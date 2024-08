‘Er is veel sluimerende corruptie in Nederland’

Net op het moment dat Nederland zich op staatsrechtelijk onontgonnen gebied begeeft, gaat hoogleraar Paul Bovend’Eert (67) met emeritaat. Slechte timing? ‘Nee, het is mooi geweest. Je moet oppassen dat je niet te lang doorgaat en wartaal gaat uitslaan. Ik heb wel artikelen van oud-collega’s voor mijn neus gekregen en gedacht: waar gáát dit over?’

Bovend’Eert was bijna 25 jaar hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Hij doceerde niet alleen, hij mengde zich ook uitdrukkelijk in het maatschappelijk debat.

Dat laatste zal hij blijven doen. Voor journalisten en Pieter Omtzigt fungeert hij geregeld als vraagbaak – Bovend’Eert schreef twee hoofdstukken in de NSC-bundel Een nieuw perspectief op goed bestuur. Maar een van de staatsrechtelijke gewetens van Nederland wil hij zichzelf niet noemen, zegt hij vanuit zijn ruime jarendertigwoning in Nijmegen. Hij vindt zichzelf slechts ‘een van de staatsrechtbeoefenaars’ met een warm hart voor politiek. En juist op dat snijvlak is het al maanden spannend.

