Deze column is ook te beluisteren.

In dezelfde week dat een jonge ambtenaar in NRC een hartenkreet uitte voor wat meer vertrouwen in haar werkgever, ‘de overheid’, kondigde een orgaan van diezelfde overheid, de Belastingdienst, op sociale media aan mee te varen tijdens de jaarlijkse Canalpride in Amsterdam. Daar ging het gehoopte vertrouwen van de ambtenaar. ‘Schandalig’, ‘politiek activisme’, ‘waar zijn de ontvoerde kinderen van de toeslagenaffaire’; de lijst verwensingen groeide razendsnel onder het logo van de Belastingdienst, dat voor de gelegenheid in regenboogkleuren was gehuld.

Onder complotdenkers werd het bericht aangegrepen als zoveelste bewijs van een ‘globalistische woke-agenda’ om traditionele, christelijke (gezins)waarden te ondermijnen, met een verzwakte samenleving tot gevolg. Zo’n verzwakte samenleving, luidt de complottheorie, kan vervolgens makkelijker door een ‘kwaadaardige (lees: linkse en/of Joodse) elite’ worden bestuurd.

Nu moet een mens het digitale schoolplein niet te snel voor realiteit aannemen, maar helaas staat dit voorbeeld voor serieuzere ontwikkelingen. Sinds de coronacrisis daalde het vertrouwen in de overheid en politieke instituties tot een dieptepunt. Complotdenken werd meer mainstream, en in het meest recente NCTV-rapport ‘Dreigingsbeeld Terrorisme’ zelfs als bron van anti-institutioneel extremisme geïdentificeerd. Dit extremisme vind je onder een zeer kleine groep aanjagers; de gematigde volgers zijn talrijker en te vinden in alle lagen van de bevolking.

Hoe langer wezenlijke thema’s door de zittende politiek met halfbakken beleid worden behandeld, hoe meer succes de liegende leiders hebben met hun cultuuroorlogen.

In februari 2020 was ik uitgenodigd om de jaarlijkse Machiavellilezing te geven. Ik besprak toen de wereldwijde opkomst van leugenachtige leiders die daadkrachtige, simplistische antwoorden bieden op complexe problemen, en hun vermogen het volk op te zwepen met wij-tegen-zij-retoriek. In plaats van in een staat van verontwaardiging over het succes van die leiders te blijven hangen, pleitte ik ervoor óók te kijken naar de onderliggende redenen daarvan. Mensen zijn niet ‘zomaar’ en op dergelijk grote schaal vatbaar voor complottheorieën, vaak gaat er een lang proces van afbrokkelende fundamenten aan vooraf.

Ik ging in op twee fundamenten die door ‘fatsoenlijke’ politici zijn verwaarloosd, al lang voordat de liegende leiders er hun aanval op openden: de waarheid en de instituties.

Als ik de noodkreet van de jonge ambtenaar zie, en daartegenover het wellustige gejut tegen minderheidsgroepen, is dat waaraan ik denk. Uit recent onderzoek blijken dít de thema’s waarover Nederlandse burgers zich het meest zorgen maken: immigratie, inflatie, woningmarkt, gezondheidszorg en klimaat. Tel daarbij op de crisis in de ggz, groeiende armoede en dakloosheid, en een kabinet dat de handdoek in de ring gooit en met symboolpolitiek komt, en je begrijpt de woede en frustraties.

In hun strijd tegen wantrouwen en complotdenken kunnen ambtenaren dan ook beter hun pijlen richten op hun superieuren. Hoe langer wezenlijke thema’s door de zittende politiek met halfbakken beleid worden behandeld, hoe meer succes de liegende leiders hebben met hun cultuuroorlogen.

Eén ding is daarbij zeker: tussen een overheid die op fundamentele zaken blijvend faalt en complotdenkers met hun simplistische zondebokretoriek, zijn de minst weerbare ‘anderen’ altijd het bokje.