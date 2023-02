Dat de woningnood ook positieve effecten kan hebben bleek deze week, toen Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer voor elkaar kreeg waar het CDA, de SP en de PVV al jaren tevergeefs op aandringen: het Engels als voertaal in het hoger onderwijs wordt teruggedrongen. Althans: dat is de bedoeling. Nu de universiteiten en hogescholen overstromen van de internationale studenten, speciaal geworven door onderwijsinstellingen die zich enthousiast als internationale speler willen profileren en er bovendien goed aan kunnen verdienen, wordt de woningnood onder studenten tot zo’n grote hoogte opgestuwd dat de Tweede Kamer zich eindelijk realiseert dat de minister moet ingrijpen.

Zo ontstond er afgelopen week een meerderheid voor een motie waarin Omtzigt minister Robbert Dijkgraaf opriep om strengere regels te ontwikkelen voor het aanbieden van Engelstalige opleidingen, en die ook daadwerkelijk te handhaven. Hogescholen en universiteiten zijn de afgelopen jaren zo geestdriftig bezig geweest met internationalisering, dat volgens de laatste cijfers de helft van de bacheloropleidingen ook of geheel in het Engels wordt aangeboden om het internationale studenten naar de zin te maken, met tot zot gevolg dat opleidingen die helemaal niets met internationale wetenschap te maken hebben maar alles met de Nederlandse arbeidsmarkt in steenkolenengels worden verzorgd. Voor de universiteiten en hogescholen rinkelt de kassa, maar verschraling van het onderwijs is het gevolg – en de laatste jaren bovendien een tekort van vele tienduizenden studentenwoningen.

Welke solide academische argumenten zijn er om opleidingen als communicatie, marketing en jazz geheel in het Engels te verzorgen?

Ik moest denken aan dat ik enige jaren geleden een gastcollege moest verzorgen bij politicologie aan de Universiteit van Amsterdam naar aanleiding van een artikel in Vrij Nederland over de schaduwmacht in het Nederlandse maatschappelijk middenveld voor een gehoor van vrijwel uitsluitend Nederlandse studenten – in het Engels. Er zijn ongetwijfeld goede argumenten om bij zulke studies bepaalde vakken in het Engels te geven, al was het maar om internationaal te kunnen publiceren, maar het voelde als een ongemakkelijke vertoning, want het probleem is veel breder: welke solide academische argumenten zijn er om opleidingen als communicatie, marketing en jazz geheel in het Engels te verzorgen?

Lees ook De macht van de Haagse lobbyclubs

Eerder zag Robbert Dijkgraaf zich na een motie van Peter Kwint van de SP en Harry van der Molen van het CDA al gedwongen een wervingsstop voor internationale studenten af te kondigen, om te voorkomen dat vertegenwoordigers van hogescholen en universiteiten met glanzende folders afreizen naar buitenlandse beurzen om nóg meer buitenlandse studenten naar Nederland te lokken.

In een Kamerdebat was het Kwint die uit de doeken deed hoe de onderwijsinstellingen zich laten leiden door onzinargumenten uit het bedrijfsleven. Zoals Frans van Heest van online magazine ScienceGuide fijntjes noteerde, had het grootkapitaal de weg naar de mailbox van de Socialistische Partij gevonden: ‘Sinds mijn motie met de heer Van der Molen,’ verklaarde Kwint, ‘ben ik gebombardeerd met boze mails van bestuurders, vaak in combinatie ingediend met de lokale VNO-NCW. Die zeggen dat zij echt de unieke uitzondering zijn op de regels die we nu hebben, want ze hebben een tekortsector, of een internationaal werkveld, of krimp, of geen probleem met huisvesting. Dat is gek, want ik ken de plaatsen in Nederland niet waar geen probleem is met huisvesting.’

Kortom: in een land waar iedereen de uitzondering wil zijn, is niemand meer de uitzondering. Dat besef begint nu gelukkig ook bij de minister door te dringen.

Zo leidt de woningnood na jaren van vruchteloze discussies tot een doorbraak in de strijd tegen de verengelsing van het hoger onderwijs, en wordt de minister gedwongen eindelijk in te grijpen. Het is een ontwikkeling die op tal van terreinen zichtbaar is. Tijdens de coronacrisis zag het uitgeklede ministerie van Volksgezondheid zich genoodzaakt de regie in de zorg terug te veroveren op de markt. Door de crisis in de landbouw is het ministerie van Landbouw in ere hersteld. Door de wooncrisis is er eindelijk weer een minister voor Volkshuisvesting, nadat jarenlang gedacht is dat de markt het probleem vanzelf zou oplossen. En nu ziet de minister van Onderwijs zich dus gedwongen het marktdenken in het hoger onderwijs aan banden te leggen. Het zou tijd worden ook.