ben gepakt door twee hoge heren van de islam en uit mijn lichaam gegooid.’

Ze heeft haar administratie op orde. Ze laat al haar documenten zien. Ze heeft een Europese zorgpas, een Duitse huisarts en een behandelverleden in Nederland. Alles lijkt te kloppen. ‘Je hebt de zaakjes netjes geordend in mapjes, je zou eens bij mij thuis moeten komen kijken,’ zegt Joke. En de vrouw lacht.

‘Misschien is het goed om het hierbij te laten,’ zegt Stefan. ‘We hebben nu geen pasklare oplossing, maar als u kunt informeren over wanneer u het huis uit moet, zou dat erg fijn zijn.’

‘Ik wil overal aan meewerken. Ik ga vrijwillig, ik word maf in deze woning. Het is te veel.’

Voor we gaan wil ze nog foto’s van zichzelf laten zien. Haar navel, buik, billen, we zien onherleidbare afschrikwekkende foto’s van plooien vel. Ze begint te huilen: ‘Ik lijk wel een gebraden kalkoen.’

‘Wij gaan aan het werk voor je,’ besluit Stefan.

Terwijl we onze schoenen weer aantrekken, wijst de vrouw naar een lege slaapkamer en zegt: ‘Ik geef dit huis liever aan arme mensen, ik kan toch niet meer alleen leven, maar ik wil niet zomaar op straat komen.’ Ze bedankt ons hartelijk: ‘Wel bijzonder dat jullie hierheen kwamen, niet gebruikelijk. Een privilege!’

Doorverbonden en doorverwezen

Op de stoep zegt Stefan: ‘Zullen we even een slof sigaretten op gaan roken om de hoek?’ Joke knikt. We stappen in de auto en Stefan zegt: ‘Mijn god, dat was best een beetje bijzonder.’

‘Ik vond het knap wat jullie deden, er niet in meegaan, maar haar ook nooit ontkrachten,’ zeg ik.

‘Dat is inderdaad wat je probeert. Het is zo bizar wat je hoort, de natuurlijke neiging van veel mensen is: je bent knettergek. Maar dan ben je haar kwijt. Het wordt me weleens gevraagd, hoe daar mee om te gaan? Ja, leg dat maar eens uit….’

In een zijstraatje stoppen we. De zon is bijna onder. ‘Dit is wel echt een buitencategorie hoor,’ zegt Joke. Al bellend begint het spel der bureaucratie. Ze worden doorverwezen en doorverbonden en doorverwezen, spreken vijf, zes instellingen die vragen: ‘Heeft ze een inschrijving hier?’ En: ‘Ja, ik zie haar staan, maar ze is uitgeschreven.’ Of: ‘Is ze verzekerd om in Nederland opgenomen te worden?’ En weer een ander: ‘Om kort te gaan: ik heb nul bedden nu.’ Stefan zegt: ‘Ja, maar is het überhaupt mogelijk dat ze bij jullie terecht kan?’

Morgen wordt het uitgezocht. Ze bellen door. Een ander vraagt of ze gezien moet worden, voor opname. ‘Je hoeft maar één mailtje van haar te lezen en je weet genoeg,’ zegt Stefan. ‘Nou, dat werkt toch vaak net even anders…’ Joke wordt erg duidelijk nu: ‘Oké, maar we gaan niet toestaan dat deze vrouw nog eens beoordeeld wordt, er moet gewoon hulp komen. Ze lijdt enorm. Ik keek in haar doucheputje en zij viel van haar stoel. Ze heeft een enorm verstoorde lichaamsbeleving, daar kan niemand om heen. Ik kan haar niet volgen, omgedraaid, de poep komt uit haar hoofd. Ik kan het je niet navertellen.’

‘Een opnamevraag dus. Wat is de reden van opname?’

Joke zegt kort en krachtig: ‘Verstoorde lichaamsbeleving. Eten en drinken is ingewikkeld. Mogelijke uithuiszetting. Dit gaat bergafwaarts.’

‘Is de patiënt suïcidaal of agressief?

‘Nee, dat niet.’

de ideale patiënt

Er blijken spelregels te zijn aan het gek-zijn, plekken waar je wel en niet door mag draaien en hoe je gek mag zijn. Het liefst in je eigen gemeente, in je eigen huis, en je moet wel openstaan voor hulp, anders wordt het lastig. Iemand die stil is wordt snel vergeten, niet gezien of geholpen. De zorg wil de ideale patiënt. In Nederland gaat men er bijvoorbeeld van uit dat je op tijd komt. Als Europeaan lijk je al helemaal verloren te zijn. Stefan en Joke zijn door hun opties heen. Er wordt besloten om morgen verder te bellen. Maar waarschijnlijk kunnen ze niks voor deze vrouw doen. Het moet echt misgaan voor er een mandaat ontstaat. Tot die tijd zou ze zelf een stap naar hulp moeten zetten in Duitsland.

Het brein kan zich – al dan niet goed bedoelt – ook tégen de mens keren.

Joke mag als psychiater beoordelen wat normaal is en wat niet. Dokters worden op hun woord geloofd, verteld Stefan, maar psychiatrie, daar meent iedereen over mee te kunnen praten omdat het niet meetbaar is, tot ergernis van psychiaters. De vrouw legde verbanden die voor ons niet meer te volgen waren. ‘Die Arabieren hebben haar waarschijnlijk aangerand, of verkracht,’ zegt hij. ‘Ze verklaart of verwerkt het op een manier die niet meer te volgen is. Psychisch decompenseren noemen ze dat.’ Misschien is het decompenseren goed bedoeld van het hoofd. Volgens Sigmund Freud doet iedereen tot op zekere hoogte aan compensatie van mindere eigenschappen of een gemis, maar als het te erg wordt, de stress te hoog oploopt of te lang duurt, er een trauma is dat niet te compenseren is, kan er decompensatie optreden, als redmiddel, met vervorming tot gevolg. Het brein kan zich – al dan niet goed bedoelt – ook tégen de mens keren.

Stefan zegt dat iemand die echt knettergek is, soms wel normaal kan functioneren. ‘Soms gebeurt het dat zo’n iemand ineens zegt: “Ik moet nog even iemand van de gemeente bellen.” Dan voeren ze een heel normaal gesprek over afvalheffing, om op te hangen en dan weer alles te laten gaan. Onvoorstelbaar, toch?’

een spuit antipsychotica

Aan de rand van Nijmegen staan een paar zorgwoningen, in de volksmond skaeve huse genoemd. Er wonen mensen voor wie geen plaats is in woonwijken omdat ze overlast zouden kunnen gaan veroorzaken. De letterlijke vertaling van skaeve huse is ‘rare huizen.’ Een van de bewoners moet een spuit antipsychotica hebben. Stefan kent hem al jaren. Soms denkt de man een KGB-agent te zijn. ‘Heb ik eens handig gebruik van gemaakt. Ik zei: “Ik ben net gebeld door de KGB en ze hebben me gevraagd of je een paar pillen zou willen testen.” En toen hop.’ Stefan doet lachend iemand na die een handje pinda’s in zijn mond gooit.

De man is net wakker. ‘Hoe was je vakantie?’ Hij is net terug uit de gevangenis.

‘Wel goed. Moet alleen nog even de afwas doen, en ik heb niks meer te roken. In m’n pijpje zit ook niks meer, heb nog geprobeerd om te melken gister.’ Hij laat ons zijn zwartgeblakerde crackpijp zien. Melken is het roken van cocaïne.

Stefan prepareert de antipsychoticaspuit. ‘Ik ben blij met die prik, de laatste dagen word ik weer een beetje agressief. Verbaal hoor, nooit fysiek,’ zegt de man.

Hij gaat op een eenpersoonsbedje in de hoek liggen en trekt zijn joggingsbroek naar beneden. Hij vraagt of de prik in zijn linker bil mag. Stefan zegt: ‘Beetje met je tenen wiebelen, dat helpt ontspannen.’ Als we weer buitenstaan zegt hij in de deuropening op samenzweerderige toon: ‘De zwarte ninja’s zullen zo wel komen.’

stekkerdozen

In een woonkamer die uitkijkt op het bos zit een vrolijke jongen. De woning staat op de nominatie om gesloopt te worden. De jongen lijkt de dingen op een rijtje te hebben als hij spreekt maar in het huis lijkt niks op zijn plek te liggen. Als Stefan me van tevoren niks had verteld, had ik alleen rommel gezien. Nu lijkt de chaos in zijn huis een verlengstuk van zijn hoofd. Onder een tafel liggen vijf stekkerdozen die in elkaar geprikt zijn, om slechts één lampje te kunnen laten branden. De jongen is slim, heeft net een universitaire studie afgerond, maar belandde naar eigen zeggen door corona in een dal. ‘Misschien heb ik wel long-covid,’ zegt hij vandaag.

Stefan vertelde dat hij iedere week wel een andere oorzaak geeft waarom hij zich al jaren door niets laat helpen. ‘Het ligt altijd aan de ander. Je mag geen kritische vragen stellen, dan ben je hem kwijt.’

Er lijkt al heel lang niemand meer bij hem op bezoek te zijn gekomen in zijn onverwarmde huis. ‘Heb je nog contact met je moeder?’ vraagt Stefan. Dat gaat op zich goed, vertelt de jongen, maar hij kan niet echt met haar praten als de kinderen van haar nieuwe vriend er zijn. In elke hoek van de kamer zie je een hobby of nieuwe carrière waar fanatiek aan is begonnen, maar er is tekens ook weer mee gestopt en hij heeft de spullen letterlijk laten vallen. Er ligt een fotocamera, de piano is nu een wasmand, stapels boeken als onderzetters, een tennisracket. Het lijkt bijna de schuld van zijn spullen en de hobby’s, als je hem erover hoort praten. Met een montere hulpverlener zal hij allereerst zijn huis gaan opruimen binnenkort, dat is het plan. ‘Ik denk dat een minimalistische inrichting wel goed is.’

De jongen is net terug van een week Canarische Eilanden met een oude vriend. ‘Het probleem is dat mijn nieuwe vrienden me alleen depressief kennen. Terwijl mijn oude vrienden met me omgaan zoals ik vroeger was. Ik loop als een schim door de stad. Ik wil niet meer de dorpsgek van Nijmegen zijn.’ Hij wil gaan wonen waar zijn oude vrienden wonen om die versie van zichzelf te hervinden. Maar verhuizen zonder jezelf mee te nemen lijkt niet mogelijk. De verhuisplannen verbazen Stefan. Maar wat hij ook gaat doen, Stefan zou het prettig vinden om op de hoogte gehouden te worden.

hart op zijn rug

Dan volgen nog enkele korte huisbezoekjes om poolshoogte te nemen bij mensen of ze hun medicatie wel nemen. Het zijn stuk voor stuk mannen die op de een of andere manier alleen zijn, in gevecht met middelen leven, in woonkamers die blauw staan van tabak of wiet, en die getekend en sceptisch zijn geworden. Mij kijken ze niet aan, maar met Stefan zijn ze bevriend.

Ieder woord wordt gewogen in deze woonkamer, niet op een benauwde manier, maar voorzichtig, goed gekozen, zoals een dichter zijn woorden weegt.

Een van hen heeft een kluis in zijn woonkamer waar de hulpverleners om de twee dagen pillen uithalen. Hij heeft een kogel om zijn nek als ketting, zoals anderen een kruisje dragen. Hij trilt, het is woensdag en zijn geld is al op. Hoe hij het weekend moet halen weet hij niet. ‘Ik zou graag eten én gebruiken. Maar ja, daar voorziet de overheid niet in hè?’

‘Nee, dat doen we niet,’ zegt Stefan.

Na de mannen lijkt het contrast met het laatste bezoek niet groter te kunnen. Een vrouw op de zesde etage in een opgeruimd appartement. Thee, klassieke muziek en keurig opgestapelde boeken. Stefan heeft al vaak over haar verteld. Ze is een dichter en publiceert. ‘Ik schrijf onder pseudoniem omdat ik een verleden heb,’ zegt ze. ‘Dat verleden wil ik graag verborgen houden. Het gaat nu goed met mij, maar dat was ooit heel anders. Het leven is best moeilijk.’ Later zal Stefan vertellen wat er met haar is gebeurd. Sommige dingen zijn ook anoniem of onder pseudoniem te gruwelijk om op te schrijven. Het leven had haar makkelijk bikkelhard en cynisch kunnen maken, maar dat heeft het allerminst gedaan. Ze is geïnteresseerd en in staat zich te verbazen. Ze wil weten wie ik ben, wat ik doe en wat ik van Stefans werk vind. Er is alle reden om haar voor altijd te blijven bezoeken. Ook als iemand inmiddels meer goede dan slechte dagen heeft. Boven de eettafel hangt een lamp die Stefan ophing. Aan de muur het ingelijste gedicht van Lucebert met de befaamde woorden dat alles van waarde weerloos is.

Tijdens de thee openbaart zich het ware talent van Stefan om zich aan te passen. Ieder woord wordt gewogen in deze woonkamer, niet op een benauwde manier, maar voorzichtig, goed gekozen, zoals een dichter zijn woorden weegt en niet zomaar van zich afkletst alsof andermans tijd onbeperkt is. Hier, in deze woonkamer, doet Stefan allerminst aan een automonteur denken. Misschien meer aan een horlogemaker.

Dit is de vrouw voor wie Stefan ooit een kat kocht om haar weer een reden om te leven te geven. Ik vraag naar de kat. Hij ligt te slapen voor de verwarming in de logeerkamer. We kijken toe, alsof het een pasgeboren baby is. Ze laat me een fotoboek van de kat zien. Strijkt over een foto en zegt: ‘Zie je die vlek? Het is toch net een hart op zijn rug? Deze kat heeft zijn hart op de rug.’

Het had een zin uit een van haar gedichten kunnen zijn.