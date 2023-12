Waarom hebben vrouwen geen zakken in hun kleren? Is het de schuld van de mannen? Nou zeg, alsof vrouwen niet capabel genoeg zijn om eigenhandig hun geluk te verpesten, zegt Hilary Davidson. Ze heeft de kwestie bestudeerd.

Hilary Davidson is modehistoricus. Ze weet alles van het regencytijdperk, de jaren tussen 1811 en 1820 in het Verenigd Koninkrijk. Ze weet wat de mensen rond die tijd droegen: dat de zak uit de rok en de jurk werd verbannen om het volgende jaar weer terug te keren. Dat de zak aan het eind van het regencytijdperk als boers werd gezien, maar toch nooit helemaal verdween, omdat de mode nu eenmaal niet alles dicteert.

Hilary Davidson schrijft dit soort dingen op X. Ze voelt zich ertoe verplicht, omdat ongefundeerde verhalen aangaande de zak of het korset anders over het internet blijven rondspoken. Populaire websites beweren dat het korset aan de vrouw is opgedrongen door de industrie of het patriarchaat, maar ook dat is volgens Davidson onwetenschappelijke nonsens. En dus schrijft ze op X draadjes. Ze legt bijvoorbeeld uit hoe je historische periodes kunt definiëren door te kijken naar de weergave van de vrouwenborst in de schilderkunst.

Dit weet ik allemaal sinds ik een boek heb gekocht waarin Hilary Davidson uitrekent hoe lang Jane Austen moet zijn geweest. Van Austen zijn naast boeken en brieven ook verschillende kleren en accessoires overgebleven; uit al die bronnen is nu haar lichaam gereconstrueerd. De schrijfster was opmerkelijk lang en slank en ze was, zoals dat heet, met haar uiterlijk bezig.

Is dit van belang? Jawel, want er is een verband tussen mode, macht en moraal, zeggen de deskundigen. Kleding verhoudt zich tot de heersende ideologieën van het tijdsgewricht. Via de mode bewegen mensen mee met de tijdgeest en via hun persoonlijke keuzes verzetten ze zich er tegelijkertijd tegen.

Daarom verschijnen er ook zoveel boeken over kleding van schrijvers en kunstenaars: schrijvers zijn, zoals bekend, de wetgevers van de wereld en kunstenaars zijn de spiegel van de samenleving. Hun kleding is het doek waarop wij mensen laten zien wie we werkelijk zijn, zeggen de deskundigen. Door te bekijken wat schrijvers en kunstenaars dragen begrijpen we denksystemen en machtsstructuren beter.

Dat vrouwen geen zakken hebben, komt door het regencytijdperk, zeggen ze bij het Jane Austen Centre. Het silhouet werd aan het begin van de negentiende eeuw soberder en slanker en daarmee verdween de mogelijkheid van zakken in rokken en jurken. Vrouwen kregen handtasjes, ‘reticules’, of zoals Jane Austen zei ‘ridicules’. Regency heeft ons prachtige mode geschonken, zeggen ze bij het Centre, maar het heeft wel een einde gemaakt aan het handsfree bestaan van de vrouw.

Nou kun je hier een maatschappijkritische analyse op loslaten die zich uitstrekt tot de machtsongelijkheid in onze eigen tragische tijd. Maar je kunt ook de mode bestuderen. Want zijn zakken inderdaad wel voor altijd verdwenen? In mei beweerde het tijdschrift Elle juist van niet. Volgens Elle zijn zakken de modetrend van het moment, ze doken dit jaar overal op. In minirokjes van Miu Miu, korsetten van Dion Lee, mini-jurken van Blumarine, shorts van Isabel Marant en op laarzen van The Attico. De zak, zegt Elle, is het utilitaire ontstegen en is nu je van het. Een zak is ‘the next It accessory.’

Op veilige afstand van de Elle lieten de serieuze kranten zich hun kritische attitude echter niet afpakken. ‘Why Don’t Women’s Clothes Have More Pockets?’ kopte The New York Times in november. Zou het leven van vrouwen niet makkelijker zijn als ze zakken hadden, vroeg The Guardian in september. En waarom hebben ze eigenlijk geen zakken? Uit vrouwelijke ijdelheid? Industriële zuinigheid? Discriminatie?

De kranten wisten meteen uit welke hoek de redding moest komen. Gelukkig is er een ‘groeiende beweging’ die vrouwen eindelijk zakken wil geven, eeuwen nadat mannen die kregen, stelde The Guardian strijdbaar en onhistorisch. ‘Activisten’ zetten zich voor de zaak in. En daarmee waren we weer thuis in onze behulpzame eeuw: activisten en een groeiende beweging zullen de vrouw uit haar netelige situatie moeten bevrijden.

Het was deze betuttelende benadering van de geschiedenis waartegen Hilary Davidson zich in haar draadje uit 2018 verzette. Vrouwen uit het verleden worden te vaak tweedimensionaal neergezet, schreef ze. Alsof vrouwen in het verleden collectief slaaf waren van de mode-industrie. Is dat hoe moderne mensen omgaan met kleding? ‘Zegt “de mode” draag hoge hakken en worden alle vrouwen dan gillend op hakken gepropt, of ze nou willen of niet?’ Nee, uiteraard niet, er is een enorme variatie in individueel gedrag.

Mode gaat niet alleen over meegaandheid en inschikkelijkheid, maar ook over oppositie en tegenspraak. Niet iedereen doet hetzelfde in een bepaalde periode, niet iedereen denkt hetzelfde, elke heersende ideologie heerst maar ten dele. Jane Austen beschreef zowel de ridicule als de zakelijke huwelijksmarkt van haar tijd met literaire smaak voor ironie en individueel verzet. Mensen zijn nooit volmaakt onderworpen aan de golfbewegingen van de tijd en het helpt niet om te suggereren van wel.