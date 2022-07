Vrijdag 24 juli 1992

Eindelijk is het zover. Eerst nog een tussenlanding in Wenen en vervolgens naar de hoofdstad van de nieuwe republiek Oekraïne, waar een Nederlandse ambassade zal worden geopend.

Dat ik nu in het vliegtuig zit om hieraan uitvoering te geven, had ik een jaar geleden nog niet eens durven dromen. Wie had nu kunnen voorzien dat (de) Oekraïne (het lidwoord dat het Oekraïens zelfs niet eens kent, laat ik voort­ aan maar weg) zo snel onafhankelijk zou worden? Weer eens is gebleken dat de ge­schiedenis zich moeilijk laat voorspellen. Er is in Europa een land bij gekomen dat al­leen al door zijn omvang (ongeveer Frank­rijk plus Zwitserland) een belangrijke rol zal gaan spelen. Kiev wordt na Moskou de tweede Nederlandse ambassade in de nieu­we Gos-republieken.

Ook gaat nog dit jaar een Nederlands consulaat-generaal in Sint-Petersburg open. Om budgettaire redenen zal het hier voorlopig wel bij blijven. Bui­tenlandse Zaken heeft de laatste tijd helaas meer ervaring opgedaan met het sluiten van posten. Voor ons diplomaten is het dan ook bepaald niet ongunstig dat er in Europa zo­ veel nieuw ‘buitenland’ bij is gekomen.