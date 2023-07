Ze had onderwijskunde gestudeerd én pedagogiek. Was bevoegd om leraren op te leiden, gepromoveerd op differentiatie in de klas en was gasthoogleraar onderwijskunde aan de prestigieuze universiteit Berkeley. Maar toen Jacquelien Bulterman voor de klas stond op het vmbo-basis in Amsterdam, en de leerlingen probeerde te begeleiden bij het schrijven van een autobiografie, werd ze toch in verlegenheid gebracht. ‘Het was de bedoeling dat de oefening hun meer grip gaf op hun eigen identiteit, maar dat kwam nauwelijks van de grond. Ik mocht al blij zijn als er drie zinnen op papier kwamen.’

Daarmee wil ze niet zeggen dat de leerlingen tekortschoten. Wat Bulterman betreft, was haar verlegenheid een signaal dat de kennisinfrastructuur in het onderwijs mank gaat. ‘Ik ben een product van het huidige systeem, waarin het geven van onderwijs en het denken over onderwijs volledig uit elkaar zijn gegroeid. Ondanks al mijn kennis óver onderwijs, kom ik kennis ván onderwijzen tekort. De leerlingen zijn ongetwijfeld op weg te helpen, maar ik slaagde er maar zeer gedeeltelijk in.’

Bulterman beschrijft deze ervaringen in twee boeken, waarvan de eerste dit voorjaar verscheen bij Amsterdam University Press, om te laten zien dat het anders moet. Wat haar betreft is de huidige situatie, waarin bijscholers, schoolleiders, wetenschappers en beleidsmakers van alles óver onderwijs mogen vinden en bepalen, zonder zelf de complexiteit van het vakmanschap van leraar te ervaren, niet langer houdbaar. Ze bepleit een systeem waarin mensen die zich bezighouden met onderwijstheorie en -beleid ook in deeltijd voor de klas staan. En andersom: een systeem waarin de leerkrachten die zich dag in, dag uit bezighouden met de onderwijspraktijk ruimte krijgen voor gezamenlijke reflectie op hun handelen en voor het delen van de inzichten die uit die reflectie voortvloeien.

‘In ons huidige systeem staat het handelen met leerlingen onderaan in de hiërarchie, theoretische kennis overheerst.’

Volgens Bulterman komt zo’n systeem niet alleen de kwaliteit van beleid en onderwijs ten goede, maar schuilt ook de oplossing voor het voortdurend tekort aan leraren in deze aanpak. ‘In ons huidige systeem staat het handelen met leerlingen onderaan in de hiërarchie, theoretische kennis overheerst. Daardoor lukt het onvoldoende om leraren het vakmanschap aan te leren. Een kwart van de beginnende leerkrachten stopt in de eerste vijf jaar voor de klas. Daarnaast stromen goede leerkrachten uit naar functies waarin ze geen les meer geven. Zo lokt het systeem zelf een lerarentekort uit.’

Het verbeteren van het handelen met leerlingen moet centraal komen te staan, stelt Bulterman. ‘Dat kan alleen mét leerkrachten en dus zijn zij dan niet langer de uitvoerende krachten, maar denken ze zelf mee over het onderwijs en krijgen ze de ruimte te experimenteren.’

Bijvoorbeeld met manieren om rekenles te geven, leerlingen te begeleiden bij creatief schrijven of om de invloed van vooroordelen tegen te gaan.

Kennis van hoofd, hart en handen

Het onderwijs zou een voorbeeld kunnen nemen aan de geneeskunde. Daar zijn theorie en handelen beter met elkaar verbonden. Veel artsen werken mee aan wetenschappelijk onderzoek en veel hoogleraren staan ook aan het bed of op de OK. ‘Terwijl je zou kunnen stellen dat leerkrachten met meer complexiteit en meer onvoorziene situaties worden geconfronteerd dan artsen. Een arts heeft slechts één patiënt tegelijkertijd voor zich, een leerkracht heeft 25 tot 30 leerlingen. Die is naast het overbrengen van de lesstof tegelijkertijd continu bezig de relatie met en tussen die leerlingen in goede banen te leiden.’

Ter illustratie van die complexiteit schetst Bulterman in haar boek de situatie van een leerling die voor zijn beurt praat, terwijl de regel geldt dat leerlingen hun vinger op moeten steken als ze iets willen zeggen. ‘Het is een zwakke leerling die niet als vanzelfsprekend bij de les betrokken is, maar deze opmerking gaat wel degelijk over de les. Wat doen leraren? Ze hebben, of ze nu willen of niet, altijd te maken met kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Vanuit de gedachte dat leerlingen een bepaald niveau moeten halen (kwalificatie) willen ze bijvoorbeeld geen opmerking door de klas, maar ze willen de les ook niet onderbreken door de jongen terecht te wijzen. Vanuit socialisatie willen ze voorkomen dat andere leerlingen gaan denken dat ze ook iets door de klas kunnen roepen dus moeten ze de jongen terechtwijzen, maar vanuit persoonsvorming willen ze het misschien waarderen dat hij op de les ingaat. En dan zijn er nog gedachten als: negeert de leerling expres de regel, is het een eenmalige vergissing? Ondanks de complexiteit van de afweging moet er à la minute gereageerd worden. […] Bij het maken van inschattingen speelt theorie een rol, maar kennis van theorie is niet hetzelfde als volgens de theorie kunnen handelen. Levensechte situaties zijn vol van ambiguïteit; een aantal daarvan staan in het boekje, maar de meeste niet. […] het is kennis van hoofd, hart en handen.’

De aanname dat er ‘bewezen effectieve aanpakken’ bestaan die leerkrachten enkel uit hoeven te voeren om leerlingen op weg te helpen, strookt niet met de realiteit voor de klas, stelt Bulterman. ‘Van hogerhand wordt aangenomen dat de oplossingen klaarliggen op de boekenplank, maar die “oplossingen” onderschatten de complexiteit van het vakmanschap. Met dit soort dilemma’s omgaan, leer je op de werkvloer in relatie met echte leerlingen. De wijsheid en steun van andere leraren is daarbij heel belangrijk. Daarom moeten leraren meer ruimte krijgen om samen te leren.’

Het wiel uitvinden

Als alternatieve kennisinfrastructuur bepleit Bulterman ruwweg een model dat in Japan realiteit is. Ze beschrijft hoe leerkrachten daar drie tot vier uur per week bijeenkomen met collega’s. Ze bespreken hoe ze een bepaald thema aanpakken in de les: hoe ze leerlingen kunnen helpen bij het schrijven van verhalen met een goed ontwikkeld plot, of hoe ze hen kunnen leren om primaire historische bronnen te analyseren. ‘De onderzoeksvragen gaan direct over het vakmanschap, om een combinatie van vakdidactiek, pedagogiek en inhoud van de leerstof. Ze sluiten aan bij het beleid van de school en passen binnen de curriculumkaders van de overheid,’ schrijft Bulterman. De leerkrachten plannen de les nauwgezet en roepen daarbij soms ook de hulp in van een externe expert. Vervolgens geeft een van hen de gezamenlijk bedachte les, terwijl de medevoorbereiders die bijwonen. Aan de hand van de observaties en input van de leerlingen evalueren ze. Wat werkte? Wat kan beter?

In regionale en nationale netwerken delen leerkrachten de inzichten die ze zo gaandeweg opdoen. Lokale en nationale beroepsverenigingen en laboratoriumscholen van universiteiten leggen de link met bestaande wetenschappelijke kennis. Zo ontwikkelt het beroepsveld zich als geheel. ‘Op deze manier is het Japanse wiskundeonderwijs in korte tijd veranderd van “zeggen hoe het moet” naar “leerlingen leren problemen op te lossen”. Met zeer hoge scores op internationale vergelijkingen tot gevolg,’ aldus Bulterman. ‘Onderzoek, onderwijsontwikkeling en scholing lopen in deze aanpak in elkaar over. In Nederland is op sommige scholen ruimte voor gezamenlijke voorbereiding van en reflectie op lessen, maar de infrastructuur om die bevindingen breder te delen ontbreekt. Dat is zonde, want zo moet ieder voor zich het wiel uitvinden.’

Daarnaast betekent het gebrek aan samenwerking op veel scholen dat het onderwijzen een eenzame aangelegenheid is. Zowel op de moeilijke als op de mooie momenten. ‘Leerkrachten kunnen vastlopen voor de klas en daar in hun eentje niet uitkomen. Maar die eenzaamheid is ook zonde als je juist een prachtige les geeft. Je leerlingen zijn de enigen die het merken, er is zelden een podium voor.’

Stimulans

In veel van wat Bulterman zegt, schuilt de wens het op te nemen voor leerkrachten. Leerkrachten die de schuld van kansenongelijkheid in het onderwijs in hun schoenen geschoven krijgen. Leerkrachten die tot in detail krijgen voorgeschreven waar een goede les aan dient te voldoen. Talendocenten die gebukt gaan onder de eis van meetbaarheid, wat weinig ruimte laat voor plezier. ‘Het is betuttelend en kleinerend en het holt het vakmanschap uit.’

Daardoor neemt het lerarentekort toe, een ontwikkeling die het sterkst wordt gevoeld op scholen waar veel kinderen zitten die van huis uit minder sociaaleconomisch kapitaal mee hebben gekregen en die de ongelijke kansenverdeling in het onderwijs versterkt.

Naast de infrastructuur die leraren moet helpen gezamenlijk hun handelingskennis naar een hoger plan te tillen, bepleit Bulterman praktijkkennis bij beleidsmakers en bijscholers en alle andere betere stuurlui die maar al te vaak aan wal staan. ‘Als ik minister van Onderwijs was, zou ik alle professionals in het onderwijsveld belonen als ze – ook in deeltijd – voor de klas (blijven) staan. Ik zie geen heil in eisen en dwang, maar meer in stimulans. Ik wil een revolutie teweegbrengen, en daarbij is het belangrijk iedereen mee te krijgen.’