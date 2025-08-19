Het begint ermee dat iets blijft hangen, zegt Judith Herzberg op de vraag hoe het schrijven van een gedicht begint en verdergaat. Dat ‘iets’ noemt Herzberg trefzeker een ‘pootaardappel’. Daar komt alles uit voort. Als ze die in de grond stopt en eraan gaat werken, ‘kan er een plant uit komen, met nog meer aardappelen’.