Niets beters dan na een seizoen De slimste mens het boek Ignorance. A Global History van Peter Burke te lezen. De grandeur, de misère en tragiek van de onwetendheid worden er in afgepaste hoofdstukken en talloze voorbeelden uiteengezet. De rol van onwetendheid tijdens oorlogen. Als tactiek in het zakenleven. Het voorwenden van onwetendheid bij onderhandelingen. Bedrijven die buitenstaanders onwetend houden over hun plannen. Laakbare onwetendheid als oorzaak van catastrofes. De wetenschap die leeft van onwetendheid. Het nut van onwetendheid voor geheime diensten. Onwetendheid als onderdeel van misleiding en corruptie.

‘Onwetend houden’ is in China lange tijd een officiële richtlijn geweest, ‘The Great Wall of Silence’ genoemd. Men wist er niets van de hongersnood in de jaren 1958-1962, niets van de Culturele Revolutie in de jaren 1966-1976. Men mocht ook niets weten van de protesten op het Tiananmenplein in 1989 (de man voor de tank). Peter Burke weet ook wat weetjes zijn:...