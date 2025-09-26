‘We zitten vol comfortabele denkfouten’

‘We houden onszelf constant voor de gek’, schrijft Elke Wiss in haar nieuwe boek Even tussen mij en mij. ‘We zitten vol niet-onderzochte vooronderstellingen, verborgen drogredenen en comfortabele denkfouten. Deze ideeën over onszelf en de wereld hebben we nooit onderzocht of bedacht, maar ze bepalen wel veel van ons doen en laten. We denken zelden goed, kritisch of methodisch na over ons eigen denken.’