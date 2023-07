Hoewel Rusland voor het eerst sinds de Koude Oorlog haar kernwapens weer in stelling heeft gebracht, leven wij westerlingen nog steeds in het grenzeloze tijdperk ingeluid door de val van de Muur. Met het slechten van deze laatste hindernis begon de wereldwijde vrijemarkteconomie aan haar zegetocht: stromen kapitaal, handel en informatie konden vrijelijk over de aardbol bewegen. De val van de Muur betekende een wezenlijke verschuiving voor het blikveld van de mensheid: van lokaal naar globaal.

De wereld werd een gigantische marktplaats en dat betekende zakelijke kansen voor alle windstreken. Het was het begin van ‘offshoren’ op enorme schaal: de verplaatsing van productieprocessen naar het laagste punt. In consultancy-jargon worden termen gebruikt als ‘overseas’ of ‘naar landen in ontwikkeling’, maar feitelijk is offshoren letterlijk dat: de verplaatsing van onderdelen van een bedrijfsmatig proces naar landen met de laagste salariskosten (meestal onder een leefbaar loon), de laagste belastingen en de laagste sociale en milieu-eisen, leidend tot winstmaximalisatie. Terwijl de Excel-sheets alleen die dalende kosten tonen, is dit wat er ook plaatsvond, maar uit het zicht: we ‘offshoreden’ de verantwoordelijkheid voor planeet en medemens naar het laagste punt.

Met de verschuiving van lokaal naar globaal verloren we de onderlinge verbondenheid; alles werd ondergeschikt aan winstmaximalisatie voor aandeelhouders.

De reden dat dit kon gebeuren, is simpeler dan veel belanghebbenden willen doen geloven: onzichtbaarheid. Toen ondernemen nog dichter bij huis gebeurde, was er – letterlijk en figuurlijk – meer oog voor alle stakeholders van een bedrijf. Natuurlijk: er moest winst worden gemaakt voor de aandeelhouders. Maar ook andere factoren waren belangrijk voor duurzaam succes. Leveranciers, klanten, werknemers, de natuurlijke en menselijke omgeving: ze waren vaak met elkaar verbonden binnen dezelfde gemeenschap. Een ondernemer kwam zijn (potentiële) klanten en leveranciers tegen bij de voetbalclub, belastinggeld ging naar de wegen en scholen waar hij of zij zelf gebruik van maakte, en het lozen van chemicaliën gebeurde niet in de lokale sloot, waar de eigen kinderen speelden.

Met de verschuiving van lokaal naar globaal verloren we die zichtbaarheid en onderlinge verbondenheid van stakeholders; alles werd ondergeschikt aan winstmaximalisatie voor aandeelhouders. De focus op kortetermijnwinst en kostenreductie overschaduwde de bredere belangen van mens en milieu. Mens en milieu, bovendien, die letterlijk onzichtbaar werden. Het Excel-sheet liet zien dat aan alle lokale milieuregelgeving was voldaan, niet dat de rivier ter plekke fluorescerend groen kleurde. Het liet dalende loonkosten zien, niet dat het minimum inkomen onleefbaar was. En liet de almaar toenemende leversnelheid zien, niet de keten aan illegale onderaannemers met kinderen in dienst die ervoor nodig is om die onrealistische doorloopsnelheid te behalen. Geen multinational kan ontkennen wat er gebeurt – daarvoor verschijnen er te veel rapporten, maar omdat het de eigen gemeenschap niet raakt, is minimale, juridische verantwoordelijkheid afdoende.

Ik zal nooit pleiten voor de terugkeer van een muur, welke dan ook. Maar een denkbeeldige muur om de opportunistische grenzeloosheid in te dammen lijkt me wenselijk, zodat alle stakeholders weer bescherming genieten. Niet alleen de aandeelhouders.