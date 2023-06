Harry graaf Kessler, de vrijzwevende diplomaat, kosmopoliet, kenner en mecenas van Europese moderne kunstenaars aan het begin van de vorige eeuw, schrijver van een dagboek van tienduizend pagina’s, uitgegeven in negen kloeke delen, is het onderwerp geweest van twee kundige biografieën: The Red Count: The life and Times of Harry Kessler door Laird M. Easton (2002) en Harry Graf Kessler door Friedrich Rothe (2008). Het is dus niet nodig dat iemand het leven van Kessler in zijn eigen woorden nog eens na gaat vertellen, omdat hij na een depressieve periode zin heeft om een nieuwe stap te zetten en erop uit te trekken, alle plaatsen van Kesslers leven achterna.

Gefascineerd worden en het leven van een schrijver willen nareizen is alleen zinnig wanneer je zelf ook iets te vertellen hebt. Dat is niet het geval in De man met de panamahoed, het boek over Harry Kessler van Rudi Meulemans. Meer dan het weergeven van wat hij gelezen en opgezocht heeft doet Meulemans niet, hij is iemand die...