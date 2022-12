Jonah leest zijn verhaal zelf voor.

Precies honderdvijftig jaar nadat het eerste schip van Rotterdam naar New York vertrok – op 15 oktober 1872 – stap ik aan boord van de Holland-Amerika Lijn (HAL) voor een historic Atlantic voyage. In de hoogtijdagen van de HAL, het begin van de twintigste eeuw, maakte zo’n twee miljoen immigranten deze oversteek, in omstandigheden die aan veetransport deden denken. Maar dat is lang geleden. In mijn hut wachten een fles champagne in een wijnkoeler vol ijs, drie gebakjes onder een stolp en een fruitschaal.

Het is net een warenhuis hier, waar het chroom blinkt, je parfum ruikt en het personeel je beste vriend is. Alles is onbeperkt en voor alles is al betaald, op wat restaurants, diamanten, handtassen en drank na. Er zijn negen restaurants, een sauna en een spa waar je ook voor botox terecht kunt. Er zijn twee zwembaden, een handjevol bubbelbaden, een casino, vier concertzalen, vijf winkels, een hardloopbaan en een basketbalveld op het bovenste dek en naast een dozijn barretjes is er 24-uursroomservice. Het tapijt is overal even dik en dat maakt het leven licht. Tegen de verveling is er vanaf zeven uur in de ochtend tot diep in de nacht een programma.

Vluchteling, toerist, soldaat

Vlak voor vertrek speecht de president van de Holland-Amerika Lijn, Gus Antorcha. Hij zegt dat alle gasten bij de HAL hetzelfde worden behandeld. De vluchteling, de toerist, de soldaat, de oligarch.

Afgelopen zomer huisvestte een HAL-schip twaalfhonderd Oekraïense vluchtelingen. Antorcha prijst de ruimhartige hulp van de Nederlandse regering.

Alles wordt misschien vroeg of laat politiek, maar alles wordt op enig moment ook handel. De opvang was winstgevender dan de vaart in gaan, schreef Riekelt Pasterkamp in het Nederlands Dagblad. Maar cynisme daarover is me te goedkoop.

Het vertrek wordt aangekondigd door de intercom en ik zoek het bovenste dek, maar het is hier zo groot dat ik verdwaal. Onderweg kruis ik volle bars, restaurants en het casino. De passagiers zijn ervaren cruisers, ze laten het afscheid aan zich voorbijglijden, zoals het leven hier op dit schip de komende elf dagen zal voorbijglijden: een eindeloos gebied van comfort, warmte, drank, eten en entertainment. De dagen zullen een worden. Om je realiteitsbesef te behouden, worden elke dag om klokslag twaalf uur ’s nachts de matten in alle liften vervangen. Op de matten staat welke dag van de week het is.

We verlaten de Oude Wereld en gaan de Nieuwe tegemoet, zoals miljoenen dat al deden.

In de Rotterdamse haven hebben zich mensen verzameld om ons uit te zwaaien met witte zakdoeken. Een Sinatra-imitator zingt vanaf de kade ‘Start spreading the news, I’m leaving today.’

We komen onmerkbaar in beweging. Het zijn de juichende mensen in de haven die je doen beseffen dat je vaart. En als de scheepshoorn begint te loeien, is er geen twijfel meer mogelijk. Iedereen verstomt, het gaat door merg en been.

Kleine stoomboten varen met ons op. Hun toeters zijn zachter en hoger en door de wind verwaaien de klanken, het krijgt iets ontheemds, als een muziekstuk van Steve Reich. Het gedreun en gefluit maken dit weggaan helder, definitief en onomkeerbaar. We verlaten de Oude Wereld en gaan de Nieuwe tegemoet, zoals miljoenen dat al deden. De mensen op de kade worden steeds kleiner, de lichtjes van de Rotterdamse industrie doven en als het helemaal donker en stil is, zijn we op volle zee.

Minisamenleving

Enkele dagen eerder ging ik in het Westelijk Havengebied in Amsterdam aan boord van een ander cruiseschip, de Galaxy. Ver van de stad, omringd door stinkende industrie, graafmachines en een snelwegoprit. Een oord van machines, niet van mensen. Een dag eerder waren hier niettemin 82 asielzoekers aangekomen.

Via het vrachtruim ging ik naar binnen. Op het schip trof ik geen opgedofte bejaarden maar bellende COA-medewerkers en asielzoekers. Met locatiemanager Pieter Deinum liep ik door de gangen waar kinderen renden en verstoppertje speelden. Ik zag moeders bezorgd kijken in de wachtkamer voor het spreekuur van de huisarts.

Pieter en zijn collega’s waren een noodopvang aan het opzetten en wilden menswaardigheid bieden. Op de gang werden aan Pieter constant dingen gevraagd. De kapitein en zijn personeel keken bezorgd naar de nieuwe gasten. ‘Welkom in de georganiseerde chaos,’ zei Pieter. De ziekenboeg wilde zich installeren, juristen en bewaking kwamen aan, horeca-inspectie, taal- en inburgeringsles, sollicitatiegesprekken die werden gevoerd in geïmproviseerde kantoortjes: alles was ad hoc. We passeerden de gesloten ‘Starlight lounge’, ‘The Happy Lobster’ en leeggehaalde en afgesloten winkels. Er hing nog een Gucci-poster, en een zweem van cosmeticageuren.

Binnen een week ging zich hier een minisamenleving ontvouwen van duizend bewoners en honderd medewerkers. Al zou dit schip geen meter varen en bestond het leven er vooral uit wachten, toch zou het leven hier niet saai te noemen zijn. ‘In een paar dagen zitten we op zo’n tachtig nationaliteiten,’ zei Pieter. ‘Een dwarsdoorsnede van de samenleving.’

Maar toen werd Pieter onderbroken. ‘This is your captain speaking,’ klonk het blikkerig. Een ontruimingsoefening. Het alarm begon ongeduldig te loeien. Iedereen verliet het schip. Rust en regelmaat waren iets voor later.

Op de winderige kade moesten mensen in rijen van tien gaan staan. Sinds 9/11 gelden er strenge protocollen in havens en op schepen: de International Ship and Port facility Security Code (ISPS). Schepen kunnen het doelwit van aanslagen zijn. Omdat dit een Zweeds schip is dat behoort tot Zweeds grondgebied, moet men zich er vaak legitimeren. De Nederlandse politie heeft er geen bevoegdheden, tenzij de kapitein toestemming geeft.

De brandweer kwam zelfverzekerd aanrijden, maar naar structuur werd nog gezocht. De telling verliep rommelig. ‘Het is heel goed dat we dit even oefenen,’ zei Pieter lachend.

De mens gereduceerd tot nummer. Overgeleverd aan de grillen van overheden. Veelal op slippers en druk pratend stonden ze nietsvermoedend te wachten.

Een dag voordat ik dit cruiseschip bezocht, deelde een asielzoeker beelden van zijn diner aan boord. Geert Wilders twitterde, en ik citeer: ‘Ze vreten een halve appeltaart als dessert. Na een diner met vlees, aardappelen, rijst en verschillende soorten groenten. Op onze kosten. Terwijl Nederlandse gezinnen met kinderen maaltijden overslaan en hun boodschappen niet meer kunnen betalen. SCHANDE!’ Einde citaat. De man heeft geen macht, maar wel invloed. Om Wilders en vele anderen een plezier te doen, is al het vertier aan boord gesloten en er is maar één restaurant open.

Speelbal

Het beroemdste voorbeeld van een schip met migranten als politieke speelbal is de St. Louis. Die vervoerde in 1939 negenhonderd Joodse vluchtelingen vanuit Duitsland, maar lokaal immigratiebeleid en een wankelende wereldorde waren er debet aan dat de passagiers noch in Cuba, noch in Amerika, noch in Canada aan land konden gaan. Het schip dobberde weken rond. De voorraden slonken. Mensen pleegden zelfmoord. Alleen wie zich als katholiek voordeed, mocht aan wal. Uiteindelijk konden de vluchtelingen alleen in Europa aan land. Een kwart van de passagiers zou sterven in concentratiekampen.

Hopelijk weten de mensen in het Westelijk Havengebied niet dat ze een speelbal zijn. Want iedereen die hier komt, komt omdat de noodopvang elders dicht ging. Ook deze locatie is er maar voor zes maanden.

Als ik een vrouw vraag of ze voor het verleden komt, zegt ze: ‘History? Hell, no! I just want to eat, drink and dance.’

Pieter zou vanavond op het schip slapen omdat er nog te veel moest gebeuren hier. Toen ik hem vertelde dat ik per schip naar Amerika zou gaan, begon hij te stralen. ‘Mijn vader heeft in 1963 op de HAL gewerkt als kelner, toen hij een jaar of zestien was. In mijn schuur hangt nog een schilderij van zijn schip. Hij vertelde er vaak over, je kunt je niet voorstellen wat zo’n schip is. Hoboken, daar had hij het over, en dat ze met de Cubacrisis Cuba niet in mochten. Mijn vader is vijf jaar geleden overleden. Ik moet vaak aan hem denken als ik hier ’s avonds in zo’n hutje in bed lig.’

Toen ik in de haven in een taxi stapte die me weer naar de bewoonde wereld zou brengen, kwamen er drie touringcars met nieuwe bewoners aan. De taxichauffeur keek bedenkelijk in de achteruitkijkspiegel en zei: ‘Zitten ze hier?’

Rubberboot

Op sommige bierglazen op de Holland-Amerika Lijn staat ‘Historic Transatlantic voyage 1872-2022’. Er is ook elke dag een cocktail throwback happy hour waar je cocktails kunt kopen voor vooroorlogse prijzen: 25 cent per drankje. Gretig slaat men toe. Verder lijkt de geschiedenis van de HAL, of migratie, iets uit een heel ver verleden. Als ik een vrouw vraag of ze voor het verleden komt, zegt ze: ‘History? Hell, no! I just want to eat, drink and dance.’ De meeste mensen hebben gewoon een cruise geboekt. Aan de rand van het binnenzwembad kijkt er dan ook niemand op als we de volgende ochtend aan onze rechterkant Dover kunnen zien en aan de linkerkant Calais.

Rond 1900 adviseerden vluchtelingen elkaar om een maand voor vertrek te beginnen met het eten van rauwe uien tegen zeeziekte.

De kapitein zei bij vertrek dat zijn functie met veel verantwoordelijkheid voor mensenlevens gepaard gaat, maar hij zei niets over mensen die onze vaarweg kruisen naar Engeland in een rubberboot. Dit schip is te groot om uit te wijken en remmen op zee gaat niet.

Engeland blijft voor velen het beloofde land van gratis zorgverzekering en recht op werk. De potentieel dodelijke overtocht, en dat veel Britten niet zitten te wachten op nieuwelingen, lijkt bijzaak. Misschien vertellen mensen elkaar verhalen om de vlucht dragelijk te houden.

Rond 1900 adviseerden vluchtelingen elkaar om een maand voor vertrek te beginnen met het eten van rauwe uien tegen zeeziekte. Ook zou een schip met twee schoonstenen veiliger zijn dan een schip met één schoorsteen. De HAL speelde in op die mythe en plaatste een extra schoorsteen, zonder functie.

Het beloofde land

In de film Nuovomondo (2006) wordt de Nieuwe Wereld als de hemel voorgespiegeld. Op het Italiaanse platteland gaan er foto’s rond van groenten zo groot als een regenton, een kip zo groot als een ezel, volgens de verhalen groeien er muntstukken aan de struiken en zijn de Amerikaanse straten van goud.

De film volgt de reis van een arm Siciliaans gezin dat aan het begin van de twintigste eeuw de oversteek waagt. Aan boord leefden de eerste, tweede en derde klassen destijds volstrekt gescheiden. Je zag elkaar niet, er waren zelfs aparte trappenhuizen.

Het is mistig als het schip uit de film in New York aankomt. Ook in de wachtruimte op Ellis Island, waar de migranten aankomen, zijn de ramen afgeplakt. Het beloofde land wordt verborgen gehouden. Een man klimt op de schouders van een ander en ziet door een gaatje de hoge gebouwen in de verte staan. ‘Hoe kom je omhoog?’ vraagt hij. ‘Door een houten kist die je omhoog brengt.’ Iemand zegt: ‘Ik zou niet graag in zo’n kist naar mijn huis gaan.’ Een ander zegt: ‘Ik zou wel graag in de wolken willen wonen.’

De wereld is in verandering, de ene crisis volgt de andere op, maar daar is aan boord niets van te merken.

Of ze na Ellis Island de hemel zouden bereiken, valt te betwijfelen. Een scheepshistoricus vertelde me dat als een schip om zeven uur in de ochtend aanmeerde, je om één uur al door de keuring op Ellis Island was (of niet, dan kon je berooid terugkeren) en om vier uur ’s middags al in een fabriek stond te werken.

Noodtoestand

Een dag later stoppen we in Le Havre, Frankrijk. Ik ben meer gehecht aan het rommelige dagelijks leven dan ik dacht, en geniet ervan om in de haven tussen de kratten visafval en mensen met haast op straat te lopen.

De wereld is in verandering, de ene crisis volgt de andere op, maar daar is aan boord niets van te merken. Voor een beetje realiteitszin koop ik The New York Times. ‘New York kan meer voor migranten doen,’ lees ik in een opiniestuk. Na een eeuwenlange traditie van het opnemen van vluchtelingen vanuit de hele wereld, wordt de stad nu overrompeld door de recente toestroom. Op 8 oktober riep burgemeester van New York Eric Adams voor een maand de noodtoestand uit, omdat er meer mensen aankomen dan de stad kan huisvesten. Op dit moment telt New York zo’n zestigduizend daklozen. Door de noodtoestand hoopt Adams geld te krijgen van de landelijke overheid.

Een vrouw vertelt me dat ze vertrok op haar achtste, met haar ouders die elkaar ontmoetten toen ze samen ondergedoken zaten: ‘Hitler told us we were Jews.’

De vluchtelingen komen niet meer over het water, maar over land via Texas, dat grenst aan Mexico. Elke dag komen tienduizenden mensen binnen. In Texas worden ze op de bus naar New York gezet. Daar komen ze snel met huisjesmelkers en zwart werk in aanraking. Uitbuiting ligt op de loer. De straat is altijd sneller en inventiever als de overheid traag functioneert.

De ironie wil dat een stad als New York niet meer kan functioneren zonder ‘illegalen’. Flixbezorgers, obers, schoonmakers, nanny’s enzovoorts. ‘Wat voor soort stad wil New York zijn?’ vraagt het stuk in de NYT zich af.

Alleen nog maar zee

De komende week is er alleen nog maar zee te zien en de dagen rijgen zich naadloos aaneen. Ik vergeet naar de oceaan te kijken, omdat het uitzicht onveranderlijk is. Onvermijdelijk keert de blik naar binnen, naar de minisamenleving aan boord. Men eet, drinkt en laat zich vermaken. Iedereen heeft alle tijd en toch blijven de meeste gesprekken vriendelijk maar oppervlakkig. Iemands verleden, reden van vertrek, de wereld van oorlog, onrecht, inflatie, komen hier niet aan de orde. Het is makkelijk om aan te wennen.

Maar dan organiseren de pr-medewerkers een high-tea voor de tien journalisten aan boord. Alle passagiers is voor vertrek gevraagd of ze een speciale band hebben met de geschiedenis van de HAL. Degenen die zo’n band hebben, kunnen hun verhaal in een restaurant met ons delen. Een vrouw vertelt me dat ze vertrok op haar achtste, in 1955, vanuit Eindhoven, met haar ouders die elkaar ontmoetten toen ze samen ondergedoken zaten: ‘Hitler told us we were Jews.’ Ze hoopten in de VS nieuwe ellende voor te blijven. Van de reis herinnert ze zich het spelen op het dek, de bedwantsen en het vroege opstaan om het Vrijheidsbeeld te zien. De immigratie was een avontuur. ‘As a kid you take things as they are.’

Ook is er een Nederlands stel dat elkaar in de jaren vijftig ontmoette aan boord. Hij had een tijdje gestudeerd in Minnesota, zij was au pair in Canada. Destijds was er een tafelschikking en zat je elke dag met dezelfde gasten aan tafel. ‘We belandden samen aan de leftovers-tafel,’ vertelt hij, ‘met een non, een Engelse kakmadam, de ambassadeur van IJsland die elke avond dronken werd met zijn vrouw, en wij dus.’ ‘Een zooitje ongeregeld,’ vertelt zijn vrouw. ‘Ontstond er aan boord al iets?’ vraag ik. ‘Ik ben de laatste avond in zijn hut geweest,’ zegt de vrouw guitig. De rest is geschiedenis. Als bewijs laten ze me zien wat ervan gekomen is: een gigantische familie.

De pr-mensen willen de successen van de HAL graag met ons delen. Bijna elke avond worden alle journalisten uitgenodigd om te dineren in een exclusief restaurant. Je stoel wordt aangeschoven, de kaart toegelicht door het hoofd van de keuken, wijn voorgeproefd, een servet op je schoot gedrapeerd. Sommige collega’s vloggen of fotograferen tijdens de diners.

Ondertussen worden ons verhalen verteld over de inventiviteit van HAL: reisjes maken tijdens de drooglegging om je te kunnen bezatten in de internationale wateren, luxe-cruises organiseren toen de luchtvaart zijn intrede deed, dat de uitstoot van dit schip per persoon vergelijkbaar is met reizen met een auto, dat het personeel gratis van therapie gebruik mag maken. En ook dat er twee kinderen werden geboren aan boord, er veel filmsterren mee reisden, en Marlene Dietrich, en Albert Einstein, en een keer een hond alleen.

Drijvende arbeidsmigranten

Hoe de pr-mensen ook hun best doen, sinds dag één ontvouwt zich langzaam een kloof aan boord. Dag en nacht zijn de negenhonderd Aziatische bemanningsleden in de weer voor de gasten. Het zijn drijvende arbeidsmigranten. Het comfort wordt eigenlijk steeds ongemakkelijker en onmenselijker. Elk toilet dat je bezoekt is nét voor je komst schoongemaakt, het wc-papier zelfs in een punt gevouwen. Je ziet constant mensen het al glimmende chroom boenen.

Al het personeel gaat voor negen maanden aan boord, om vervolgens drie maanden vrij te hebben. Ze werken negen uur per dag, met een pauze van twee uur. Daglicht zien ze alleen op de plek waar ze toevallig werken. Ze wonen op de laagste twee dekken, zonder ramen, in het water. ‘We live under the fish,’ zegt een van hen. Voor wifi moeten ze betalen, ze delen zespersoonskamers en ze eten elke dag rijst. Ze leven onzichtbare levens in het hart van het schip. Als er op een dag een gangdeur openstaat, zie ik hun trappenhuis, zonder tapijt maar met tl-verlichting. Alles is er van staal.

Een migrantenschip is dit niet, maar iedereen aan boord lijkt alsnog op zijn eigen manier aan het vluchten te zijn voor zijn of haar realiteit.

Ze onderhouden hele gezinnen met dit werk, maar ze verzekeren me ook allemaal dat dit werk een uitkomst is, het werk thuis is erger of het is er niet. ‘Elke keer als je weer thuiskomt, voelt het alsof je net getrouwd bent,’ zegt iemand.

Ik durf in dit verhaal geen namen te noemen, of wat ze precies doen, uit angst voor represailles.

Een migrantenschip is dit niet, maar iedereen aan boord lijkt alsnog op zijn eigen manier aan het vluchten te zijn voor zijn of haar realiteit. Ik tref een vrouw in het casino die elke ochtend met mimosa’s begint. ‘I don’t want a job, I wanna drink,’ zegt ze. Of het stel dat zes jaar geleden alles verkocht en met drie koffers altijd ergens op zee doolt. Als New York nadert, halen ze alvast een foldertje van een wereldcruise van 128 dagen tevoorschijn. Ook zal iemand me vertellen dat het soms goedkoper is om op zo’n schip te wonen dan in een verzorgingstehuis.

Dat mag misschien afgrijselijk klinken, maar ik weet nu dat er een tijdloos gebied bestaat, waar je kunt ophouden met leven zonder er een eind aan te maken. En ergens biedt dat troost. Misschien is dit de hemel.

Dood vogeltje

Op dag elf, om vijf uur in de ochtend, verzamelen mensen zich op het dek in de hoop het Vrijheidsbeeld te zien. Net als in de film Nuovomondo is het een mistige dag en donker bovendien. Maar dan verschijnt het toch.

Op het dek ligt een dood vogeltje. Een vrouw die een foto wil maken, gaat op de vogel staan. Als ik haar daarop attendeer, gilt ze niet maar zegt luchtig: ‘Oh, thank you.’ En ze veegt haar zool schoon aan de grond, terwijl ze het Vrijheidsbeeld blijft fotograferen. Na elf dagen over het dikke tapijt in het cruiseschip te hebben gelopen, voelt ze kennelijk nog maar weinig.

Na aankomst in New York verlaat ik opgetogen de pier. Hier is niets onbeperkt, het leven is hier weer eindig.

Een eindje verderop liggen de eerste daklozen al te wachten op kleingeld. Hier stinkt de wereld weer. Ik check in The Jane Hotel, de plek waar de overlevers van de Titanic heen werden gebracht. Er zijn lobbyboys in rode jasjes met gouden knopen en petten. Maar mijn kamer is smoezelig en zo klein als een doodskist, ik kan mijn koffer niet eens openklappen. Het sanitair is gedeeld. Het hotel stamt uit 1908 en het enige wat er in die tijd veranderd lijkt, is dat er wifi, een pinautomaat en brandmelders zijn geïnstalleerd.

Amerika mag dan een jong land zijn, hier heeft alles geschiedenis en die tekent zich het scherpst af in het verlopen tapijt. Het voelt als thuiskomen.