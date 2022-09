Je kunt Jonahs boek Van armoede hier bestellen. Of lees de proloog hieronder.

De dood op een straathoek

Parijs is verlaten, het is twee dagen voor kerst. In een groot deel van het openbaar vervoer wordt gestaakt tegen hervormingen van het pensioenstelsel. Door de lege straten rijden alleen nog taxi’s en bomvolle bussen met beslagen ruiten. De buschauffeurs rijden hard en kijken verveeld. Het jaar was lang en de dagen zijn kort.

De Parijzenaren zijn grotendeels verdwenen, de kerst of de kou houdt ze binnen of jaagt ze naar familie of vrienden op het platteland. Ook de meeste Europese toeristen hebben afgezien van een bezoek aan de stad. Parijs is overgeleverd aan zwervers, een handjevol Amerikanen, Chinezen, Japanners en aan bezorgers.

Een paar van die fietsbezorgers zitten op de stoep van een supermarkt tegen een warm luchtrooster. Hun vierkante rugzakken liggen verspreid over de grond, als de omgegooide blokkendoos van een kind. Ze staken niet, ze pauzeren. Het schijnen werkende armen te zijn, zelfstandig ondernemers die geen pensioen opbouwen. Er is nog geen later, ze leven ongewild ‘in het moment.’ Een van de bezorgers zet muziek op met zijn telefoon. Het galmt en hij knikt ernstig mee op de maat. Doordat de metrostations gesloten zijn, lopen er ook tientallen ratten op straat. Waar ze zich eerder verschansten in de warme stations, krijgen ze nu ruim baan op het trottoir. Ze verdringen elkaar rond een vuilnisbak. De bezorgers kijken er onbewogen naar. Dan komt er een bejaard echtpaar in goed zittende lange jassen de hoek om, hun lichtvoetigheid maakt plaats voor een frons. Ze lopen met een boog om de jongens heen.

In mijn hotel aan de Rue Greneta zal kerst niet gevierd worden dit jaar. Ongeschoren mannen, vermoedelijk moslims, werken dag en nacht aan de renovatie van de lobby. Het ruikt er naar verf. Alle meubels zijn afgedekt met plastic zeil dat traag opbolt als je erlangs loopt. De man achter de receptie zegt dat de stakingen ervoor zorgen dat zijn hotel leeg staat. ‘Ik hoop niet dat je nog ergens heen wilt morgen. Een taxi moet je al een dag van tevoren bestellen,’ verzucht hij. Ik zeg dat ik nergens heen hoef. Mijn zwak voor ploeterende ondernemers is groot. Ook als ze alleen maar aardig zijn uit winstoogmerk. Achter de man, onder het kastje met kamersleutels, ligt zijn dialyseapparaat. Het apparaat en de kabels zijn er neer gekwakt, alsof het een stofzuiger is in een donker berghok. Het vechten voor zijn gezondheid lijkt synchroon te lopen met het voortbestaan van het hotel dat zonder gasten geen lang leven beschoren is. Een paar maanden later zal de hele wereld in lockdown zijn, en zal er even geen enkele toerist meer in Parijs komen.

Ik loop door de stad en zie dat de Notre Dame nog in puin ligt, de renovatie wordt gestaakt rond de kerstdagen. In plastic gewikkelde standbeelden lijken op metershoge spoken. Dat dit symbool van de joods-christelijke traditie verwerd tot ruïne, konden sommigen niet verkroppen. Op het moment dat de Notre Dame nog brandde doneerden grote modemerken en de burgemeester van Parijs honderden miljoenen, om de renovatie zo snel mogelijk te laten beginnen. Ze verdrongen elkaar als de ratten rond de vuilnisbak. De zwartgeblakerde Grenfelltoren in Londen bleef nog jaren staan. Een brandweerman die zijn leven waagde door de brandende toren in te gaan zei dat men jaren later nog steggelde over de wie de rekening moest betalen en de schuld dragen: ‘Het maakt geen fuck uit of je zwart of wit bent, het gaat erom of je rijk of arm bent.’

Als je wilt zien hoe welvarend een land is, kun je misschien het best eerst naar de onderkant kijken.

Op Eerste Kerstdag drink ik koffie in de buurt van de Seine. In de schaduw van een pompeus gebouw zie ik een zwerver op een warmterooster liggen. Ik loop op hem af en blijf staan want hij komt niet in beweging. Een vrouw in een gele regenjas heeft al een ambulance gebeld. Ze komen aanrijden met zwaailichten, maar zonder sirene. De verpleegkundigen trekken handschoenen aan, vragen de man iets, en nogmaals. Dan voelt een van hen even in zijn nek, kijkt zijn collega aan, en dat is het dan.

De levenloze man ligt op het warmterooster te wachten om roemloos begraven te worden. Een gehaaste fietsbezorger met een koptelefoon scheldt omdat hij moet uitwijken. De verpleegkundigen pakken een wit laken uit de ambulance. Tussen de pracht en praal valt hij misschien te veel op. De dood op een straathoek in een van de rijkste buurten van de wereld. De vrouw in de gele regenjas wordt bedankt en loopt verder. Ze kijkt nog één keer achterom en dan gaat het leven in deze stad weer door.

Een half jaar later vraagt Vrij Nederland of ik ‘een artikel over armoede in Nederland’ wil schrijven – aangezien die volgens de planbureaus gaat toenemen. Bijna antwoordde ik ‘Ja, leuk!’, want ik had graag een excuus om naar plekken te gaan die anders verborgen zouden blijven. Maar zoals je anderen nooit te veel met vreugde of sores moet lastigvallen, zei ik bedeesd: ‘Doe ik graag. Wat is de deadline?’

Na het verschijnen van mijn debuutroman had een vriendin namelijk gewaarschuwd: ‘Nederlandse schrijvers gaan na hun eerste boek schrijvertje spelen. Ze maken niks meer mee en produceren saaie boeken.’ En Rodaan Al Galidi zei: ‘Zodra ze hun eerste roman geschreven hebben, stoppen ze met leven en beginnen hun ego op te pompen. De ervaringen waarop ze kunnen bogen zijn: bier drinken, de dood van de hond, de begrafenis van oma.’ En Maxim Gorki gaf Isaak Babel het advies dat hij de schrijftafel moest verlaten en ‘onder de mensen’ moest komen om een betere schrijver te worden.

Ik schreef wel een nieuwe roman, maar ik wilde ook gelijktijdig blijven leven, door te zien hoe en wat anderen doen. Binnen zitten, uitdijen en alleen in je eigen ‘fantasieën’ geïnteresseerd raken, was een schrikbeeld geworden. Zo begon ik reportages te maken.

Terwijl ik aan dat artikel over armoede werkte werd het me snel duidelijk dat het schier onmogelijk was om het in één artikel te vatten. De problemen van armen zijn divers en complex, net zoals die van de hulpverlening. Ik stelde een serie artikelen voor. In de twee jaar die volgden zou ik me begeven tussen de armen en hulpverleners. Ik deed het niet uit medelijden of om het systeem of politici aan te klagen. Het mochten geen verhalen zijn waarin het moralisme slordig bedekt wordt. Dat zou de eventuele lezers onderschatten of vervelen. Ook schep ik er weinig vreugde in om de onheilsprofeet of verlosser uit te hangen.

Wel wilde ik weten waarom dit land een welvarend land genoemd wordt, als er mensen op straat doodvriezen. Contactarm in verschoten flats wonen zonder vloerbedekking of meubilair, alsof ze binnen aan het zwerven zijn. En, wat zegt het dat er voor het eerst een minister van armoedebestrijding aangesteld is? Terwijl het vertrouwen in diezelfde overheid juist historisch laag is.

Als je wilt zien hoe welvarend een land is, kun je misschien het best eerst naar de onderkant kijken. Je hoeft geen genie te zijn om te weten dat de opwinding van de wederopbouw-generatie, hun kinderen en de eindeloze jaren negentig, gestold zijn in beloftes. Misschien schreef ik deze reportages wel om die verschillen tussen kansarm en kansrijk scherper te zien. Want het is makkelijk om het niet te zien, al is het overal om je heen. Zoals je door Parijs loopt en de vleesgeworden armoede gewoon voor je neus ziet liggen. Om over geestelijke armoede nog maar te zwijgen.

Het ruiken van pis zegt mij meer over het leven dan de geur van parfum.

En, dan zijn er ook nog de planbureaus die je op de schouder tikken en zeggen dat de armoede óók voor de middenklasse klaar staat. Weinig vrolijks allemaal. Maar tussen alle ellende door vergaten de armen en de hulpverleners die ik sprak meestal niet om te lachen. Ze verstonden de kunst van het relativeren van je eigen toevallige positie in deze wereld. Misschien is dat een schrale troost voor de toekomst.

Terwijl ik dit boek schreef vroegen mensen soms wat ik persoonlijk met armoede had. In die vraag klonk de gedachte door dat als je zelf niet arm bent of geweest, je er niet over zou mogen of kunnen schrijven. Deze hang naar zuiverheid, het recht om te spreken, staat me bijzonder tegen. Iedere vorm van zuiverheid staat me eigenlijk tegen. Wantrouw mijn intenties maar, dacht ik dan, want alleen een leugenaar zal je zeggen dat hij écht te vertrouwen is.

Schrijver Geert Mak vergeleek journalisten eens met brandweerlieden: ze zijn gefascineerd door het vuur, maar ze helpen tevens met blussen. Of ik zo’n journalist ben, betwijfel ik. Branden blussen wil ik niet, maar ik zal het vuur ook niet moedwillig oppoken, ik wil slechts toekijken.

Ik vind het erg aangenaam om in een wereld te verkeren waarin er nog wel echt iets op het spel staat, al zou de hoeveelheid leed in iemands leven natuurlijk nooit een wedstrijd mogen zijn. Waar bestaanszekerheid geen geboorterecht is wordt weinig gezeurd. Het ruiken van pis zegt mij meer over het leven dan de geur van parfum. Het zal een vorm van omgekeerd snobisme zijn.