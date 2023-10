Zodra in Marja Pruis’ roman Huiswerk de naam van Mrs. Dalloway valt, de hoofdpersoon van Virginia Woolfs gelijknamige roman uit 1925, is de rol die Pruis’ hoofdpersoon de schrijfster Clara Feij speelt ineens veel beter te zien. Mrs. Dalloway is een character, behorend tot een niet helemaal zorgeloze upperclass. Net als Mrs. Dalloway is Clara Feij vaak met bloemen in de weer. Bij allebei is sprake van een doorgaand gedachteleven, een bewustzijnsstroom. Ze vragen zich van alles af, zijn doorlopend aan het wegen en afwegen of ze iets wel of niet zullen doen, deze gedachte wel of niet kunnen toelaten, wel zo onaardig over iemand mogen denken.

Al op de eerste pagina staat dat Clara Feij schrijft ‘vanuit geluk, niet vanuit verlangen’. Ze denkt dat dat het moeilijkste is, maar ook dat dit het is wat haar ‘te doen staat’. Dit is een programmatische mededeling als een kwetsbare ballon die 214 pagina’s verder heelhuids zal moeten landen. We hoeven niet te denken dat Clara met...