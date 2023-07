Onlangs ontving ik een mail van Wieke de Keyzer uit Arnhem: ‘Ik ben een vrouw van 37 en leef al een jaar of zeven “solo”, dat wil zeggen: ik heb geen relatie en geen kinderen, maar ik woon in een appartement met vrienden en ik vind het fantastisch. Ik ben opgegroeid met het idee dat een partner vinden en daarna een gezinnetje stichten het hoogste ideaal is. Dat werd eigenlijk gewoon van mijn generatie verwacht en werd ons nog eens extra ingeprent door de films en series die we keken. Ik kan me nog goed herinneren dat ik rond mijn dertigste verjaardag door een tante van m’n moeder werd opgebeld – ik had toen nog een vriend – met de vraag wanneer ik mijn ouders eindelijk eens blij ging maken met kleinkinderen.

Op een gegeven moment ben ik mezelf gaan afvragen wat ikzelf belangrijk vind in mijn leven en waar ik gelukkig van word. En ik heb ontdekt dat ik het heerlijk vind om alleen te leven. Niet alleen het af en toe alleen op vakantie gaan, maar meer fundamenteel om te kunnen kiezen met welke mensen ik welke stukken van mijn leven deel. En ik heb op dit moment geen behoefte aan een persoon om alles mee te delen.

Soms denk ik wel eens: als iedereen diep bij zichzelf te rade zou gaan, zou iedereen er toch voor kiezen om alleen te leven? Maar dan vergeet ik even dat niet iedereen dezelfde behoeften heeft als ik.’

Ik kreeg ook een mail van Rogier Swierstra [43] uit Utrecht: ‘Ik heb niet gekozen voor het alleenwonen en zie de nadelen meer dan de voordelen,’ schrijft hij. ‘Voordeel is natuurlijk vrijheid om te bepalen over je tijd en woonomgeving. Maar met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Ik zorg als co-ouder voor kinderen, en dat geeft verplichtingen die ik moeilijk kan delen. Van alles moet gepland worden en soms afgesproken met mijn ex. Ik ben bang dat als ik ziek word of de verantwoordelijkheid niet aankan zoals na een ongeluk twee jaar geleden, ik niemand heb om op terug te vallen. Ook zonder de kinderen moet ik het zelf regelen als ik behoefte heb aan vermaak, intimiteit of vertrouwen. Dat is wel eens eenzaam.’

‘Mijn ervaringen zijn zeker niet uniek,’ voegt hij eraan toe. ‘Nederland heeft een individualistische cultuur met veel prestatiedruk en weinig intieme vriendschappen.’

Lees ook Nooit eerder woonden er zo veel mensen alleen in Nederland

Eindelijk!!

Begin juni plaatste Vrij Nederland via sociale media een oproep om mee te praten over de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van de stijging van het aantal alleenwonenden. Volgens het CBS wonen ruim 3,2 miljoen mensen alleen. Over twintig jaar zijn dat er 3,8 miljoen; dan leeft een op drie van alle volwassenen zonder partner in huis. Als je de alleenstaande ouders meerekent, komt dit cijfer in 2050 uit op de helft van alle Nederlandse huishoudens.

Het is een onderwerp dat iedereen aangaat. Door emancipatie, idealen van zelfverwerkelijking, toegenomen welvaart en vergrijzing is de kans groot dat je meerdere keren in je leven alleen komt te wonen. Als student op kamers, als werkende jongvolwassene, na het einde van een relatie of de dood van een partner.

‘Eindelijk!! Eindelijk lees ik iets over single zijn. Over de aantallen en wat dit betekent.’

Deze fundamentele verschuiving heeft grote gevolgen voor individu en samenleving. Voor huisvesting, verdeling van welvaart, mentale gezondheid, maatschappelijke cohesie, de toekomst van de zorgsector, het wegennet, relatievorming. Toch worden al deze thema’s te weinig vanuit deze omwenteling bekeken. Vandaar dat we nu eens zoveel mogelijk implicaties van deze ingrijpende verandering op mens en maatschappij in kaart willen brengen.

Ervaringsdeskundigen reageerden onmiddellijk.

‘Eindelijk!! Eindelijk lees ik iets over single zijn. Over de aantallen en wat dit betekent,’ schrijft Swanita Slaar uit Hardenberg. ‘Heel mooi en belangrijk onderwerp,’ schrijft Mike Verbruggen uit Utrecht, die als alleenwonende in een gemeenschappelijk woonproject leeft.

Carolien Wegener schrijft: ‘Wat mooi dat je het onderwerp van alleen leven oppakt en meer in de aandacht brengt. Ik ben ondernemer, een single moeder, woon sinds nov. ’21 alleen en ben hard aan het proberen hoe dit werkt. En eerlijk: steeds meer aan het concluderen dat het niet werkt. Niet voor mij en niet voor anderen, zo ervaar ik in mijn omgeving.’

‘Fijn dat je hier aandacht aan geeft,’ schrijft Sarina Wijnen op LinkedIn. ‘Zelf heb ik vooral het gevoel dat wij niet bestaan, vooral in coronatijd was dit pijnlijk duidelijk, altijd lag de focus op gezinnen.’ En Karine Hoenderdos uit Haarlem: ‘Ik hoop en verwacht dat het niet alleen in de probleemsfeer terecht komt, want er zijn ook veel voordelen aan alleen wonen.’

Ook een reeks aan experts meldde zich: psychologen, relatiebemiddelaars, planologen, theater- en tentoonstellingmakers, dominees.

De Landelijke Cliëntenraad die mensen met een uitkering vertegenwoordigt wil de achterstelling van alleenstaanden graag op de agenda zetten, het kantoor van de Rijksbouwmeester wil de plannen over toekomstige huisvesting uiteenzetten.

Langzaam begint er een inhoudsopgave te ontstaan voor dit project, waarvoor ik in dit eerste deel nogal associatief een voorzet doe.

Geen relatie meer

Het aantal alleenwonenden is volgens Ruben van Gaalen, demograaf bij het CBS, sinds 1947 in alle meerderjarige leeftijdsgroepen gestegen. Jongeren gingen studeren en stelden samenwonen en gezinsvorming uit. Samenwoners en gehuwden gingen vaker scheiden, senioren werden ouder en overleefden elkaar langer.

Minder dan de helft van de alleenstaande vijftigplussers zit op een relatie te wachten, vrouwen nog minder dan mannen.

De groep alleenwonenden tussen 25 en 44 jaar gaat nog verder toenemen van 900.000 nu naar 1 miljoen in 2030, rekent Van Gaalen voor. Kijken we naar de toekomst, dan stijgt het aantal alleenwonenden volgens hem door de vergrijzing: dit zijn de ouderen die door het verlies van een partner steeds meer alleen wonen. Vooral het percentage zestigers dat alleen huist zal de komende jaren toenemen.

Hierbij speelt ook mee dat minder dan de helft van de alleenstaande vijftigplussers op een relatie zit te wachten, de vrouwen nog minder dan de mannen. Van de mannen van 50 tot 65 wil volgens het CBS-rapport Honderd jaar alleenwonen (2018) ruim een op de vier definitief geen relatie meer, van de vrouwen is dat bijna veertig procent.

Saskia Buis (58) mailt daarover: ‘Na meerdere teleurstellende relaties met mannen waarvan twee huwelijken besloot ik dat het genoeg was en dat ik niet langer een man in mijn leven wilde. Dat was in 2014. Daarna heb ik geen relatie meer gehad. Mijn jongste kind ging in 2017 het huis uit. Sindsdien woon ik alleen. Samenleven met een man in ons patriarchale systeem leidt tot een situatie waarin je je als vrouw óf schikt, of voortdurend tegen vecht. Dat laatste deed ik, maar daar wordt een relatie niet leuker op. Ik heb het nog nooit zo goed gehad met mezelf als nu. Het was af en toe niet gemakkelijk, maar ik ervaar mijn keuze als een bevrijding. In 2020 verhuisde ik naar de stilte van het Groningse platteland. Het leven is goed hier.’

Ook als er wel sprake is van een relatie blijven veel volwassenen alleen wonen, zeker na scheidingen.

Kris Bundervoet en zijn geliefde hebben deels thuiswonende kinderen uit een vorige relatie. ‘Het was snel duidelijk dat samenwonen bij ons niet de inzet is,’ schrijft Bundervoet. ‘We doen veel samen, behalve het permanent delen van één huis. We zijn beiden de leeftijd van 50 net gepasseerd. Ik liet mijn zus weten dat ik nooit meer zou gaan samenwonen. Haar antwoord (als gehuwde vrouw) was: ik ook niet. Wij komen van ouders die na hun scheiding nooit meer zijn gaan samenwonen.’

‘Samenwonen is financieel onvoordelig,’ mailt E. Höfkes uit Lathum. ‘Als twee alleenstaanden met een uitkering van een alleenstaande gaan samenwonen worden beide normen ingeleverd en krijgen zij daar samen één norm voor “een echtpaar” terug. Beide belanghebbenden gaan er maandelijks 684,24 euro netto op achteruit als zij gaan samenwonen. En dan krijg je er vrijwillig alle nukken en onvolkomenheden van de partner bij.’

Nieuwe verbanden

Maanden voor de oproep in Vrij Nederland had ik op oudejaarsavond in mijn net opgeleverde appartement aan de uiterste rand van het Amsterdamse IJburg naar een even nieuwe woning in het tegenovergelegen blok gekeken. Daar leek iemand net als ik deze avond alleen door te brengen.

Ik ben zelf sinds 2018 een alleenwonende co-ouder van deels thuiswonende kinderen: studenten van inmiddels 20 en 21 jaar. Ik had sinds het einde van mijn relatie met hun vader en later de dood van mijn nieuwe partner oudejaarsavonden respectievelijk in een klooster doorgebracht, in de armen van een geliefde, en in het gezelschap van vrienden, nu was ik voor het eerst van mijn leven alleen. Het voelde wat onwennig maar niet per se ongelukkig.

‘Misschien weten we nog altijd veel te weinig over het dagelijkse leven en de geestelijke toestand van mensen die alleen leven,’ schrijft Daniel Schreiber in Alleen (2022).

Ik kon niet zien of het lichaam in het appartement tegenover me dat van een vrouw of een man was, maar ik zag de figuur bewegen tussen het kookeiland en de bank tegenover de televisie. Hoe zou het voor hem of haar zijn de avond zonder gezelschap door te brengen?

Ook in mijn eigen wooncomplex, een bouwgroep van dertig huishoudens waarvan minstens de helft bestaat uit alleenwonenden, was een deel van de buren die avond alleen. Omdat ze moesten bijkomen van een uitputtend jaar, graag op zichzelf waren met hun herinneringen, wellicht nergens waren uitgenodigd of gewoon niet van dergelijke feestjes hielden. Om twaalf uur keek ik met een deel van deze mensen vanaf ons nieuwe gezamenlijke dakterras naar het vuurwerk dat rondom het IJmeer de lucht inging, en proostten we op onze nieuwe leefomgeving en elkaars geluk. Er hing het typische soort opwinding van een door champagne opgeluisterd nieuw begin, maar bovenal was ik gefascineerd door de opdoemende contouren van de schitterende en lastige complexiteit van deze manier van leven. Door de nieuwe verbanden die ik zag ontstaan. Door wat zich allemaal leek te gaan ontvouwen in al die huizen, en waarvoor nog zo weinig taal leek te zijn.

Domweg eng

‘Misschien weten we nog altijd veel te weinig over het dagelijkse leven en de geestelijke toestand van mensen die alleen leven,’ schrijft Daniel Schreiber in Alleen (2022).

De laatste jaren heb ik zelf gemerkt dat ik het leven anders begon te ervaren dan mensen die samenwonen. Ik begon meer toe te trekken naar vrouwen en mannen die net als ik verantwoordelijk waren voor het hele inkomen, die in soms lastige omstandigheden hun leven opnieuw moesten vormgeven en de kwetsbaarheid daarvan snapten. Neem deze reactie, van Eveline Helmink uit Amsterdam, die niet samenwoont met haar nieuwe partner: ‘We hebben samen vier zoons aan de vooravond van de pubertijd en maken de inschatting dat samenwonen niet gaat bijdragen aan de kwaliteit van leven van ieder van ons – ook omdat ze juist nu zo leuk en ontspannen met elkaar zijn en wij ieder gehecht zijn aan onze eigen ruimte, letterlijk en figuurlijk. Daarnaast is het domweg praktisch onhaalbaar in Amsterdam. Hoewel ik volledig achter mijn keus sta en het alleen wonen ook zeer op waarde schat, vind ik het soms ook enorm eenzaam en domweg eng. Ik ben enerzijds trots op mijn onafhankelijkheid en autonomie en geniet daarvan. Ook heb ik mijn eigen ruimte nodig om me te handhaven en te ontladen – ik vind het heerlijk om alleen te kunnen zijn. Anderzijds is er constant de financiële druk die geen rekening houdt met wel of geen partner (vrije sector huurwoning, geen kans op kopen, geen kans op betaalbare huurwoning, elk jaar dikke verhoging), de dagelijkse kosten, het (gevoel) altijd alles alleen moeten regelen en gaande houden, geen “back up” hebben, niemand die het even overneemt. In alle openheid: de afgelopen jaren hebben bij mij een gekke, diepe en irreële angst voor afhankelijkheid en schaarste omhooggehaald, die ik niet van mijzelf kende.’

‘Het leven alleen plaatst iemand voor uitdagingen die voor mensen met een partner en een gezin niet te begrijpen zijn,’ noteert Schreiber in Alleen. Dat klopt, en dat is andersom mogelijk net zo. De ambivalentie en complexiteit van een duurzame partnerrelatie of het ouderschap is voor een solo-lever zonder kinderen waarschijnlijk weer lastiger in te voelen. Pijn is niet exclusief voor mensen die alleen leven. Ook het compromis dat een lange relatie vaak is, kan zorgen voor ongemak, kwaadheid, rouw. In zo’n verbintenis kunnen mensen scheefgroeien als een verwrongen boom naar het licht. Delen van wie je bent, waarvoor in het verhaal van ‘samen’ geen plaats meer is, splitsen zich af, gaan ondergronds, onttrekken zich aan taal en bewustzijn. Een verlies aan zelf, aan ontwikkelingsvrijheid. Dat kan tot uiting komen in gevit, heimelijkheid, drankzucht en depressie.

Een tweedeling creëren tussen samen- en alleenwoners is niet alleen onvruchtbaar maar ook onjuist, want de single kan opnieuw een adres gaan delen en de gehuwde kan door ziekte, een ongeval of een scheiding ieder moment alleen komen te staan. Waar het om gaat, is die ervaring van het alleen wonen verder uit te diepen en van alle kanten te bekijken.

Wat maakt dat de een het leven zoveel makkelijker alleen leidt dan de ander, en aan welke knoppen moeten we alleen en gezamenlijk draaien zodat iedereen voldoende veerkrachtig is om alles alleen te bolwerken?

Zorgsandwich

Anja Machielse, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, doet al vijfentwintig jaar onderzoek naar sociaal isolement. ‘Er is een grote groep die noodgedwongen alleen een weg moet vinden en de verbinding met de samenleving is kwijtgeraakt,’ zegt ze. ‘Het leven in deze maatschappij is complexer geworden, en het vraagt allerlei vaardigheden om je daarin te handhaven. Een netwerk is ontzettend belangrijk, maar dat vereist sociale competenties. Hoe praat je over jezelf, weet je in het informatie delen over te schakelen van collega’s naar buren naar sportgenoten?’

Deze sociale competenties vereisen constante oefening, meent ze, iets dat zonder de voortdurende feedback van partner en/of kinderen mogelijk moeilijker is. ‘We zullen die vaardigheden veel gerichter moeten gaan bijbrengen en oefenen.’

Ook voor de gevolgen van het toenemende alleen wonen voor het maatschappelijke leven is veel te weinig aandacht. De huisvestingsproblematiek is al groot en zal niet kleiner worden, voorspelt Van Gaalen van het CBS. ‘Zeker voor de groep die alleen gaat of moet wonen, omdat ze vaker leven in duurdere stedelijke gebieden.’

In Nederland woont volgens zijn cijfers 19 procent van de inwoners alleen. Per gemeente verschilt dat percentage sterk. Omdat twintigers relatief vaak alleen wonen, tellen studentensteden veel alleenwonenden. In Groningen, Wageningen, Delft en Maastricht woont meer dan 30 procent van de inwoners alleen. Ook in de vier grote steden wonen veel personen die alleen een huishouden vormen. In kleinere gemeenten, die vaak een oudere bevolking hebben, zijn de alleenstaanden vaak wat ouder.

‘Onder het mom “mensen moeten zo lang mogelijk thuis blijven” heeft de overheid passende huisvesting voor senioren helemaal wegbezuinigd,’ zegt Van Gaalen. ‘Dat betekent dat heel veel ouderen in relatief grote woningen achterblijven die geschikt zouden zijn voor gezinnen. Senioren zouden wel weg willen, maar hebben geen goed alternatief.’

Een ander heikel punt is de zorg: hoe gaan we onszelf en elkaar helpen als we broos zijn, oud, ziek? Van Gaalen rekent de moeilijkheden vast uit. ‘Op dit moment zijn er 380.000 85-plussers. Dat zijn de mensen die de meeste hulp nodig hebben. In 2041 is dat aantal verdubbeld naar 780.000. De jongere ouderen tussen 50 en 75 jaar zijn over het algemeen de mensen die mantelzorg geven. Dat aantal neemt helemaal niet toe. Nu heb je veertien potentiële mantelzorgers uit die groep per 85-plusser, in 2041 zijn het er maar zes. Op dit moment zien we al veel eenzaamheid en hulpeloosheid onder die heel oude senioren, kun je nagaan hoe dat over achttien jaar is. Daar wordt heel weinig over nagedacht.’

Anja Machielse ziet dat de vraag naar zorg van familie ook voor de jongere alleenwonenden flinke consequenties kan hebben. Mensen met geld kunnen professionele zorg inhuren voor zichzelf en anderen, stelt ze, maar mensen met minder financiële middelen komen ‘in die zorgsandwich terecht tussen ouders en kinderen’, zeker voor alleenwonende ouders een pittige taak. ‘Hoe kom je nog aan solliciteren, aan werken toe? Alleenwoners in de bijstand of met een laag inkomen draaien zo helemaal vast.’

Het wil maar niet partneren

Om te onderzoeken wat de invloed is van dit fenomeen op individu en maatschappij moest er natuurlijk een definitie komen. ‘Alleenstaande’ voldoet net zomin als ‘single’, want er zijn ook alleenwoners die een relatie hebben. Bovendien voelen veel mensen die zonder partner leven zich door de aanwezigheid van levendige netwerken helemaal niet alleen stáán. ‘Alleenwonend’ dekt de lading ook niet altijd, want er zijn nogal wat mensen die deels of fulltime kinderen in huis hebben. Vandaar dat we bij de term ENS uitkwamen: de Eenverdiener die Niet Samenwoont (met of zonder kinderen).

‘Een ontkenning houdt vaak een afwijking in,’ schrijft Els van Soest. ‘In plaats van niet-samenwonend zou je toch gewoon alleenwonend kunnen schrijven?’

We vroegen de lezers om hun mening. ‘Hallo mede (m)ens!’ klonk het meteen in mijn mailbox. ‘Wat grappig; ik voel me ineens ergens bij horen,’ schrijft Mylène van Irsel.

Maar er waren ook nogal wat mensen die de ontkenning in de term problematisch vonden. Zoals de vrouw die in de onderwerpsbalk noteerde: ‘Ens? Ohneedatnooit!’ ‘Ik meen meteen te moeten reageren voordat dit in zwang raakt,’ schrijft de alleenwonende die anoniem wil blijven. ‘Als zelfstandig ondernemer word ik ook regelmatig “zzp’er” genoemd. Ook hier wordt benadrukt wat je niet hebt, namelijk personeel. Klinkt toch wel weer erg of je niet aan de norm voldoet en of het je aan iets ontbreekt.’

‘Een ontkenning houdt vaak een afwijking in,’ schrijft ook Els van Soest. ‘In plaats van niet-samenwonend zou je toch gewoon alleenwonend kunnen schrijven?’

‘De term “Soloverdiener” zou een alternatief kunnen zijn,’ meent Tjeerd Kooy uit Arnhem. ‘Het verwijst naar de situatie waarin iemand de enige kostwinner is en niet samenwoont met een partner (met of zonder kinderen).’

Daarbij identificeren sommige ‘ensen’ zich helemaal niet op basis van hun woonsituatie. ‘Ik voelde me door dit stukje schrijven opeens een doelgroep,’ schrijft Belinda Postma uit Dalfsen – ‘eigen bedrijf, geen relatie en kinderen buitenshuis wonend. Zo ervaar ik mezelf niet!’

Ook kwamen er nogal wat reacties over de term ‘eenverdiener’ waar mensen die geen inkomen uit arbeid hebben volgens de definities van de statistici dus officieel niet toe behoren. Mensen die een uitkering hebben of niet hoeven te werken dankzij een groot eigen vermogen of een riante partneralimentatie. Van Gaalen van het CBS zou de definitie ‘Alleenwonende met of zonder thuiswonende kinderen’ daarom adequater vinden voor dit onderzoek. Maar hoe kort je dat lekker af?

Opvallend veel alleenwonenden beginnen over de norm van het tweemanschap, en wat er van binnen en buiten gebeurt als je daar niet (meer) aan voldoet. Zo schrijft Kirsten Poortier: ‘Ik ben 43, gescheiden zonder kinderen en ik heb diverse alleenstaande vrienden. Wij hebben het geregeld over dit onderwerp: hoe het gezinsleven nog steeds de norm is in onze samenleving, hoe dit ons in praktische zin bepaalt, bijvoorbeeld op het vlak van wonen, maar ook in ethisch opzicht, hoe we ons eigen leven waarderen.’

Dominique Rijnja mailt: ‘Ik voel mij bepaald niet zielig. Ben succesvol in mijn werk. Heb een levendige vriendenkring en met alle kids een goed contact. Lalalalala… Zou je zeggen… Maar toch is er schaamte om het alleen zijn. Elke voorstelronde van een nieuwe activiteit/ training/ tussen meestal toch gehuwden zeggen dat ik alleen ben, geeft me rode vlekken, een strot die knelt. Ik ben gescheiden toen ik 48 was, drie kinderen thuis, eentje het huis uit. Het wil maar niet partneren. Langzaamaan leg ik me erbij neer. Ik zou wel willen bijdragen. Niet vanuit drang tot gezien worden. Wel om die schaamte.’

Je kunt er zelf ook een worden

‘De droom van een goed leven is meer dan een individuele fantasie,’ schrijft filosoof Schreiber in Alleen. ‘Het is een collectieve constructie waar velen van ons aan meedoen, een fictie die steeds weer opnieuw in scène wordt gezet en opgevoerd, door onszelf.’

Zelfs als je bewust probeert je ervan los te maken, word je elke dag opnieuw geconfronteerd met de sporen die ze in je binnenste heeft achtergelaten, stelt hij. ‘En tot die constructie behoren ook een goed functionerende liefdesrelatie en het stichten van een gezin, vanzelfsprekendheden in de genetica van ons sociale leven.’

‘Door al die alleenwonenden hebben we nóg meer huizen nodig,’ klaagde iemand. Klopt. Punt is: je kunt er zelf ook een worden.

Komt die norm niet vanbinnen, dan wel van buiten. ‘Ik heb rondom het kunnen kopen van mijn huis best wat reacties gehad,’ schrijft Annelies Verhelst, die in Haarlem etentjes organiseert voor mensen die vaak alleen eten. ‘Koop je dat alleen, wat stoer, goh dat dat kan, vind je dat niet spannend in je eentje, goh, een echt huis, geen appartement?? En nu ik wel een relatie heb, krijg ik om de haverklap de vraag wanneer we gaan samenwonen en of we kinderen willen, alsof dat de norm is.’

Met wat voor harde oordelen alleenwoners te maken kunnen krijgen, bewijst wel een tweet van Gerhard Hormann, auteur van boeken over wielrennen en aflossing van de hypotheek waardoor ruimte ontstaat om minder te gaan werken. ‘Wat een met veel modewoorden opgetuigde treurigheid en wat een peilloze leegte en als vrijheid verpakte eenzaamheid,’ tweet hij naar aanleiding van de oproep van Vrij Nederland. Op de vraag of hij zelf misschien alleen woont, antwoordt hij: ‘Ik heb al bijna veertig jaar dezelfde partner en een monogame relatie. Waar het mij specifiek om ging is het hedonisme uit het door jou geplaatste citaat. Los daarvan: ik ben – als journalist – ook alleen maar benieuwd naar de diverse motieven en aspecten, dus ga zo door.’

Alleen wordt op die manier nog net iets allener.

‘Door al die alleenwonenden hebben we nóg meer huizen nodig,’ klaagde iemand anders. Klopt. Punt is: je kunt er zelf ook een worden.

Achterstelling

Die norm van het vanzelfsprekende tweemanschap brengt in allerlei opzichten achterstelling mee, stellen de lezers. ‘Hello Fresh, de sportschool, de ANWB, hotels, overal betaal je door het ontbreken van de partnerkorting meer,’ zegt Marjon Moed uit Utrecht. Paul Steenbergen uit Paterswolde is zijn hele leven al single. Hij schrijft: ‘Voor een 3- of 4-sterren hotel betaal ik over het algemeen 90 procent van ongeveer 120 Euro voor een 2-persoons kamer. Ik vind dit oneerlijk.’ En ook: ‘Waarom gaat een burgemeester niet naar iemand die al 50 jaren alleenstaand is, maar wel naar een stel dat al 60 jaren getrouwd is?’

‘Wat ik onbegrijpelijk vind en waar ik al twintig jaar lang als alleengaande tegen strijd is de tweedeling op financieel gebied,’ schrijft Jeanne Dijkstra. ‘De hele maatschappij is belastingtechnisch op tweeverdieners ingericht. Tweeverdieners betalen veel minder belasting doordat zij mogen overhevelen. Dat is oneerlijk want waarom niet gewoon individueel belasten zoals ook alleengaanden worden belast? Ik heb in mijn eentje als alleenstaande fulltime werkende vrouw drie kinderen opgevoed maar je blijft op achterstand bij de tweeverdieners wegens belastingnadelen en in verhouding hoge lasten die je niet kunt delen.’

Vanwege die discriminatie van singles richtte Lenie de Zwaan dertig jaar geleden het Centrum voor Individu en Samenleving (CISA) op. ‘Want in de praktijk botst de single nog altijd tegen de dikke muur van de heersende norm,’ noteerde Britt Stubbe, die De Zwaan voor Vrij Nederland interviewde.

Lees ook Vrijgezel (89) zet zich in voor single-rechten: ‘Onze overheid stelt de alleenstaande heel bewust achter’

‘Probeer maar eens alleen of samen met vrienden een huis te kopen. Of geld na te laten aan een goede vriend. Dan gelden er andere wetten voor alleenstaanden. Oneerlijk, vindt De Zwaan. ‘Onze overheid stelt de alleenstaande heel bewust achter. Onze wetten zijn ontworpen om mensen te dwingen een partner te zoeken; zo wordt de groep alleenstaanden bewust verzwakt. En er is geen politicus die het voor ze opneemt.’

Lenie is 90 jaar en daarom heeft CISA versterking gekregen van de levendige kunstenaar Marjon Moed, die het Facebookplatform ‘Alleen is oké’ startte. Ook zij was de discriminatie van de alleenwoner zat. ‘Alleenstaand is niet eens een burgerlijke staat,’ laat ze weten. ‘In mijn paspoort staat niet-gehuwd. Dat is toch belachelijk?!’

#allroundmens

Uit alle reacties blijkt dat de beleving van het alleen wonen wordt beïnvloed door opleiding, inkomen, huisvesting, persoonlijkheid en gezondheid. ‘Als chronisch zieke red ik me normaal gesproken echt prima,’ schrijft iemand met de naam Chris H. onder mijn oproep op LinkedIn, ‘maar als ik ziek word, stort bijna alles in. Een netwerk is dan niet genoeg, want iedereen heeft al zoveel ballen om hoog te houden, of woont te ver weg. Dan stort het kaartenhuis in elkaar, en het kan soms lang duren voor dat weer een beetje is opgebouwd. En geloof me, dat voelt soms heel erg eenzaam.’

3.254.000 alleenwonenden, 3.254.000 verhalen. De meeste alleenwoners reageerden natuurlijk niet, zeker niet de landgenoten voor wie het wonen zonder partner de grootste moeilijkheden meebrengt. Ik hoop die caleidoscopische variatie van ens’en het komende jaar in het hele land te kunnen spreken. Waar het kan, zoek ik ze op de fiets op, want daar ben ik dus als autoloze zzp’er onlangs mee begonnen: #solofietsen. Dat wordt nog een avontuur, want ik kan geen band plakken. Wat dat betreft sta ik nog behoorlijk ver af van de vaardigheden van de #allroundmens die je moet zijn als je zonder partner leeft.

Meepraten? Mail Annemiek: annemiek.leclaire@vn.nl