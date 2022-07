Het was zaterdagavond, zo’n acht, negen jaar geleden. Mijn ouders en zusje waren niet thuis. Ik zat alleen op de bank in de woonkamer voor de tv. Ik speelde destijds tophockey, in de jeugdselecties van Oranje en hockeyclub Bloemendaal. Eerder die dag had ik een wedstrijd gespeeld. Nu zat ik onderuitgezakt met een kop thee in mijn linkerhand, de afstandsbediening in mijn rechter. Ik zapte langs wat talentenjachten, daarna keek ik op Netflix. Ik zag een filmposter van een jongen die op een groen met witte schoolbus zit. Nummer 142 van het Fairbanks City Transit System. Er was geen trailer.

Ik wist toen nog niet dat die film mijn perspectief op het leven voorgoed zou veranderen. Het ging mentaal niet goed met me, dat hadden een sportarts en verschillende psychologen vastgesteld. Ik wilde niet hockeyen, maar deed het toch. Om mijn ouders trots te maken, omdat ik naar de Olympische Spelen wilde. Al wist ik diep van binnen dat dat nooit zou lukken. Ik worstelde met mijn seksuele oriëntatie. Er waren geen homoseksuele topsporters, daar was geen plek voor. Ik durfde en kon het niet zeggen. Voor het slapengaan stond ik voor de spiegel. Zeg het dan, zei ik hardop tegen mijn spiegelbeeld, zeg het. Maar er kwam niets. Ik was bang dat iedereen me zou verlaten om wie ik was. Ik wilde dat er op een dag tóch een meisje zou zijn op wie ik verliefd zou worden. Het liefst wilde ik vluchten van alles wat ik kende, van alles wat ik was, van wie ik was geworden. Ver weg. Ik zou niemand vertellen waarheen. Ik zou me verstoppen. Voor iedereen, voor altijd. Dan hoefde ik niet in de spiegel te kijken, mijn ware ik te onthullen. Ik zou weglopen en nooit meer terugkeren, verdwijnen. Ik zou mijn leven omgooien, opnieuw beginnen. Maar ik wist niet hoe.

Tot die avond op de bank. Ik keek naar Into the Wild, de verfilming van het gelijknamige boek van schrijver, journalist en alpinist Jon Krakauer. Het verhaal gaat over de 22-jarige Christopher McCandless. Hij besloot vrijwel direct na zijn studies geschiedenis en culturele antropologie te vertrekken, te voet richting Alaska. Chris doneerde al zijn spaargeld aan een goed doel en ging weg. Van de ene op de andere dag was hij verdwenen. Waarom wist hij ook niet precies. Hij voelde het, een roeping. Onderweg verklaarde iedereen hem voor gek. Zonder voorbereiding, ervaring, geld of materiaal naar Alaska lopen: hij moest wel heel graag de dood in de ogen willen kijken. Dood wíllen, misschien zelfs.

Onderweg hield hij een dagboek bij. Over de mensen die hij leerde kennen, de gedachten die hij had. Hij schreef over het gevoel van vrijheid dat hem overviel toen hij niets meer bezat. De vrijheid die hij alleen kon voelen door zich los te maken van het systeem waarin we allemaal vastzitten. De verwachtingen, het moeten. Hij kajakte door de Grand Canyon, liep door de sneeuw en schoot een rendier. Twee jaar na vertrek kwam hij in de wildernis om het leven door ondervoeding. Hij werd door jagers gevonden in een bus die dienstdeed als jachthut: nummer 142 van het Fairbanks City Transit System.

Hij leek gelukkig, gelukkiger dan ik. Zo moest vrijheid eruitzien, dacht ik. Zo moest het leven zijn en voelen. Zo was het bedoeld. Kon ik ook weglopen? Stoppen met tophockey? Opnieuw beginnen? Chris liet me inzien dat vrijheid soms makkelijker te verwerven is dan je denkt. Je hoeft alleen maar te vertrekken, te stoppen met wat je altijd deed, je wagon van spoor te laten wisselen, te durven.

Niet alleen ik heb het verhaal van Chris op die manier ervaren: wereldwijd verenigen zich duizenden mensen in Into the Wild-Facebook-groepen en ook in mijn vriendengroep heeft het verhaal diepe sporen getrokken. Al die mensen hebben één ding gemeen: ze proberen los te breken, te ontsnappen.

Zoals Chris

Schrijver en alpinist Jon Krakauer werd in de zomer van 1992 gebeld door het Amerikaanse blad Outside Magazine, destijds een van zijn vaste opdrachtgevers. Of hij een artikel wilde schrijven naar aanleiding van een kort nieuwsbericht over een overleden wandelaar in The New York Times.

Het artikel werd uiteindelijk een non-fictieboek dat sinds de verschijning in 1996 wereldwijd miljoenen keren werd verkocht. In 2007 verscheen een verfilming die internationaal veel prijzen won. Nu, ruim 25 jaar na de publicatie van zijn boek, is Krakauer gestopt met schrijven. Hij woont samen met zijn vrouw, voormalig klimmer Linda Moore, in Boulder, in de Amerikaanse staat Colorado, en geeft eigenlijk geen interviews meer. Maar voor Vrij Nederland maakt hij een uitzondering.

‘Ik hield het niet meer uit en ben ik vertrokken. Een beetje zoals Chris, dus.’

Jon Krakauer (68): ‘Ik woon aan de rand van de stad, vlak bij de natuur. Het is maar een paar woonblokken lopen en dan sta ik in de bergen. Het is hier wonderschoon. Ik ben hier per toeval terechtgekomen. Ik wilde bergen beklimmen, mijn geld raakte op en ik leerde in een kroeg niet ver van hier een man kennen die me een baan als timmerman aanbood. Zo ben ik blijven hangen. Boulder herinnert me op een bepaalde manier aan Corvallis, een kleine stad aan de westkust waar ik opgroeide. Er waren ook bergen, maar anders dan hier in Boulder. Bovendien regende het veel. Ons huis lag in een vallei met veel boerderijen. Het was verstikkend. Op den duur hield ik het niet meer uit en ben ik vertrokken. Een beetje zoals Chris, dus.’

Betekenis

‘Ik had niet verwacht dat Into the Wild zo’n grote impact zou hebben. In alle eerlijkheid was ik verrast toen ik voor het eerst hoorde dat mensen hun levensstijl drastisch hadden omgegooid door het boek. Maar dat komt niet door mij, dat komt door Chris. Veel mensen zijn niet gelukkig en dromen ervan om alles achter te laten en opnieuw te beginnen. Om authentiek te zijn, dichter tot zichzelf te komen.’

‘Weet je, ik heb meer dan tien boeken geschreven, maar Into the Wild was het enige boek dat ik leuk vond om te schrijven. Vanochtend, voorafgaand aan dit interview, las ik het nog even ter voorbereiding. Dan zie ik nog altijd in elke alinea dingen die ik nu anders zou hebben gedaan. Ik zie altijd de fouten die ik heb gemaakt, de kansen die ik heb laten liggen.’

‘Ik vind schrijven erg moeilijk, ik ben geen natuurtalent. Ik moet mijn teksten eindeloos herschrijven. Ik heb elke zin in wel honderd keer herschreven. De conceptversies van mijn boeken zijn waardeloos. Ik ben goed in het proces daarna: herlezen, slijpen, polijsten, tot het goed is. Dat heb ik denk ik geleerd tijdens mijn korte carrière als timmerman. Ik vind schrijven wel een prettige levenshouding, hoewel ik er weinig plezier aan heb beleefd. Ik ben geen toneelspeler ofzo, ik sta niet op het podium waar het in één keer goed moet zijn.’

‘Voordat ik stopte met schrijven, had ik elke dag een writer’s block zodra ik achter mijn laptop ging zitten. Ik ben ook jaloers op vrienden die kunstenaar zijn geworden. Hun werk is niet altijd perfect, maar ze genieten wel van het proces. Ze hebben geen sculpture’s block of painter’s block.’

‘Als ik schrijf, is er geen plezier. Maar ik geloof niet dat het doel van het leven is om gelukkig te zijn. Althans, niet het doel van mijn leven. Ik wil uitdagingen en betekenis, dat is waar ik het voor doe. Dat vind ik ook zo leuk aan klimmen. Ik word aangetrokken tot de uitdaging. In die zin is schrijven eigenlijk de perfecte baan voor me.’

‘Na de publicatie van mijn laatste boek in 2015 heb ik het schrijven opgegeven. Tot op de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van. Mijn leven is nu anders. Ik heb OCD, een obsessieve compulsieve dwangstoornis. Toen ik nog schreef, zat ik soms wel zeventien uur achter elkaar in mijn kelder. Ik negeerde iedereen, ook mijn vrouw. Nu probeer ik een normaler leven te leiden, me meer bezig te houden met de wereld om me heen. Ik ben inmiddels 68 jaar oud, weet je. Als ik geluk heb, kan ik nog een aantal jaar klimmen. Dat is wat ik nog wil doen. Ik wil meer leven en minder schrijven, dat is mijn ambitie voor de rest van mijn leven.’

Vaak alleen

‘Toen ik een jaar of acht was, nam mijn vader me voor het eerst mee klimmen. Ik was jarig en mocht kiezen: met hem naar de wereldtentoonstelling in Seattle of een vulkaan beklimmen in het Cascadegebergte, een paar uur rijden van Corvallis, die kleine stad waar ik opgroeide. Ik zou het nu geen klimmen meer noemen. Het was meer een wandeling over gletsjers, niets bijzonders. Ik weet nog hoe eng ik het vond, we haalden de top niet eens omdat ik te bang was. Ik bleef maar huilen. Maar de jaren erna bleef ik terugkeren naar de bergen. Op mijn zeventiende ging ik uit huis en begon ik fanatieker te worden, beklom steeds hogere bergen. Ik kan niet uitleggen waarom, maar zo ging het. Het voelde misschien als een ongedwongen verplichting, alsof ik niet anders kon.’

‘Voor een klimmer is angst essentieel; het maakt je een betere klimmer. Ik weet precies hoe ver ik kan gaan, balanceer altijd op de rand van leven en dood.’

‘Ik klim nog steeds, vaak alleen. Ik houd er zo ongelooflijk veel van, al ben ik natuurlijk niet meer zo sterk als vroeger. Mijn vrouw maakt zich altijd zorgen als ik de bergen in ga. Het is ook gevaarlijk. Als je je leven niets waard vindt, heeft angst geen betekenis. Maar voor een klimmer is angst essentieel; het maakt je een betere klimmer. Ik weet precies hoe ver ik kan gaan, balanceer altijd op de rand van leven en dood. Ik kom altijd weer thuis, dat heb ik mijn vrouw beloofd. Ik voel me nergens zoals in de bergen. Het is een spirituele ervaring, meditatief. Als ik in mijn eentje aan een rotswand hang, word ik overvallen door een onbeschrijfelijk gevoel. Dan springen de tranen in mijn ogen. Van ontzag, van angst. Als ik op den duur te fragiel ben om nog te kunnen klimmen, wil ik de bergen in blijven gaan. Desnoods lopend, zoals ik ooit ben begonnen. Tegen de tijd dat dat niet meer kan, wil ik stoppen met leven. Dan is het niet langer de moeite waard.’

Nooit oud worden

‘Mijn moeder is een paar jaar geleden overleden aan dementie. Ze heeft de laatste zeven jaar van haar leven bij ons in Boulder gewoond. Ik zag haar wegglijden. Ze had mij en mijn vier broers en zussen verteld over medicijnen die ze had verstopt, zodat ze er een eind aan kon maken als haar dementie de overhand zou nemen. Maar ze wachtte te lang. Tegen de tijd dat ze uit het leven wilde stappen, herinnerde ze zich niet meer waar ze de medicatie had verstopt. We wisten waar het lag, maar konden haar het leven niet ontnemen. Dat konden we niet over ons hart verkrijgen. Dus ik heb haar jarenlang zien vechten. Op den duur veranderde de blik in haar ogen. Steeds vaker leek ze op een hert dat in de koplampen van een auto kijkt. De angst, de hulploosheid. Ik wil niet eindigen als mijn moeder, gevangen in een stoel. Dat wil ik niet meemaken, dat laat ik niet gebeuren.’

‘Ik kon me vroeger, toen ik twintiger was, niet voorstellen hoe het moest zijn om ouder te worden. Ik had geen empathie voor ouderen, begreep simpelweg niet hoe het moest zijn. Ik zou nooit oud worden, dacht ik. En kijk me nu eens. Als ik in de spiegel kijk, zie ik een ingevallen gezicht, een geleefde kop. Ik ben een lelijke oude man. Maar ik heb er nooit goed uitgezien, ook vroeger niet. Ik was net zo weinig bezig met mijn uiterlijk als met ouder worden. Maar nu ik ouder ben, vind ik het heel interessant. Je verliest zoveel. Tegelijkertijd duurde het tot mijn zestigste voordat ik me realiseerde dat ik minder bezig wilde zijn met mezelf. Daar ben ik niet trots op, dat dat zo lang heeft moeten duren. Ik ben nu gelukkiger, tevredener dan ik ooit was. Ondanks alle gebreken, ondanks de artritis. Ouder worden doet pijn. Elke ochtend word ik wakker, rol ik uit bed en voelt het alsof ik ’s nachts ben overreden door een vrachtwagen. Dat hoort erbij, denk ik.’

Geïndoctrineerd

‘Weet je wat zo vreemd is? Chris zou dit jaar 54 jaar oud zijn geworden. Dat is mindblowing, om na te denken over hem als een oudere man. In mijn hoofd zal hij altijd 24 blijven. Ik denk niet dat Chris had willen sterven in Alaska, daar ben ik van overtuigd. Als hij ging jagen, maakte hij van kapotte kleding een vlag zodat ze hem misschien zouden vinden tijdens een patrouillevlucht, dat schreef hij in zijn dagboek waarop ik Into the Wild heb gebaseerd. In een van zijn laatste aantekeningen bedankt hij zijn ouders, terwijl hij hen tot op het bot haatte. Ik weet niet of hij zich schaamde voor zijn dood, maar ik kan het me voorstellen. Als ik een fout maak in de bergen, denk ik ook: fuck, dit was het. En op hetzelfde moment: hoe kon ik zo dom zijn. Chris moet zich ook zo gevoeld hebben. Anders had hij dat briefje niet achtergelaten.’

‘Soms moet je alles wat je kent achterlaten om vrij te kunnen zijn, breken met het verleden en je familie.’

‘Ik heb Chris’ vader Walt meermalen ontmoet. Ik zag in hem mijn eigen vader: een autocraat, een tiran. Mijn ouders maakten me duidelijk dat ik kon kiezen tussen twee carrièrepaden: dokter of advocaat. Ik dacht mijn hele jeugd dat ik dokter zou worden. Ik was geïndoctrineerd, werd onder druk gezet om hoge cijfers te halen. Op de middelbare school dacht ik steeds vaker: ik wil geen fucking dokter zijn, of advocaat. Ik rebelleerde. Ik zag dezelfde spanning tussen Chris en zijn vader. Ik identificeerde me daarmee, begreep hem. Chris liep weg, ik maakte mijn middelbare school niet af en vertrok. Dat was belangrijk voor mijn identiteit, voor Chris’ identiteit. Tijdens het schrijven van Into the Wild voelde het alsof ik hem kende, alsof ik begreep wat voor eikel zijn vader was en hoe moeilijk dat voor hem moet zijn geweest.’

Net vertrokken

‘Soms moet je alles wat je kent achterlaten om vrij te kunnen zijn, breken met het verleden en je familie. Chris’ verhaal laat zien dat je weg kunt, een ander pad kunt bewandelen, kan ontsnappen. Toen het boek in 1996 uitkwam, wist ik niet dat er zo veel mensen zoekende zijn, gevangen zitten in kapitalistische, westerse denkbeelden. Mensen werden door zijn verhaal wakker geschud en raakten geïnspireerd om ook een onconventioneel leven te leiden.’

‘Iedereen probeert te ontkomen aan wat ik ons “apenbrein” noem: het non-stop met elkaar in contact zijn, alleen maar focussen op je ambities, bezig zijn met media, je telefoon. Dat is niet genoeg om een betekenisvol leven te leiden. Althans, niet voor mij.’

‘Ik heb wel moeite met de manier waarop mensen omgaan met het verhaal van Chris, dat mensen naar de bus trekken waar hij is omgekomen onder het mom van een pelgrimstocht. Mensen willen erheen, moeten erheen, zoals ik móét klimmen. Terwijl die tocht levensgevaarlijk is, zo staat die route ook in het boek beschreven. Maar mensen lezen alleen wat ze willen lezen, zien wat ze willen zien. Tot nu toe zijn er onderweg zeker twee mensen verdronken in een rivier. Ik lig vaak wakker, te denken over de slechte invloed die mijn boeken hebben gehad. De nare verhalen wegen veel zwaarder dan de positieve.’

‘Twee jaar geleden hebben de autoriteiten de bus uit de wildernis weggehaald, dat was toen wereldnieuws. Chris’ familie en ik waren niet ingelicht. Zijn zus werd in de ochtend gebeld, dat ze met een helikopter de bus zouden overbrengen naar een geheime locatie. Ze was woedend. Ik ook, overigens, want ik begreep wel waarom mensen naar die plek afreisden, al heb ik geen begrip hoe ondoordacht ze dat soms deden. De plek waar Chris het leven liet, bestaat niet meer. De bus wordt nu tentoongesteld in een museum. Maar dat is heel anders dan een bus in de wildernis, weet je. Ik kan me de eerste keer dat ik de bus binnenkwam nog zo goed herinneren. Het was de zomer nadat hij was gestorven. Al zijn kleren hingen er gewoon nog, twee spijkerbroeken aan het fornuis, zijn schoenen ervoor. Zijn tas. Het was alsof hij net was vertrokken. En nu is het allemaal weg.’