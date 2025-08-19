Het begint ermee dat iets blijft hangen, zegt Judith Herzberg op de vraag hoe het schrijven van een gedicht begint en verdergaat. Dat ‘iets’ noemt Herzberg trefzeker een ‘pootaardappel’. Daar komt alles uit voort. Als ze die in de grond stopt en eraan gaat werken, ‘kan er een plant uit komen, met nog meer aardappelen’.
Literaire kroniek
Het weerzinwekkende lot van de schrijver
Vijftig jaar geleden vroeg het literaire tijdschrift De Revisor een groot aantal schrijvers hun zelfportret te tekenen, hoe onhandig ook. Toen Thomas Heerma van Voss die zag, vroeg hij zich af hoe het met die bijna vergeten schrijvers zou gaan. Veel waren overleden, achttien schrijvers ontvingen hem.
Gerelateerd
Beschouwing
Vooral witte mannen zijn bang voor schrijvers van kleur
Toen schrijver Joris van Os zich voordeed als de fictieve Marokkaans-Nederlandse Sadiqa Almakhadie, regende het publicaties, prijzen en een boekendeal. Zijn stunt voedde klachten over ‘positieve discriminatie’ in de literaire wereld. Maar een donkere huid was tot voor kort standaard reden voor afwijzing.
Dubbelrecensie
Het meest hoopvolle boek in tijden
Eens per maand recenseren literatuurcritici Dieuwertje Mertens en Carel Peeters hetzelfde boek. Deze keer: No Straight Way Takes You There − Essays for Uneven Terrain van Rebecca Solnit (1961), volgens Mertens het meest aanstekelijk hoopvolle boek in tijden. Of Peeters het daarmee eens is?
Essay
Mooie mensen hebben het makkelijker
Mooie mensen hebben het makkelijker in het leven. Volgens wetenschappers is schoonheid zelfs op weg om, net als inkomen, opleiding en gezondheid, een ‘zelfstandig ongelijkheidscriterium’ te worden. Is ‘esthetisch kapitaal’ de nieuwe breuklijn in de samenleving – en valt die nog te lijmen?