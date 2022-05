‘Voor mijn vrienden die moe zijn, en geen tijd hebben.’ Dat is de opdracht in het boek Werk is geen oplossing van Marguerite van den Berg, dat deze maand verschijnt. We zijn steeds meer gaan werken en krijgen daar steeds minder zekerheid voor terug, stelt Van den Berg in dit boek. ‘Werk vraagt altijd meer van ons, verandert voortdurend de voorwaarden en is het liefst vaag over de toekomst. Iedereen is moe, niemand heeft tijd. Waarom pikken we dat eigenlijk?’

Van den Berg (1981) is als sociologe verbonden aan de UvA. Ze verdiept zich in ‘het precariaat’: een samenvoeging van ‘precair’ en ‘proletariaat’. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is dit de groep met de laagste gemiddelde opleiding, het kleinste inkomen, de meeste huurwoningen, de zwaarste lichamen en de slechtste beheersing van het Engels.

‘Ik neem afstand van het begrip “precariaat”,’ zegt Van den Berg via Zoom vanuit haar huis in Rotterdam. Want met die term, vindt ze, lokaliseren...