Het is vlak voor het Kerstreces en de Tweede Kamer debatteert over de nieuwe pensioenwet. Hoewel een voorstel van het kabinet doorgaans kan rekenen op steun van de coalitiepartijen, en dus altijd een meerderheid heeft, wordt sinds de kabinetten-Rutte rekening gehouden met de tweede stemronde in de Eerste Kamer, waar het kabinet geen meerderheid heeft. Dus komen PvdA en GroenLinks met een boodschappenlijstje: zij willen graag dat werkenden vanaf 18 in plaats van 21 jaar beginnen aan hun pensioenopbouw, en dat uitzendkrachten ook direct kunnen beginnen met pensioenopbouw. Tot slot wil de linkse oppositie graag een zorgplicht, waardoor het kabinet verplicht is met maatregelen te komen als het aantal mensen dat pensioen opbouwt niet voldoende groeit. De PvdA heeft nog een extra eis: er moet ook rekening worden gehouden met mensen met een zwaar beroep.

Duidelijkheid aan beide kanten

Onder de Paarse kabinetten en de kabinetten-Balkenende was een meerderheid in de Eerste Kamer vanzelfsprekend, maar sinds de kabinetten-Rutte is dit niet langer het geval. Twee jaar lang mocht Rutte III rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer, de overige jaren moest het vooral zelf actief op zoek gaan naar meerderheden. Dit betekent dat er ook samenwerkingen moeten worden gezocht buiten de coalitie om. Bij de pensioenwet was het zo klaar als een klontje: de coalitie had de steun van PvdA en GroenLinks nodig.

Of het wenselijk is op zo’n onderwerp meteen al je onderhandelingswisselgeld in te zetten, is nog maar de vraag. Politicoloog Tom Louwerse van de Universiteit Leiden wijst erop dat het mes aan twee kanten snijdt: partijen die bereid zijn tot samenwerking, weten vaak ook weer steun te vinden bij coalitiepartijen voor hun eigen plannen. Het door de regering overgenomen voorstel van de PvdA en GroenLinks voor een prijsplafond op de energierekening is hier volgens Louwerse een tekenend voorbeeld van. Partijen zijn veel meer bereid tot samenwerking dan de retoriek doet vermoeden.

Het sluiten van akkoorden tussen oppositie- en coalitiepartijen voor wetgeving zorgt volgens Louwerse voor duidelijkheid aan beide kanten. ‘Voor coalitiepartijen voorkomt het dat ze wetgeving op de bonnefooi naar de Eerste Kamer sturen, want ook dat blijft een politiek gekozen orgaan.’

Vol op het orgel

We hebben te maken met een oppositie die samenwerkt met de coalitie, graag op zoek gaat naar consensus aan de onderhandelingstafel, en kijkt waar ze bij kan sturen. Nederland verschilt hierin sterk van andere landen. In bijvoorbeeld Spanje en het Verenigd Koninkrijk stemt de oppositie veel vaker tegen wetsvoorstellen.

Louwerse: ‘Je kunt die landen niet altijd een-op-een met elkaar vergelijken, maar we zien in Nederland wel een duidelijk uitgangspunt: als je er niet écht faliekant tegen bent, dan stem je voor. Voor stemmen is bij establishmentpartijen de default instelling als het gaat om begrotingswetten. Tegen stemmen doe je alleen als je een heel stevig signaal wilt afgeven’. Een houding die ook duidelijk terug te zien is in de cijfers.

‘Oppositiepartijen kunnen worden gezien als bijwagen van de regering als ze veel regeringsvoorstellen steunen, maar tegelijkertijd houden kiezers ook van partijen die iets weten te bereiken.’

Hoewel het verwerpen van wetsvoorstellen van de regering een goede manier is voor oppositiepartijen om zich af te zetten tegen regeringsbeleid, ziet politicoloog Tom Louwerse dat er over het algemeen veel steun is voor wetgeving. Hij onderzocht op StukRoodVlees het stemgedrag van oppositiepartijen onder Rutte III en IV en constateerde dat de gemene deler is dat oppositiepartijen in de Tweede Kamer vaker vóór dan tegen wetgeving stemmen. De grootste steun is te vinden bij Volt, PvdA en GroenLinks, die net als de fracties Den Haan en Gündogan ruim negen op de tien wetsvoorstellen van de regering steunen. DENK, SP en PvdD stemmen mee met acht op de tien, en BIJ1 iets minder dan zeven op de tien.

Of dit wel of niet gewaardeerd zal worden door de achterban is lastig te duiden. ‘Oppositiepartijen kunnen worden gezien als bijwagen van de regering als ze veel regeringsvoorstellen steunen, maar tegelijkertijd houden kiezers ook van partijen die iets weten te bereiken. Een deel van het PVV-electoraat is bijvoorbeeld weggelopen toen duidelijk werd dat ze niet in de regering zouden komen,’ aldus Louwerse.

Opvallend zijn de percentages bij de oppositiepartijen op de rechterflank: PVV, JA21 en Van Haga steunen zeven op tien voorstellen, Omtzigt, SGP en BBB acht op de tien. Uitschieter is FVD: die steunt minder dan de helft van alle wetsvoorstellen.

Vooral de relatieve meegaandheid van de PVV is opmerkelijk, als Haagse hofleverancier van moties van wantrouwen.

Louwerse: ‘Als je kijkt naar niet unanieme stemmen, wetsvoorstellen waar minimaal een partij tegenstemt, dan stemt de PVV in 56 procent van de gevallen voor. Dat is meer dan je zou denken op basis van hun retoriek.’ Tegelijkertijd wijst Louwerse erop dat retoriek en gedrag ook bij linkse oppositiepartijen soms uit de pas lopen. ‘PvdA en GroenLinks roepen soms wel heel hard dat het kabinet slecht beleid voert, maar uiteindelijk zijn ze vaak toch bereid, al dan niet in ruil voor toezeggingen, wetsvoorstellen te steunen.’

Wanneer het gaat om de rechtse oppositie op de flanken is niet alleen te zien dat ze vaak tegen stemmen, maar ook dat ze zelf weinig steun vanuit de coalitie ontvangen. ‘En dus vol op het orgel gaan.’

Ook hier snijdt het mes aan twee kanten. De continue zoektocht naar consensus zorgt voor breed gedragen besluiten vanuit de volksvertegenwoordigers. Anderzijds ligt het risico van depolitisering op de loer, waarschuwde Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, in een essay over de Nederlandse bestuurscultuur. ‘Depolitisering slaat vaak door in technocratie, een brede consensus over het te voeren beleid dat voorgesteld wordt als noodzakelijk en onvermijdelijk. Een politiek midden dat in woord of daad uitdraagt dat er geen alternatief is voor het huidige beleid ontkent het wezen van democratische politiek als een waardenstrijd.’ Door alles te bedekken met de liefdevolle mantel der consensus, worden kiezers juist richting de politieke flanken gedreven, concludeert Van der Meer.

Samenwerken? Prima, maar not in my backyard

Tegelijkertijd zitten politici momenteel vast in een positie waarin ze het nooit goed kunnen doen, tenzij ze zich tegen elkaar afzetten en het conflict opzoeken, ziet Mariken van der Velden, assistent professor politieke communicatie aan de Vrije Universiteit. ‘Samenwerking is op zichzelf al gepolitiseerd. Democratie gaat over het mobiliseren van verschillende meningen in de samenleving, maar óók over representativiteit en dat krijg je door samen te werken.’

Van der Velden wijst erop dat kiezers in het algemeen altijd voor politieke samenwerking zijn, tótdat het een onderwerp raakt dat zij zelf belangrijk vinden. Dan worden ze compromisloos: ‘Samenwerken? Prima, maar not in my backyard. In de praktijk kan dat niet tegelijkertijd bestaan, want iedereen vindt zijn of haar onderwerp uitzonderlijk.’

Deze wrijving is met name te zien bij coalitiepartijen. Partijen die deelnemen aan de regering dienen eigenlijk twee meesters: de eigen achterban, en de andere coalitiepartners via het regeerakkoord. Hoe om te gaan met een compromis dat de achterban eigenlijk niet wil sluiten?

Het verlies wordt bedekt door een ander onderwerp te benadrukken, een uitruilcompromis.

Een mogelijkheid is de aandacht op een ander onderwerp vestigen, legt Van der Velden uit. ‘Toen het er naar uitzag dat D66 de stikstofwet er niet doorheen ging krijgen, zag je in de partijcommunicatie dat ze zich heel erg gingen profileren als progressieve LGBTQ+-partij, om te laten zien aan hun achterban dat ze toch voor progressieve waarden staan.’

Het verlies wordt zo bedekt door een ander onderwerp te benadrukken, een uitruilcompromis. Van der Velden: ‘Dit kan ongetwijfeld weer een volgend conflict opleveren met de ChristenUnie, die sociaal conservatieve waarden heeft.’

Het CDA koos destijds een andere route. De partij die de boerenachterban tegen zich in het harnas joeg door te tekenen voor een regeerakkoord met bepaalde stikstofdoelen, bereidde zich vast voor op de volgende verkiezingen. Na de nederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen en de leegloop richting BBB riep partijleider Wopke Hoekstra, als tweede vicepremier van Rutte IV onderdeel van de coalitie, dat het ‘anders moet’.

Een meer conflictzoekende houding die, constateert Van der Velden, mediatechnisch beter landt. ‘Het interessante is dat uit onderzoek van collega’s blijkt dat mensen die dit soort conflictnieuws via sociale media snackend consumeren, meer nieuws tot zich nemen, maar hierdoor niet meer weten. Het resultaat: ze wanen zich experts terwijl de feitelijke kennis achterblijft. Nieuws en campagnes gedreven op conflict, binnen de context van sociale media, zorgen ervoor dat samenwerking wordt gepolitiseerd. Je wilt vooral niet met elkaar geassocieerd worden, tot op zo’n hoogte dat het een morele waarde wordt,’ volgens Van der Velden.

Ze noemt het stikstofdossier als voorbeeld. ‘Stikstof is een moreel debat geworden, je bent voor of tegen de boeren en voor tegen het klimaat. Daar gaat het uiteindelijk niet om, het gaat om het vinden van een duurzame oplossing voor iedereen, maar het zit in een conflictframe.’ Daardoor zitten politici in een limbo waarin ze het eigenlijk nooit goed kunnen doen. ‘Dat is zorgwekkend voor de democratie, samenwerking is immers net zo belangrijk als onenigheid.’