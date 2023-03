J.J.Voskuil is met een mooi, maar moeilijk woord een idiosyncratische persoonlijkheid, iemand met een afwijkend karakter. Daarin zijn zo zoveel verschillende eigenschappen verenigd dat er geen afgeronde persoonlijkheid uit te voorschijn komt. Integendeel: een bonte verzameling opvattingen en psychische eigenaardigheden botsen op elkaar of zoeken verbinding. In Bijna een man en Capitulatie, de twee deken dagboek die de jaren 1939-1965 bestrijken, noteert Voskuil een paar keer dat hij goed slaapt op de ruzie met zijn vrouw Lousje. Zo duiken er voortdurend tegendraadse emoties en opvattingen op.

Schrijven, wat hij bijna maniakaal doet, komt volgens Voskuil ‘voort uit labiliteit. Het is een neurose, geen cultuuruiting.’ Voskuil heeft het, hoewel hij een soort volkskundige is, niet zo op mensen begrepen: ‘alleen outcasts en underdogs zijn te verdragen.’ Het woord geluk leidt bij hem een zorgelijk bestaan, behalve wanneer het hard regent met veel wind en ‘met grauwe, snel verwaaiende wolken’. Bij dat weer voelt hij zich ‘onwankelbaar gelukkig.’ Wanneer een vriendin het heeft over zijn ‘zuiverheid’ in zijn jonge jaren schrijft hij: ‘Ik word liever kwaadaardig en giftig genoemd.’

Het komt nogal eens voor dat Voskuil van het ene op het andere moment om een kleinigheid, een klein meisje dat op straat lachend tegen hem aan botst, zo kwaad wordt dat hij zich met alle macht moet inhouden, anders zou hij het kind een daverende klap hebben verkocht. Daar staat tegenover dat hij ontroerd kan worden bij het zien van Alleman, de film van Bert Haanstra over het dagelijks leven in Nederland uit 1963. Maar wanneer de Voskuils bij uitgever Geert van Oorschot te gast zijn schrijft hij: ‘Hun spontaniteit en hun hartelijkheid, die eigenlijk verdomd veeleisend zijn, deprimeren me.’

Bij elkaar maken deze ideeën en gedragingen geen afgeronde, maar een stekelige persoonlijkheid. Voskuils vrouw Lousje noemt hem zelfs een ‘agressieve’ schrijver. Naar aanleiding van Bij nader inzien moet een lerares Nederlands gezegd hebben: ‘Dat iemand met zo’n vriendelijk gezicht zo’n wreed boek kan schrijven.’

overal opduikende picknicktafels

Dat ontroerd worden door de film Alleman hoeft niet echt te verbazen aangezien Voskuil min of meer de afdeling Volkskunde onder zijn beheer had op de Bureaus voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde waar hij in Amsterdam werkte, zoals te lezen in de zeven delen van Het Bureau. Alleman was een geestige film, maar vooral ook een cultureel-antropologisch document waarin op subtiele en minder subtiele manier typisch Nederlandse zaken werden getoond. Voskuil deed ook wel eens veldwerk voor Volkskunde. In september 1964 maakt het dagboek melding van een dagenlange fietstocht/dienstreis in de provincie Drenthe en omstreken (‘Over Klatering en Zwiggelte naar Elp’) om ‘correspondenten’ van het Bureau te bezoeken.

Ze keken naar historische boerderijen en beklaagden zich over de oprukkende asfaltering van de wegen, en over de overal opduikende picknicktafels. Het café van het hotel is verlicht als een bordeel. Maar ‘Volkskunde’ neemt in de dagboeken niet veel plaats in, geheel overeenkomstig de geringe hartstocht die Voskuil er voor voelde. Hij was wel erg gesteld op de natuur en op wandelen, waarover hij dan ook in aparte wandeldagboeken schreef.

overal buiten blijven

Voskuil schrijft dat hij zijn dagboek (dat hem regelmatig ‘mateloos irriteert’) bijhoudt om zich in evenwicht te houden. Zonder zou hij omvallen, aangezien hij een defaitist en een fatalist is. Voskuil zag al vroeg niet zoveel in het leven. In 1951 schrijft hij dat alles zijn glans verliest, dat de algehele ontluistering al vroeg inzet, alles uiteindelijk zinloos wordt en dat het leven uitzichtloos is. ‘Je jeugd’, hij is dan vijfendertig, ‘is de eerste tree van een trap die naar beneden gaat.’

Dat hij bij Volkskunde werkt is een compromis met het leven. Eigenlijk wilde hij overal buiten blijven. Hij heeft zich laten ‘inlijven’ uit financiële noodzaak. Ondertussen heeft hij aan de lopende band ruzie met zijn vrouw. Vrienden ontvangt hij meestal met tegenzin. Hij zoekt eigenlijk het ‘isolement’. Het wringt dagelijks. Hij wil nergens bij horen. Op 9 februari 1964 schrijft hij: ‘De enige aanvaardbare vorm van leven is leven in een hol en als het donker is ongemerkt naar de film sluipen of in een onbekend café zitten.’

Het schrijven gaat bij Voskuil samen met ‘een toenemende geirriteerdheid’. Hij is een open zenuw. Hij stoort zich aan alles. Er zijn tijden (weken) dat hij zich niets aantrekt van ‘de bekende slapheden’ van zijn collega’s en vrienden. Dan kan hij er ironisch naar kijken. Maar dat weet hij niet lang vol te houden. Hij gaat zich storen aan mensen die ‘het zich lekker maken’, ook zijn vrienden. Hij kan niet goed tegen plezier: hoe plezieriger iets is hoe angstiger hij wordt. Hij kan er niet tegen als mensen tevredenheid uitstralen. Zeker als dat in verband staat met cultuur. Dan zijn het al gauw charlatans.

Hij poseert zelf met zijn ‘burgerlijke voldaanheid’. Dat hangt samen, zegt hij, met zijn gezonde afkeer van wat zich aandient als ‘cultuurschepper of hartstochtelijk strijdt voor het stimuleren, behouden of redden van cultuur.’ Hij houdt zich wel op de hoogte (tenslotte is hij een discussiebeest zoals uit Bij nader inzien blijkt), maar hij wil zich niet afgeven met culturele parvenu’s. Ondertussen is hij bang een oude zeur te worden. Dat zou niet goed zijn omdat hij ‘met zijn conservatisme’ niet de man is ‘voor verrassende ontdekkingen of intelligente uiteenzettingen.’ Ook al redeneert hij in zijn dagboek heel wat af, hij wil met zijn instincten en intuïties leven,

Over zijn huwelijk met Lousje zegt hij dat het niet om het ‘gehalte’ ervan gaat. Het belangrijkste van het huwelijk is dat je niet alleen bent.

Voskuil kan zichzelf neerhalen en tegelijk een arrogante houding aannemen alsof hij toch zuiverder is dan anderen. Hij zou minder concessies doen aan die corrupte samenleving. Voskuil is een stekelig dagboekpersonage. Dat ambieert hij met een zeker sadisme, maar ook niet zonder schulgevoel. Hij kan meedogenloos zijn. Over zijn huwelijk met Lousje zegt hij dat het niet om het ‘gehalte’ ervan gaat. Het belangrijkste van het huwelijk is dat je niet alleen bent.

idiosyncratisch genadeloos

Capitulatie gaat over de jaren dat Voskuil Bij nader inzien aan het schrijven is, het boek dat in 1963 verschijnt. De meer dan duizend pagina’s tellende roman over een studenten-en vriendengroep noemt hij in het dagboek ‘een afrekening met deze romantiek van de vriendschap en een beschrijving van de verwording ervan.’ In de werkelijkheid die als bron van de roman diende zocht Voskuil naar een ‘clan’, een groep om bij te kunnen horen, niet alleen te hoeven zijn, ook al neigde hij daar in alles toe. Het liep uit op een desillusie omdat de vrienden zich laten inlijven in een belachelijke samenleving. Verschillende personages beklagen zich over de manier waarop ze in de roman voorkomen. Anderen, zoals Paul en Rosalie (in werkelijkheid Jaap Oversteegen, bekend van het tijdschrift Merlyn en zijn vrouw Suus) zijn ‘volkomen geslagen’ (Suus) en ‘helemaal van de kaart’ (Jaap). Ze zagen het als verraad. Voskuil is dan ook idiosyncratisch genadeloos te werk gegaan. Hij heeft zijn vrienden langs de lat van de abusievelijk aan Forum en Ter Braak en Du Perron ontleende ‘eerlijkheid’ gelegd. Dat wil zeggen volgens, wat hij zelf noemt, ‘de koppigheid van zijn eigen gelijk’.

Voskuil wil naast Jaap Oversteegen geen ‘intellectualist’ zijn. Hij wil niet zoals hij capituleren voor de maatschappij door een keurige baan als leraar aan te nemen. Hij overdrijft de erfenis van Forum door zichzelf als een puur ‘instinctmens’ te zien (niet iemand van ‘de geest’). Voor zo’n instinctmens zou trouw gelijkstaan aan lafheid. ‘Ieder onderdrukt verlangen is lafheid’ verklaart hij robust. Dat wil niet zeggen dat hij zich dan instinctmatig, ‘mannelijk’ en zorgeloos in de armen van Suus stort, dat duurt in Binnen de huid, het postuum verschenen vervolg op Bij nader inzien, een paar honderd pagina’s waarin hij ‘nog niet durft’.

Voskuils gevoelens, sensaties en gedachten over goed en kwaad raken hopeloos verknoopt.

Voskuils gevoelens, sensaties en gedachten over goed en kwaad raken hopeloos verknoopt. In het dagboek ettert de vriendschap tussen Oversteegen en Voskuil door. Voskuil heeft in zijn hoofd gezet dat vriendschap ‘een verfijnde vorm van vijandschap’ is: ‘Je draait om elkaar heen tot je kunt toeslaan.’ Literair gezien is Binnen de huid een absurd intiem universum waarin Voskuil zich als de schrijver en zelfbenoemd ‘keutelaar’ niet inhoudt door handelingen en gedragingen eindeloos en minitieus te beschrijven tot ze bijna driedimensionaal op de pagina’s liggen.

In het dagboek krijgen de gesprekken met vrouw en vrienden hilarische trekken wanneer het criterium ‘eerlijkheid’ wordt opgeworpen. Je bent goed en eerlijk wanneer je je zelf bekent maar een lullige burger te zijn: ‘Ieder mens is gered als hij maar zegt dat hij een lul is!’ was Voskuils ‘lulstandpunt’. Maar hij bekent dat hij daar niet helemaal meer achter staat. Voskuil werpt ook de vraag op of de mens veranderlijk is, zelfs beter kan worden. No way! Voor Voskuil is er geen sprake van dat de mens veranderlijk is. Die blijft wie hij is. Hij vergat dat hij zijn ‘lulstandpunt’ wel heeft veranderd.

Hoe egocentrisch Voskuil ook is, hij beschouwt zich zelf wel als een mislukkeling en ‘schoft’. Hij voelt zich vaak ‘schuldig’. Hij zegt geen ‘meegevoel’ te hebben, honger en armoede ergens in de wereld zeggen hem niets, al kan hij soms ‘meededogen’ voelen wanneer iemand die het daarover heeft de juist ‘toon’ heeft. Als ‘de toon’ maar goed is kan hij veel aan. Voskuil gaat zo ver dat hij zegt ‘niet echt begaan’ te zijn met zijn vrouw Lousje, ‘al krijg ik ten slotte wel medelijden door haar overdroevige behuilde gezicht.’

Zijn Bijna een man en Capitulatie de moeite waard? Er staat wel erg veel gekeutel in. Maar tussen deze uitgesmeerde orgie aan trivialiteiten barst het van zinnige, absurde, irritante, diepe, existentiële, filosofische, menselijke, schandelijke ideeën, gevoelens, oprispingen, humeuren, buien, ruzies en angsten. Dit betekent dat je afwisselend met rode oortjes leest en je stierlijk kunt vervelen. Hoeveel eerlijkheid wil je aan kunnen? Er zit ook veel ‘pose’ in deze dagboeken, maar Voskuil heeft zichzelf minimaal gecensureerd.