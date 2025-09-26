Beschouwing
‘We zitten vol comfortabele denkfouten’
VRIJDAG 26 SEPTEMBER

Met een nieuw boek wil praktisch filosoof Elke Wiss ons kritischer leren nadenken. ‘In een wereld waar iedereen met grote stelligheid van alles beweert, waar het onderscheid tussen echt en niet echt vervaagt, is autonoom denken de grootste vrijheid die er is.’

Author
AuteurAnnemiek Leclaire
Fotografie Annelien Nijland
7 min

‘We houden onszelf constant voor de gek’, schrijft Elke Wiss in haar nieuwe boek Even tussen mij en mij. ‘We zitten vol niet-onderzochte vooronderstellingen, verborgen drogredenen en comfortabele denkfouten. Deze ideeën over onszelf en de wereld hebben we nooit onderzocht of bedacht, maar ze bepalen wel veel van ons doen en laten. We denken zelden goed, kritisch of methodisch na over ons eigen denken.’

