Terwijl in Afghanistan meisjes uit de schoolbanken werden geweerd en van Italië tot Brazilië het aantal slachtoffers van femicide toenam, werd in Amerika de abortuspil beter beschikbaar en agendeerde de klimaattop in Sharm-El-Sheikh de gevolgen van klimaatverandering voor vrouwen. Ondertussen domineerde bij de aftrap van het WK in Qatar een antiracistisch lhbti+-polsbandje de berichtgeving en galmde in Iran de protestleus ‘Vrouwen, leven, vrijheid!’ door de straten.

Wie in de laatste weken van 2022 een rondje door het nieuws maakte, kon constateren dat in de maalstroom van crises die de wereld aandoen zich een onderliggend thema ontvouwt dat raakt aan vrouwenrechten en emancipatie. Laila Ait Baali, directeur van WO=MEN Dutch Gender Platform, het grootste genderplatform in Europa, ziet het in ieder geval duidelijk: de strijd voor vrouwenrechten wint terrein. ‘We komen steeds dichter bij de kern, op de plekken waar macht geconcentreerd zit en waar het pijn doet.’

Daar gaat iets mis

De week waarin ik Ait Baali spreek, is uit onderzoek gebleken dat het ministerie van Buitenlandse Zaken is doorspekt met discriminatie en institutioneel racisme. Ait Baali is er nog een beetje beduusd van. Waar ze gedurende het gesprek moeiteloos formuleert en nog voor een vraag is gesteld een antwoord paraat heeft, zoekt ze hier naar woorden. Of het bericht haar verbaast? Nee, dat is het niet. Als wetgevingsjurist liep ze zelf enige tijd rond bij verschillende ministeries. ‘Dan krijg je mee dat Buitenlandse Zaken een prestigieus ministerie is,’ zegt ze, ‘waar het neusje van de zalm zou zitten. In de praktijk blijken dat dan toch vaak mensen die uit hetzelfde hout gesneden zijn; witte mannen van een bepaalde leeftijd en met een bepaalde achtergrond. Geen afspiegeling van onze samenleving. Iedereen kon dus zien: daar gaat iets mis.’

Dat neemt niet weg dat het onversneden racisme dat uit het rapport naar voren komt, schrijnt. Al die jaren blijkt discriminatie op basis van kleur en gender te zijn weggemoffeld, afgedaan als individuele zaken. ‘Nu erkennen de ministers Hoekstra en Schreinemacher dat het structureel is. Dat is belangrijk. Niet langer wegkijken dus en mensen die zich schuldig maken strak normeren. Three strikes and you are out!’

De overtuiging dat verandering kan worden aangezwengeld als je je maar uitspreekt; het is Laila Ait Baali ten voeten uit. Sinds ze drie jaar geleden directeur werd van WO=MEN, een genderplatform waarbij ruim vijftig organisaties zijn aangesloten, is ze een bekend gezicht in de beweging voor gelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen, mannen en gender non-conforme personen. In de dagelijkse werkpraktijk betekent dat contact met belegerde mensenrechtenactivisten in Oekraïne of lobbyen voor een schorsing van Iran uit de VN-vrouwenrechtencommissie. ‘Wij zijn er voor die mensen die continu aan het kortste eind trekken in de wereld. De activisten die hun werk onder hevige tegendruk moeten doen, soms met de dood tot gevolg, omdat ze tornen aan bepaalde normen in een maatschappij waar sommigen liever niet zien dat daaraan getornd wordt.’

In de genderspiegel

Het afgelopen jaar, zag Ait Baali, clashten de verschillende normen ongekend hard en veelvuldig. ‘De jonge mensen in Iran die zich verzetten tegen hun repressieve overheid en tegen de hoofddoekplicht. De slachtoffers van het conflict in Oekraïne, waar seksueel geweld als oorlogswapen wordt ingezet. De meiden in Afghanistan die niets liever willen dan naar school gaan, het raakt me allemaal diep,’ verzucht ze. ‘Want het is niet voor niets dat de Taliban de sector onderwijs heeft uitgekozen om jonge vrouwen uit te sluiten. Kennis is macht. Ze weten dat als deze generatie straks kan lezen en kritisch na kan denken, dat zich tegen hen zal keren. Dus wordt alles waar door zo veel vrouwen zo hard voor is gewerkt weer teruggedraaid.’

En niet alleen ver weg, ook dichter bij huis staan gendernormen onder druk. Zo merkt Ait Baali op dat de toegang tot veilige abortus ook hier steeds meer ter discussie wordt gesteld. En dat er in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord, ‘en femicide dus een probleem is’. Deze backlash, zegt ze, is een veelkoppig monster met verschillende uitingsvormen. Nu blijkt dat racisme en uitsluiting ook op het eigen ministerie een probleem zijn, zal Nederland dus ook zelf in de genderspiegel moeten kijken. Want een land dat zich internationaal graag profileert als haven van gelijkheid moet de boel intern wel op orde hebben. ‘Anders verliezen we onze geloofwaardigheid totaal.’

Er zijn mensen die haar maar moeilijk kunnen plaatsen, schreef de Volkskrant eens over Ait Baali. Een vrouw met Marokkaanse ouders, geboren en getogen in Friesland, aan het hoofd van een uitgesproken feministische organisatie. Een vrouw met een hoofddoek bovendien, die haar zoontjes (ze heeft vier kinderen) graag meetroont naar demonstraties, zoals die voor de veroordeelde mensenrechtenadvocate Nasrin Sotoudeh, die in Iran tegen de hoofddoekplicht strijdt.

Zo’n demonstratieveldje in Den Haag, vertelt ze, verschilt voor haar niet zoveel van het Friese schoolplein waar ze zich als kind ook al overal tegenaan bemoeide. Als daar begin jaren negentig iets te gebeuren stond of wanneer iemand werd gepest, vond je Laila vooraan. ‘“Ait Baali, waarom bemoei je je weer overal mee?” zei mijn meester dan.’ En voordat ze het wist was zij degene die vanwege een grote mond moest nablijven; die zich moest verantwoorden. ‘Nou,’ lacht ze nu smakelijk, ‘ik ben me eigenlijk altijd met overtuiging overal mee blijven bemoeien.’

‘Hoe beter je het hebt, hoe groter je verantwoordelijkheid voor mensen die het minder hebben – dat was thuis de les.’

Waar de jonge activist in Ait Baali haar inspiratie vandaan haalde? Voorbeelden genoeg om zich aan op te trekken, zo blijkt. Het begon bij een overgrootmoeder die in het Marokko van de vroege twintigste eeuw eigenhandig een scheiding afdwong nadat ze haar eerste man op overspel betrapte. Een trotse, eigenzinnige vrouw, die zich in mannenkleding hulde om de dorpspoort te beschermen wanneer de vaders en broers weg waren om handel te drijven. Haar vader, een Marokkaanse gastarbeider uit een ‘redelijk geprivilegieerde familie’ kwam naar Nederland voor het avontuur, vond werk bij fietsfabrikant Batavus en een nieuw thuis in Heerenveen.

‘Eén keer per twee jaar gingen wij in zo’n busje, je kent ze wel, helemaal bepakt en bezakt terug naar Marokko. Tachtig procent van de spullen was niet voor ons. Het waren warme jassen voor een vrouw die haar man had verloren en met het gezin de winter moest doorkomen. Koffie, schooltassen, het ging allemaal mee. Hoe beter je het hebt, hoe groter je verantwoordelijkheid voor mensen die het minder hebben – dat was thuis de les.’

Die boodschap indachtig doorliep Ait Baali keurig het pad dat ze voor zichzelf had uitgestippeld: een studie Internationaal en Europees recht, een stage op de Nederlandse ambassade in Rabat, de Academie voor Wetgeving en toen die gerespecteerde baan bij het ministerie. Toch bleef er iets knagen. ‘Toen mijn afdelingshoofd bij het ministerie Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties op een dag zei: “Volgens mij moet jij de barricade op,” wist ik dat zij gelijk had.’

Naar eigen zeggen zit u op uw plek bij WO=MEN. Hoe komt het dan dat mensen u toch lastig te plaatsen vinden?

‘Als je alleen naar de oppervlakte kijkt, kan ik me voorstellen dat ik mensen een beetje in verwarring breng. Mensen creëren nu eenmaal graag overzicht; het liefst door iedereen in een bepaald hokje te plaatsen. Maar hé, ik ben er niet om mensen een overzichtelijk kader te bieden. Ik ben er om te proberen de verbinding te leggen. Juist diegenen die zich niet willen laten vertellen binnen welke kaders ze hun leven moeten leiden, dat zijn de mensen met wie ik mij verbind.’

Waarom?

‘Omdat ik weet hoe het is. Hier in Nederland behoor ik zelf ook niet tot de norm. Ik ben een vrouw van Marokkaanse, Berberse komaf. Ik kom niet uit de Randstad maar uit Friesland, behoor tot een religieuze minderheid en uit me ook nog zichtbaar als zodanig. Nou, als je het hebt over vinkjes, dan kom ik net op drie uit of zo. Maar dat je behoort tot een minderheidsgroep wil niet zeggen dat je je rechten niet op kan eisen. En met iedereen die dat wil doen en daarbij tegen barrières oploopt, voel ik me verbonden. Als dat een vrouw is in Iran die zich wil onderscheiden van de norm en zichtbaar zichzelf wil zijn door juist géén hoofddoek te dragen, dan voel ik me daar ook mee verbonden. Net zo goed als met mensen hier die er klaar mee zijn om nog altijd te worden uitgesloten van een baan of woning alleen vanwege hun achternaam.’

Feministische diplomatie

Gelijkwaardigheid is niet geheel toevallig ook een kernbegrip binnen een nieuw beleidsplan van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als het aan de ministers Wopke Hoekstra en Liesje Schreinemacher ligt, krijgt Nederland vanaf dit jaar namelijk een feministisch buitenlandbeleid, een ‘FBB’. In navolging van landen als Canada, Mexico, Spanje en Duitsland (in Zweden deed het recent aangetreden rechtse kabinet het alweer in de ban) zal ook de Nederlandse diplomatie feministisch worden – iets waar WO=MEN al lange tijd op aandringt.

Uw eerste reactie op het BZ-onderzoek op Twitter luidde: ‘Een feministisch buitenlandbeleid impliceert dat je de zaken thuis op orde hebt. Racisme past daar niet bij.’ Wat bedoelt u daarmee?

‘Een feministisch buitenlandbeleid komt met een bepaalde mindset. Het betekent dat je je heel erg bewust bent van je eigen machtspositie ten opzichte van de ander. Dat je vanuit een mensenrechtenkader je machtspositie op het wereldtoneel maar ook binnen je ministerie invult. Een land met een feministisch buitenlandbeleid bekijkt eigenlijk al zijn doen en laten door een feministische lens; intern beleid, diplomatieke relaties, handelsrelaties, veiligheidsbeleid, mensenrechtenbeleid, alles.

Of dat heel radicaal is? Nou, Nederland is op bepaalde thema’s al best feministisch bezig. Dan heb je het vooral over de meer traditionele ontwikkelingsprogramma’s, waar vaak al gendersensitief beleid wordt gevoerd. Maar er zijn ook onderwerpen waar het gaat schuren, zoals defensie, veiligheid en handelsbelangen. Want hoe zit het met de impact van onze handelsverdragen op de vrouwenrechten en gendergelijkheid van het partnerland? Dat zijn kwetsbare vraagstukken.’

Dat klinkt nog behoorlijk breed. Hoe gaat zo’n feministisch beleid vorm krijgen?

‘Een beetje technisch, maar wel belangrijk: wat wij graag zouden zien en wat het ministerie nu ook lijkt over te nemen, is dat een FBB zich baseert op de vijf R’en: Rights, Representation, Resources, Reality check en Reporting (rechten, representatie, middelen, realiteitszin en rapportage). Het is een beleid dat is gestoeld op mensenrechten. Beleid waarin vrouwen, lhbti+’ers en mensen van kleur in al hun diversiteit worden betrokken en gerepresenteerd. Daarbij hoort voldoende financiële steun voor vrouwen en genderrechtenorganisaties en een continue reality check; waarbij je kijkt of je beleid, van handelsverdragen tot veiligheid, geen onverhoopte negatieve gevolgen heeft voor vrouwen en minderheden.’

Wat zou die feministische diplomatie in de praktijk kunnen betekenen, wat moet er op de schop?

‘Je zou bijvoorbeeld de handelsrelatie met Saoedi-Arabië opnieuw onder de loep kunnen nemen. Nederland handelt met dat land, en tegelijkertijd hebben we ook een humanitair programma in Jemen. We weten dat Saoedi-Arabië bepaalde groeperingen in Jemen met wapens steunt en dat vrouwen daar het slachtoffer van worden. Waar komen die wapens vandaan? Hebben we daar een rol in, direct of indirect?’

Nederland levert sinds 2016 toch geen wapens meer aan Saoedi-Arabië?

‘Maar kijken we kritisch genoeg naar de dingen die we nog wel doen? Want via de achterdeur gebeurt het nog wel. De overheid kan daar strikter op controleren. En kijken we wel naar de middelen die via handelsafspraken die kant op stromen en de gevolgen die dat heeft? Kijken we kritisch genoeg naar onze activiteiten in Afrika en hoe die zich verhouden tot landrechten van plaatselijke boeren? Als wij de handelsrelatie van een Nederlands graanbedrijf faciliteren, dan moeten we weten of het bedrijf de landrechten van plaatselijke, vaak vrouwelijke, boeren niet schaadt. Zodat we hun positie en zelfredzaamheid niet verzwakken. Met een FBB kijk je als land dus heel bewust hoe je op een verantwoorde manier rechten kan versterken en zorg je ervoor dat je die rechten niet ondermijnt. Althans, dat zou het idealiter betekenen. De precieze uitwerking van het Nederlandse beleid is nog in de maak.’

Het feministische buitenlandbeleid wordt momenteel vormgegeven. Daarvoor worden landen geconsulteerd die al met een FBB werken, maar ook vrouwenorganisaties. Denkt u dat het zo allesomvattend wordt als u nu omschrijft?

‘Wie feministisch beleid wil voeren, kiest voor het brede verhaal. En ja, dat is meteen ook een valkuil. Het is niet de bedoeling dat men zich er makkelijk vanaf maakt, zo van, gooi er nog een paar vrouwen tegenaan en we zijn er, een paar extra vrouwelijke ambassadeurs en ons FBB is klaar. Nee, FBB is geen business as usual met een roze sausje erover. Je zult meer capaciteit nodig hebben, meer kennis en meer financiële middelen om dit op een betekenisvolle manier vorm te geven. Met de huidige mensen en het huidige kennisniveau, met alle respect, heb je het gewoon nog niet. Er zal flink geïnvesteerd moeten worden in eerlijkere machtsrelaties en het tegengaan van uitsluitingsmechanismes.’

Een feministische check voordat je een akkoord ondertekent of op een internationale crisis moet reageren. Dat is toch – ook met de juiste mensen – veel te complex zullen critici zeggen?

‘Hm, dat vind ik gemakzuchtig. Dat is ook het argument dat wordt gebruikt bij vredesonderhandelingen. Internationaal kennen we de verplichting om vanuit VN-resolutie 1325 vrouwen te betrekken bij vredesonderhandelingen. Vrouwen moeten meepraten over de toekomst van hun land, het is bewezen dat vredesakkoorden dan langer standhouden. En dat is precies zo’n moment waarop vaak wordt gezegd: o ja die resolutie, dat is nu even te complex. Laat ons – de mannen – nu eerst maar tot een akkoord komen en dan betrekken we later de vrouwen wel. Puur gemakzucht! Want zo’n akkoord houdt geen stand als het niet gedragen wordt door een breed deel van de bevolking. Gezondheidszorg, eerlijke toegang tot hulpbronnen, al die onderwerpen die jaren zijn verwaarloosd, moeten worden besproken. Anders breekt voor je het weet de crisis weer uit.’

Eerlijke machtsbalans

Ait Baali kiest haar woorden snel maar zorgvuldig. Bij grote thema’s als conflicten en oorlog is het zaak niet te veralgemeniseren. ‘Wat een rode draad zou moeten zijn binnen feministisch beleid, is dat je de mensen voor wie je dat beleid voert er ook bij betrekt – nothing about us without us! Veel vrouwenrechtenactivisten zijn pacifistisch, maar tegelijk staat niet altijd alles vast. Een Oekraïense activiste zei me laatst: “Als je me twee jaar geleden had gevraagd of ik vind dat Nederland ons wapens moet leveren, had ik gezegd: nooit. Maar nu zitten we in een andere context. Nu hebben we niet langer de luxe om onszelf niet te verdedigen.”’

‘Voor mij is feministische buitenlandpolitiek een middel om gelijkheid te realiseren voor die helft van de wereldbevolking die nu op elk vlak is ondervertegenwoordigd.’

Er is veel onderzoek dat laat zien dat het loont om in de representatie van vrouwen en meisjes te investeren. Zo zijn landen die vrouwen onderdrukken vaak gewelddadiger tegenover andere landen, bleek uit onderzoek van de organisatie Futures Without Violence, en laat een rapport van McKinsey zien dat veel economieën er tien tot veertien procent op vooruit zouden gaan als er gendergelijkheid zou zijn. Is dat belangrijk?

‘Ik zie het meer als een argument om critici over te halen. Waar het mij om gaat, is dat we werk gaan maken van die eerlijke machtsbalans. Fijn dat het economisch wat oplevert, maar dat is dan de uitkomst van goed, rechtvaardig beleid. Voor mij is FBB een middel om een positief, proactief verhaal te houden in een wereld waarin heel veel mis gaat. Om gelijkheid te realiseren voor die helft van de wereldbevolking die nu op elk vlak is ondervertegenwoordigd. Ik denk dat ik daar zelf ook naar snak, naar zo’n positief, hoopvol verhaal. Het liefst van premier Rutte zelf, die zegt: dit zijn wij, voor radicale gelijkheid, tegen uitsluiting en discriminatie, op welke grond dan ook.’

Maar horen we dan iets nieuws? Is dat niet het verhaal dat Nederland al jaren verkondigt, dat van een tolerant en inclusief baken?

‘Ja, maar dat is niet terecht. Als je kijkt naar de praktijk, dan doen we het ook in eigen land gewoon niet goed. Op de Gender Gap Index bungelen we in Europese context op plaats 17. Vooral de politieke participatie en financiële zelfredzaamheid van vrouwen blijft achter.

In dit licht is FBB dus ook een reality check. Het is een middel voor een land om zichzelf scherp te houden, nationaal en internationaal. We moeten als land dus ook naar onszelf kijken en actief beleid gaan voeren om de positie van vrouwen in al hun diversiteit hier in Nederland te versterken en verbeteren. En ja, Nederland roept al jaren dat we internationaal recht en vrouwenrechten belangrijk vinden, maar nu hebben we als maatschappelijk middenveld eindelijk een kader om de regering daar rijksbreed ook verantwoording over af te laten leggen.’

Buitenlandse Zaken kwam afgelopen jaar niet als het meest progressieve ministerie uit de bus. Als kersverse minister passeerde Hoekstra de eerste vrouw als directeur-generaal Politieke Zaken en koos voor een man, en ambtenaren repten in een brandbrief over seksisme en een glazen plafond. Nu is er het racisme-onderzoek. Is FBB hier wel in goede handen?

‘Dat hangt ervan af hoe je ernaar kijkt. Ik zie het als het begin van een heel lang proces, dat over kabinetten heen zal gaan. Gendergelijkheid, feminisme, het moet onderdeel worden van het DNA van zo’n ministerie en de hele regering. Dat betekent ook dat ambtenaren training zullen krijgen, op cursus moeten. Wie weet wordt hun bijdrage aan vrouwenrechten in de toekomst wel onderdeel van het beoordelingsproces.’

Allemaal constructen

Ait Baali, die lijkt aan te voelen dat haar geloof in verandering ook op weerstand zal stuiten, haalt nog een laatste anekdote aan. ‘Weet je, ik ben een dochter van gastarbeiders. Maar mijn ouders kwamen beiden uit geprivilegieerde families. Als wij teruggingen naar het dorp van mijn vader, dan werd daar letterlijk de rode loper uitgerold. Met de hand gemaakte Berberse tapijten, in alle kleuren, werden bewaard voor als wij kwamen. De zwarte bevolking, die ook in dat dorp leeft, werd altijd duidelijk gemaakt dat ze lager op de sociale ladder stonden. Zo moesten ze mij allemaal met mejuffrouw aanspreken. Belachelijk vond ik dat! Het heeft lang geduurd eer ik dat mejuffrouw eruit had – en mijn familie was daar niet blij mee. Dan ging ik dus toch weer aan normen zitten die al decennia lang heilig waren verklaard. Maar voor mij zijn dat allemaal constructen. Overal waar je komt zijn het dezelfde uitsluitingsnormen die erin zijn gesleten. En nee, die verander je niet in een dag. Maar het helpt wel om je uit te spreken. Ik heb vier jonge kinderen thuis, ik ben het aan ze verplicht.’