Er zijn niet veel mensen als Faiza Oulahsen. Mensen met de bijzondere eigenschap dat wanneer je met ze over het klimaat praat, je niet overspoeld wordt door angst en verdriet, maar juist hoop krijgt. Ze maken je duidelijk dat het er inderdaad slecht voorstaat, maar dat we het kunnen veranderen door samen in actie te komen.

Om mentaal gezond te blijven, slaat Oulahsen artikelen over klimaatverandering steeds vaker over, al is ze hoofd Klimaat & Energie bij Greenpeace. De afgrond die klimaatverandering heet wordt steeds dieper, en ze durft steeds minder over de richel te kijken. Ze vreest voor de toekomst van haar tweejarige zoontje.

Maar in plaats van cynisch of neerslachtig te worden, zet ze vrees en verdriet om in harde actie. Sinds 2011 werkt Oulahsen bij Greenpeace. In haar eerste jaar kwam ze in een Russische gevangenis terecht toen ze actievoerde tegen olieboren in het kwetsbare noordpoolgebied in Rusland. Er hing haar een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd. Na twee maanden mocht ze de erbarmelijke Sint-Petersburgse gevangenis verlaten.

Oulahsen heeft geen eendimensionale opvatting over hoe verandering teweeg kan worden gebracht. Ze liet het harde actievoeren niet achter zich – ‘zonder wrijving, geen glans’ – maar dineert net zo makkelijk met politici of ceo’s van grote bedrijven. Je moet compromissen sluiten wil je wat gedaan krijgen, denkt ze.

De afgelopen tien à vijftien jaar heeft het klimaatdebat een grote evolutie ondergaan. Hoe is dat gegaan?

‘Voor mij persoonlijk begon het in 2009, bij de Klimaatconferentie in Kopenhagen. Dat was één grote mislukking. De politieke wil was er niet. Iedereen lag met elkaar in de clinch. En de klimaatbeweging communiceerde daar heel negatief over: Copenhagen failed. Als je je als burger druk maakte over klimaatverandering, werd je daardoor nog moedelozer. Het was zo ontmoedigend, dat klimaat volledig van de agenda verdween, uit de politiek en de media.

Tegelijkertijd waren de jaren 2009-2014 de hoogtijdagen voor olie en gas. Oliemaatschappijen maakten ontzaglijk grote winsten. Het was ook de periode van investeringen in moeilijk toegankelijke gebieden zoals de teerzanden in Canada, Noordpoololie, diepzeeolie. Door de hoge olieprijs kon men oneindig blijven investeren.

‘Het is pijnlijk dat we in een wereld leven waarin de een profiteert ten koste van de ander.’

Maar door die overproductie stortte rond 2014 de prijs in. De dure investeringen die oliebedrijven hadden uitgezet, waren niet rendabel met lage prijzen. Toen werden veel projecten in de ijskast gezet.

En toen bleek ook: het gaat hartstikke goed met wind- en zonne-energie, want die maakten een vrije val in de prijs. Peak oil – het idee dat er op een bepaald punt een maximum is bereikt in de wereldwijde olieproductie – werd peak demand. De vraag was minder hard gestegen, want we zijn anders gaan reizen, de verduurzaming was echt op gang aan het komen, en wind en zon kwamen op. Toen veranderde ook het beeld: we gaan niet door tot de laatste druppel olie.’

Dus door deze marktontwikkelingen is het klimaatdebat gekanteld?

‘Ik geloof dat kenteringen nooit één of twee oorzaken hebben. Het is een combinatie van verschillende dingen. We hadden een aantal jaren hitterecords op rij. Er waren extreme stormen zoals Super Typhoon Haiyan, een van de sterkste stormen ooit, die meer dan vijfduizend levens kostte op de Filipijnen. Super Storm Sandy raasde over New York, waar veel belangrijke kiesdistricten zijn. Met deze extreme weersfenomenen kwam het besef: dit is wat klimaatverandering met ons kan doen.

Dat heeft er ook toe bijgedragen dat in 2014 en 2015 de eerste grootschalige klimaatprotesten opkwamen. In 2015 kwam de paus met zijn klimaatverandering-encycliek. In datzelfde jaar kwam het Climate Change Network – vijfentwintig grote media, van El Pais tot The Guardian tot Le Monde – met een commitment om meer verslag te doen over klimaat. Steeds meer financiële instellingen brachten studies naar buiten over de prijs van klimaatverandering. Wat doet het met onze economie? Dat begon ook impact te hebben in de financiële sector.

Zo maakte het klimaatdebat, dat na Kopenhagen van de agenda was verdwenen, in 2015 een gigantische comeback. In 2015 werd die kentering in beton gegoten met het Klimaatakkoord van Parijs.’

Wat is de belangrijkste les?

‘Over één ding was er in de klimaatbeweging overeenstemming: wat we in 2009 met Kopenhagen hebben gecommuniceerd, moeten we nooit meer communiceren. Er kwam vorig jaar een klimaatwetenschapper bij Nieuwsuur die zei: anderhalve graad gaan we niet meer halen. Je zegt dan tegen mensen: het heeft geen nut als je iets doet, je stemt verheft of iets duurzaams doet, geef het maar op.

Je kunt kritisch zijn en tegelijkertijd zeggen: de energietransitie gaat door, no matter what. Er zijn burgers en gemeenschappen en bedrijven die wél iets willen doen. Daar moeten we het dan over hebben.

Door Parijs te bestempelen als een succes, kwam ook bij veel mensen die het verdrag niet hadden gelezen het besef: dit is dus het einde van het fossiele tijdperk – we gaan met zijn allen verduurzamen.’

Het is een moeilijke balans. Als je niet laat merken dat het slecht gaat, komen mensen ook niet in actie.

‘Klopt. Maar je kunt zeggen waar het op staat én hoop geven. Volgens mij moet je zeggen: de situatie is inderdaad slecht, maar we kunnen het veranderen door samen in actie te komen. Dat is wat Gandhi deed. Wat Martin Luther King deed. Wat de Quakers deden. Wat de vrouwen die knokten voor gelijkheid deden. Dat zie je in elke sociale beweging. En dat is denk ik ook wat de klimaatbeweging heeft geleerd in Parijs: zeggen waar het op staat, maar wel hoop geven en actie blijven ondernemen.

‘Klimaatverandering kent geen technofix. Het gaat over belangen. Het is een machtsstrijd. Het gaat over onrechtvaardigheid.’

Ik weet nog dat de kolenlobby hysterisch reageerde op het Akkoord van Parijs, omdat zij als irrelevant werd beschouwd. Terwijl er toen nog veel kolen werden verstookt. Dat die lobby zo hysterisch reageerde, bevestigde alleen maar dat het einde daar was.’

Greenpeace vormt vaker coalities met grote bedrijven als Tata Steel. Vorig jaar stelde een woordvoerder van Gasunie dat Greenpeace hun waterstofplannen ondersteunt. Worden jullie gebruikt voor greenwashing?

‘Nee. Greenpeace heeft een groene waterstofcoalitie geïnitieerd en daar zat Gasunie in. Gasunie steunt dus de plannen van Greenpeace, niet omgekeerd. Dus wat die woordvoerder doet is heel sluw en klopt gewoon niet.’

Greenpeace heeft het initiatief voor de Waterstofcoalitie genomen. Maar waterstof is een extreem inefficiënte energiedrager, met een energieverlies tot wel 70 procent. De klimaatmiljarden voor de ‘waterstofeconomie’ komen zo vooral de Shells en Gasunies ten goede. Waarom doen jullie dat?

‘Deze logica is oud en daarmee irrelevant, want dat is hoe het in de fossiele economie werkt. We gaan een heel ander energiesysteem krijgen en daarin speelt waterstof een belangrijke rol. Er komen gigantisch veel windmolens en zonnepanelen. Bij overcapaciteit, als er veel wind en/of zon is, ga je die dingen niet uitzetten. Dan heb je goedkope stroom, bijna gratis. Die stroom ga je omzetten in waterstof. Dat kun je gebruiken als een soort batterij, om stroom te produceren als er juist minder wind en zon is, om je netten te flexibiliseren, om een deel van de industrie te behouden of nieuwe te creëren. Dan kun je wel zeggen: dat is niet efficiënt. Maar die windmolens uitzetten is al helemaal niet efficiënt.’

Symbool voor de excessen

In november 2022 haalde Oulahsen met vijfhonderd andere actievoerders wereldwijd het nieuws toen ze door de hekken van Schiphol braken om privéjets aan de grond te houden. Ze kregen al snel navolging in twaalf andere landen, van Italië tot de Verenigde Staten. Maar er was ook kritiek. Zo schreef een NRC-columnist dat de bijdrage van privévliegtuigen aan klimaatverandering ‘homeopathisch dun’ is, als je naar absolute uitstoot kijkt.

Waarom richt Greenpeace zich op die privéjets?

‘Het gaat niet om de absolute uitstoot. Het gaat erom of zij verantwoordelijkheid nemen voor hun aandeel. Het antwoord is: nee, dat doen ze niet. Luchtvaart is een van de weinige sectoren die buiten het Parijs Akkoord vallen. Het is een van de weinige sectoren die weigeren mee te doen. Iedereen moet reduceren, behalve zij, zij zijn heilig. Ze groeien zelfs.

Privéjets staan symbool voor de excessen van het systeem. Ik denk dat de wereld, ook Greenpeace, lang heeft gedacht: de klimaatcrisis is toch een soort koolstofcrisis, dat gaan we even technisch fixen. Maar klimaatverandering kent geen technofix. Het gaat over belangen. Het is een machtsstrijd. Het gaat over onrechtvaardigheid. Dat heeft onderzoek van Oxfam mooi laten zien: de rijkste één procent stoot twee keer meer uit dan de armste vijftig procent van de wereldbevolking uitstoot. Het gaat over landen die het minst hebben bijgedragen maar het hardst worden geraakt. Dat is waar die privéjets symbool voor staan.’

Daarom zoekt u de confrontatie op.

‘Absoluut. Bij die privéjets leggen we de vinger op de zere plek. Dat is het gesprek dat we moeten voeren. Als dat schuurt, tja, het is ook pijnlijk dat we in een wereld leven waarin de één profiteert ten koste van de ander.’

‘Pas als je zegt: het is te laat, anderhalve graad gaan we niet redden; pas dán hebben we zeker verloren.’

De klimaatstrijd is ook een vorm van klassenstrijd?

‘“Environmentalism without class struggle is just gardening,” zei de Braziliaanse activist Chico Mendes in de jaren tachtig. We leven in een wereld waarin de één profiteert ten koste van de ander. Die ander is vaak arm, vrouw, en/of van kleur. Het is een systeem dat roofbouw pleegt op onze natuur, onze grondstoffen. Dat bossen vernietigt, oceanen leegvist. Het failliet ervan heet klimaatverandering. Naomi Klein heeft dat als een van de eersten heel mooi omschreven in This Changes Everything.’

Was Greenpeace altijd al zo met de klassenstrijd bezig?

‘Nee, ik denk dat het echt iets van de laatste paar jaar is. Klimaatverandering is geen grote gelijkmaker. We zitten in dezelfde storm, maar we zitten niet in dezelfde boot. Sommigen hebben een reddingsboei, anderen zijn aan het verdrinken. Sommigen staan op een megajacht, anderen hebben een bescheiden bootje. Greenpeace heeft eerder mensen over het hoofd gezien. Het lijden van met name armere mensen, mensen in het zuiden, mensen van kleur, hoe die het slachtoffer zijn van het systeem waar we in leven, en waar de klimaatcrisis het gevolg van is. We’re winning battles, but we’re losing the war.’

Is de privéjet-actie een vlucht naar voren?

‘Ja. Maar het is ook een manier om te praten over het koolstofbudget. Er is gewoon een grens aan wat we nog kunnen uitstoten. Het is een snoeppot waar we het met zijn allen mee moeten doen de komende tien jaar, en de rijken vreten daar de helft van leeg. Dat is wat die privévluchten laten zien.’

Elitaire Teslarijder

De familie van Oulahsen komt uit Marokko. Door klimaatverandering zijn daar steeds vaker en steeds extremere droogtes. Dan krijg je watertekorten, iets wat directe impact heeft op het dagelijks leven in Marokko. Dus als iemand haar vertelt dat milieu een luxeprobleem is, wijst ze er graag op dat je dat alleen maar kan zeggen vanuit een positie van privilege. Als je sociaaleconomisch geprivilegieerd bent kun je ervoor kiezen om je met milieuproblemen bezig te houden. Als je arm bent en in het mondiale zuiden woont heb je die keuze niet: milieuproblemen dringen zich vroeg of laat aan je op. Dan is milieu is geen luxeding maar een dagelijkse realiteit.

Dit brengt haar bij een andere kentering in het klimaatdebat. ‘De framing over mensen die zich bezighielden met klimaat ging van geitenwollensokken opeens over naar de elitaire Teslarijder. Politici als Diederik Samson en klimaatactivisten namen dat frame over. Maar juist vervuilen is heel elitair. Dat is wat Oxfam-onderzoek heeft laten zien. Als we het over de elitaire Teslarijder hebben, dan gaat het niet over de privéjets, over de megajachten. 40 procent van de vliegreizen wordt gemaakt door 8 procent van de mensen. En wie zijn de mensen die aandelen hebben in olie en gas? Zij genieten de voordelen van vervuiling. En waar komen de nadelen terecht? Bij mensen in het zuiden, mensen die arm zijn, vrouwen.’

Maar er zit toch ook wat in, de kritiek op de elitaire Teslarijder? De elektrische auto is uitgevonden om de auto-industrie te redden, niet om de planeet te redden. Openbaar vervoer en fiets zijn vele malen duurzamer dan elektrische auto’s.

‘Het leidt af van het daadwerkelijke probleem, namelijk hoe ons hele economische systeem eruitziet, en dat olie er de basis van is. En natuurlijk: is het fair dat iemand die rijk is een Tesla kan kopen met duizenden euro’s subsidie? Nee, daar kan ik helemaal in meegaan. Maar als we het gaan hebben over wat fair is, dan heb ik toch een groter probleem met de klimaatcrisis, een zeer fundamenteel probleem dat miljarden mensen raakt, en het prijskaartje dat aan klimaatverandering hangt, en hoe grote vervuilers daarvan profiteren. En dan moet ik me druk gaan maken over de Teslarijder? Als ik dat doe, komt dat vooral de Shells in deze wereld heel goed uit. Alleen al het feit dat wij het erover hebben laat het succes zien van de lobby. De opwarming van de aarde gaat over leven en dood, over meer lijden, meer oorlog, meer honger. Een onzeker bestaan.’

Hoe staan we ervoor met het klimaat?

‘We spelen echt met vuur. Dit is de vrees waar ik elke dag mee wakker word. En wat we nu zien, is nog maar het begin. We onderschatten enorm wat er nog op ons af gaat komen. Als we voorbij de kantelpunten zijn, is het echt te laat. We zitten nu op 1,1 graden gemiddeld, en we zien nu al dat hele landen onder water komen te staan, zoals Pakistan. We vergeten ook Nederlandse gemeentes zoals Bonaire die weinig middelen hebben om zichzelf te beschermen. Limburg stond vorig jaar deels onder water. Australië heeft in de fik gestaan. Het gaat conflicten verergeren. Oekraïne is het gevolg van fossiele belangen. Let wel, wat ik nu zeg is heel erg disempowering, ontmoedigend, maar ik denk dat we echt op een doemscenario afgaan. Ik vrees voor de toekomst van mijn zoontje. En ik durf niet eens te omschrijven hoe die eruit gaat zien.’

‘Dit is pas het begin. Ik denk dat olie-ceo’s en bestuurders hun borst nat mogen maken. Ze gaan voor de rechter gesleept worden door de jongere generatie.’

Hoe gaat u daarmee om?

‘Door niet bij de pakken neer te gaan zitten; door dit werk te doen en al mijn energie in te zetten om het tij te keren. Samen met miljoenen mensen. En dan gaan we het zien. Want als je cynisch wordt, als je de hoop verliest, als je nu op gaat geven, is één ding zeker: dan gaan we het zeker niet redden. Het is moeilijk en ik balanceer tussen hoop en vrees. Maar als ik één ding heb geleerd toen ik vastzat in Rusland: als je de hoop verliest, then all is gone.

Er hing ons een straf boven het hoofd van tien tot vijftien jaar wegens piraterij. Wat natuurlijk onzin was, maar de waarheid deed er niet toe, men wilde een statement maken. Toen heb ik in zak en as gezeten. Ik at vrijwel niet. Ik was depressief en dacht dat ik daar nog wel een aantal jaren zou zitten. Ik was fysiek en mentaal aan het wegkwijnen omdat ik de hoop was verloren.

Op een gegeven moment dacht ik: ze kunnen ook na een maand de deur openzetten en zeggen: je mag eruit. Ze kunnen dat ook na een jaar, na tien jaar of na vijftien jaar doen. Maar misschien ook wel na twee dagen. Tot die tijd ga ik er gewoon het beste van maken. Ik begon mezelf te vermaken en het te zien als een avontuur. Dat is hoe ik die twee maanden heb weten te overleven.

Als ik nog langer in de put had gezeten, was ik heel anders die cel uitgekomen. In die periode heb ik veel geleerd. Een van die dingen is: als je hoop verliest, is alles verloren. Pas als je zegt: het is te laat, anderhalve graad gaan we niet redden; pas dán hebben we zeker verloren.’

Probeert u zich ook niet meer te veel in de wetenschap te verdiepen?

‘Ja, ik moet toegeven dat ik sommige artikelen oversla. Het is gewoon heel deprimerend om je ook maar een beetje te verdiepen in de klimaatwetenschap. Dus er zijn weleens momenten dat ik niks wil lezen over klimaat. Dat is ook om mezelf een beetje mentaal gezond te houden.’

Klimaatacties lijken intussen steeds harder te worden.

‘Ze worden niet per se harder, maar wel anders. Ze vertellen een ander verhaal. Het verband leggen tussen klassenstrijd en luchtvaart bijvoorbeeld, dat hadden we tien of zelfs vijf jaar geleden niet gedaan. Je zult moeten innoveren.

Dat zie je ook aan die acties rond kunstwerken. Er wordt me vaak gevraagd wat ik daarvan vind. Ik keur ze niet af, sterker nog, ik ondersteun ze. Er is geen schade toegebracht aan de kunstwerken, en ze maken de urgentie duidelijk. Een Amerikaanse columnist schreef er een groot opiniestuk over. Hij was geen voorstander van soep op schilderijen gooien voor het klimaat. Máár, zei hij: dat mag ons niet ontslaan van de plicht om te luisteren naar wat deze mensen eisen.

Er is heel veel woede en frustratie. Maar dit is pas het begin. Ik denk dat olie-ceo’s en bestuurders hun borst nat mogen maken. Ze gaan voor de rechter gesleept worden door de jongere generatie.’