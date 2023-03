Jonah leest zijn verhaal zelf voor.

Hoewel ze eigenlijk een opgewekte vrouw is, eindigt iedere zin met een zucht als ze over haar werk spreekt. Liesbeth Fabius is logopediste. Ze hanteert de ruimste definitie van logopedie: contact maken als basis voor het leren spreken. Liesbeth geeft jonge kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen en hun ouders handvatten om elkaar beter te begrijpen. Deze kinderen schreeuwen en huilen bij gebrek aan woorden. Taal is iets voor later.

In haar auto slingert ze door en om Amsterdam. De snelwegen buitelen en krullen chaotisch over elkaar heen, als een metafoor hoe de zorg voor deze kinderen in dit land is geregeld. Het systeem is zo stug als het asfalt, de bezuinigingen fors, de staat is niet ieders beste vriend, het spook dat efficiëntie heet doolt overal rond, en hulpverleners jakkeren, steeds iets moedelozer, door. Ze gaat bij ouders op huisbezoek omdat ze zich buitenshuis onvoldoende veilig voelen.

Het probleem is niet haar werk als logopedist, ze doet het met veel plezier – al is er wel een fors personeelstekort en voelt het als een druppel op een gloeiende plaat – het probleem is dat na haar bijdrage het aanbod in de specialistische jeugdzorg stokt. In Amsterdam moet een kind dat afwijkend gedrag vertoont minstens een half jaar wachten op een diagnose, zoals autisme, of een ontwikkelingsachterstand. Een diagnose alleen is niet genoeg, vervolgens moet de juiste leerweg gezocht worden voor een kind. Als het verstandelijk gehandicapt blijkt, volgt een wachttijd van twee jaar.

Al zouden ze het willen, de ouders van deze kinderen hebben geen tijd voor protest, zoals boeren en klimaatactivisten. ‘Ze zijn druk met overleven. Hun kind is niet welkom op de reguliere kinderopvang. Deze kinderen slapen meestal amper en dat is nauwelijks te combineren met werk, laat staan met protesteren.’

Een zorgenkind dat thuiszit werkt door op het hele gezin. Liesbeth ziet wekelijks ouders die vastlopen, ziek worden, de wanhoop nabij zijn. ‘Huiselijk geweld is dan heel voorspelbaar.’

Ze zitten thuis en de tijd staat stil én slaat door. Het is een stille ramp, zegt ze, die de samenleving op termijn veel kost. ‘Als je niks doet, worden dit later de lastige mensen. De ongemotiveerden, de depressieven, de relschoppers, de onbegrepenen, degenen die in de jeugdzorg belanden. Agressie is tenminste iets dat iedereen begrijpt. Mijn probleem is dat ik alles wil oplossen, maar ik wil ook geen zuur oud wijf worden,’ lacht ze.

Rode ballon

We stappen uit in Amsterdam Nieuw-West en gaan een nieuw appartementencomplex binnen. Het bankstel beslaat de halve kamer, op de eettafel ligt zeil, er pruttelt koffie en op televisie zijn Harry & Meghan te zien. ‘Ik kijk graag naar de ellende van anderen,’ lacht de moeder. Op de bank brabbelt een baby en op haar arm zit een slaperig meisje. De moeder heeft maar drie uur geslapen vannacht. Als de baby begint te huilen, kruipt het meisje tegen haar moeder aan en begint ook te huilen. ‘Ze slaapt niet,’ zegt ze.

‘Wie kan er leren zonder slaap?’ zegt Liesbeth zacht, vooral tegen zichzelf.

Moeder was vertegenwoordiger bij een groot bedrijf. ‘Ik heb twee jaar vrij genomen voor haar. Ik hou het nog wel even vol, maar de prijzen mogen wel gaan dalen…’ Ze staat er grotendeels alleen voor, haar man is traditioneler dan ze van tevoren had gedacht. ‘Dat had ik anders ingeschat.’ Hij vindt dat de vrouw verantwoordelijk is voor de opvoeding. ‘Nog een paar jaar uitzingen, als ze vier of vijf is, over een jaar of drie, dan hoop ik zelf weer te kunnen slapen.’

Het enige moment dat het meisje ontspant, is bij het zwemmen voor peuters.

De baby krijgt borstvoeding in een andere kamer. Het meisje zit alleen op de bank en huilt nog altijd. We zijn een kwartier binnen en Liesbeth zegt: ‘Het is alsof ze ons nu pas ziet…’ Liesbeth kruipt op de bank en haalt een rode ballon tevoorschijn, blaast hem op, laat hem leeglopen, maar het helpt niet. Ik knipper langzaam met mijn ogen als ze me aankijkt, zoals je katten gerust schijnt te stellen. Ook dat helpt niets.

Het enige moment dat ze ontspant, is bij het zwemmen voor peuters. Ook is er een filmpje van dansende poppen met vrolijke accordeonmuziek dat altijd werkt. ‘Ik word heel nerveus van die muziek,’ lacht de moeder.

Knijpen en slaan

Liesbeth zal vandaag het puzzelen aan tafel filmen. Het doel is dat het meisje leert vragen om een puzzelstukje door ernaar te reiken. ‘Moet je je hoofddoek niet op tijdens het filmen?’ vraagt ze.

‘Collega’s vinden dat weleens verwarrend,’ zegt de moeder. ‘Ik droeg ’m de ene dag wel, de andere niet. Maar je geloof is iets persoonlijks. En ik zie er niet meer uit na twee jaar zorg voor haar, ik krijg grijze haren. Daarom draag ik m’n hoofddoek soms ook, dan hoef ik niks aan m’n haar te doen.’

Het meisje loopt letterlijk op haar tenen door de kamer, als een balletdanseres, omdat alles te veel voor haar lijkt. Voor ze aan tafel gaat, pakt ze wat belastingbrieven uit een la en strooit ze als bladeren in het rond.

De moeder speelt, houdt de puzzelstukken bij zich. Liesbeth filmt en zegt: ‘Zorg ervoor dat ze ze wel kan zien, tik er maar op.’

Later, als er weer een huilbui uitbreekt, haalt Liesbeth een bellenblazer tevoorschijn en houdt het meisje op met huilen.

De moeder legt de stukken buiten het bereik van haar dochter, benoemt alles wat er op de puzzelstukken staat. Het meisje gaat zitten, kijkt aandachtig en reikt, zoals gehoopt. Als ze nogmaals naar een puzzelstuk reikt, en het op de juiste plek op het bord legt, glundert de moeder.

Later, als er weer een huilbui uitbreekt, haalt Liesbeth een bellenblazer tevoorschijn en houdt het meisje op met huilen. Ze volgt de bellen gebiologeerd, kruipt zelfs bij Liesbeth op schoot en maakt duidelijk dat ze meer bellen wil zien. ‘Moet je kijken,’ zegt Liesbeth. ‘Ze zit op schoot.’ Dan probeert ze de bellen te pakken. Ze knappen op de bank, het meisje lijkt net zo weerloos als zo’n bel.

Liesbeth en de moeder kijken de video van het puzzelen terug en analyseren het filmpje minutieus. Intonatie, mimiek, nadoen, precies lang genoeg wachten om haar erom te laten vragen. Maar dan beginnen de kinderen weer te huilen. Als ze eindelijk stil zijn, gaat moeders telefoon, de bel voor een pakketje, en dan komt hun vader thuis. Vader pakt z’n dochter op, laat zijn wang zien en zegt: ‘Kijk, ze knijpt.’ Liesbeth noch de moeder slaan er acht op, ze gaan verder met de video.

Als het meisje op het hoofd van de vader slaat, geeft hij haar aan haar moeder, rommelt wat in een kast en al snel slaat de voordeur weer dicht.

‘Haar gedrag zorgt voor spanning tussen mijn man en mij. Wat kunnen we doen?’

Bij het weggaan zegt de moeder dat ze niet langs het consultatiebureau durfde omdat ze bang was dat ze haar kind zouden afnemen. Het klinkt als een boosaardig sprookje, maar dat is het niet.

Ze was opgewekt en helder ondanks het slaapgebrek, maar nu trekt ze een frons en onderdrukt ze haar tranen. ‘Ik voel me de slechtste moeder ter wereld,’ zegt ze.

De voordeur slaat achter ons dicht en buiten wacht de rommelige wereld, vol scooters, stoplichten en haast.

Kiekeboe

Vanmorgen is het droog, koud en helder. De collectieve winterdepressie verdampt, maar in Nieuw-West maakt de zon vooral het achterstallig onderhoud zichtbaar.

Er staan nog drie huisbezoeken gepland van telkens een half uur. Overal doen we onze schoenen uit op de gang, overal zijn de vaders aan het werk of uit beeld. Liesbeth hurkt bij salontafels en praat met de moeders. Van klassieke logopedie is weer weinig sprake, de moeders worden wel dingen geleerd.

Er is een kleine doorbraak bij het eerste bezoek. ‘Sinds een paar dagen kijkt hij me aan,’ zegt een moeder trots.

Aangezien de jongen griep heeft, krijgt ze huiswerk voor volgende week. Liesbeth adviseert om pakkertje of kiekeboe te gaan spelen. En het liefst ieder dag een liedje zingen met het kind op schoot: ‘Damespaard, herenpaard. En dan steeds sneller. Ken je dat?’

De moeder zegt verrukt: ‘In Somalië heb je ook zo’n liedje.’ Ze begint het te zingen en de jongen kijkt nieuwsgierig op.

Dan moet Liesbeth iets vertellen wat ze liever niet zou zeggen: ‘Onderzoek is heel belangrijk om te weten wat hij precies heeft. Maar er is een wachtlijst…’

‘Echt?’ vraagt de moeder. ‘Kunnen we niets doen?’

De moeder strijkt over de hand van haar zoon, alsof ze iets oppoetst. De jongen verstopt zich achter haar brede rug.

Overal verantwoordelijk voor

De ouders van het volgende kind kwamen uit Hongarije naar Nederland voor betere zorg, maar het enige wat ze doen is wachten. Aangezien Liesbeth ze ook niet verder kan helpen, is dit haar laatste bezoek. De moeder spreekt geen Nederlands, van hun eigen geld hebben ze een tolk ingehuurd.

Orban is op televisie. Het kind lijkt woedend, knijpt in haar handen en fronst alsof haar leven ervan afhangt. Maar zo snel als het komt, gaat het. Ze speelt vrolijk met poppetjes, maar Liesbeth mag niet meedoen. ‘Altijd goed om even te proberen of je mee mag doen,’ zegt ze.

Terwijl de moeder me illusieloos aankijkt, herhaalt de tolk: ‘Ze wil financieel vooruit, maar kan niet werken. Zij heeft 24/7 aandacht nodig.’ En dan vertaalt de tolk poëtisch: ‘Er hangt een groot vraagteken in deze woonkamer.’

Liesbeth vraagt of de moeder met het kind wil spelen. Magneetjes met alle letters van het alfabet moeten een voor een, in de goede volgorde, op de koelkast. Steeds zegt Liesbeth dat ze het een stukje moeilijker moet maken door te vragen of deze letter naast de vorige moet, of helemaal bovenaan de koelkast, met als doel dat het kind gaat aangeven waar de letter moet. De moeder is een beetje onhandig, ze moet van Liesbeth het gebrabbel van het kind nadoen. ‘Als een spiegel fungeren, de mond van het kind zijn.’ Over haar schouder zegt Liesbeth: ‘Als ik speel, ben ik ook weer drie jaar.’ De moeder lijkt er niet echt voor gemaakt om weer kind te zijn, misschien heeft ze het al moeilijk genoeg met haar volwassenheid. Het meisje juicht bij iedere nieuwe letter op de koelkast en Liesbeth en de moeder juichen mee. Maar bij het vertrek zijn de gezichten somber. Liesbeth wordt hartelijk bedankt voor wat ze hun heeft geleerd, maar dan zegt de tolk dat de rest van het gezin geen band heeft met het kind, en de moeder ze niet vertrouwt.

In de auto zegt Liesbeth: ‘“Jullie logopedisten voelen je overal verantwoordelijk voor,” zeggen zorgverzekeraars. En ja, je moet het soms loslaten, anders raak je zelf gedesillusioneerd.’

Er loopt inmiddels een bodemprocedure bij de rechter. Onderzoek van Gupta Strategists wees uit dat de vergoedingen voor logopedisten in de eerstelijnszorg veel te laag zijn. Hun adviezen zijn in 2020, 2021 en 2022 niet overgenomen door de zorgverzekeraars, waardoor wachtlijsten oplopen tot vaak een jaar. Bij Logopedie Westrand, de praktijk van Liesbeth, is net weer een collega vertrokken. Het aantrekken van nieuwe medewerkers is buitengewoon lastig. ‘Ze gaan ander, beter betaald werk doen en logopedisten komen in Amsterdam niet in aanmerking voor goedkope woningen. We hebben nu een vacature openstaan mét een woning in Amsterdam, maar zelfs daar reageert niemand op.’

Kofferbak vol speelgoed

Liesbeth rijdt verder door Nieuw-West, haar kofferbak vol speelgoed, voor ieder kind heeft ze iets passends. Soms begint het speelgoed te praten als we over een drempel of door een bocht gaan.

In een tochtig flatje dat uitkijkt op de geluidswal van de A10 woont een gezin al twintig jaar. De flat had allang gesloopt moeten zijn. ‘Schoonmaken heeft geen zin, het is gewoon vies en oud. Maar wat gebeurt er na de sloop, we zouden graag in Amsterdam blijven. Sorry voor de rommel trouwens.’

Ze zijn haastig vertrokken vanmorgen en net terug. ‘Ik ben met mijn zoontjes naar de stad geweest voor de Primark, en ze wilden zien waar de studio van RTL Boulevard is. Als m’n kinderen in bed liggen een bakkie en RTL Boulevard kijken. Heerlijk.’ Ze is van Marokkaanse afkomst en heeft een Amsterdams accent.

De broertjes spelen in een andere kamer, het meisje waar het om gaat verstopt zich in de keuken. De moeder krijgt uitleg, hoe van woorden zinnen te gaan maken. ‘Als ze bijvoorbeeld een hond ziet, voeg je er iets aan toe. De hond slaapt, de hond eet, wat dan ook. Je moet het voordoen en dan herhalen, heel expliciet herhalen.’

‘Ja, dat doe ik al wel, mijn zus zei laatst: “Wat praat jij ráár!”’ Ze lacht.

Schuchter komt het meisje de woonkamer in. Mijn aanwezigheid is spannend. ‘Kijk haar maar niet aan,’ zegt de moeder. Ze besluiten in de gang te spelen, uit mijn zicht. Uit de gang klinken korte zinnetjes als ze met poppetjes spelen. Het kind kijkt veel Engelse tv en zegt: ‘Oh, a doggy.’ ‘Een hond,’ zegt de moeder. ‘Waar is de hond?’ vraagt Liesbeth. ‘Daar is de hond!’ roept ze.

In de wachtkamer zie je de verzorgingsstaat wankelen: kleine problemen in het groot, of grote problemen in het klein.

Later, in de auto, zegt Liesbeth dat dit kind sprongen maakt, eerst was het alleen maar huilen, toen kwamen er woorden en nu langzaam zinnen. Het meisje is heel beschermd opgevoed, afgeschermd van de buitenwereld. Er waren twee miskramen voor haar geboorte. ‘Dat heeft in haar ontwikkeling niet geholpen, ze waren, begrijpelijk, als de dood dat er weer iets zou gebeuren.’

Sneeuwbaleffect

Waar het werk van Liesbeth stopt, is er Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) ’t Kabouterhuis als vervolg. Daar onderzoeken ze wat voor ontwikkelingsachterstand een kind precies heeft en helpen ze bij opvoedings- of psychiatrische problemen. ’t Kabouterhuis werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht voor ondervoede kinderen met een lichamelijke achterstand.

In de wachtkamer zie je de verzorgingsstaat wankelen: kleine problemen in het groot, of grote problemen in het klein. Ouders die het eten uit hun mond sparen om hun kinderen te voeden. Ouders die nachtdiensten draaien en zitten te knikkebollen. Ouders die er soms vijf uur zitten te wachten omdat ze geen geld hebben om op en neer te reizen naar huis met het openbaar vervoer als het kind wordt behandeld. Ouders zonder kap over de buggy die aankomen met een doorweekt kind. Ouders die elke week zeggen dat ze de luiers vergeten zijn. Alleenstaande moeders die in auto’s wonen. Of een kind dat in de armen van de psycholoog in slaap valt, want zijn moeder huurt een stukje van een woonkamer en moet elke avond wachten totdat de bewoners naar bed gaan, want ze slapen op de bank.

Lilian Tham is de directeur-bestuurder van ’t Kabouterhuis. Ze woont in een dorp met grote huizen en water en bootjes voor de deur. Ze straalt iets lichts uit, als iemand die maar weinig problemen ziet. Maar al zucht ze niet, ze verbaast zich wel hardop en is lichtelijk geïrriteerd over de zorg en de samenleving. ‘De signalen die ’t Kabouterhuis krijgt, zijn heel heftig. Dit kan niet. Momenteel staan er tweehonderd kinderen op onze wachtlijst in Amsterdam. Een verstandelijk beperkt kind dat na onze diagnostiek vervolgzorg bij bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg nodig heeft, moet twee jaar wachten op een plek. Waar zijn we mee bezig?’

Elke gemeente krijgt subsidie voor de eerste duizend dagen van een kind. Een Kansrijke Start, heet dat programma. Maar een kansrijk vervolg is er onvoldoende. ‘Er wordt nu meer problematiek vroeg gesignaleerd. Er is veel maatschappelijke ophef over kinderen op de middelbare school met psychiatrische problematiek, maar die van ons zijn nog maar twee of drie jaar en ze worden nu al naar huis gestuurd van hun kinderdagverblijf, het zijn de jongste thuiszitters. Jeugdzorg kan elke week wel een nieuwe groep openen, maar er is geen geld en geen huisvesting. Sommige mensen vragen me weleens: “Creëren jullie niet je eigen aanbod?” Dan word ik altijd een beetje pissig. Vergelijk het met het bevolkingsonderzoek voor borstkanker, en dan zeggen “o, we hebben nu wel heel veel mensen met kanker”. Het opsporen was de bedoeling, toch? Iedereen staat daarachter, maar daar hoort bij dat je er ook meer geld in moet investeren. De gemeente Amsterdam trekt sinds jaar en dag al behoorlijk wat geld uit voor het jonge kind, alleen is het nog lang niet genoeg.’

Toch is het dankbaar werk, zegt ze. Alle kinderen komen bij ’t Kabouterhuis binnen met een laaggemiddelde intelligentie. ‘De kinderen die nu bij ons op de autismegroep zitten, hadden allemaal de afslag gehandicaptenzorg omdat ze door hun autisme op een laag niveau functioneren. Als wij inschatten dat ze meer kunnen, krijgen ze een jaar behandeling en 98 procent van de kinderen op onze groep gaat daarna naar school, meestal zonder hulp van jeugdzorg. Als wij dit niet doen, ziet je toekomst er heel anders uit in de gehandicaptenzorg. Onze medewerkers zijn heel goed in positieve ontwikkeling zien, en dat geven ze terug aan de ouders en het kind. Zo krijg je een sneeuwbaleffect. Toch is het niet genoeg,’ herhaalt ze.

Simpele oplossingen zijn er niet

Naast gebrek aan geld en personeel is er iets maatschappelijks dat tegenwerkt, zegt Lilian Tham. ‘Ouders zijn assertiever. Stel dat het kinderdagverblijf zegt: “Uw kind moet naar speciaal onderwijs.” Dan zeggen ouders: “Ik wil hem eerst getest hebben. Er heeft nog nooit iemand fatsoenlijk naar mijn kind gekeken.” Daar zit een logica achter die te begrijpen is. Want er zijn ook kinderen die laag presteren omdat ze bijvoorbeeld traumatische dingen hebben meegemaakt. Je moet dus nóg eerder diagnosticeren, zodat je dingen kunt uitsluiten en sneller de passende weg voor een kind kunt bewandelen. Ik vind het waanzinnig ingewikkeld, de hele gezondheidszorg, de hele maatschappij. Simpele oplossingen zijn er niet. Maar de miljarden die er naar de gezondheidszorg gaan, dat kan niet langer. Er is een rapport van de NZA waarin wordt gesteld dat als je deze zorgkosten doortrekt, over een paar jaar een op de drie mensen in de zorg moet gaan werken. En iedereen rent de zorg nu al uit! We gaan een tijd in waarin we helaas echt keuzes moeten maken. In de landelijke jeugdzorgdiscussie gaat het alleen over jongeren. Maar het begint hier. Bij deze groep. Vaak zijn het onze kinderen die later in de zwaardere jeugdzorg terechtkomen als je niets doet.’

Het vergt een andere mindset van de maatschappij, zegt ze. ‘Kun je er genoegen mee nemen dat je geen second opinion krijgt? Kun je genoegen nemen met een lage Cito-score? Kan de curling-ouder stoppen met de bijlesprogramma’s van vijfhonderd euro per vak? Want dat is Nederland, iedereen moet presteren. En dat wordt ook van de gezondheidszorg verwacht. Als mensen griep hebben, gaan ze naar de huisarts!’

Ze kijkt me aan met een kleine glimlach en zegt: ‘Zou jij op maandagavond komen oppassen op het lastige ventje van de buren dat niet slaapt? Veel mensen zullen wel even iets voor zieke vrienden of familie doen, maar als het chronisch is, dan haken we af en dan vinden we het vanzelfsprekend dat de overheid het betaalt en regelt. Als ’t Kabouterhuis zijn we er voor die kinderen. Daarom doe ik het. Want als wij het niet doen, wie doet het dan?’