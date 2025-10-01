Stem jij voor of tegen de democratie?

De aankomende Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op een moment dat het feest van de democratie op zijn zachtst gezegd over zijn hoogtepunt heen is. De democratie staat wereldwijd onder druk. Van het Amerika van Donald Trump tot het Hongarije van Viktor Orbán: zowel ver als dichtbij versterken autocratische leiders hun greep op voorheen democratische staten.