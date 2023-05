Nog nahijgend van de sprint die hij zojuist door het Kamergebouw had getrokken, stond Wybren van Haga (BVNL) voor de camera. Wat hem nu net toch was ‘overkomen’: hij was de staatssecretaris van Defensie in de plenaire zaal misgelopen (‘ik was dertig seconden te laat’). Reden: hij is als fractie met drie Kamerleden ‘onderbezet’. Op grond van een debat dat op de achtergrond te horen was, concludeerde Trouw-journalist Auke van Eijsden fijntjes dat het filmpje in werkelijkheid veel later was opgenomen.

Het is in een notendop de politieke dans die vooral buiten Den Haag bekend is. Bij het woord ‘Kamerdebatten’ doemt het beeld op van een rij ongeduldige Kamerleden trappelend voor de interruptiemicrofoon die een appeltje hebben te schillen met de (al dan niet appende) bewindspersonen in vak K. Het is het beeld van het plenaire debat dat wordt gehouden in de grote vergaderzaal, voorgezeten door de Kamervoorzitter, waar een minimaal aantal Kamerleden voor aanwezig moet zijn (het zogeheten ‘quorum’).

Dit zijn ook de debatten waar fractievoorzitters hun gezicht laten zien, en waarvan door fracties na afloop regelmatig filmpjes op sociale media worden rondgepompt. Vaak gemonteerd rondom een vermeend moment suprême waarop is te zien hoe een Kamerlid een minister of staatssecretaris de oren wast of een opponent te kakken zet. Ook worden de plenaire debatten gebruikt om de achterban te laten zien hoe hard Kamerleden aan het werk zijn.

Maar het beeld en de praktijk lopen behoorlijk uiteen. Zo twitterde CDA-kamerlid René Peters half januari enige plenaire irritatie van zich af: ‘Vandaag werden er tijdens de regeling van werkzaamheden zo’n 25 debatten aangevraagd. Vaak naar aanleiding van stevige nieuwsberichten over onderwerpen die ook al in commissiedebatten aan de orde komen.’

Kamerleden vragen dus soms een – veel zichtbaarder – plenair debat aan over een onderwerp dat in de commissiezaaltjes al is of wordt besproken (waarbij ze dan zelf weer niet aanwezig zijn of waren).

Van Haga (BVNL) maakte het afgelopen maart wel heel erg bont: hij vroeg een tweeminutendebat aan over defensiezaken, maar kwam – in tegenstelling tot staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) – als aanvrager en enig spreker zelf niet opdagen. Hierna deelde hij op sociale media het eerdergenoemde in scène gezette filmpje waarin hij buiten adem door het Tweede Kamergebouw rent.

De plenaire zaal en de daaromheen geknutselde filmpjes – zo vertellen Kamerleden aan Vrij Nederland– geven een vertekend beeld van het dagelijkse Kamerwerk. Sterker nog, veel mensen hebben niet door dat het meeste werk juist buiten de plenaire zaal gebeurt, constateert JA21 kamerlid Nicki Pouw-Verweij: ‘Dan krijg je het op sociale media om de oren in capslock dat er belangrijke onderwerpen “NIET WORDEN BEHANDELD”, terwijl we dat zeker weten doen maar in een kleinere vergaderzaal, tijdens een commissiedebat.’

Volgens Kamerlid Paul van Meenen (D66) gebeurt ‘de echte politiek’ in de commissies: ‘In de grote vergaderzaal zie je meer een opeenvolging van opvattingen waar aan het einde zelden wat anders uitkomt dan aan het begin, daar is in een commissie juist wel ruimte voor.’

parlementair gereedschap Welke middelen staan parlementariërs ter beschikking en hoe gebruiken ze die? In een serie onderzoeksartikelen, profielen en interviews werpt Dieuwertje Kuijpers licht op het Kamerwerk. Kijk hier voor eerdere afleveringen.

Het politieke handwerk

Waar plenaire debatten vooral neerkomen op tegenstanders vliegen afvangen voor de achterban, wordt in de luwte van commissies het politieke handwerk bedreven. Het leeuwendeel van de debatten met bewindspersonen (ruim twee derde) vindt immers niet plaats in de plenaire zaal, maar in deze zogeheten commissiedebatten. In diverse commissies zitten Kamerleden die verantwoordelijk zijn voor een bepaald ministerie of beleidsonderwerp en daarover het woord voeren namens hun fractie. Een Kamerlid kan lid zijn van een of meerdere commissies, dat hangt af van de omvang van de fractie en van hoe de zogeheten portefeuilles (onderwerpen) zijn verdeeld. Een fractie met drie Kamerleden (zoals de Groep Van Haga) moet andere keuzes maken dan een fractie met 34 leden, zoals op dit moment de VVD.

‘De meest efficiënte fractie was die van twaalf Kamerleden. Iedereen had een ministerie dus er was geen sprake van opknippen of grensverkeer.’

Debatten – en zeker commissiedebatten – zijn er niet alleen om bewindspersonen op het matje te roepen. Sterker nog, de commissies kunnen worden gezien als het voorportaal van wetgeving. Kamerleden voeren er onderhandelingen en smeden meerderheden voor wetsinitiatieven en amendementen. De commissies leggen ook werkbezoeken af om contact te houden met de samenleving: Kamerleden met zorg in de portefeuille gaan langs ziekenhuizen, en degenen met onderwijs bezoeken scholen. Soms worden (belangen)groepen uit de samenleving in de Tweede kamer uitgenodigd via een hoorzitting zodat Kamerleden zich kunnen laten informeren over de eventuele gevolgen van een wet (of de wijziging ervan).

‘Het belangrijkste middel van een Kamerlid is de initiatiefwet. Dan herschrijf je echt een wet,’ zo beschreef voormalig D66-Kamerlid Kees Verhoeven de route bij BNR Nieuwsradio. Het viel hem op dat ‘weinig Kamerleden dat helemaal van begin tot eind doen, want je bent er vier à vijf jaar mee bezig. Ik heb er in mijn elf jaar twee van kop tot staart kunnen schrijven, dat is keihard werk.’

Welke Kamerleden en fracties houden zich het meeste bezig met dit ‘keiharde werk’, en hoe zien die werkzaamheden eruit? Vrij Nederland bekeek de wervels van deze parlementaire ruggengraat, en ging de aanwezigheid na van de 150 Kamerleden in de laatste regeerperiode bij de 331 commissievergaderingen. Wat doen ze daar eigenlijk, en waar zijn degenen die er amper aanschuiven dan zo druk mee?

Rennen of duimendraaien

Ze zat Netflixend in haar Tweede Kamer-kantoor te wachten tot de bel in de gang die stemmingen aankondigt weer eens rinkelde. Dat was het bestaan van portefeuille-loos Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes (VVD), die zichzelf in haar memoires omschreef als ‘stemvee Klara 39’. Alle ogen zijn vandaag de dag gericht op de snelgroeiende BoerBurgerBeweging (BBB) in de provincie. Maar tien jaar geleden liet de VVD, die in 2012 van 31 naar 41 zetels was gegaan, zien hoe een electorale groeispurt zelfs voor een traditionele regeringspartij problemen kan opleveren. Er kunnen opportunisten in de Kamer belanden, maar ook mensen die botweg ongeschikt blijken. ‘Hoe ben jij in godsnaam Kamerlid geworden?’ had fractievoorzitter Halbe Zijlstra Berckmoes gevraagd.

Het werd – na het verschijnen van haar boek in 2017 – nieuws, want een Kamerlid zonder portefeuille, dat komt bijna nooit voor. Kamerleden hebben er doorgaans eerder te veel dan te weinig. In totaal heeft de Tweede Kamer vijftien ‘vaste commissies’ waarin Kamerleden samenkomen: van onderwijs en economische zaken tot defensie. Wanneer er meer Kamerleden dan commissies zijn, worden de portefeuilles ‘opgeknipt’. Zo had de VVD (onder Rutte III) de defensieportefeuille onderverdeeld in materieel, personeel en missies. Je op elkaars portefeuillegebied begeven is, zeker in grotere fracties waar Kamerleden zich willen profileren, not done. Niet elke portefeuille is qua aanzien gelijk: buitenlandse zaken geeft wat meer profiel dan binnenvaart, en de eerste zal ook vaker een commissievergadering hebben dan de tweede. Het geeft fractievoorzitters van grotere partijen de mogelijkheid lastige Kamerleden door wat wijzigingen in hun portefeuille even ‘te parkeren’ op de achtergrond – Berckmoes was hier een extreem voorbeeld van.

Kleinere fracties ervaren juist het tegenovergestelde. ‘Zo was er onlangs een debat over de Transgenderwet en daar heb ik een sterke mening over, dus dat wilde ik graag doen,’ vertelt JA21-kamerlid Pouw-Verweij. ‘Dat valt technisch onder Veiligheid en Justitie en hoort bij mijn collega Joost Eerdmans, maar die vindt het natuurlijk dikke prima wanneer ik het stokje overneem. Hij heeft het druk genoeg.’

Want hoe kleiner de fracties, hoe minder mensen om de portefeuilles (en bijbehorende ministeries) onder te verdelen. Hoewel dit enerzijds de onderlinge competitie tussen Kamerleden binnen een fractie verminderd, heeft het wel gevolgen voor de efficiëntie: twaalf ministeries controleren is met drie personen (of alleen in het geval van BIJ1, BBB, Fractie Den Haan, Lid Gündoğan en Lid Omtzigt) een behoorlijke opgave. Scheidend D66-kamerlid Paul van Meenen, die na tien jaar Tweede Kamer verder gaat als fractievoorzitter voor zijn partij in de senaat, ziet qua werklast een gulden middenweg: ‘Eigenlijk was de meest efficiënte fractie die ik heb meegemaakt die van twaalf Kamerleden. Iedereen had een ministerie dus er was geen sprake van opknippen of grensverkeer. Dan kun je er gewoon vol voor gaan.’ Eenzelfde observatie maakt politicoloog Simon Otjes van de Universiteit Leiden: ‘Rond de vijftien Kamerleden is optimaal, daaronder is het rennen en kiezen, daarboven is het duimendraaien.’

Keerzijde

Gek genoeg is een lagere gemiddelde deelname aan commissiedebatten bij fracties met meer zetels dan ministeries een gevolg van hun omvang. Zo is Bente Becker (VVD) naast woordvoerder integratie en inburgering ook vicefractievoorzitter. ‘Een van mijn taken is om te kijken hoe we binnen de fractie die puzzel leggen: welke Kamerleden geef je welke taken?’ Met 34 Kamerleden en 12 ministeries is er meer ruimte om portefeuilles op te splitsen. ‘We hebben op onderwijs een kamerlid op MBO, op hoger onderwijs, op primair en voortgezet onderwijs en ook op kinderopvang. Deze vier meer specialistische Kamerleden hebben meer tijd om een commissiedebat voor te bereiden, omdat ze er niet elke week eentje hebben,’ aldus Becker. Ze krijgen zo meer de tijd ‘het veld in te gaan’ buiten de Kamer, en komen samen in de fractiecommissie onderwijs. Becker: ‘Dat kunnen we ons permitteren als grotere fractie.’

Vanuit kleinere fracties wordt met enige jaloezie gekeken naar grotere fracties die Kamerleden ‘vrij kunnen spelen’ voor haast managementachtige taken. VVD-kamerlid Thierry Aartsen bijvoorbeeld kon zich als campagneleider helemaal op de verkiezingen richten. ‘Zijn taken als woordvoerder MKB zijn door een collega waargenomen,’ licht VVD-woordvoerder Kees Berghuis toe.

Maar voor grotere fracties is er ook een keerzijde: van hen wordt immers verwacht dat zij de commissievergaderingen voorzitten. ‘Dat (onder)voorzitterschap van commissies neemt een grote hap uit je werkweek,’ aldus Berghuis.

‘Een bijdrage in een commissie-debat kan verschillende doelen dienen, zoals profileren of beleid beïnvloeden.’

Volgens Paul van Meenen (D66) is het door de toenemende versplintering van fracties ook lastiger al die rollen even goed te verdelen. ‘Het is meer dan alleen commissievergaderingen en wetten wijzigen, er zijn ook meer dienende rollen die ondersteunend zijn aan het Kamerwerk. Denk bijvoorbeeld aan Kamervoorzitterschap, enquêtecommissies of het voorzitten van commissies, dat komt dan toch meer bij D66 en VVD te liggen.’

Er zijn ook commissies die vooral gaan over de Tweede Kamer als organisatie. Zo gaat een over de werkwijze, en een ander over de kunstcollectie.

Hoe vaak er commissiedebatten zijn, hangt af van het onderwerp: zo kwam de commissie Rijksuitgaven afgelopen periode een keer samen, maar de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid bijvoorbeeld 46 keer.

Juist door de verschillende rollen die Kamerleden vervullen en de verschillende manieren waarop grote en kleine fracties de taken onderling verdelen, is wel of niet meedoen aan de vaste commissievergaderingen niet per se een goede graadmeter voor de werklust van een Kamerlid. Politicoloog Simon Otjes: ‘Een bijdrage in een commissiedebat kan verschillende doelen dienen, zoals profileren of beleid beïnvloeden, waar verschillende kwaliteiten bij horen.’

Otjes wijst er ook op dat de verschillende werkzaamheden in de Tweede Kamer samenhangen: ‘Informatie uit een hoorzitting kan bijvoorbeeld weer gebruikt worden in een commissiedebat, en daarmee kan vervolgens een motie worden geschreven en ingediend.’

Laten schieten

Naast de vaste Kamercommissies zijn er ook tijdelijke. De bekendste is de parlementaire enquêtecommissie. Het is een van de zwaarste instrumenten die de Tweede Kamer kan inzetten om de regering te controleren, maar ook een die een zware wissel trekt op Kamerleden.

‘Je zit daar niet namens je fractie, maar namens al je collega’s van de Tweede Kamer dus als je daaraan begint, moet dat ook voorrang krijgen boven alles,’ aldus kamerlid Barbara Kathmann (PvdA). Naast de zeven vaste Kamercommissies (Defensie, Digitale Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid, Koninkrijksrelaties, Rijksuitgaven en Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zit Kathmann in de Commissie voor de Werkwijze, die gaat over de werkwijze van de Kamer zoals vastgelegd in het Reglement van Orde. Daar kwam van februari 2021 tot februari 2023 de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning in Groningen bij.

Kamerleden die in een enquêtecommissie zitten, geven aan dat er ‘piekmomenten’ zijn, en dat ze in de weken waarin er geen verhoren plaatsvinden, alsnog aanschuiven bij een commissiedebat. ‘Soms heb je het geluk dat de agenda net jouw kant op valt,’ vertelt D66-kamerlid Hülya Kat, die in dezelfde parlementaire enquêtecommissie zat. Tegelijkertijd moest Kat ook het nodige laten schieten.

‘Met zo’n enquêtecommissie ben je echt van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig, en als er dan een commissiedebat is, heb je daar gewoon geen tijd voor,’ aldus Kathmann. Je kunt het dan over laten nemen door een collega of – een veelgehoorde oplossing vanuit kleinere fracties – samenwerken met andere partijen. ‘In ons geval doet bijvoorbeeld GroenLinks dan namens ons het woord tijdens die vergadering,’ zegt Kathmann. ‘Zo blijf je betrokken.’

Dit gebeurt niet alleen om elkaar een handje te helpen tijdens parlementaire enquêtes, maar ook om een oplossing te vinden voor gelijktijdige commissievergaderingen die kleine fracties even belangrijk vinden. ‘Vanuit JA21 werken we op die manier samen met BBB en SGP, want ik kan simpelweg niet drie commissiedebatten per dag achter elkaar doen. Ik heb thuis ook nog een gezin met kinderen, en mijn echtgenoot heeft zelf ook een carrière,’ aldus Pouw-Verweij.

Dat kleinere fracties commissiedebatten soms moeten laten schieten, valt ook de grotere fracties op. ‘We zien in toenemende mate dat we tijdens een commissievergadering met een, twee of drie andere partijen zitten,’ aldus Bente Becker (VVD). Hierdoor missen volgens Becker kleinere partijen structureel een deel van het Kamerwerk. ‘Want ook in die commissiedebatten worden belangrijke politieke keuzes gemaakt.’

Geen dealtjes sluiten

Desondanks ziet niet elke politieke partij heil in het zoeken naar een meerderheid. Forum voor Democratie is als fractie veruit het minst aanwezig. ‘We gaan als fractie geen dealtjes sluiten, en daarnaast zijn we een impopulaire fractie. Dus we kunnen daar wel energie insteken maar dat is toch nutteloos,’ aldus FvD’er Pepijn van Houwelingen, die in tegenstelling tot zijn fractiegenoten wel regelmatig aanschuift bij commissiedebatten. Forum is de enige partij waar een lagere deelname aan commissiedebatten een principiële keuze lijkt.

Andere Kamerleden lijken deze regeerperiode bij vrijwel elke mogelijke commissievergadering aanwezig te zijn, en logischerwijze zijn dat ook de Kamerleden die we eerder tegenkwamen in de expertmeetings en hoorzittingen die we in het vorige artikel belichtten: Caroline van der Plas (BBB, 65 commissiedebatten) en Henk Nijboer (PvdA, 46 commissiedebatten). De Kamerleden die bovengemiddeld (meer dan twintig keer) aanwezig zijn geweest, zijn ook degenen die we terugvinden in de lijsten met ingediende amendementen en initiatiefwetten. Volgens Kamerleden is dit niet los van elkaar te zien.

Het ligt in elkaars verlengde, zegt Barbara Kathmann (PvdA). Ze noemt als voorbeeld een amendement dat ze indiende over de het inkorten van de periode dat mensen in de schuldsanering zitten. ‘Het enige effect is dat mensen langer moeten wachten tot ze weer kunnen bijdragen aan de samenleving.’ Via de commissiedebatten en het organiseren van een hoorzitting wist Kathmann collega-Kamerleden te overtuigen van de noodzaak deze periode in te korten. ‘Een meerderheid zag dat we hiermee geen mensen vooruithelpen, maar juist een schuldenindustrie in stand houden.’

‘Als je er een vluggertje van maakt, kun je in de Tweede Kamer wel steun krijgen, maar dan krijg je problemen in de Eerste Kamer, want die kijken naar de techniek.’

Overigens wisselt het ook per regeerperiode waar Kamerleden zich mee bezighouden. Neem VVD’er Bente Becker, die de afgelopen jaren regelmatig was te zien in de media (Op1, EenVandaag), te horen (NieuwsBV) of te lezen (Trouw, AD, Parool) over haar integratieportefeuille, maar deze regeerperiode wat minder actief lijkt in de Kamer. Zo was ze weinig aanwezig bij commissievergaderingen (tweemaal in totaal), was het leeuwendeel van de moties die ze indiende ingegeven door nieuwsberichten, en kreeg ze één amendement aangenomen (over het geven van ‘een impuls aan mentaliteitsverandering omtrent zelfredzaamheid van vrouwen’). ‘Dit is geen bewuste keuze maar een logisch gevolg van het jarenlange proces van wetgeving. Vorige regeerperiode hebben we de inburgeringswetgeving in elkaar gezet, dus toen was ik veel meer bezig met amendementen en plenaire behandeling dan nu,’ aldus Becker. Nu de wet in werking is getreden, is haar aandacht gericht op de uitvoering ervan: ‘Praten met raadsleden die ermee te maken krijgen, maar ook met uitvoeringsorganisaties. Het is belangrijk om de vinger aan de pols te houden en te kijken of wat wij op papier zo mooi hebben bedacht in de praktijk ook zo werkt.’ Daarnaast had ze een zwangerschapsverlof van vier maanden, heeft ze extra taken als vicefractievoorzitter, en neemt ook het schrijven aan een initiatiefwet de nodige tijd in beslag.

Juist de eerste fase van een wetsinitiatief is even belangrijk als onzichtbaar, weet ook SP-Kamerlid Renske Leijten, die er deze periode eentje indiende over het bindend referendum. ‘Als je er een vluggertje van maakt, kun je in de Tweede Kamer wel steun krijgen, maar dan krijg je problemen in de Eerste Kamer, want die kijken naar de techniek,’ aldus Leijten. Is dat de SP wel eens overkomen? ‘Zeker. Over de verplichte aanbesteding in de thuiszorg kreeg ik in de Eerste Kamer tijdens de verdediging de deksel op de neus,’ herinnert Leijten zich. Hoewel de wet – geschreven door toenmalig SP-kamerlid Agnes Kant – ‘in zijn eenvoud perfect’ was, zorgde juist die eenvoud voor lastige vragen vanuit de senaat: wat is een aanbesteding, formuleer dat eens? En hoe een ‘dienst van algemeen belang’ te definiëren, wat valt daarbinnen en daarbuiten? Past dit voorstel wel in het wettelijke kader van Europa? Na flink wat aanpassingen kwam de wet er alsnog doorheen, maar: ‘We kwamen er toen wel achter dat we als fractie iets te kort door de bocht waren gegaan,’ aldus Leijten.

Socialiserend effect

De Kamerleden die Vrij Nederland spreekt zijn het roerend met elkaar eens: alvorens aan de tekentafel te gaan voor een nieuwe wet of een amendement is het belangrijk aanwezig te zijn bij commissiedebatten. ‘Er is wel degelijk een socialiserend effect,’ aldus SP-Kamerlid Renske Leijten. ‘Door vaak bij die debatten te zijn weet ik waar welke partij staat en volgens welke lijnen ze redeneren, dat maakt het makkelijker om een motie in te dienen en de partijen te vinden die het op dat punt eens zijn.’

Dat is ook de ervaring van D66-kamerlid Van Meenen: ‘Ik heb wel verrassende bondjes gesloten, ja. Voor een onderwijswet over inspectietoezicht trok ik bijvoorbeeld op met Roelof Bisschop van de SGP, die net als ik een onderwijsman is. Voor de buitenwereld zijn dat heel verrassende dingen, maar dat vind ik mooi.’

Barbara Kathmann (PvdA) trekt vaak op met de PVV als het gaat over energie en koopkracht: ‘Als je elkaar op zulke belangrijke onderwerpen weet te vinden, moet je dat echt niet stuk laten lopen op de politieke bloedgroep.’

Commissiedebatten bijwonen zorgt voor inhoudelijke samenwerking tussen verschillende politieke bloedgroepen. ‘Tenzij het politiek echt een heet hangijzer wordt, dan wordt het heel snel heel moeilijk en gaat het weer langs de lijnen van coalitie en oppositie,’ vult Leijten aan. Een meerderheid krijgen is volgens Kathmann juist voor oppositiepartijen lastiger. ‘Dat kost veel meer tijd en inzet dan voor een coalitiepartij die een grotere garantie heeft op een Kamermeerderheid.’

shoppen

Hoeveel je gedaan kan krijgen via commissies hangt niet alleen af van andere partijen, of je in coalitie of oppositie zit, en in een grote of kleine fractie, maar ook van het beleidsterrein, constateert Kathmann. ‘Zorg is een goed voorbeeld. We geven daar als overheid veel geld aan uit, maar tegelijkertijd is beperkt wat je kan regelen omdat veel van de regie uit handen is gegeven aan zorgverzekeraars.’ Het aantal knoppen waar een Kamerlid aan kan draaien is dus soms beperkt. ‘Als je op een dossier zit met veel knopjes is dat leuk, maar dat heb je zelf niet altijd in de hand.’

Tegelijkertijd waarschuwen verschillende Kamerleden dat de hoeveelheid commissies, de hoeveelheid (kleinere) fracties en de volle agenda’s tijdens die commissievergaderingen het lastiger maken om het kabinet te controleren. Leijten: ‘Dan staan er zo veel onderwerpen op de agenda en zijn er zo veel fracties met hun eigen inbreng dat de ministers kunnen shoppen in waar ze wel of geen antwoord op geven.’ Dan wordt er beloofd iets ‘schriftelijk af te doen’ en komt het weer tussen allerlei andere zaken en een stroom aan stukken op de agenda.

De stukkenstroom blijft een terugkerend thema. ‘Je moet uitkijken dat je niet overwerkt raakt, we zijn geen machines,’ aldus Hülya Kat (D66).

‘We moeten echt oppassen dat we geen technocraten worden, politiek moet een ideologisch strijdperk zijn.’

Ministeries als Financiën en Veiligheid & Justitie probeerden dit op te lossen door eens in het half jaar een verzamelbrief aan de Kamer te sturen met daarin de stand van zaken. ‘Dan zag je daarin dat toezeggingen van een jaar geleden niet waren nagekomen, en moest je daar weer om gaan jengelen, terwijl andere collega’s dat alweer waren vergeten,’ aldus Leijten.

Of er hoorden onderzoeken bij de brief die al lang waren afgerond maar pas bij de verzamelbrief met de Kamer werden gedeeld. Dat was ook weer niet de bedoeling, en nu stuurt de regering onderzoeken weer naar de Kamer zodra ze af zijn. ‘Maar nu lopen de commissiedebatten weer vol!’ constateert Leijten lachend.

Uit cijfers van het Centraal Informatiepunt (CIP) van de Tweede Kamer blijkt dat er – in tegenstelling tot wat Kamerleden vermoeden – niet steeds meer commissiedebatten zijn bijgekomen. Los van een tijdelijke dip in de coronajaren, tikte het aantal bijeenkomsten juist in 2009 en 2011 meer dan 500 per jaar aan. Dit daalde de jaren erop (2013-2016) naar van gemiddeld 425 per jaar tot een gemiddelde van 322 (de coronajaren niet meegenomen). De druk, zo lijkt het, heeft dus eerder te maken met de manier van werken binnen de commissies – en de Kamer in bredere zin – dan met de hoeveelheid commissievergaderingen per se.

oud en nieuw

Renske Leijten gelooft niet dat meer Kamerondersteuning in vorm van meer medewerkers de oplossing is. ‘Dan ga je vooral meer van hetzelfde doen, we lopen gewoon structureel vast, dat geldt ook voor de ambtenaren op ministeries met de beantwoording van alle Kamervragen. Het holt echt onze controlefunctie uit.’ Leijten zou juist wat meer politiek willen zien in de vorm van algemene debatten over grote maatschappelijke thema’s. ‘We moeten echt oppassen dat we geen technocraten worden, politiek moet een ideologisch strijdperk zijn.’

Doordat het Kamerwerk steeds ingewikkelder en technocratischer wordt, is het ook lastiger te doorgronden voor nieuwkomers. Dat is problematisch, zeker nu de gemiddelde zittingsduur van een Kamerlid sinds midden jaren zestig is gehalveerd tot maar 4,7 jaar in 2022. Kamerleden die langer meedraaien bouwen niet alleen betere dossierkennis op, maar leren ook op welke punten ideologische opponenten een medestander kunnen zijn. De Correspondent berekende onlangs dat ruim een derde van de Kamerleden er korter zit dan een jaar.

Paul van Meenen maakt zich zorgen om de steeds sneller wisselende Kamerbezetting. ‘Partijen moeten een goede mix van oud en nieuw ook meenemen in hun samenstelling van de kieslijst, want dit verloop is niet goed voor je eigen fractie, maar ook niet voor het parlement als geheel.’ Hij wijst erop dat je tweede periode als Kamerlid altijd effectiever is dan je eerste, want het duurt even voordat een Kamerlid alle Haagse knopjes op het paneel heeft gevonden.

Het is, zo concludeert Van Meenen, vooral ook aan Kamerleden zelf om hun Kamerlidmaatschap in te vullen. ‘Is het je leven, of is het een opstapje naar iets anders? Ik vind dat sommige Kamerleden te veel bezig zijn met wat erna komt in plaats van met wat ze hier en nu kunnen betekenen.’