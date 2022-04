Terwijl half Nederland zich van de week druk maakte over VI-kopstuk Johan Derksen, die lacherig bekende dat hij decennia geleden bij een bewusteloze jonge vrouw een kaars naar binnen had geschoven, bleef het in de politiek muisstil aan alle kanten van het spectrum.

Alleen ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers liet via Twitter van zich horen: ‘Het lachen om Johan Derksen is me even vergaan. Bekent op tv een vorm van verkrachting en vergoelijkt dat, want jaren 60 en 70. Bizar dit…’

Dat het ter linkerzijde van de christelijke voorman stil bleef, zou je kunnen verklaren uit de angst onder progressieve politici om de volkse achterban van Johan Derksen tegen de haren in te strijken: kritiek op de populaire tv-mopperaar leidde tot nu toe steevast tot eindeloze scheldkanonnades van zijn fans via sociale media. Maar veelzeggender was het nog dat niemand aan de rechts-populistische kant het waagde Derksen in verdediging te nemen. Zelfs onbekommerd rechtse politici als Richard de Mos, Annabel Nanninga, Martin Bosma en Machiel de Graaf zwegen in alle talen.

Toen Derksen zich een dag na zijn bekentenis in bochten wrong om uit te leggen dat hij alleen maar een forse ‘duizend minutenkaars’ rechtop tussen de benen van de vrouw had gezet – wat niemand geloofde omdat hij aanvankelijk nog had gesteld dat je tegenwoordig in de gevangenis zou komen voor wat hij een ‘jeugdzonde’ noemde – stond hij al helemaal alleen. Waarna het Openbaar Ministerie een onderzoek naar het mogelijke misdrijf aankondigde, en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz opeens wél van zich liet horen via Twitter: ‘Seksueel geweld is niet iets om lollig over te doen. Zeker niet als rolmodel op tv.’

Al decennia laat de politiek zich gijzelen door de boze witte man. De voorbeelden zijn legio: migratie, de islam, Zwarte Piet, de genderdiscussie, stuk voor stuk onderwerpen waar vooral de middenpartijen hun vingers niet aan wilden branden. En altijd was het Johan Derksen die de lachers op zijn hand kreeg met zijn gemopper over de politieke correctheid van de linkerzijde, onder het motto: je mag ook niks meer zeggen in dit land.

Dat uitgerekend Derksen nu niet meer wordt gepruimd met zijn kroegpraat, en zelfs door populistische twitteraars als Robert Jensen (WAARDELOZE vent!) en Erik de Vlieger (‘Johan Derksen is over en uit’) onder vuur wordt genomen, is een teken aan de wand. Zelfs aan de rechterkant van het politieke spectrum begint door te dringen dat de wereld verandert, nu niemand zijn vingers meer wil branden aan het verdedigen van de boze witte man.