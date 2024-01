Deze column is er ook als audio.

Een boek waaraan ik in deze verontrustende tijd veel denk, is Slaapwandelaars (2012) van Christopher Clark. Hierin ontrafelt de Cambridge-historicus minutieus de gebeurtenissen in aanloop van de Eerste Wereldoorlog, op een manier die van elke schuldvraag is ontdaan. Niet met de blik van ‘nu’, gekleurd door het morele oordeel van de afloop, maar simpelweg door als een detective met een vergrootglas alle draden in kaart te brengen die leidden naar de ontsteking in 1914: de moord op Franz en Sophie Ferdinand in Sarajevo. Een reconstructie met zoveel factoren en kruispunten, waarbij duidelijk wordt dat alle belangrijke spelers ook andere afslagen hadden kunnen nemen: het maakt het de lezer onmogelijk om bij een simplistisch ‘het waren de Duitsers’ uit te komen. Bij Clark geen helden of schurken, geen veldheren met soevereine strategieën of staatslieden die vele zetten vooruitdenken. De meeste hoofdrolspelers waren vooral met hun eigen muizenissen en machtsposities bezig en slaapwandelden Europa zo een diep ravijn in.

Zo wordt ook iets anders helder wat op alle conflicten van toepassing is: hoe meer inzicht in de complexiteit van de (politieke) aanloop naar een gebeurtenis, hoe banaler het menselijk handelen binnen die complexiteit blijkt. We leven in een tijd waarin voor zo’n analyse nauwelijks ruimte is, of het nu over oorlogen, klimaatverandering of #MeToo-affaires gaat.

Sterker nog, de benadering is inmiddels volledig omgekeerd: de complexiteit is platgeslagen in talkshowinterviews of instagramposts, het menselijk handelen ligt onder een vergrootglas. Aan individuen worden bovennatuurlijke krachten toegedicht: iemand is eigenhandig schuldig aan een conflict, omstanders zijn ‘goed’ of ‘fout’, een beroemd figuur wordt gezien als hoofdoorzaak van geweldige dan wel catastrofale ontwikkelingen in de wereld. Er is minder aandacht voor het duizelingwekkende web van historische, (geo)politieke, economische en ideologische factoren dat achter die ontwikkelingen schuilgaat.

Het gebrek aan inzicht in die achtergronden, in combinatie met de ongezonde hoeveelheid aandacht voor de poppetjes, geeft voeding aan de machteloosheid en woede die velen ervaren. Het is ook een reden dat complottheorieën zo populair zijn: ze bieden mensen een simpele manier om zich te oriënteren in een wereld die steeds onzekerder aanvoelt, en een handvol tastbare schurken om hun frustraties op te botvieren.

Betekent dit dan dat niemand verantwoordelijk is voor wat dan ook? Dat elk conflict of probleem een samenloop van omstandigheden is waarvan het moment van ontploffing door een willekeurige godheid wordt bepaald? Integendeel. Zoals Clark aan het slot van zijn epos schrijft: ‘het uitbreken van de oorlog is geen Agatha Christie-drama waarin we aan het eind de dader met een rokend pistool over het slachtoffer gebogen zien staan. […] Misschien moeten we zeggen dat elk van de belangrijkste personages een rokend pistool in handen heeft.’

Voor 2024 wens ik een wereld met meer aandacht voor de achtergronden en minder voor de poppetjes. Dit was mijn laatste column voor Vrij Nederland. Het was me een genoegen.