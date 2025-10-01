De aankomende Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op een moment dat het feest van de democratie op zijn zachtst gezegd over zijn hoogtepunt heen is. De democratie staat wereldwijd onder druk. Van het Amerika van Donald Trump tot het Hongarije van Viktor Orbán: zowel ver als dichtbij versterken autocratische leiders hun greep op voorheen democratische staten.
Stem jij voor of tegen de democratie?
Op verzoek van Vrij Nederland analyseerde Hendrik Noten de verkiezingsprogramma’s op hun democratische gehalte. Naast de te verwachten onvoldoendes voor FvD en de PVV scoren ook de BBB, de SGP en zelfs de VVD (dikke) onvoldoendes.