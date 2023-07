Media zijn dol op lijstjes, lezers ook, en degenen op die lijstjes kijken er graag naar om te zien waar ze staan. Jaarlijks publiceert HP/De Tijd de Nationale Politieke Index, een lijst met daarop de ‘meest actieve’ Kamerleden. En hoewel media en lezers ervan smullen, is er ook kritiek: het reduceert het Tweede Kamerwerk tot een optelsom van activiteiten.

Die activiteiten zeggen op zichzelf echter niet zoveel. Een Kamerlid kan tijdens een commissiedebat uit zijn of haar neus peuteren of mondelinge toezeggingen van de minister regelen. Beide worden in de Nationale Politieke Index hetzelfde gewaardeerd, want deze index meet bij debatten vooral de aanwezigheid. Daarnaast is het nog maar de vraag of bepaalde activiteiten – het schrijven van wetten en het indienen van amendementen – op zichzelf het label ‘parlementair handwerk’ verdienen en hiermee boven andere instrumenten – zoals Kamervragen of moties – kunnen worden verheven. Een goed geschreven motie met heldere eisen voor de minister kan immers meer effect hebben dan een amendement waarin een verkeerd geplaatste komma wordt verbeterd.

Dit jaar controleert Dieuwertje Kuijpers de macht in Den Haag. Ze begint in de Tweede Kamer. We zien kamerleden ronkende aankondigingen doen in ontbijt- en talkshows maar wat doen parlementariërs eigenlijk met hun mandaat? Een serie onderzoeksartikelen, profielen en interviews zorgt voor een dwarsdoorsnede van het Kamerwerk. Je leest alle verhalen hier.

Dienstbaar

Om te kijken hoeveel dergelijke lijsten zeggen, besloot Vrij Nederland in gesprek te gaan met de nummer één, Pieter Grinwis van de ChristenUnie, en de hekkensluiter, CDA’er Harmen Krul. Hoe kijken zij tegen het Kamerwerk aan? Is actief zijn hetzelfde als effectief zijn?

Krul: ‘Ik had nul punten! Maar ik kan zeker niet zeggen dat ik in die honderd dagen dat ik hier zit niks heb gedaan. Ik heb de ruimte gekregen om zelf invulling te geven aan mijn Kamerlidmaatschap. Ik wil graag op pad zijn, met mensen in gesprek die in hun eigen leefomgeving te maken krijgen met onderwerpen in mijn portefeuille. Op het moment dat ik met burgers in gesprek ga die bijvoorbeeld te maken krijgen met een planningsfout waardoor een brug onnodig lang dicht zit en zij elke dag een uur moeten omrijden, scoor ik op die index geen enkele punt. Maar punten scoren is ook geen onderdeel van mijn afweging, uiteindelijk zit ik in de politiek om verschil te maken. Dat is de reden dat ik ook militair ben geweest: dienstbaar zijn en een tastbaar verschil kunnen maken.’

Grinwis: ‘Voor mij is het wel een criterium of ik in een debat een verschil kan maken. Wat helpt is dat ik hiervoor zeven jaar in de gemeenteraad van Den Haag heb gezeten als eenpitter, en dan mag je over alles een mening hebben. In een stad als Den Haag kan dat de ene keer gaan over een stoeptegel en de andere keer over hoe we vredig kunnen samenleven in de meest gesegregeerde stad van Nederland. Dat is voor mij een goede leerschool geweest. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om zelf actief op zoek te gaan naar een meerderheid, de samenwerking op te zoeken. En de gemeenteraad van Den Haag zit ook fysiek dicht bij de Tweede Kamer. Zo kunnen beleidsmedewerkers die voor de Tweede Kamerfractie werken, hun werk prima combineren met een zetel in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft trouwens soms ook de neiging om Tweede Kamertje te spelen. Dat heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er voor mij fundamenteel weinig verschil was bij de overstap van gemeentepolitiek naar landelijke politiek.’

‘Tot slot heb ik vanuit de gemeentepolitiek meegenomen dat het belangrijk is om zelf de vinger aan de pols te houden bij burgers. Ik heb in diverse slecht onderhouden sociale huurflats gestaan waar de schimmel op de muren stond. Toen besefte ik dat we volkshuisvesting vreselijk hebben verwaarloosd, dat is echt niet normaal. Die nabijheid vanuit de lokale politiek heb ik geprobeerd mee te nemen naar de Tweede Kamer. Je moet voorkomen dat je hier verdwaalt in je eigen politieke beslommeringen en het gevoel voor realiteit verliest.’

Krul: ‘Wat hier écht anders is dan op andere plekken, is het werktempo. Mensen die in de Tweede Kamer werken, hebben niet door hoe bizar hoog dat tempo eigenlijk ligt. Ik sprak een van mijn voorgangers uit de periode Balkenende op mijn portefeuille, en die vertelde dat hij na drie maanden een half debat had meegemaakt, de wc wist te vinden en doorhad welke koffie goed was. Dat is nu volledig anders, er wordt ontzettend veel gevraagd van Kamerleden. Dit is je portefeuille, hier is je agenda met vergaderingen en veel plezier. De trein gaat echt niet langzamer rijden omdat ik er toevallig in zit. We hebben hier binnen de CDA-fractie continuïteit doordat de beleidsmedewerkers en voorlichters al langer meegaan. Je springt in het zwembad, er wordt even gekeken of je blijft drijven en waar hulp nodig is, maar je moet echt aan de bak. Het is voor mij een hele steile leercurve geweest.’

Vanzelf bovendrijven

Grinwis: ‘In het begin van mijn Kamerlidmaatschap heb ik er bewust voor gekozen om niet direct het mediageweld op te zoeken. Ik vind het leuk om met die beleidsinhoud bezig te zijn, ermee te puzzelen. Daarnaast kan ik me hierdoor makkelijk bewegen in verschillende domeinen waar ik eerder mee te maken heb gehad als beleidsmedewerker, waardoor ik dus ook mensen in mijn netwerk – professionals en wetenschappers – weet te vinden en makkelijk kan benaderen.’

Zo ben ik jarenlang beleidsmedewerker geweest op het terrein van financiën en toen het toeslagenschandaal aan het licht kwam, zag ik dat Pieter Omtzigt (toen CDA), Renske Leijten (SP) en Farid Azarkan (DENK) heel erg bezig waren met het herstellen van dit grote onrecht. Dus heb ik gekeken naar een ander, toen nog minder belicht onderdeel van het probleem, namelijk de complexiteit van het systeem. De ellende is dat de overheid het meest vraagt van de mensen van wie we het minste mogen verwachten. Hoe kunnen we dat veranderen? Daar ben ik in 2019 mee aan de slag gegaan: hoe zou het belasting- en toeslagenstelsel anders kunnen? Moeten we niet af van de toeslagen als geheel? Dan hoef je niet zo nodig bezig te zijn met jezelf in de schijnwerpers te zetten, maar kom je als Kamerlid wel vanzelf bovendrijven en ontstaat er vervolgens een moment waarop je jezelf kunt neerzetten en profileren.’

Krul: ‘De hoeveelheid kamerstukken is echt groot, daar moet je selectief in zijn en daar ben ik nog mijn weg in aan het vinden. Je kan namelijk niet altijd alles lezen. Dat is fysiek onmogelijk en dat vind ik veelzeggend. Het zou eigenlijk een les voor de politiek moeten zijn. We hebben een systeem gecreëerd dat voor Kamerleden niet meer bij te benen is. Gelukkig heb ik een beleidsmedewerker die de stukken scant en aangeeft waar we ons op kunnen focussen. Toch weet ik niet zeker of meer beleidsmedewerkers ook zullen zorgen voor een betere verwerking van de informatie. Het kan zijn dat Kamerleden juist daardoor nog meer onderwerpen vinden om Kamervragen over te stellen, waardoor er nog meer Kamerbrieven komen. Dan komen we in een vicieuze cirkel terecht. Er moet wel iets veranderen, maar op de voorwaarde dat het gepaard gaat met een gedragsverandering van Kamerleden zelf. Anders gaan we vooral meer van hetzelfde doen.

In de CDA-fractie krijgen we als Kamerleden echt wel de ruimte om naar de lange lijnen te kijken. Ik word vooral uitgedaagd om verdieping te zoeken en niet snel te scoren, maar te kijken wat nodig is. Er is niemand in de fractie die dan tegen mij zal zeggen: “Goed zo, Harmen, lekker rammen.” Tegelijkertijd zijn we ook geen wetenschappelijk bureau, het verhaal moet wel relevant zijn. Als we dan het nieuws halen als Kamerlid, dan liever met een inhoudelijk plan dan dat we reageren op iets.’

Mammoettanker

Hoewel er de laatste Tweede Kamerverkiezingen veel aandacht was voor diversiteit op de kieslijst, kiezen vooral VVD en D66 vaak voor vertrouwde namen: voormalig woordvoerders, beleidsmedewerkers en assistenten. Bekende partijgezichten die de klappen van de Haagse zweep kennen. Er is kritiek op deze manier van selecteren: de Tweede Kamer wordt op deze manier minder representatief en er ontstaat letterlijk een regerende partijelite met een stevig politiek, bestuurlijk en ambtelijk netwerk.

De lagere ‘activiteit’ is niet zozeer het resultaat van individuele werklust maar van het systeem.

Uit de gesprekken met Grinwis en Krul blijkt dat het verschil tussen de twee uitersten op de ranglijst niet in werklust, dienstbaarheid of kunde zit. Wat eruit naar voren komt, is vooral hoezeer de Tweede Kamer als nationaal politiek bedrijf dermate geprofessionaliseerd is, dat het relatief veel tijd kost voor ‘nieuwkomers van buiten’ om er hun draai te vinden. Het systeem is ‘logisch’ voor degenen die er al langere tijd in werken: ze snappen de beleidstaal en kunnen door de zinnen heen direct mogelijk politiek opportunisme lezen.

Daarnaast zijn ze bekend met de omgangsvormen en allerlei ongeschreven regels. Ze weten waar politieke haakjes zijn te vinden en hoe ze het systeem voor zich kunnen laten werken. Kamerleden die niet uit het politieke bedrijf komen, zien wel degelijk de lange lijnen voor beleid, maar moeten nog hun weg vinden in welke instrumenten ze kunnen gebruiken om verandering te bewerkstelligen. De lagere ‘activiteit’ is hiermee niet zozeer het resultaat van individuele werklust (waarmee een ondertoon van luiheid wordt gesuggereerd) maar een resultaat van het systeem.

Krul: ‘Als Kamerlid zit je er voor het electoraat, dus ik denk dat het belangrijk is om jezelf niet te veel te verliezen in deze vierkante Haagse kilometer. In de lokale politiek hebben raadsleden er ook een handje van om vooral met elkaar bezig te zijn, maar wat ik belangrijk vind, is dat we als Kamerleden niet over elkaar – al dan niet anoniem – praten met de media, maar met. Er speelt altijd wel wat, we zijn elke dag wel ergens verbijsterd en geschokt over.

Tegelijkertijd zie ik dat we op de lange lijnen vast zitten in rendementsdenken. We nemen de kaders van een rekenmodel als uitgangspunt, en daar laten we ons handelen soms door bepalen. Dat lijkt heel logisch, maar de samenhang van dat beleid ontbreekt en het schuurt nu enorm. De uitwerking ervan zit ook in meerdere generaties van beleid, en om die mammoettanker te keren zijn we er niet met het indienen van een motie. Dat heeft tijd nodig.’

Grinwis: ‘Voor mijn generatie Kamerleden vind ik het vooral vervelend dat de uitvoeringskracht van de overheid extreem onder druk staat. We kunnen wel van alles bedenken, maar als het niet uitgevoerd kan worden, heeft het geen zin. Zo waren we voor de formatie van Rutte IV van plan om het belastingstelsel te hervormen en de toeslagen af te schaffen, maar voorafgaand aan de onderhandelingen over financiën, belastingen en toeslagen, gingen we eerst in gesprek met de Belastingdienst. En het antwoord op de vraag “Wat kunnen jullie aan de komende jaren” was: “Vrij weinig”.

Zo kom je dus al niet eens toe aan een ideologisch gevecht en stevige onderhandeling, omdat er überhaupt niet zoveel kan de komende jaren. Het is frustrerend dat we op het gebied van belastingen en toeslagen, maar ook in andere zaken, hierdoor niet bij machte zijn om voortgang te boeken, dingen te veranderen.’