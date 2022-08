Literaire Kroniek: De filosofische worstelingen tussen het geloof en het verstand

Het zal niemand ontgaan zijn dat de filosofie de afgelopen dertig jaar flink in trek is gekomen middels tijdschriften, boeken, debatten en denkers des vaderlands. Wat het aandeel van Nederland en België historisch in de filosofie is geweest was nog niet zo duidelijk. Daarin is nu voorzien door Erno Eskens.