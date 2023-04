In het jaar 1974, toen W.L. Brugsma hoofdredacteur van de Haagse Post was, vroeg redacteur G. Brands aan Willem Frederik Hermans of hij voor het weekblad een in Engeland verschenen boek over schrijfmachines wilde bespreken. Voor schrijfmachines kon je Hermans wakker maken (‘het liefst schrijf ik op al mijn schrijfmachines tegelijk’). Hermans antwoordde dat hij niet meer voor het weekblad wilde schrijven, tenminste niet ‘zo lang het inkomen van Brugsma veel te hoog is, althans hoger dan van een putjesschepper, wat onrechtvaardig is. Eerst Brugsma putjesschepper worden, dan zullen we verder zien.’

In 1989 werd Hermans uitgenodigd om op te treden in de TV-show van Ivo Niehe, op te nemen in een nader te bepalen locatie in Hermans’ woonplaats Parijs. Toen Ivo met zijn ploeg in Parijs was aangekomen belde hij Hermans op. Hij kreeg een Frans sprekende meneer aan de telefoon die zei dat Hermans niet thuis was, hij was naar Maastricht. Ivo besloot toch naar het huis van Hermans te...