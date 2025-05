Wilders treedt uit de schaduw

Sinds de oprichting van de PVV in 2006 werd keer op keer in de media verkondigd dat de neergang van de partij van Geert Wilders nu toch echt was ingezet. Zo ging het in 2009, toen de PVV-leider begon over de ‘kopvoddentaks’. Prompt klonk het commentaar dat hij daarmee zijn hand had overspeeld. Zijn kiezers vonden de ophef juist prachtig: bij de Kamerverkiezingen een jaar later haalde de PVV 24 zetels.